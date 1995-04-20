USD Macro Strength Index

Der USD Macro Strength Index ist ein benutzerdefinierter Indikator, der die Gesamtstärke oder -schwäche des US-Dollars (USD) über die wichtigsten Währungspaare hinweg bewertet und visualisiert. Er erreicht dies durch die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts der USD-bezogenen Kursänderungen über einen definierten Rückblickszeitraum und die Anzeige der Ergebnisse als farbkodiertes Histogramm mit optionalem geglättetem Index und Signallinien.

🔍 Hauptmerkmale:

  • Makro-USD-Sentiment-Analyse:
    Verwendet sechs wichtige USD-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF), um einen zusammengesetzten Index zu berechnen. Jedes Paar wird nach der Marktliquidität gewichtet, um die Genauigkeit zu erhöhen.

  • Duale Histogramm-Anzeige:
    Positive Werte (USD-Stärke) und negative Werte (USD-Schwäche) werden als Histogramme dargestellt. Diese Farben können über die Einstellung InvertDisplay zur alternativen visuellen Interpretation invertiert werden.

  • Geglätteter Index und Signallinie:
    Die Indexlinie (USD-Stärke) ist exponentiell geglättet, um Rauschen zu reduzieren, während die Signallinie eine zweite Glättungsebene für die Crossover-basierte Analyse hinzufügt. Diese helfen, Trends und Umkehrungen zu erkennen.

  • Crossover-Warnungen (optional):
    Wenn diese Option aktiviert ist, gibt der Indikator eine Warnung aus, wenn sich der Stärke-Index und die Signallinie nach oben oder unten überkreuzen, was auf eine mögliche USD-Verschiebung hinweist.

  • Selektive Berechnung:
    Enthält eine CalculateOnNewBar-Option, um die Performance-Belastung zu reduzieren, indem nur neue Kerzen verarbeitet werden, und ein MaxBarsToProcess-Limit, um die Tiefe der Rückrechnung zu kontrollieren.

  • Anpassbare Ansicht:
    Sie können die Sichtbarkeit der Linien umschalten ( ShowLines ), die visuelle Logik umkehren ( InvertDisplay ) und den Index nur auf die wichtigsten Paare beschränken ( UseMajorPairsOnly ), was Flexibilität für verschiedene Handelsstrategien bietet.

  • Professionelles Plotten:
    Verwendet vier Indikatorpuffer: zwei für das Histogramm (positiv/negativ), einen für den geglätteten Index und einen für die Signallinie, die alle in einem separaten Indikatorfenster dargestellt werden.

📊 Anwendungen:

  • Trend-Bestätigung: Bestätigt USD-bezogene Trends für Makro- und Intermarket-Strategien.

  • Reversal-Warnungen: Identifiziert wichtige Wendepunkte in der Stärke oder Schwäche des USD.

  • Korrelationsfilter: Dient als Filter in Mehrwährungs-EAs oder Systemen, die auf USD-Ströme reagieren.

Dieser Indikator bietet einen umfassenden und konfigurierbaren Ansatz zum Verständnis der USD-Dynamik in Echtzeit und ist ideal für diskretionäre Händler, Basket-Strategien und intelligentes Filtern in Expert Advisors.
















Empfohlene Produkte
Ultimate Signal Generator MTF
Ibrahim Kisioglu
Indikatoren
Multi-Timeframe EMA Momentum Filter - Version 1.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, kurzfristige EMA-Crossovers im Zusammenhang mit dem Momentum eines größeren Zeitrahmens zu bewerten. Sein Zweck ist es, Rauschen zu reduzieren und Setups hervorzuheben, die mit dem breiteren Markttrend übereinstimmen. Wie es funktioniert: Im Hauptdiagramm erscheinen Pfeile, wenn ein schneller EMA einen langsamen EMA im aktuellen Zeitrahmen kreuzt, vorausgesetzt, dass das Momentum im höher
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experten
Ich spreche Ungarisch. Magyarul beszélek benne. - Sie können den Indikator an meinem Namen erkennen. Das ist in dem Bild und dem Video. Auf mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on. "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ
Effect Volume
Ivan Simonika
Indikatoren
Volumenindikator Wirkung Volumen , auf dem Forex-Markt sind die Volumina einzigartig (Tick). Dieser Volumenindikator zeigt den Grad des finanziellen und emotionalen Engagements an. Wenn der Indikator ein neues Hoch bildet, zeigt er an, dass die Käufer über einen bestimmten Zeitraum stärker sind als die Verkäufer. Wenn der Indikator sinkt, bedeutet dies, dass die Bären stärker sind. Warum ist es unmöglich, normale Volumina im Devisenhandel zu verfolgen? Tatsache ist, dass es sich um einen außer
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Heikin Ashi Premium
Frederick Langemark
5 (10)
Indikatoren
Heikin Ashi ist das japanische Wort für "Durchschnittsbalken" und kann es Ihnen erleichtern, Trends zu erkennen. Unsere Version dieses beliebten Indikators passt die Größe der Kerzen an die Vergrößerungsstufe Ihres Charts an, so dass die Kerzen natürlicher erscheinen, wie die traditionellen Kerzen. Die Farben werden auf der Grundlage des Farbschemas ausgewählt, das Sie für Ihre Charts verwenden, können aber nach Belieben angepasst werden. Sie können auch wählen, ob nur die Heikin Ashi-Kerzen ode
FREE
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indikatoren
WPR nach Profil, oder WPR für Fachleute Geo_WprPro ist einer der bekanntesten Währungsprofilindikatoren. Er zeigt gleichzeitig zwei WPR-Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern in Matrixform auf allen Zeitrahmen mehrerer Währungspaare an, die das Währungsprofil bilden. In der Beschreibung heißt es : " Der WPR ist ein Frühindikator, der dem Kurschart oft vorausgeht. Der Oszillator erreicht häufig Extremwerte vor der Kursumkehr, als ob er dieses Ereignis vorwegnehmen würde: Er bildet fast imme
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, der Ihnen hilft, den gesamten Zeitrahmen zu scannen und Sie dann über die letzte Kerzenposition informiert, an der das Engulfing Candlestick-Muster gebildet wurde. Der Indikator sendet auch eine Benachrichtigung an Ihr Handy, wenn eine neue Engulfing Candlestick-Kerze gebildet wird. Für das Visuelle; 1. Der grüne Aufwärtspfeil zeigt ein bullisches Engulfing Candlestick-Muster an 2. Roter Abwärtspfeil zeigt ein bärisches engulfing Candlestick-Muster an
FREE
Dynamic Price Volatility Indicator
Oleksandr Tsedryk
Indikatoren
Dynamischer Preisvolatilitätsindikator (DPVI) Der Dynamische Preisvolatilitätsindikator (DPVI) wurde entwickelt, um Händlern wertvolle Einblicke in die Marktvolatilität und potenzielle Preisbewegungen zu geben. Er kombiniert Elemente der Volatilitätsanalyse und der Trenderkennung, um Händlern zu helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Merkmale: Dynamische Volatilitätsbänder: Verwendet einen proprietären Algorithmus zur Berechnung dynamischer Volatilitätsbänder, die sich in Echtzeit
FREE
Netsrac Paaios Supply Demand EURCHF
Carsten Pflug
5 (1)
Indikatoren
Dies ist die kostenlose Version des Supply&Demand + Trendline + Trend Tools. Diese Version funktioniert nur mit EURCHF! Die Vollversion finden Sie hier: https: // www.mql5.com/en/market/product/67274 PAAIOS steht für Price Action All In One Solution . Und genau das ist der Zweck des Indikators. Er soll Ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem Sie Ihr Trading entscheidend verbessern können, weil Sie die entscheidenden Informationen auf einen Blick erhalten. Der Indikator vereinfacht die Su
FREE
Trends Finder
Oleksii Ferbei
Indikatoren
"Trend Finder" ist eine Trendhandelsstrategie, die Marktgeräusche filtert und alle notwendigen Funktionen in einem Tool vereint! Das System zeigt automatisch Ein- und Ausstiegspunkte durch Pfeile an. Zur Konfiguration reicht ein einziger Parameter aus. Es bietet eine einfache, intuitiv verständliche und effektive Trenderkennung. Der intelligente Algorithmus des "Trend Finder"-Indikators identifiziert potenzielle Umkehrpunkte des Marktes. Oft lässt sich ein guter Trend visuell auf dem Kurschart
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indikatoren
Dies ist das komplette REX-Paket. Es besteht aus der Lite-, Pro- und ULTRA-Version. Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene. REX complete ist zu 100% nicht nachgezeichnet. Die Strategie basiert auf einer Mischung aus verschiedenen Strategien, Statistiken, einschließlich Pivotpunkten, Oszillatoren und Mustern. Da die Handelsidee aus einer Vielzahl von einigen klassischen Indikatoren wie Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI und Stochastic besteht, ist es k
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indikatoren
SuperTrend ist einer der besten Trendindikatoren in Metatrader 4 (MT4). Triple SuperTrend-Indikator ist ein Indikator, der aus drei Super-Trend-Indikator, die angeordnet werden können, bestehen. Dieser Indikator ist von mql4 Sprache gebaut und nicht von MT4-Plattform zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, den EMA SuperTrend Strategy Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Dieser Indikator ist einfach zu bediene
FREE
TradeHistoryMapper EA
Dora Nafwa Mwabini
Experten
Visualisieren Sie Ihren Handelsvorteil mit TradeHistoryMapper Jeder erfolgreiche Trader weiß: Ihre Historie ist der Schlüssel zu Ihren zukünftigen Gewinnen. TradeHistoryMapper verwandelt Ihre Kontohistorie in eine aussagekräftige visuelle Karte – und zeigt Ihnen genau, wo Sie gewinnen, wo Sie verlieren und wie Sie sich verbessern können. Warum sich durch endlose Kontoverlaufsregisterkarten kämpfen, wenn Sie jeden Trade direkt in Ihrem Chart sehen können? 1. Gewinn- und Verlusttrades sofort m
Strong Pairs
Angelico Jurado
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet die Stärke der wichtigsten Währungen (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, NZD, USD, JPY) und zeigt die 4 stärksten Währungspaare an, die sich derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Trend für den Tag oder die Woche befinden. Verwendung Der Indikator zeigt 8 Währungspaare mit einer Trendrichtung an (z. B. "EURUSD-DOWN"), die nach ihrer Stärke geordnet sind, wobei 1 das stärkste Paar ist. Es werden 4 Paare für Intraday und 4 Paare für Intraweek angezeigt. Wenn ein Währungspa
SMT Divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version SMT-Abweichungen MT4 SMT Divergences ist einer der innovativsten Indikatoren auf dem Markt. Er bietet die Möglichkeit der Analyse von Preisdivergenzen zwischen 2 Paaren. SMT Divergences bietet Ihnen auch einen Kill-Zones-Indikator und die Möglichkeit, Divergenzen, die während dieser Kill-Zones auftreten, zu filtern. Der Strategie-Tester ist auf MT4 beschränkt. Kontaktieren Sie den Autor, um eine Demoversion zu erhalten. Dieser Indikator ist besonders leistungsfähig, wenn er bei 2 sta
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
1 (1)
Indikatoren
Der Name Green Wall : Pfeile trifft eine Menge von TP, durch die Änderung der Idee der nicht mit SL als etwas Schlechtes, aber stattdessen verwenden kleine TP und eine Menge von freien Margin und Geduld. Verwenden Sie Mikro TP und eine Menge von Free Margin mit diesem Indikator auf Forex. Er kann auch mit Binären Optionen verwendet werden. Diese Strategie ist dafür gedacht, manuell gehandelt zu werden. Dieser Indikator läuft auf Open Bar, Pfeile werden gelöscht, wenn der Preis gegen sie sind. De
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
Cancer
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der Krebsindikator ist ideal für den Trendhandel! Ein intelligenter Indikator-Algorithmus mit hoher Wahrscheinlichkeit zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Wenn Sie in einem Trend handeln, dann ist eine Handelsstrategie, die auf der Grundlage dieses Indikators aufgebaut ist, perfekt für Sie. Der Indikator filtert das Marktrauschen heraus, fast alles und alle notwendigen Funktionen für die Arbeit mit einem Thread sind in einem Tool integriert. Er funktioniert auf allen Währungspaaren
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Laguerre Edge
Andri Maulana
Indikatoren
Beherrschen Sie den Markt mit dem Laguerre Edge Signal Indicator! Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Unser Laguerre Edge-Indikator ist Ihr ultimatives Werkzeug, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Dieser Indikator kombiniert die Stärke zweier klassischer Analysemethoden - gleitende Durchschnitte für die Trendrichtung und den Laguerre RSI für das Aufspüren von Umkehrpunkten - die alle durch die solide EMA 200 Trendlinie gefiltert werden.
FREE
Skynet Lasso
Roman Yablonskiy
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Markt an. Der Indikator basiert auf Parabolic und verschiedenen mathematischen und statistischen Methoden, um die Rentabilität zu erhöhen und die Anzahl der Verlustgeschäfte zu reduzieren. Der Indikator hilft in vielen Fällen, falsche Eingaben zu überspringen, die Unterstützungs- und Widerstandslinien verlaufen in einem bestimmten Modus um den Preis herum, wodurch Verluste reduziert werden. Das Dashboard zeigt die Ergebnisse des Indi
Orders History Simple
Asylbek Karashev
Indikatoren
Ein einfacher, aber nützlicher Indikator, um die Ein- und Ausstiegspunkte von Aufträgen auf dem Chart visuell zu sehen Dieser Indikator zeigt aktuelle offene Orders und abgeschlossene Orders auf dem Symbol Indikatorparameter Lines Buy color - gibt die Farbe der Linien für Kaufaufträge an Lines Sell color - legt die Farbe der Linien für Verkaufsaufträge fest Lines Width - legt die Linienbreite fest, funktioniert für Solid-Stiltypen Lines style - legt den Linienstil fest Lines positive profit
FREE
EA Permanent FREE
Vladimir Gorbachev
2 (1)
Experten
Es handelt sich um ein mittelfristig konservatives System. Es verfolgt Kursbewegungen und definiert Einstiegspunkte. Der Expert Advisor ist vollständig automatisiert und verfügt über einen einzigartigen Algorithmus. Diese Demoversion handelt mit dem USDJPY. Merkmale Es wird kein Martingale verwendet; Kein Raster; Kein Scalping; Keine übermäßigen Parameter; Festes Los; Keine komplizierten Einstellungen. Trades werden in der Regel nur selten eröffnet. Die Aufträge können einige Tage lang offen bl
FREE
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Indikatoren
Das SFO Trend Racer System ist ein Trendindikator, der vom CEO und Gründer von "Simple Forex Options ", Tevin Marshall , entwickelt wurde. Es dient 6 verschiedene Funktionen in einem. Er zeigt dem Trader sowohl Einstiegs- als auch Ausstiegssignale, sei es ein Take Profit oder ein Stop Loss. Es verwendet auch Trendfilter und Signalbestätigungen, so dass der Händler in der Lage ist, die logischste Entscheidung zu treffen. Trend Racer verwendet verschiedene Filter und spezifische Einstellungen aus
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indikatoren
Gold Venamax   – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indi
ROC acceleration deceleration indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
ROC Acceleration-Deceleration ist das manuelle System für mittelfristiges Scalping. Der Indikator basiert auf dem benutzerdefinierten ROC-System, das den bullischen/bärischen Markt und insbesondere die Beschleunigung/Verzögerung der Tendenz in der Hauptrichtung des Marktes definiert . Der Kauf-Pfeil wird während eines bärischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend verlangsamt, und der Verkaufs-Pfeil wird während eines bullischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astral Nexus ist ein präzisionsgefertigter Momentum-Phasen-Detektor, der entwickelt wurde, um Verschiebungen in der zugrunde liegenden Marktenergie aufzudecken, bevor sie im Preis sichtbar werden. Er visualisiert drei unterschiedliche Zustände - Astral Ascension , Astral Descent und Cosmic Balance - unter Verwendung eines dreischichtigen Histogramms, das komplexe interne Berechnungen zu einer klaren 0-zu-1-Signalkarte komprimiert. Durch die Kombination von Dual-Core-Trendresonanz mit zeitlicher
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator bietet Kauf- und Verkaufspfeile mit einem gleitenden Durchschnitt und einer Balkenfarbe basierend auf dem EMA Über dem gleitenden Durchschnitt werden nur Kaufpfeile und unter dem gleitenden Durchschnitt nur Verkaufspfeile angezeigt Die Pfeile basieren auf einem Umkehralgorithmus und versuchen daher, die Rückzugspunkte zu finden Benachrichtigungen können nach Wunsch aktiviert werden Geeignet für jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument Ihrer Wahl Bitte testen Sie vor d
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der XauUsd-Netto-Stärke-Indikator ist ein professionelles Marktstärkeinstrument, mit dem die relative Performance von Gold (XAU) gegenüber dem US-Dollar (USD ) über einen diversifizierten Korb von Währungspaaren verfolgt und verglichen werden kann. Anstatt sich auf ein einziges Diagramm zu stützen, aggregiert er Informationen aus mehreren Gold- und Dollar-Währungspaaren, wendet Gewichtungsfaktoren an und setzt die Ergebnisse in einen leicht lesbaren Stärkevergleich um. Der Indikator stellt sechs
Astral Pulse Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indikatoren
Astral Pulse Oscillator - Das Werkzeug für himmlischen Fluss und Energieresonanz Treten Sie ein in den mystischen Rhythmus der Marktenergie mit dem Astral Pulse Oscillator , einer nicht-malerischen Verschmelzung von himmlischem Flow Mapping und harmonischer Pulsresonanz . Dieser Indikator übersetzt verborgene energetische Fluktuationen in strahlende visuelle Wellen, die es Händlern ermöglichen, die unsichtbare emotionale Flut zu interpretieren, die den Preis bewegt - von euphorischen Expansio
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
AlienCore Oscillator ist ein futuristischer Marktmomentum-Analysator, der von der intergalaktischen Signalverarbeitung inspiriert ist. Basierend auf dem erweiterten MACD-Konzept misst er den Energiefluss zwischen schnellen und langsamen Warpfeldern und dekodiert dann das telepathische Synchronsignal, um Einblicke auf Alien-Ebene in die Trendstärke und -verschiebungen zu geben. Quantum Surges (starke Aufwärtsbewegungen) und Void Collapses (starke Abwärtsbewegungen) werden durch lebendige Histogr
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator bietet einen gleitenden Durchschnitt mit Kauf- und Verkaufspfeilen Benötigt einen Trend - nicht sehr nützlich bei schwankenden Märkten Nur Kaufpfeile werden oberhalb des gleitenden Durchschnitts und nur Verkaufspfeile unterhalb des gleitenden Durchschnitts angezeigt Hinzufügen eines Rsi-Filters zur Reduzierung der Pfeile Der gleitende Durchschnitt kann nach Belieben angepasst werden - Standard ist der 200 EMA Die Pfeile werden nach Abschluss der Kerze nicht neu gezeichnet, um
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist ein Histogramm, das sich hervorragend eignet, um den Einstieg in den Markt zu erkennen Wenn der Buckel über dem Median liegt, sollte man kaufen, und wenn er unter dem Median liegt, sollte man verkaufen. Die Farben können nach Belieben angepasst werden Geeignet für jeden Zeitrahmen Vor dem Kauf in der Demo testen Viel Spaß mit -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Epsilon Trend berechnet eine geglättete Preislinie, indem es zunächst den Preis über einen Rückblickzeitraum normalisiert und dann das Ergebnis mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt glättet. Der geglättete normalisierte Wert wird dann auf den Preis umskaliert, so dass er als Overlay ähnlich einem MA erscheint. Die Farbänderung wird berechnet, indem der geglättete Wert des aktuellen Balkens mit dem des vorherigen Balkens verglichen wird und der Trend nur dann umgeschaltet wird, wenn die D
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Arrow Wizard v1.1 - Der Zauberer der Präzisionssignale Treten Sie ein in die mystische Welt der technischen Zauberei mit Arrow Wizard , Ihrem zuverlässigen arkanen Begleiter zum Aufdecken von Kauf- und Verkaufsportalen auf jedem Kurschart. Mit einer Mischung aus ATR-Beschwörungen , Fibonacci-Ausrichtungen und Pivot-basierter Voraussicht verwebt dieser Indikator Preisaktionen und Volatilität zu klaren Richtungspfeilen - jeder einzelne eine magische Glyphe, die auf Handelsmöglichkeiten hinw
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold System Ai kombiniert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsraster, RSI-farbige Kerzen, ArrowWizard-Signale und ein maschinelles Lernpanel. Verwenden Sie Pfeile für den Einstieg, Raster für Unterstützung/Widerstand und ein maschinelles Lernpanel (Bullish/StrongBullish/Bearish/StrongBearish) für die Trendstärke. Ideal für XAU/USD. Anpassbare Eingaben für Alarme, Farben und Parameter. Am besten geeignet für den m5-Zeitrahmen Die Pfeile werden nur live nicht neu gezeichnet - wenn der Chart n
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) ist ein Indikator, der die Stärke von Gold über mehrere Währungspaare hinweg analysiert. Er aggregiert gewichtete Preisdaten von 7 XAU-Paaren (z.B. XAUUSD, XAUEUR) über einen benutzerdefinierten Rückblickzeitraum und berechnet einen zusammengesetzten Stärkewert. Die wichtigsten Merkmale sind: Farbkodiertes Histogramm : Zeigt bullisches (grün) und bearisches (rot) Momentum auf der Grundlage eines Schwellenwerts (±0,2 Standard) an. Geglättete Linien : Ein goldfar
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Drachenpuls-Orakel - ein mystisches Werkzeug zur Marktprognose In den uralten Hallen der Handelsüberlieferung, wo das Schicksal steigt und fällt wie der Atem der Drachen, taucht das Drachenpuls-Orakel auf - ein mächtiger Indikator, geschmiedet aus der Weisheit der Seher und der Urenergie der Märkte. Dieses mystische Werkzeug enthüllt die verborgenen Ströme des Kursgeschehens und verwandelt Rohdaten in prophetische Visionen von bullischem Feuer und bearischem Schatten. Die Weisheit des Orakel
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Wavelet-Trendhistogramm ist ein benutzerdefinierter MT4-Indikator, der die geglättete Trendrichtung mithilfe eines Modells mit zwei gleitenden Durchschnitten visualisiert. Er wendet Exponential Moving Averages (EMAs) auf einen vom Benutzer ausgewählten Zeitrahmen (MTF-fähig) an und berechnet eine Trendlinie, die auf dem langsameren EMA basiert. Das Histogramm zeigt Trends mit positiver Steigung in LimeGreen und negative Steigungen in Crimson an, wodurch Aufwärts- und Abwärtstrends visuell u
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Dragonfire Arrows ist ein mythischer Pfeil-Signalindikator, der eine adaptive Trendfolgelogik mit mehreren Arten von gleitenden Durchschnitten - dargestellt als "Drachenatem" - verbindet. Er generiert Kauf- (Eispfeil ↑) und Verkaufssignale (Feuerpfeil ↓) direkt auf dem Chart unter Verwendung eines mehrschichtigen Impulssystems, das von Fantasiewesen inspiriert ist und jeweils eine eigene gleitende Durchschnittslogik aufweist. Das System verwendet drei magische "Puls"-Layer: Dragon's Quick Pulse
EurUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Die EURUSD-Nettostärke ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen klaren Überblick über das relative Gleichgewicht zwischen dem Euro- und dem US-Dollar-Druck auf dem Markt bietet. Anstatt ein einzelnes Diagramm isoliert zu analysieren, bewertet er einen Korb der wichtigsten EUR- und USD-Währungspaare, wendet eine auf der Liquidität basierende Gewichtung an und setzt das kombinierte Ergebnis in ein farbkodiertes Histogramm um. Grüne Balken zeigen Zeiträume an, in denen die Euro-Nachfrage
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi-Currency Strength Index ist ein leistungsstarkes Marktanalyseinstrument zur Messung und Visualisierung der relativen Stärke der wichtigsten Weltwährungen und des Goldes (XAU) in einem einzigen Chartfenster. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die sich nur auf ein einziges Symbol konzentrieren, bewertet dieser Indikator die Stärke einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Währungspaaren und bietet Händlern eine umfassende und dynamische Perspektive des Kapitalflusses zwischen den
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist so konzipiert, dass er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Diagramm durch grüne und rote Punkte hervorhebt. Ein grüner Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach oben durchbrochen hat, was auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hindeutet. Ein roter Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach unten durchbrochen hat, was auf eine mögliche Abwärtsbewegung hinweist. Das System passt sich an die Marktbedingungen
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Wavelet Pro ist ein präzisionsgefertigter Marktanalyse-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit in komplexen Preisbewegungen suchen. Er verbindet die Trenderkennung im Wavelet-Stil , Quantenmomentum-Verschiebungen und adaptive Kerzenvisualisierung in einem einheitlichen Handelsrahmen. Ziel des Systems ist es, eine verfeinerte visuelle Darstellung der Trendstärke, der Phasenverschiebungen und des Marktgleichgewichts ohne Verzögerung oder Nachzeichnen zu liefern. Im Kern konstrui
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
NeuroSlope ist ein präzise abgestimmter Marktstärkeindikator, der die RSI-Analyse durch eine adaptive, neurotypische Glättung verbessert. Er filtert auf intelligente Weise Rauschen und Volatilitätsspitzen heraus, während er den natürlichen Rhythmus des RSI beibehält und ein sauberes, fließendes Signal erzeugt, das die zugrunde liegende Preisdynamik besser widerspiegelt. Die duale Histogrammstruktur - der intelligente geglättete RSI (blau) und seine fortschrittliche Steigungskurve (gelb) - bietet
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
XAUUSD Divergence Pro ist ein spezialisiertes technisches Analyseinstrument, das speziell für Goldhändler entwickelt wurde. Dieser Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Marktdynamik, indem er die relative Stärke des XAUUSD mit einem individuell berechneten USD-Index vergleicht. Das Tool zeigt zwei Hauptlinien an, die Momentum-Indikatoren sowohl für Gold als auch für den US-Dollar darstellen, mit einem Histogramm, das signifikante Div
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astralenergie (MT4) Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 Überblick Astral Energy ist ein fortschrittlicher Subwindow-Indikator, der den gerichteten "Fluss" der Marktenergie durch ein harmonisches Dual-Stream-Histogramm visualisiert. Er interpretiert das Gleichgewicht von interner Stärke und Schwäche innerhalb der Preisbewegung - und zeigt, wann das astrale Momentum des Marktes auf Expansion (aufsteigende Phase) oder Kontraktion (absteigende Phase) ausgerichtet ist. Hinter den Kulissen überse
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Flow Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 , Cosmic Flow ist der harmonische Oszillator im Herzen der astralen Bewegung und des energetischen Gleichgewichts. Er visualisiert den subtilen Rhythmus zwischen himmlischer Expansion und Kontraktion - den verborgenen Puls, der die energetischen Gezeiten des Marktes bestimmt. Jeder Balken des Histogramms stellt die Phasenausrichtung zwischen astraler Dynamik und harmonischer Stärke dar und erfasst die unsichtbare Ebbe und Flut des Flusses zwi
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Gold Ripper Oscillator ist ein spezieller Momentum-Druckmesser, der für den XAUUSD entwickelt wurde. Er visualisiert das Tauziehen in Echtzeit zwischen der bullischen Goldstärke ("GoldRush") und dem entgegengesetzten USD-Druck ("USDCrush"). Der Indikator zeigt zwei farbkodierte Histogramme an, die sich je nach Marktentwicklung ausdehnen oder zusammenziehen. Wenn die Goldseite dominiert, steigen die goldenen Balken über die Basislinie und spiegeln die starke Aufwärtsenergie wider. Wenn die US
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Nexus ist ein reines Momentum-Histogramm, das entwickelt wurde, um die dominierende Kraft im Markt mit sofortiger visueller Klarheit zu zeigen. Anstatt schwankende Werte darzustellen, vereinfacht es das Momentum in zwei klare Zustände: Cosmic Ascension (grün), wenn der Aufwärtsdruck dominiert, und Celestial Descent (violett), wenn die Abwärtsenergie die Kontrolle übernimmt. Das macht die Trenderkennung schnell und intuitiv, selbst in volatilen Phasen. Sie können den Cosmic Nexus als Richt
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Tief unter der Oberfläche von Preis und Zeit... regt sich etwas. Der Soul Ripper Oscillator ist nicht nur ein Indikator - er ist ein verfluchtes spektrales Wesen, das den Echos vergangener Impulse lauscht und Illusionen über Trends mit unheiliger Präzision zerreißt. Geschmiedet in den Schatten des Marktabgrunds, verfolgt dieses Tool die SoulLine - die rohe Essenz der Energie zwischen schnellen und langsamen spektralen Flüssen - und stellt sie der GraveLine gegenüber, einem abklingenden Echo, das
Multi Currency Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi Currency Net Strength-Indikator ist ein professionelles Analysewerkzeug, mit dem die relative Stärke der wichtigsten Währungen über mehrere Paare hinweg gleichzeitig gemessen und visualisiert werden kann. Im Gegensatz zu Oszillatoren für einzelne Paare oder Stärkemessern aggregiert dieser Indikator Informationen aus einem breiten Korb von Instrumenten und bietet so einen ganzheitlicheren Überblick über die Performance einer Basiswährung im Vergleich zu ihrem Gegenstück. Der Indikator w
Non Repaint Diamonds
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Non Repaint Diamonds ist ein präzisionsgefertigter MT5-Indikator, der Händlern äußerst zuverlässige Chartsignale liefert, die nach der Bestätigung stabil bleiben. Im Gegensatz zu Repainting-Tools, die sich im Nachhinein verschieben oder verschwinden, hält dieser Indikator seine Signale an Ort und Stelle fest, so dass Händler mit Zuversicht analysieren können. Er markiert das Diagramm mit deutlichen rautenförmigen Signalen, die potenzielle Wendepunkte in der Marktstruktur hervorheben. Das Tool
Dragons Pulse Oracle Mt5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Drachenpuls-Orakel - ein mystisches Werkzeug zur Marktprognose In den uralten Hallen der Handelsüberlieferung, wo das Schicksal steigt und fällt wie der Atem der Drachen, taucht das Drachenpuls-Orakel auf - ein mächtiger Indikator, geschmiedet aus der Weisheit der Seher und der Urenergie der Märkte. Dieses mystische Werkzeug enthüllt die verborgenen Ströme des Kursgeschehens und verwandelt Rohdaten in prophetische Visionen von bullischem Feuer und bearischem Schatten. Die Weisheit des Orakel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension