🜂 Celestial Flow (MT5) - Die Astralmechanik-Laborkreation

Celestial Flow ist ein metaphysischer Marktenergie-Visualisierer, der den Rhythmus der Preisbewegung in harmonische himmlische Impulse übersetzt. Er misst die Preise nicht auf herkömmliche Weise, sondern beobachtet die unsichtbaren Oszillationen, die die Marktgezeiten steuern, und filtert durch Schichten astraler Glättung, um zu zeigen, wann der Energiefluss ansteigt, abfällt oder sich neutralisiert.

Der Indikator malt ein farbkodiertes Energiespektrum:

🔵 Aufsteigender Fluss - Ausdehnung des himmlischen Impulses, dem oft Aufwärtsharmonien vorausgehen.

🔴 Absteigender Fluss - Kontraktion der astralen Kraft, die eine potenzielle Erschöpfung oder Umkehrung signalisiert.

⚪ Neutraler Fluss - Gleichgewicht zwischen den Dimensionen, wenn der Puls vor der Verschiebung ruht.

Wie zu verwenden:

Hängen Sie Celestial Flow an ein beliebiges Horoskop an und lassen Sie ein paar Takte verstreichen, um den Rhythmus wiederzugeben. Achten Sie auf Farbübergänge - diese bedeuten Verschiebungen in der zugrunde liegenden ätherischen Strömung. Für jede Veränderung können Alarme aktiviert werden, so dass Sie den Fluss spüren können, ohne ständig das Horoskop zu beobachten. Kombinieren Sie es mit Ihrem bevorzugten System für das Timing und nutzen Sie die Übergänge als Bestätigung der Energieausrichtung und nicht als Handelssignale selbst.