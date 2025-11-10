Astral Universe

🜂 Astral Universe (MT5)
Dieser Indikator aus dem Astral Mechanics Lab - Ptr777 visualisiert die kosmische Interaktion zwischen zwei fundamentalen Marktenergien: Momentum und Resonanzstärke. Er interpretiert ihre astrale Ausrichtung und zeigt drei harmonische Zustände - Aufstieg, Abstieg und Gleichgewicht - in einem strahlenden Histogrammfeld an. Jeder Balken verkörpert den aktuellen Energiefluss des Marktes und zeigt an, ob sich die Preisbewegung in höhere Astralebenen ausdehnt (Aufwärtsdrang), in niedrigere Felder abfällt (Abwärtsdruck) oder im kosmischen Gleichgewicht ruht (neutrale Konsolidierung).

Wie man es benutzt:
Laden Sie 🜂 Astral Universe in einen beliebigen Chart oder Zeitrahmen, um die zugrunde liegende energetische Polarität der Marktbewegung zu beobachten.

  • DeepSkyBlue-Balken (Aufstieg): Aufwärtsgerichteter astraler Fluss - die Märkte richten sich nach den Expansionskräften aus.

  • ViolettRote Balken (Abstieg): Abwärts gerichteter astraler Fluss - die Kontraktionsphase dominiert.

  • Silberne Balken (Balance): Übergangsstillstand vor einer möglichen Verschiebung.

Am besten als Bestätigungsebene unter der Astralenergie oder dem himmlischen Fluss verwendet, um den Zeitpunkt des Eintritts mit dem allgemeinen universellen Rhythmus zu synchronisieren.


Empfohlene Produkte
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indikatoren
"Hunttern harmonic pattern finder" auf der Grundlage des dynamischen Zickzackkurses mit dem Benachrichtigungs- und Vorhersagemodus Diese Version des Indikators identifiziert 11 harmonische Muster und prognostiziert sie in Echtzeit, bevor sie vollständig ausgebildet sind. Er bietet die Möglichkeit, die Fehlerquote von Zigzag-Mustern in Abhängigkeit von einer Risikoschwelle zu berechnen. Darüber hinaus sendet er eine Benachrichtigung, sobald das Muster vollständig ist. Die unterstützten Muster
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
BW Indicators
Sergei Gurov
Indikatoren
Ein Tool zur Erstellung von Bill-Williams-Indikatoren Unser Tool bietet die Möglichkeit, Bill-Williams-Indikatoren per Mausklick auf einem Chart zu setzen. - Der Awesome Oscillator (AO) Indikator hilft, die treibende Kraft des Trends zu beurteilen. - Alligator-Indikator - bestimmt den aktuellen Zustand des Trends und mögliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte. - Fraktal-Indikator - hilft bei der Identifizierung signifikanter Niveaus - Accelerator Oscillator (AC) Indikator - zeigt die Veränderung d
FREE
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Es ist sehr einfach, den Fibrillar-Indikator zu verwenden, da die einfachste ist, auf das Diagramm schauen und handeln nach den Angaben der farbigen Pfeile. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, und diese Methode konzentriert sich auch auf die Messung jedes der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr detaillierte Informationen, sondern auch mehr gemittelt. Bei der Berechnung dieses Indikators werden zunächst die logarithmischen Gewinne zum Schlusskurs berechnet, wo
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
"2nd To NoneFX Scalper" ist ein leistungsstarker Indikator, den Sie auf jedem Zeitrahmen verwenden können. Die Genauigkeit liegt zwischen 90% - 95% kann mehr sein. Der Indikator ist 100% non repaint, so dass es nicht repaint überhaupt. Wenn der Pfeil herauskommt, warten Sie darauf, dass die Kerze geschlossen wird, der Pfeil wird sich nicht wiederholen/neu berechnen oder bewegen. Der Indikator funktioniert mit allen Volatilitätsindizes, Step-Index, Boom & Crash (500 & 1000) und allen Währungspaar
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
Indikatoren
DYJ Super Trend Wave ist ein hochpräzises Handelssystem für Spitzen und Wellen. Dieser Indikator sucht nach den höchsten und niedrigsten Punkten der Kerzenlinien, wenn sie in den Markt gehen. Der Eintrittspreis liegt in der Nähe des höchsten oder niedrigsten Punktes. Der Benachrichtigungstyp für das Signal wurde zu dyj supertrend hinzugefügt. Wenn mehrere räumliche Signale erzeugt werden, Die folgenden Typen von Benachrichtigungen können verwendet werden: Alert mailSend, MobilePush. Input In
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Break Retest
Ongkysetiawan
Indikatoren
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH. FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER. Vorteile Weniger falsche Ausbrüche . Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich. Straffere Ausführungspläne . Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme. Nicht wiederholtes Vertrauen . Signa
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visual Momentum Wave Sync: Meistern Sie das Marktmomentum mit unübertroffener Klarheit Entschlüsseln Sie den Marktrhythmus und handeln Sie mit Zuversicht für nur $30! Haben Sie genug von verrauschten Indikatoren, die Ihre Charts überladen und widersprüchliche Signale liefern? Fällt es Ihnen schwer, das Marktmomentum genau einzuschätzen und wahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren? Der Visual Momentum Wave Sync-Indikator ist das ultimative Werkzeug zur Lösung dieser Probl
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indikatoren
Engulfing with EMAs Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen Erkennung von Candlestick-Mustern mit dem Engulfing with EMAs Indicator , einem hochmodernen Tool für MetaTrader 5. Dieser futuristische Indikator kombiniert die Präzision der Engulfing-Musteranalyse mit der Trendfolgestärke der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 21 und EMA 50) und versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Setups für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu identifizieren. Hauptmerkm
WaveTrend Oscillator Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihren Handelsvorteil mit dem WaveTrend Oscillator Indicator MT5, einem vielseitigen Tool für Volatilität und Momentum, inspiriert von John Carters renommierter TTM Squeeze-Strategie. Anfang der 2000er Jahre entwickelt und durch Plattformen wie Thinkorswim und TradingView populär geworden, kombiniert dieser Indikator Bollinger Bands und Keltner Channels, um "Squeezes" zu identifizieren – Perioden niedriger Volatilität, die potenzielle explosive Breakouts signalisieren. Trader weltw
Half ma
Artem Svistunov
Indikatoren
Der Pfeilindikator Half ma für das MetaTrader 5-Handelsterminal ist ein einfaches, aber effektives Instrument, das eine Änderung des aktuellen Trends signalisiert. Der Half-Ma-Indikator sieht aus wie eine durchgezogene dynamische Linie, die ihre Farbe an den Punkten ändert, an denen sich der Trend ändert. Der Pfeilindikator Half ma für das MT5-Terminal ist keine unabhängige Quelle für Eingangssignale. Es ist am effektivsten, ihn als Trendfilter zu verwenden .
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indikatoren
LevelPAttern MT5 ist ein technischer Indikator, der auf den täglichen Niveaus und Price Action-Mustern basiert. Der Indikator basiert auf dem Standard-ZigZag-Indikator und Umkehrkerzenmustern, wie Star, Hammer (auch bekannt als Pin Bar), Engulfing und anderen. Der Indikator generiert Audio- und Textbenachrichtigungen, wenn sich ein Muster bildet und ein Level berührt wird. Er unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Funktionsmerkmale des Indikators Er eignet sich fü
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indikatoren
Tops & Bottoms Indikator FREE Tops abd Bottoms: Ein effektiver Indikator für Ihre Trades Der Tops & Bottoms Indikator hilft Ihnen, aufsteigende und absteigende Kanalformationen mit Hinweisen auf aufsteigende und/oder absteigende Tops und Bottoms zu finden. Darüber hinaus zeigt er mit einem kleinen gelben Kreis mögliche Chancen an, wenn der Indikator auf eine Impulsformation trifft. Dieser Indikator bietet Ihnen mehr Sicherheit und Schnelligkeit bei Ihren Einstiegsentscheidungen. Testen Sie auc
FREE
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indikatoren
Sind Sie bereit, Ihre Handelsreise zu neuen Höhen zu führen? Dann ist MarketMagnet genau das Richtige für Sie. Dieser bahnbrechende Indikator wurde entwickelt, um Ihren Handelserfolg mit Spannung und Genauigkeit voranzutreiben. MarketMagnet basiert auf der Konvergenz von Momentum und CCI (Commodity Channel Index) und gibt Händlern das ultimative Werkzeug an die Hand, um die Richtung und die Einstiegskurse für eine Vielzahl von empfohlenen Währungspaaren und Instrumenten zu bestimmen. Es wurde fü
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
RSI-Pfeile Professional v1.00 Fortgeschrittener technischer Indikator für MetaTrader 5 Überblick RSI Arrows Professional ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der die Leistungsfähigkeit des traditionellen RSI (Relative Strength Index) mit einem intelligenten Richtungssignalsystem kombiniert. Dieser Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt identifizieren möchten, und implementiert konservative Handelsstrategien, die auf der
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astral Nexus ist ein präzisionsgefertigter Momentum-Phasen-Detektor, der entwickelt wurde, um Verschiebungen in der zugrunde liegenden Marktenergie aufzudecken, bevor sie im Preis sichtbar werden. Er visualisiert drei unterschiedliche Zustände - Astral Ascension , Astral Descent und Cosmic Balance - unter Verwendung eines dreischichtigen Histogramms, das komplexe interne Berechnungen zu einer klaren 0-zu-1-Signalkarte komprimiert. Durch die Kombination von Dual-Core-Trendresonanz mit zeitlicher
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator bietet Kauf- und Verkaufspfeile mit einem gleitenden Durchschnitt und einer Balkenfarbe basierend auf dem EMA Über dem gleitenden Durchschnitt werden nur Kaufpfeile und unter dem gleitenden Durchschnitt nur Verkaufspfeile angezeigt Die Pfeile basieren auf einem Umkehralgorithmus und versuchen daher, die Rückzugspunkte zu finden Benachrichtigungen können nach Wunsch aktiviert werden Geeignet für jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument Ihrer Wahl Bitte testen Sie vor d
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der XauUsd-Netto-Stärke-Indikator ist ein professionelles Marktstärkeinstrument, mit dem die relative Performance von Gold (XAU) gegenüber dem US-Dollar (USD ) über einen diversifizierten Korb von Währungspaaren verfolgt und verglichen werden kann. Anstatt sich auf ein einziges Diagramm zu stützen, aggregiert er Informationen aus mehreren Gold- und Dollar-Währungspaaren, wendet Gewichtungsfaktoren an und setzt die Ergebnisse in einen leicht lesbaren Stärkevergleich um. Der Indikator stellt sechs
Astral Pulse Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indikatoren
Astral Pulse Oscillator - Das Werkzeug für himmlischen Fluss und Energieresonanz Treten Sie ein in den mystischen Rhythmus der Marktenergie mit dem Astral Pulse Oscillator , einer nicht-malerischen Verschmelzung von himmlischem Flow Mapping und harmonischer Pulsresonanz . Dieser Indikator übersetzt verborgene energetische Fluktuationen in strahlende visuelle Wellen, die es Händlern ermöglichen, die unsichtbare emotionale Flut zu interpretieren, die den Preis bewegt - von euphorischen Expansio
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
AlienCore Oscillator ist ein futuristischer Marktmomentum-Analysator, der von der intergalaktischen Signalverarbeitung inspiriert ist. Basierend auf dem erweiterten MACD-Konzept misst er den Energiefluss zwischen schnellen und langsamen Warpfeldern und dekodiert dann das telepathische Synchronsignal, um Einblicke auf Alien-Ebene in die Trendstärke und -verschiebungen zu geben. Quantum Surges (starke Aufwärtsbewegungen) und Void Collapses (starke Abwärtsbewegungen) werden durch lebendige Histogr
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator bietet einen gleitenden Durchschnitt mit Kauf- und Verkaufspfeilen Benötigt einen Trend - nicht sehr nützlich bei schwankenden Märkten Nur Kaufpfeile werden oberhalb des gleitenden Durchschnitts und nur Verkaufspfeile unterhalb des gleitenden Durchschnitts angezeigt Hinzufügen eines Rsi-Filters zur Reduzierung der Pfeile Der gleitende Durchschnitt kann nach Belieben angepasst werden - Standard ist der 200 EMA Die Pfeile werden nach Abschluss der Kerze nicht neu gezeichnet, um
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist ein Histogramm, das sich hervorragend eignet, um den Einstieg in den Markt zu erkennen Wenn der Buckel über dem Median liegt, sollte man kaufen, und wenn er unter dem Median liegt, sollte man verkaufen. Die Farben können nach Belieben angepasst werden Geeignet für jeden Zeitrahmen Vor dem Kauf in der Demo testen Viel Spaß mit -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Epsilon Trend berechnet eine geglättete Preislinie, indem es zunächst den Preis über einen Rückblickzeitraum normalisiert und dann das Ergebnis mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt glättet. Der geglättete normalisierte Wert wird dann auf den Preis umskaliert, so dass er als Overlay ähnlich einem MA erscheint. Die Farbänderung wird berechnet, indem der geglättete Wert des aktuellen Balkens mit dem des vorherigen Balkens verglichen wird und der Trend nur dann umgeschaltet wird, wenn die D
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Arrow Wizard v1.1 - Der Zauberer der Präzisionssignale Treten Sie ein in die mystische Welt der technischen Zauberei mit Arrow Wizard , Ihrem zuverlässigen arkanen Begleiter zum Aufdecken von Kauf- und Verkaufsportalen auf jedem Kurschart. Mit einer Mischung aus ATR-Beschwörungen , Fibonacci-Ausrichtungen und Pivot-basierter Voraussicht verwebt dieser Indikator Preisaktionen und Volatilität zu klaren Richtungspfeilen - jeder einzelne eine magische Glyphe, die auf Handelsmöglichkeiten hinw
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold System Ai kombiniert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsraster, RSI-farbige Kerzen, ArrowWizard-Signale und ein maschinelles Lernpanel. Verwenden Sie Pfeile für den Einstieg, Raster für Unterstützung/Widerstand und ein maschinelles Lernpanel (Bullish/StrongBullish/Bearish/StrongBearish) für die Trendstärke. Ideal für XAU/USD. Anpassbare Eingaben für Alarme, Farben und Parameter. Am besten geeignet für den m5-Zeitrahmen Die Pfeile werden nur live nicht neu gezeichnet - wenn der Chart n
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) ist ein Indikator, der die Stärke von Gold über mehrere Währungspaare hinweg analysiert. Er aggregiert gewichtete Preisdaten von 7 XAU-Paaren (z.B. XAUUSD, XAUEUR) über einen benutzerdefinierten Rückblickzeitraum und berechnet einen zusammengesetzten Stärkewert. Die wichtigsten Merkmale sind: Farbkodiertes Histogramm : Zeigt bullisches (grün) und bearisches (rot) Momentum auf der Grundlage eines Schwellenwerts (±0,2 Standard) an. Geglättete Linien : Ein goldfar
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Drachenpuls-Orakel - ein mystisches Werkzeug zur Marktprognose In den uralten Hallen der Handelsüberlieferung, wo das Schicksal steigt und fällt wie der Atem der Drachen, taucht das Drachenpuls-Orakel auf - ein mächtiger Indikator, geschmiedet aus der Weisheit der Seher und der Urenergie der Märkte. Dieses mystische Werkzeug enthüllt die verborgenen Ströme des Kursgeschehens und verwandelt Rohdaten in prophetische Visionen von bullischem Feuer und bearischem Schatten. Die Weisheit des Orakel
USD Macro Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der USD Macro Strength Index ist ein benutzerdefinierter Indikator, der die Gesamtstärke oder -schwäche des US-Dollars (USD) über die wichtigsten Währungspaare hinweg bewertet und visualisiert. Er erreicht dies durch die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts der USD-bezogenen Kursänderungen über einen definierten Rückblickszeitraum und die Anzeige der Ergebnisse als farbkodiertes Histogramm mit optionalem geglättetem Index und Signallinien. Hauptmerkmale: Makro-USD-Sentiment-Analyse: V
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Wavelet-Trendhistogramm ist ein benutzerdefinierter MT4-Indikator, der die geglättete Trendrichtung mithilfe eines Modells mit zwei gleitenden Durchschnitten visualisiert. Er wendet Exponential Moving Averages (EMAs) auf einen vom Benutzer ausgewählten Zeitrahmen (MTF-fähig) an und berechnet eine Trendlinie, die auf dem langsameren EMA basiert. Das Histogramm zeigt Trends mit positiver Steigung in LimeGreen und negative Steigungen in Crimson an, wodurch Aufwärts- und Abwärtstrends visuell u
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Dragonfire Arrows ist ein mythischer Pfeil-Signalindikator, der eine adaptive Trendfolgelogik mit mehreren Arten von gleitenden Durchschnitten - dargestellt als "Drachenatem" - verbindet. Er generiert Kauf- (Eispfeil ↑) und Verkaufssignale (Feuerpfeil ↓) direkt auf dem Chart unter Verwendung eines mehrschichtigen Impulssystems, das von Fantasiewesen inspiriert ist und jeweils eine eigene gleitende Durchschnittslogik aufweist. Das System verwendet drei magische "Puls"-Layer: Dragon's Quick Pulse
EurUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Die EURUSD-Nettostärke ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen klaren Überblick über das relative Gleichgewicht zwischen dem Euro- und dem US-Dollar-Druck auf dem Markt bietet. Anstatt ein einzelnes Diagramm isoliert zu analysieren, bewertet er einen Korb der wichtigsten EUR- und USD-Währungspaare, wendet eine auf der Liquidität basierende Gewichtung an und setzt das kombinierte Ergebnis in ein farbkodiertes Histogramm um. Grüne Balken zeigen Zeiträume an, in denen die Euro-Nachfrage
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi-Currency Strength Index ist ein leistungsstarkes Marktanalyseinstrument zur Messung und Visualisierung der relativen Stärke der wichtigsten Weltwährungen und des Goldes (XAU) in einem einzigen Chartfenster. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die sich nur auf ein einziges Symbol konzentrieren, bewertet dieser Indikator die Stärke einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Währungspaaren und bietet Händlern eine umfassende und dynamische Perspektive des Kapitalflusses zwischen den
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist so konzipiert, dass er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Diagramm durch grüne und rote Punkte hervorhebt. Ein grüner Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach oben durchbrochen hat, was auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hindeutet. Ein roter Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach unten durchbrochen hat, was auf eine mögliche Abwärtsbewegung hinweist. Das System passt sich an die Marktbedingungen
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Wavelet Pro ist ein präzisionsgefertigter Marktanalyse-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit in komplexen Preisbewegungen suchen. Er verbindet die Trenderkennung im Wavelet-Stil , Quantenmomentum-Verschiebungen und adaptive Kerzenvisualisierung in einem einheitlichen Handelsrahmen. Ziel des Systems ist es, eine verfeinerte visuelle Darstellung der Trendstärke, der Phasenverschiebungen und des Marktgleichgewichts ohne Verzögerung oder Nachzeichnen zu liefern. Im Kern konstrui
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
NeuroSlope ist ein präzise abgestimmter Marktstärkeindikator, der die RSI-Analyse durch eine adaptive, neurotypische Glättung verbessert. Er filtert auf intelligente Weise Rauschen und Volatilitätsspitzen heraus, während er den natürlichen Rhythmus des RSI beibehält und ein sauberes, fließendes Signal erzeugt, das die zugrunde liegende Preisdynamik besser widerspiegelt. Die duale Histogrammstruktur - der intelligente geglättete RSI (blau) und seine fortschrittliche Steigungskurve (gelb) - bietet
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
XAUUSD Divergence Pro ist ein spezialisiertes technisches Analyseinstrument, das speziell für Goldhändler entwickelt wurde. Dieser Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Marktdynamik, indem er die relative Stärke des XAUUSD mit einem individuell berechneten USD-Index vergleicht. Das Tool zeigt zwei Hauptlinien an, die Momentum-Indikatoren sowohl für Gold als auch für den US-Dollar darstellen, mit einem Histogramm, das signifikante Div
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astralenergie (MT4) Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 Überblick Astral Energy ist ein fortschrittlicher Subwindow-Indikator, der den gerichteten "Fluss" der Marktenergie durch ein harmonisches Dual-Stream-Histogramm visualisiert. Er interpretiert das Gleichgewicht von interner Stärke und Schwäche innerhalb der Preisbewegung - und zeigt, wann das astrale Momentum des Marktes auf Expansion (aufsteigende Phase) oder Kontraktion (absteigende Phase) ausgerichtet ist. Hinter den Kulissen überse
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Flow Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 , Cosmic Flow ist der harmonische Oszillator im Herzen der astralen Bewegung und des energetischen Gleichgewichts. Er visualisiert den subtilen Rhythmus zwischen himmlischer Expansion und Kontraktion - den verborgenen Puls, der die energetischen Gezeiten des Marktes bestimmt. Jeder Balken des Histogramms stellt die Phasenausrichtung zwischen astraler Dynamik und harmonischer Stärke dar und erfasst die unsichtbare Ebbe und Flut des Flusses zwi
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Gold Ripper Oscillator ist ein spezieller Momentum-Druckmesser, der für den XAUUSD entwickelt wurde. Er visualisiert das Tauziehen in Echtzeit zwischen der bullischen Goldstärke ("GoldRush") und dem entgegengesetzten USD-Druck ("USDCrush"). Der Indikator zeigt zwei farbkodierte Histogramme an, die sich je nach Marktentwicklung ausdehnen oder zusammenziehen. Wenn die Goldseite dominiert, steigen die goldenen Balken über die Basislinie und spiegeln die starke Aufwärtsenergie wider. Wenn die US
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Nexus ist ein reines Momentum-Histogramm, das entwickelt wurde, um die dominierende Kraft im Markt mit sofortiger visueller Klarheit zu zeigen. Anstatt schwankende Werte darzustellen, vereinfacht es das Momentum in zwei klare Zustände: Cosmic Ascension (grün), wenn der Aufwärtsdruck dominiert, und Celestial Descent (violett), wenn die Abwärtsenergie die Kontrolle übernimmt. Das macht die Trenderkennung schnell und intuitiv, selbst in volatilen Phasen. Sie können den Cosmic Nexus als Richt
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Tief unter der Oberfläche von Preis und Zeit... regt sich etwas. Der Soul Ripper Oscillator ist nicht nur ein Indikator - er ist ein verfluchtes spektrales Wesen, das den Echos vergangener Impulse lauscht und Illusionen über Trends mit unheiliger Präzision zerreißt. Geschmiedet in den Schatten des Marktabgrunds, verfolgt dieses Tool die SoulLine - die rohe Essenz der Energie zwischen schnellen und langsamen spektralen Flüssen - und stellt sie der GraveLine gegenüber, einem abklingenden Echo, das
Multi Currency Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi Currency Net Strength-Indikator ist ein professionelles Analysewerkzeug, mit dem die relative Stärke der wichtigsten Währungen über mehrere Paare hinweg gleichzeitig gemessen und visualisiert werden kann. Im Gegensatz zu Oszillatoren für einzelne Paare oder Stärkemessern aggregiert dieser Indikator Informationen aus einem breiten Korb von Instrumenten und bietet so einen ganzheitlicheren Überblick über die Performance einer Basiswährung im Vergleich zu ihrem Gegenstück. Der Indikator w
Non Repaint Diamonds
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Non Repaint Diamonds ist ein präzisionsgefertigter MT5-Indikator, der Händlern äußerst zuverlässige Chartsignale liefert, die nach der Bestätigung stabil bleiben. Im Gegensatz zu Repainting-Tools, die sich im Nachhinein verschieben oder verschwinden, hält dieser Indikator seine Signale an Ort und Stelle fest, so dass Händler mit Zuversicht analysieren können. Er markiert das Diagramm mit deutlichen rautenförmigen Signalen, die potenzielle Wendepunkte in der Marktstruktur hervorheben. Das Tool
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension