Der Cosmic Nebula Oscillator ist ein Momentum- und Trendstärke-Oszillator, der den Marktdruck anhand farbkodierter Histogrammzustände visualisiert. Er wandelt die Richtungsenergie in vier intuitive kosmische Phasen um, die um die Nulllinie (Ereignishorizont) herum aufgetragen werden, so dass sowohl die Richtung als auch die Qualität des Momentums auf einen Blick zu erkennen sind.

Der Indikator klassifiziert die Marktbedingungen in:

Neutronenstern (hellblau): starkes bullisches Momentum mit expandierender Energie.

Nebula Glow (lila): zinsbullische Tendenz, aber das Momentum stabilisiert sich oder verlangsamt sich.

Asteroidenfeld (gold): rückläufige Tendenz mit nachlassender Abwärtsdynamik.

Schwarzes Loch (karminrot): starkes bärisches Momentum mit zunehmendem Druck.

Intern mischt der Oszillator Trendstärke und Glättung, um das Rauschen zu reduzieren und gleichzeitig das Signal reaktionsfähig zu halten. Die Nulllinie fungiert als natürliche Trennlinie zwischen Hausse und Baisse.

Anwendung

Handeln Sie mit der dominanten Farbe über oder unter der Null-Linie für trendfolgende Setups.

Bevorzugen Sie die Phasen Neutron Star und Black Hole für Momentum-Trades.

Verwenden Sie Nebula Glow oder Asteroid Field als Frühwarnungen für sich verlangsamende Trends oder potenzielle Übergänge.

Kombinieren Sie sie mit Preisaktionen, Strukturen oder höheren Zeitrahmen zur Bestätigung.

Optionale Alarme benachrichtigen Sie, wenn sich der kosmische Zustand bei Kerzenschluss ändert.

Geeignet für alle Märkte und Zeitrahmen, besonders effektiv als Bestätigungs- oder Timing-Tool und nicht als alleinstehendes System.