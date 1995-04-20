Der USD Macro Strength Index ist ein benutzerdefinierter Indikator, der die Gesamtstärke oder -schwäche des US-Dollars (USD) über die wichtigsten Währungspaare hinweg bewertet und visualisiert. Er erreicht dies durch die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts der USD-bezogenen Kursänderungen über einen definierten Rückblickszeitraum und die Anzeige der Ergebnisse als farbkodiertes Histogramm mit optionalem geglättetem Index und Signallinien.

🔍 Hauptmerkmale:

Makro-USD-Sentiment-Analyse:

Verwendet sechs wichtige USD-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF), um einen zusammengesetzten Index zu berechnen. Jedes Paar wird nach der Marktliquidität gewichtet, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Duale Histogramm-Anzeige:

Positive Werte (USD-Stärke) und negative Werte (USD-Schwäche) werden als Histogramme dargestellt. Diese Farben können über die Einstellung InvertDisplay zur alternativen visuellen Interpretation invertiert werden.

Geglätteter Index und Signallinie:

Die Indexlinie (USD-Stärke) ist exponentiell geglättet, um Rauschen zu reduzieren, während die Signallinie eine zweite Glättungsebene für die Crossover-basierte Analyse hinzufügt. Diese helfen, Trends und Umkehrungen zu erkennen.

Crossover-Warnungen (optional):

Wenn diese Option aktiviert ist, gibt der Indikator eine Warnung aus, wenn sich der Stärke-Index und die Signallinie nach oben oder unten überkreuzen, was auf eine mögliche USD-Verschiebung hinweist.

Selektive Berechnung:

Enthält eine CalculateOnNewBar-Option, um die Performance-Belastung zu reduzieren, indem nur neue Kerzen verarbeitet werden, und ein MaxBarsToProcess-Limit, um die Tiefe der Rückrechnung zu kontrollieren.

Anpassbare Ansicht:

Sie können die Sichtbarkeit der Linien umschalten ( ShowLines ), die visuelle Logik umkehren ( InvertDisplay ) und den Index nur auf die wichtigsten Paare beschränken ( UseMajorPairsOnly ), was Flexibilität für verschiedene Handelsstrategien bietet.

Professionelles Plotten:

Verwendet vier Indikatorpuffer: zwei für das Histogramm (positiv/negativ), einen für den geglätteten Index und einen für die Signallinie, die alle in einem separaten Indikatorfenster dargestellt werden.

📊 Anwendungen:

Trend-Bestätigung: Bestätigt USD-bezogene Trends für Makro- und Intermarket-Strategien.

Reversal-Warnungen: Identifiziert wichtige Wendepunkte in der Stärke oder Schwäche des USD.

Korrelationsfilter: Dient als Filter in Mehrwährungs-EAs oder Systemen, die auf USD-Ströme reagieren.

Dieser Indikator bietet einen umfassenden und konfigurierbaren Ansatz zum Verständnis der USD-Dynamik in Echtzeit und ist ideal für diskretionäre Händler, Basket-Strategien und intelligentes Filtern in Expert Advisors.