VoidSignal Phase Splitter ist ein kompakter Interpreter für den Marktfluss, der hervorhebt, wenn der Preis in einen positiven oder negativen Momentumzustand übergeht. Anstatt rohe gleitende Durchschnittsdaten oder traditionelle Oszillationen anzuzeigen, projiziert er eine "Phasenprisma"-Ansicht: ein vereinfachtes binäres Histogramm, das bei Aufwärtsbewegungen (+Phase) grün und bei Abwärtsbewegungen (-Phase) rosa leuchtet.

Der Indikator wertet kontinuierlich aus, wie sich der Preisdruck im Verhältnis zu seinem internen Rhythmus entwickelt, und extrahiert eine schnelle Schicht, eine langsamere strukturelle Schicht und einen harmonisierten Signaltrend. Diese Schichten werden zu einer einzigen lesbaren Phasenausgabe kombiniert, was das Tool ideal für Händler macht, die Richtungsklarheit ohne Rauschen wünschen. Das Histogramm färbt niemals geschlossene Balken neu, um sicherzustellen, dass die Signale tatsächlich abgeschlossene Phasenverschiebungen widerspiegeln. Da es eine relative Ausrichtung anstelle von festen Schwellenwerten verwendet, passt es sich auf natürliche Weise über verschiedene Symbole und Zeitrahmen hinweg an und behält dabei eine einheitliche visuelle Sprache bei.

VoidSignal wird am besten als Trendbestätigungssignal und nicht als eigenständiger Einstiegsgenerator verwendet. Seine wahre Stärke liegt darin, zu erkennen, wenn der Marktfluss nach der Kompression die Polarität wechselt, was es für Ausbrüche, die Validierung von Pullback-Fortsetzungen oder das Herausfiltern von Setups geringerer Qualität nützlich macht.

Wie man es benutzt (nicht technisch, keine Geheimnisse enthüllt)