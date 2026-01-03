Chart Auto Flow MT4

« Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel »



Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de lire et de revenir en arrière sur les graphiques passés, par bougie, avec une vitesse variable.

Au lieu de simplement regarder des graphiques statiques, vous pouvez reproduire des mouvements plus proches du temps réel, permettant un entraînement plus proche de la pratique.

De plus, avec la lecture rapide, vous pouvez trouver vos modèles de graphiques cibles en peu de temps parmi une vaste quantité de graphiques passés.

Disponible pour tous les instruments financiers, notamment le Forex, les actions, l'or et les crypto-monnaies.

【Recommandé pour】



Ceux qui souhaitent optimiser la pratique et la vérification du trading discrétionnaire

Vous pouvez rapidement trouver des figures spécifiques telles que les doubles creux ou les figures épaule-tête-épaule grâce à la lecture rapide, et analyser leur processus de formation en détail avec la lecture lente.





Ceux qui souhaitent étudier le « moment d'apparition » de figures spécifiques

En revenant en arrière et en relisant autant de fois que nécessaire (par exemple, le moment où un signal d'indicateur apparaît ou le comportement du prix sur une ligne), vous pouvez améliorer la précision de vos entrées.





Ceux qui souhaitent se concentrer sur la vérification pendant le week-end

Contrairement au trading sur un compte démo, vous pouvez simuler les mouvements du marché même lorsque le marché est fermé, en faisant défiler les graphiques pour vous entraîner.

Interface de commande



Bouton Fonction Description [Pause / Restart] Pause / Reprise Contrôle de la lecture du graphique [Reset] Réinitialisation Réinitialise la vitesse et l’offset de barres (Vitesse : 1s, Barres : 1) [Slow] [Fast] Réglage de la vitesse Réglable librement de 50 ms à 10 minutes [Bar+] [Bar-] Réglage de l’offset de barres Réglable de 1 à 480 [Past / Future] Changement de direction Avant / arrière (Speed / Bars) : étiquette Paramètres actuels Affiche la vitesse et l’offset actuels [FocusTimeLine] Aucun (Réservé pour une extension future) Espace réservé pour de futures mises à jour et extensions fonctionnelles. [END] Fin Quitter l’outil

Comment déplacer le panneau

Double-cliquez sur le cadre du panneau. Un marqueur blanc ou noir apparaîtra dans le coin supérieur gauche du panneau. Faites glisser ce marqueur pour déplacer le panneau.

Méthode d’installation

Connectez-vous à MT4, recherchez ce produit dans le Market, puis cliquez sur « Acheter » et « Télécharger » pour l’installation automatique. Après l’installation, il apparaît dans Navigateur → Experts Advisors → Market. Ajoutez-le au graphique par glisser-déposer ou double-clic.

Environnement recommandé

Système d’exploitation : Windows 11

MT4 : Build 1441

CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7

Mémoire : 8 Go RAM

Le fonctionnement n’a été vérifié que sous Windows.

Les environnements Mac (Wine / Parallels, etc.) ou serveurs virtuels

ne sont pas pris en charge officiellement et leur bon fonctionnement n’est pas garanti.

Avertissement sur les risques

Ce produit n’inclut aucune fonction de trading,

il n’entraîne donc aucun risque financier.