Cosmic Scalper - MT5

Eine mehrschichtige Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um kurz-, mittel- und langfristige Volatilitätsverschiebungen zu verfolgen. Er zeichnet drei Paare dynamischer Trendlinien auf: Cosmic Pulses (bullische Drift) und Nebula Surges (bearische Drift). Diese Linien passen sich mithilfe von ATR-basierten Quantenbereichen, galaktischen Hoch-/Tief-Scans und trendabhängiger Filterung an. Wenn die Stärkebedingungen übereinstimmen, druckt der Indikator Nova-Buy- oder Supernova-Sell-Punkte, wobei Dochtstruktur, Volatilitätsausbrüche, Kerzenkörperausdehnung, zukünftiger Midpoint-Druck und Fast/Slow-EMA-Ausrichtung berücksichtigt werden. Der optionale Quanten-Offset verschiebt die Punkte zur Verdeutlichung über/unter den Preis.

Wie zu verwenden:

Handeln Sie in Richtung aktiver Pulse/Surge-Flanken. Ein Nova Buy deutet auf eine Aufwärtsbeschleunigung hin; ein Supernova Sell warnt vor einer Abwärtsdynamik. Die stärksten Signale treten auf, wenn alle drei Pulse/Surge-Ebenen mit den Punkten übereinstimmen. Vermeiden Sie Signale gegen den breiteren Trend oder während flacher Impulse. Alarme können aktiviert werden, um über neue Nova/Supernova-Ereignisse zu informieren.