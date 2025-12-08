Celestial Flow

🜂 Celestial Flow (MT5) - Die Astralmechanik-Laborkreation

Celestial Flow ist ein metaphysischer Marktenergie-Visualisierer, der den Rhythmus der Preisbewegung in harmonische himmlische Impulse übersetzt. Er misst die Preise nicht auf herkömmliche Weise, sondern beobachtet die unsichtbaren Oszillationen, die die Marktgezeiten steuern, und filtert durch Schichten astraler Glättung, um zu zeigen, wann der Energiefluss ansteigt, abfällt oder sich neutralisiert.

Der Indikator malt ein farbkodiertes Energiespektrum:

  • 🔵 Aufsteigender Fluss - Ausdehnung des himmlischen Impulses, dem oft Aufwärtsharmonien vorausgehen.

  • 🔴 Absteigender Fluss - Kontraktion der astralen Kraft, die eine potenzielle Erschöpfung oder Umkehrung signalisiert.

  • Neutraler Fluss - Gleichgewicht zwischen den Dimensionen, wenn der Puls vor der Verschiebung ruht.

Wie zu verwenden:
Hängen Sie Celestial Flow an ein beliebiges Horoskop an und lassen Sie ein paar Takte verstreichen, um den Rhythmus wiederzugeben. Achten Sie auf Farbübergänge - diese bedeuten Verschiebungen in der zugrunde liegenden ätherischen Strömung. Für jede Veränderung können Alarme aktiviert werden, so dass Sie den Fluss spüren können, ohne ständig das Horoskop zu beobachten. Kombinieren Sie es mit Ihrem bevorzugten System für das Timing und nutzen Sie die Übergänge als Bestätigung der Energieausrichtung und nicht als Handelssignale selbst.


Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Cobra Arrow-Indikator ist ein präzisionsgefertigtes Signalwerkzeug für MT5, das potenzielle Wendepunkte im Markt durch eine einzigartige Mischung aus Volatilität, Momentum und Erschöpfungsdynamik identifiziert. Er visualisiert Handelsmöglichkeiten direkt auf dem Chart durch klare orange- und magentafarbene Pfeile, die mit adaptiven ATR-basierten Offsets positioniert sind, um die Lesbarkeit und das Kontextbewusstsein zu verbessern. Intern verbindet es die Sensitivität kurzfristiger Oszillato
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dieser Indikator stellt einen alternativen Ansatz zur Ermittlung der Marktstruktur dar. Die verwendete Logik ist von Lernmaterial abgeleitet, das von DaveTeaches (auf X) erstellt wurde Aktualisierung v1.10: + Hinzufügen der Option, geschützte Hoch-/Tiefwerte in den Puffer zu legen (Abbildung 11, 12) + Hinzufügen des Retracements-Wertes zum Puffer bei Show Retracements Bei der Quantifizierung der Marktstruktur ist es üblich, fraktale Hochs und Tiefs zu verwenden, um "signifikante" Swing-Pivots
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MACD Pro Master Der MACD Pro Master ist Ihr ultimativer Trading-Begleiter, der Ihre Finanzwelt revolutionieren und Ihnen die Türen zum Reichtum öffnen wird. Hier erfahren Sie, warum er das Beste ist, was es seit geschnittenem Brot gibt: Vorteile Präziser Handel : Der MACD Pro Master nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) für präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen, damit Sie jede Marktchance nutzen können. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie die Hande
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indikatoren
Ein Indikator zur genauen Bestimmung von Preisumkehrpunkten in allen Zeiträumen und allen Währungspaaren. Mit Hilfe der technischen Analyse des Marktes und mathematischer Diagnosemodelle bestimmt dieser Indikator mit großer Effizienz die Kursumkehrpunkte und die aktuelle Trendrichtung. Der Indikator zeigt diese Informationen auf dem Chart in Form von Pfeilen und Linien an. Die Pfeile zeigen die Trendumkehrpunkte und die Linien zeigen die aktuelle Trendrichtung. Dieser Indikator kann in bestehe
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
The Ghost
Rares Cristian Dumitrache
Experten
Elevate your trading game with   TheGhost . Engineered for traders who demand excellence, TheGhost combines cutting-edge algorithms with meticulous coding to deliver exceptional profitability and unmatched performance in the dynamic world of financial markets. Key Features: Comprehensive Risk Management Protect your investments with TheGhost’s sophisticated risk management protocols. Automated Trade Execution Eliminate emotional trading and ensure swift execution with TheGhost’s fully automated
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
FTU Fibonacci Retrace
James Erasmus
Indikatoren
FTU Fibonacci Retrace Dieser Indikator zeichnet Fib-Levels für Retracement-Einstiegssysteme. Eine verbesserte und präzisere Version als der mt4. Untersuchen Sie Kursbewegungen und nutzen Sie eine Retracement-Strategie für den Einstieg bei oder nahe Fib-Levels. Funktionen: Mehrere Fibonacci-Levels einstellbar. Farbe und Anzahl der Balken aus dem Bereich ändern. Anwendung: Zweck: Untersuchung oder Messung von Kursrückgängen. Farbe und Anzahl der Balken aus dem Bereich ändern. Anwendung für beliebi
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT4-Version Wellentrend MT5 Wave Trend ist ein Oszillator, der dabei hilft, Marktumkehrungen auf äußerst genaue Weise zu identifizieren. Dass der Oszillator über dem überkauften Niveau liegt und ein Abwärtskreuzen des schnellen in den langsamen MA zeigt normalerweise ein gutes VERKAUFS-Signal an. Wenn die Oszillatoren unter dem überverkauften Niveau liegen und der schnelle MA den langsameren MA kreuzt, hebt dies normalerweise ein gutes KAUFEN-Signal hervor. Der Wave Trend Indikator kann auch ver
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astral Nexus ist ein präzisionsgefertigter Momentum-Phasen-Detektor, der entwickelt wurde, um Verschiebungen in der zugrunde liegenden Marktenergie aufzudecken, bevor sie im Preis sichtbar werden. Er visualisiert drei unterschiedliche Zustände - Astral Ascension , Astral Descent und Cosmic Balance - unter Verwendung eines dreischichtigen Histogramms, das komplexe interne Berechnungen zu einer klaren 0-zu-1-Signalkarte komprimiert. Durch die Kombination von Dual-Core-Trendresonanz mit zeitlicher
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator bietet Kauf- und Verkaufspfeile mit einem gleitenden Durchschnitt und einer Balkenfarbe basierend auf dem EMA Über dem gleitenden Durchschnitt werden nur Kaufpfeile und unter dem gleitenden Durchschnitt nur Verkaufspfeile angezeigt Die Pfeile basieren auf einem Umkehralgorithmus und versuchen daher, die Rückzugspunkte zu finden Benachrichtigungen können nach Wunsch aktiviert werden Geeignet für jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument Ihrer Wahl Bitte testen Sie vor d
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der XauUsd-Netto-Stärke-Indikator ist ein professionelles Marktstärkeinstrument, mit dem die relative Performance von Gold (XAU) gegenüber dem US-Dollar (USD ) über einen diversifizierten Korb von Währungspaaren verfolgt und verglichen werden kann. Anstatt sich auf ein einziges Diagramm zu stützen, aggregiert er Informationen aus mehreren Gold- und Dollar-Währungspaaren, wendet Gewichtungsfaktoren an und setzt die Ergebnisse in einen leicht lesbaren Stärkevergleich um. Der Indikator stellt sechs
Astral Pulse Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indikatoren
Astral Pulse Oscillator - Das Werkzeug für himmlischen Fluss und Energieresonanz Treten Sie ein in den mystischen Rhythmus der Marktenergie mit dem Astral Pulse Oscillator , einer nicht-malerischen Verschmelzung von himmlischem Flow Mapping und harmonischer Pulsresonanz . Dieser Indikator übersetzt verborgene energetische Fluktuationen in strahlende visuelle Wellen, die es Händlern ermöglichen, die unsichtbare emotionale Flut zu interpretieren, die den Preis bewegt - von euphorischen Expansio
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
AlienCore Oscillator ist ein futuristischer Marktmomentum-Analysator, der von der intergalaktischen Signalverarbeitung inspiriert ist. Basierend auf dem erweiterten MACD-Konzept misst er den Energiefluss zwischen schnellen und langsamen Warpfeldern und dekodiert dann das telepathische Synchronsignal, um Einblicke auf Alien-Ebene in die Trendstärke und -verschiebungen zu geben. Quantum Surges (starke Aufwärtsbewegungen) und Void Collapses (starke Abwärtsbewegungen) werden durch lebendige Histogr
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator bietet einen gleitenden Durchschnitt mit Kauf- und Verkaufspfeilen Benötigt einen Trend - nicht sehr nützlich bei schwankenden Märkten Nur Kaufpfeile werden oberhalb des gleitenden Durchschnitts und nur Verkaufspfeile unterhalb des gleitenden Durchschnitts angezeigt Hinzufügen eines Rsi-Filters zur Reduzierung der Pfeile Der gleitende Durchschnitt kann nach Belieben angepasst werden - Standard ist der 200 EMA Die Pfeile werden nach Abschluss der Kerze nicht neu gezeichnet, um
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist ein Histogramm, das sich hervorragend eignet, um den Einstieg in den Markt zu erkennen Wenn der Buckel über dem Median liegt, sollte man kaufen, und wenn er unter dem Median liegt, sollte man verkaufen. Die Farben können nach Belieben angepasst werden Geeignet für jeden Zeitrahmen Vor dem Kauf in der Demo testen Viel Spaß mit -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Epsilon Trend berechnet eine geglättete Preislinie, indem es zunächst den Preis über einen Rückblickzeitraum normalisiert und dann das Ergebnis mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt glättet. Der geglättete normalisierte Wert wird dann auf den Preis umskaliert, so dass er als Overlay ähnlich einem MA erscheint. Die Farbänderung wird berechnet, indem der geglättete Wert des aktuellen Balkens mit dem des vorherigen Balkens verglichen wird und der Trend nur dann umgeschaltet wird, wenn die D
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Arrow Wizard v1.1 - Der Zauberer der Präzisionssignale Treten Sie ein in die mystische Welt der technischen Zauberei mit Arrow Wizard , Ihrem zuverlässigen arkanen Begleiter zum Aufdecken von Kauf- und Verkaufsportalen auf jedem Kurschart. Mit einer Mischung aus ATR-Beschwörungen , Fibonacci-Ausrichtungen und Pivot-basierter Voraussicht verwebt dieser Indikator Preisaktionen und Volatilität zu klaren Richtungspfeilen - jeder einzelne eine magische Glyphe, die auf Handelsmöglichkeiten hinw
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold System Ai kombiniert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsraster, RSI-farbige Kerzen, ArrowWizard-Signale und ein maschinelles Lernpanel. Verwenden Sie Pfeile für den Einstieg, Raster für Unterstützung/Widerstand und ein maschinelles Lernpanel (Bullish/StrongBullish/Bearish/StrongBearish) für die Trendstärke. Ideal für XAU/USD. Anpassbare Eingaben für Alarme, Farben und Parameter. Am besten geeignet für den m5-Zeitrahmen Die Pfeile werden nur live nicht neu gezeichnet - wenn der Chart n
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) ist ein Indikator, der die Stärke von Gold über mehrere Währungspaare hinweg analysiert. Er aggregiert gewichtete Preisdaten von 7 XAU-Paaren (z.B. XAUUSD, XAUEUR) über einen benutzerdefinierten Rückblickzeitraum und berechnet einen zusammengesetzten Stärkewert. Die wichtigsten Merkmale sind: Farbkodiertes Histogramm : Zeigt bullisches (grün) und bearisches (rot) Momentum auf der Grundlage eines Schwellenwerts (±0,2 Standard) an. Geglättete Linien : Ein goldfar
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Drachenpuls-Orakel - ein mystisches Werkzeug zur Marktprognose In den uralten Hallen der Handelsüberlieferung, wo das Schicksal steigt und fällt wie der Atem der Drachen, taucht das Drachenpuls-Orakel auf - ein mächtiger Indikator, geschmiedet aus der Weisheit der Seher und der Urenergie der Märkte. Dieses mystische Werkzeug enthüllt die verborgenen Ströme des Kursgeschehens und verwandelt Rohdaten in prophetische Visionen von bullischem Feuer und bearischem Schatten. Die Weisheit des Orakel
USD Macro Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der USD Macro Strength Index ist ein benutzerdefinierter Indikator, der die Gesamtstärke oder -schwäche des US-Dollars (USD) über die wichtigsten Währungspaare hinweg bewertet und visualisiert. Er erreicht dies durch die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts der USD-bezogenen Kursänderungen über einen definierten Rückblickszeitraum und die Anzeige der Ergebnisse als farbkodiertes Histogramm mit optionalem geglättetem Index und Signallinien. Hauptmerkmale: Makro-USD-Sentiment-Analyse: V
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Wavelet-Trendhistogramm ist ein benutzerdefinierter MT4-Indikator, der die geglättete Trendrichtung mithilfe eines Modells mit zwei gleitenden Durchschnitten visualisiert. Er wendet Exponential Moving Averages (EMAs) auf einen vom Benutzer ausgewählten Zeitrahmen (MTF-fähig) an und berechnet eine Trendlinie, die auf dem langsameren EMA basiert. Das Histogramm zeigt Trends mit positiver Steigung in LimeGreen und negative Steigungen in Crimson an, wodurch Aufwärts- und Abwärtstrends visuell u
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Dragonfire Arrows ist ein mythischer Pfeil-Signalindikator, der eine adaptive Trendfolgelogik mit mehreren Arten von gleitenden Durchschnitten - dargestellt als "Drachenatem" - verbindet. Er generiert Kauf- (Eispfeil ↑) und Verkaufssignale (Feuerpfeil ↓) direkt auf dem Chart unter Verwendung eines mehrschichtigen Impulssystems, das von Fantasiewesen inspiriert ist und jeweils eine eigene gleitende Durchschnittslogik aufweist. Das System verwendet drei magische "Puls"-Layer: Dragon's Quick Pulse
EurUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Die EURUSD-Nettostärke ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen klaren Überblick über das relative Gleichgewicht zwischen dem Euro- und dem US-Dollar-Druck auf dem Markt bietet. Anstatt ein einzelnes Diagramm isoliert zu analysieren, bewertet er einen Korb der wichtigsten EUR- und USD-Währungspaare, wendet eine auf der Liquidität basierende Gewichtung an und setzt das kombinierte Ergebnis in ein farbkodiertes Histogramm um. Grüne Balken zeigen Zeiträume an, in denen die Euro-Nachfrage
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi-Currency Strength Index ist ein leistungsstarkes Marktanalyseinstrument zur Messung und Visualisierung der relativen Stärke der wichtigsten Weltwährungen und des Goldes (XAU) in einem einzigen Chartfenster. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die sich nur auf ein einziges Symbol konzentrieren, bewertet dieser Indikator die Stärke einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Währungspaaren und bietet Händlern eine umfassende und dynamische Perspektive des Kapitalflusses zwischen den
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist so konzipiert, dass er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Diagramm durch grüne und rote Punkte hervorhebt. Ein grüner Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach oben durchbrochen hat, was auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hindeutet. Ein roter Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach unten durchbrochen hat, was auf eine mögliche Abwärtsbewegung hinweist. Das System passt sich an die Marktbedingungen
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Wavelet Pro ist ein präzisionsgefertigter Marktanalyse-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit in komplexen Preisbewegungen suchen. Er verbindet die Trenderkennung im Wavelet-Stil , Quantenmomentum-Verschiebungen und adaptive Kerzenvisualisierung in einem einheitlichen Handelsrahmen. Ziel des Systems ist es, eine verfeinerte visuelle Darstellung der Trendstärke, der Phasenverschiebungen und des Marktgleichgewichts ohne Verzögerung oder Nachzeichnen zu liefern. Im Kern konstrui
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
NeuroSlope ist ein präzise abgestimmter Marktstärkeindikator, der die RSI-Analyse durch eine adaptive, neurotypische Glättung verbessert. Er filtert auf intelligente Weise Rauschen und Volatilitätsspitzen heraus, während er den natürlichen Rhythmus des RSI beibehält und ein sauberes, fließendes Signal erzeugt, das die zugrunde liegende Preisdynamik besser widerspiegelt. Die duale Histogrammstruktur - der intelligente geglättete RSI (blau) und seine fortschrittliche Steigungskurve (gelb) - bietet
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
XAUUSD Divergence Pro ist ein spezialisiertes technisches Analyseinstrument, das speziell für Goldhändler entwickelt wurde. Dieser Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Marktdynamik, indem er die relative Stärke des XAUUSD mit einem individuell berechneten USD-Index vergleicht. Das Tool zeigt zwei Hauptlinien an, die Momentum-Indikatoren sowohl für Gold als auch für den US-Dollar darstellen, mit einem Histogramm, das signifikante Div
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astralenergie (MT4) Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 Überblick Astral Energy ist ein fortschrittlicher Subwindow-Indikator, der den gerichteten "Fluss" der Marktenergie durch ein harmonisches Dual-Stream-Histogramm visualisiert. Er interpretiert das Gleichgewicht von interner Stärke und Schwäche innerhalb der Preisbewegung - und zeigt, wann das astrale Momentum des Marktes auf Expansion (aufsteigende Phase) oder Kontraktion (absteigende Phase) ausgerichtet ist. Hinter den Kulissen überse
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Flow Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 , Cosmic Flow ist der harmonische Oszillator im Herzen der astralen Bewegung und des energetischen Gleichgewichts. Er visualisiert den subtilen Rhythmus zwischen himmlischer Expansion und Kontraktion - den verborgenen Puls, der die energetischen Gezeiten des Marktes bestimmt. Jeder Balken des Histogramms stellt die Phasenausrichtung zwischen astraler Dynamik und harmonischer Stärke dar und erfasst die unsichtbare Ebbe und Flut des Flusses zwi
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Gold Ripper Oscillator ist ein spezieller Momentum-Druckmesser, der für den XAUUSD entwickelt wurde. Er visualisiert das Tauziehen in Echtzeit zwischen der bullischen Goldstärke ("GoldRush") und dem entgegengesetzten USD-Druck ("USDCrush"). Der Indikator zeigt zwei farbkodierte Histogramme an, die sich je nach Marktentwicklung ausdehnen oder zusammenziehen. Wenn die Goldseite dominiert, steigen die goldenen Balken über die Basislinie und spiegeln die starke Aufwärtsenergie wider. Wenn die US
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Nexus ist ein reines Momentum-Histogramm, das entwickelt wurde, um die dominierende Kraft im Markt mit sofortiger visueller Klarheit zu zeigen. Anstatt schwankende Werte darzustellen, vereinfacht es das Momentum in zwei klare Zustände: Cosmic Ascension (grün), wenn der Aufwärtsdruck dominiert, und Celestial Descent (violett), wenn die Abwärtsenergie die Kontrolle übernimmt. Das macht die Trenderkennung schnell und intuitiv, selbst in volatilen Phasen. Sie können den Cosmic Nexus als Richt
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Tief unter der Oberfläche von Preis und Zeit... regt sich etwas. Der Soul Ripper Oscillator ist nicht nur ein Indikator - er ist ein verfluchtes spektrales Wesen, das den Echos vergangener Impulse lauscht und Illusionen über Trends mit unheiliger Präzision zerreißt. Geschmiedet in den Schatten des Marktabgrunds, verfolgt dieses Tool die SoulLine - die rohe Essenz der Energie zwischen schnellen und langsamen spektralen Flüssen - und stellt sie der GraveLine gegenüber, einem abklingenden Echo, das
Multi Currency Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi Currency Net Strength-Indikator ist ein professionelles Analysewerkzeug, mit dem die relative Stärke der wichtigsten Währungen über mehrere Paare hinweg gleichzeitig gemessen und visualisiert werden kann. Im Gegensatz zu Oszillatoren für einzelne Paare oder Stärkemessern aggregiert dieser Indikator Informationen aus einem breiten Korb von Instrumenten und bietet so einen ganzheitlicheren Überblick über die Performance einer Basiswährung im Vergleich zu ihrem Gegenstück. Der Indikator w
Non Repaint Diamonds
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Non Repaint Diamonds ist ein präzisionsgefertigter MT5-Indikator, der Händlern äußerst zuverlässige Chartsignale liefert, die nach der Bestätigung stabil bleiben. Im Gegensatz zu Repainting-Tools, die sich im Nachhinein verschieben oder verschwinden, hält dieser Indikator seine Signale an Ort und Stelle fest, so dass Händler mit Zuversicht analysieren können. Er markiert das Diagramm mit deutlichen rautenförmigen Signalen, die potenzielle Wendepunkte in der Marktstruktur hervorheben. Das Tool
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension