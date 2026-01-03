Chart Auto Flow MT4
- Utilitaires
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
- Activations: 5
« Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel »
Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de lire et de revenir en arrière sur les graphiques passés, par bougie, avec une vitesse variable.
Au lieu de simplement regarder des graphiques statiques, vous pouvez reproduire des mouvements plus proches du temps réel, permettant un entraînement plus proche de la pratique.
De plus, avec la lecture rapide, vous pouvez trouver vos modèles de graphiques cibles en peu de temps parmi une vaste quantité de graphiques passés.
Disponible pour tous les instruments financiers, notamment le Forex, les actions, l'or et les crypto-monnaies.
【Recommandé pour】
- Ceux qui souhaitent optimiser la pratique et la vérification du trading discrétionnaire
Vous pouvez rapidement trouver des figures spécifiques telles que les doubles creux ou les figures épaule-tête-épaule grâce à la lecture rapide, et analyser leur processus de formation en détail avec la lecture lente.
- Ceux qui souhaitent étudier le « moment d'apparition » de figures spécifiques
En revenant en arrière et en relisant autant de fois que nécessaire (par exemple, le moment où un signal d'indicateur apparaît ou le comportement du prix sur une ligne), vous pouvez améliorer la précision de vos entrées.
- Ceux qui souhaitent se concentrer sur la vérification pendant le week-end
Contrairement au trading sur un compte démo, vous pouvez simuler les mouvements du marché même lorsque le marché est fermé, en faisant défiler les graphiques pour vous entraîner.
Interface de commande
|Bouton
|Fonction
|Description
|[Pause / Restart]
|Pause / Reprise
|Contrôle de la lecture du graphique
|[Reset]
|Réinitialisation
|Réinitialise la vitesse et l’offset de barres (Vitesse : 1s, Barres : 1)
|[Slow] [Fast]
|Réglage de la vitesse
|Réglable librement de 50 ms à 10 minutes
|[Bar+] [Bar-]
|Réglage de l’offset de barres
|Réglable de 1 à 480
|[Past / Future]
|Changement de direction
|Avant / arrière
|(Speed / Bars) : étiquette
|Paramètres actuels
|Affiche la vitesse et l’offset actuels
|[FocusTimeLine]
|Aucun (Réservé pour une extension future)
|Espace réservé pour de futures mises à jour et extensions fonctionnelles.
|[END]
|Fin
|Quitter l’outil
- Double-cliquez sur le cadre du panneau.
- Un marqueur blanc ou noir apparaîtra dans le coin supérieur gauche du panneau.
- Faites glisser ce marqueur pour déplacer le panneau.
Méthode d’installation
-
Connectez-vous à MT4, recherchez ce produit dans le Market, puis cliquez sur « Acheter » et « Télécharger » pour l’installation automatique.
-
Après l’installation, il apparaît dans Navigateur → Experts Advisors → Market.
-
Ajoutez-le au graphique par glisser-déposer ou double-clic.
Environnement recommandé
-
Système d’exploitation : Windows 11
-
MT4 : Build 1441
-
CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7
-
Mémoire : 8 Go RAM
Le fonctionnement n’a été vérifié que sous Windows.
Les environnements Mac (Wine / Parallels, etc.) ou serveurs virtuels
ne sont pas pris en charge officiellement et leur bon fonctionnement n’est pas garanti.
Avertissement sur les risques
Ce produit n’inclut aucune fonction de trading,
il n’entraîne donc aucun risque financier.