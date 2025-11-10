🜂 Astral Universe (MT5)

Dieser Indikator aus dem Astral Mechanics Lab - Ptr777 visualisiert die kosmische Interaktion zwischen zwei fundamentalen Marktenergien: Momentum und Resonanzstärke. Er interpretiert ihre astrale Ausrichtung und zeigt drei harmonische Zustände - Aufstieg, Abstieg und Gleichgewicht - in einem strahlenden Histogrammfeld an. Jeder Balken verkörpert den aktuellen Energiefluss des Marktes und zeigt an, ob sich die Preisbewegung in höhere Astralebenen ausdehnt (Aufwärtsdrang), in niedrigere Felder abfällt (Abwärtsdruck) oder im kosmischen Gleichgewicht ruht (neutrale Konsolidierung).

Wie man es benutzt:

Laden Sie 🜂 Astral Universe in einen beliebigen Chart oder Zeitrahmen, um die zugrunde liegende energetische Polarität der Marktbewegung zu beobachten.

DeepSkyBlue-Balken (Aufstieg): Aufwärtsgerichteter astraler Fluss - die Märkte richten sich nach den Expansionskräften aus.

ViolettRote Balken (Abstieg): Abwärts gerichteter astraler Fluss - die Kontraktionsphase dominiert.

Silberne Balken (Balance): Übergangsstillstand vor einer möglichen Verschiebung.

Am besten als Bestätigungsebene unter der Astralenergie oder dem himmlischen Fluss verwendet, um den Zeitpunkt des Eintritts mit dem allgemeinen universellen Rhythmus zu synchronisieren.