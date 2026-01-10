Auuu MA UAS

Auu MA UAS - Virtuelle Risikokontrolle EA

Version 1.00

Auu MA UAS ist ein sauberer und disziplinierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einer auf gleitendem Durchschnitt basierenden Umkehrsignallogik in Kombination mit einem virtuellen Risikokontrollsystem basiert.

Dieser EA konzentriert sich auf kontrollierte Exposition, Einfachheit und Broker-unabhängiges Handelsmanagement, ohne server-seitigen Stop Loss oder Take Profit.

Strategie-Übersicht

Handelt auf der Grundlage von umgekehrten Signalen, die von gleitenden Durchschnittsbeziehungen abgeleitet werden

Eröffnet Positionen gegen kurzfristige direktionale Tendenzen

Führt Trades nur bei der Bildung neuer Balken aus, um Marktstörungen zu filtern

Erzwingt strenge direktionale Disziplin: Kein Hedging zwischen Kauf und Verkauf Nur eine aktive Handelsrichtung zur gleichen Zeit

Kein Grid, kein Martingal, keine Lot-Eskalation

Wichtigste Merkmale

Virtueller Stop Loss (Pips-basiert) für gleitende Verlustkontrolle

Optionaler virtueller Stop Loss (USD-basiert) für festen monetären Schutz

Kein broker-seitiger SL/TP (versteckte Ausstiegslogik)

Automatische Lot-Größen-Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers

Eingebaute Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit

Validierung des Volumenlimits zur Vermeidung von Ausführungsfehlern

Effiziente MT5-native Implementierung unter Verwendung der CTrade-Klasse

Empfohlene Einstellungen

Symbole: Forex-Paare, Metalle, Indizes (abhängig vom Broker)

Zeitrahmen: M15 - H1 (optimal), auch effektiv auf höheren Zeitrahmen

Lotgröße: 0.01 (Standard - geeignet für kleine Konten)

Virtueller SL (Pips): Anpassen entsprechend der Symbolvolatilität

Virtueller SL (USD): Zum Deaktivieren auf 0 setzen

Alle Parameter sind vollständig anpassbar

Warum Auu MA UAS?

Einfache und transparente Ausführungslogik

Virtueller Stop Loss hält Ausstiege vor der Sichtbarkeit des Brokers verborgen

Vollständig konform mit den MQL5 Marktvalidierungsstandards

Keine riskanten Erholungs- oder Mittelwertbildungstechniken

Entwickelt für Händler, die auf Risikokontrolle und Stabilität Wert legen

Wichtige Hinweise

Erbringt die beste Leistung in schwankenden oder leicht tendierenden Märkten

Starke Trends können den Drawdown aufgrund der umgekehrten Logik erhöhen

Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen

Der Handel ist mit Risiken verbunden; Gewinne sind nicht garantiert

Eingabe-Parameter

LotSize - Handelsvolumen

MaxPositions - maximale Positionen pro Symbol

VirtualSL_Pips - virtueller Stop-Loss in Pips

VirtualSL_USD - virtueller Stop-Loss in USD (0 = deaktiviert)

Handeln Sie diszipliniert mit Auu MA UAS -

minimale Logik, virtueller Schutz, kontrollierte Ausführung.