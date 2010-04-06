Chart Auto Flow MT4

«Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени»



Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью.

Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приближенное к реальному времени, что делает тренировки более практичными. Кроме того, с высокоскоростным воспроизведением вы можете за короткое время находить нужные графические паттерны в огромных массивах прошлых графиков.

Доступно для всех финансовых инструментов, включая Форекс, акции, золото и криптовалюты.

【Рекомендуется для】



Тех, кто хочет повысить эффективность практики и проверки ручной торговли

Вы можете быстро находить определенные паттерны, такие как «двойное дно» или «голова и плечи», с помощью высокоскоростного воспроизведения и детально анализировать процесс их формирования с помощью замедленного воспроизведения.





Перематывая и воспроизводя столько раз, сколько нужно — например, момент появления сигнала индикатора или поведение цены у линии — вы можете повысить точность своих входов.

В отличие от торговли на демо-счете, вы можете имитировать движение рынка и практиковаться даже тогда, когда рынок закрыт.

Интерфейс управления

Кнопка Функция Описание [Pause / Restart] Пауза / Продолжить Управление воспроизведением графика [Reset] Сброс Сброс скорости и смещения баров (Скорость: 1с, Бары: 1) [Slow] [Fast] Настройка скорости Свободная настройка от 50 мс до 10 минут [Bar+] [Bar-] Настройка смещения баров Настраивается от 1 до 480 [Past / Future] Смена направления Вперёд / назад (Speed / Bars) : метка Текущие параметры Отображает текущую скорость и смещение [FocusTimeLine] Нет (Зарезервировано для будущего расширения) Место зарезервировано для будущих обновлений и расширения функционала. [END] Завершить Выход из инструмента

Как переместить панель

Дважды щелкните по рамке панели. В верхнем левом углу панели появится белый или черный маркер (точка). Перетащите этот маркер, чтобы переместить панель.

Способ установки

Войдите в MT4, найдите этот продукт в Market и нажмите «Купить» и «Загрузить» для автоматической установки. После установки он появится в Навигатор → Expert Advisors → Market. Добавьте его на график с помощью перетаскивания или двойного щелчка.

Рекомендуемая среда

Операционная система : Windows 11

MT4: Build 1441

CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7

Память : 8 ГБ RAM

Работа проверена только в среде Windows.

Среды Mac (Wine / Parallels и т.п.) или виртуальные серверы

официально не поддерживаются, и корректная работа не гарантируется.

Предупреждение о рисках

Данный продукт не содержит функций торговли,

поэтому не несёт финансовых рисков.