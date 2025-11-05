Daily Open with ADR Levels
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 5 November 2025
Der Indikator Daily Open with ADR Levels von Ptr777 (2025) stellt den Eröffnungskurs des aktuellen Tages zusammen mit den ADR-Werten (Average Daily Range) der letzten 20 Tage dar. Er zeichnet sieben dynamische gepunktete Linien - Tageseröffnung, +32,8%, +61,8%, +89%, +100% | -32,8%, -61,8%, -89%, -100% ADR-Levels -, die einen klaren Kontext der Intraday-Spanne und potenzielle Kursziele liefern. Ideal für Händler, die das tägliche Momentum, die Volatilität und die Ausbruchs- und Umkehrzonen mit Präzision verfolgen.