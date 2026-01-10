Auuu MA UAS
- Zazkia Nur Alifa
Auu MA UAS - Virtuelle Risikokontrolle EA
Auu MA UAS ist ein sauberer und disziplinierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einer auf gleitendem Durchschnitt basierenden Umkehrsignallogik in Kombination mit einem virtuellen Risikokontrollsystem basiert.
Dieser EA konzentriert sich auf kontrollierte Exposition, Einfachheit und Broker-unabhängiges Handelsmanagement, ohne server-seitigen Stop Loss oder Take Profit.
Strategie-Übersicht
-
Handelt auf der Grundlage von umgekehrten Signalen, die von gleitenden Durchschnittsbeziehungen abgeleitet werden
-
Eröffnet Positionen gegen kurzfristige direktionale Tendenzen
-
Führt Trades nur bei der Bildung neuer Balken aus, um Marktstörungen zu filtern
-
Erzwingt strenge direktionale Disziplin:
-
Kein Hedging zwischen Kauf und Verkauf
-
Nur eine aktive Handelsrichtung zur gleichen Zeit
-
-
Kein Grid, kein Martingal, keine Lot-Eskalation
Wichtigste Merkmale
-
Virtueller Stop Loss (Pips-basiert) für gleitende Verlustkontrolle
-
Optionaler virtueller Stop Loss (USD-basiert) für festen monetären Schutz
-
Kein broker-seitiger SL/TP (versteckte Ausstiegslogik)
-
Automatische Lot-Größen-Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers
-
Eingebaute Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit
-
Validierung des Volumenlimits zur Vermeidung von Ausführungsfehlern
-
Effiziente MT5-native Implementierung unter Verwendung der CTrade-Klasse
Empfohlene Einstellungen
-
Symbole: Forex-Paare, Metalle, Indizes (abhängig vom Broker)
-
Zeitrahmen: M15 - H1 (optimal), auch effektiv auf höheren Zeitrahmen
-
Lotgröße: 0.01 (Standard - geeignet für kleine Konten)
-
Virtueller SL (Pips): Anpassen entsprechend der Symbolvolatilität
-
Virtueller SL (USD): Zum Deaktivieren auf 0 setzen
-
Alle Parameter sind vollständig anpassbar
Warum Auu MA UAS?
-
Einfache und transparente Ausführungslogik
-
Virtueller Stop Loss hält Ausstiege vor der Sichtbarkeit des Brokers verborgen
-
Vollständig konform mit den MQL5 Marktvalidierungsstandards
-
Keine riskanten Erholungs- oder Mittelwertbildungstechniken
-
Entwickelt für Händler, die auf Risikokontrolle und Stabilität Wert legen
Wichtige Hinweise
-
Erbringt die beste Leistung in schwankenden oder leicht tendierenden Märkten
-
Starke Trends können den Drawdown aufgrund der umgekehrten Logik erhöhen
-
Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen
-
Der Handel ist mit Risiken verbunden; Gewinne sind nicht garantiert
Eingabe-Parameter
-
LotSize - Handelsvolumen
-
MaxPositions - maximale Positionen pro Symbol
-
VirtualSL_Pips - virtueller Stop-Loss in Pips
-
VirtualSL_USD - virtueller Stop-Loss in USD (0 = deaktiviert)
Handeln Sie diszipliniert mit Auu MA UAS -
minimale Logik, virtueller Schutz, kontrollierte Ausführung.