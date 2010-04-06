Chart Auto Flow MT4
- Утилиты
- Masamitsu Takahashi
- Версия: 1.0
- Активации: 5
«Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени»
Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью.
Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приближенное к реальному времени, что делает тренировки более практичными. Кроме того, с высокоскоростным воспроизведением вы можете за короткое время находить нужные графические паттерны в огромных массивах прошлых графиков.
Доступно для всех финансовых инструментов, включая Форекс, акции, золото и криптовалюты.
【Рекомендуется для】
- Тех, кто хочет повысить эффективность практики и проверки ручной торговли
Вы можете быстро находить определенные паттерны, такие как «двойное дно» или «голова и плечи», с помощью высокоскоростного воспроизведения и детально анализировать процесс их формирования с помощью замедленного воспроизведения.
- Тех, кто хочет изучить «момент появления» определенных паттернов
Перематывая и воспроизводя столько раз, сколько нужно — например, момент появления сигнала индикатора или поведение цены у линии — вы можете повысить точность своих входов.
- Тех, кто хочет сосредоточиться на тестировании в выходные дни
В отличие от торговли на демо-счете, вы можете имитировать движение рынка и практиковаться даже тогда, когда рынок закрыт.
Интерфейс управления
|Кнопка
|Функция
|Описание
|[Pause / Restart]
|Пауза / Продолжить
|Управление воспроизведением графика
|[Reset]
|Сброс
|Сброс скорости и смещения баров (Скорость: 1с, Бары: 1)
|[Slow] [Fast]
|Настройка скорости
|Свободная настройка от 50 мс до 10 минут
|[Bar+] [Bar-]
|Настройка смещения баров
|Настраивается от 1 до 480
|[Past / Future]
|Смена направления
|Вперёд / назад
|(Speed / Bars) : метка
|Текущие параметры
|Отображает текущую скорость и смещение
|[FocusTimeLine]
|Нет (Зарезервировано для будущего расширения)
|Место зарезервировано для будущих обновлений и расширения функционала.
|[END]
|Завершить
|Выход из инструмента
- Дважды щелкните по рамке панели.
- В верхнем левом углу панели появится белый или черный маркер (точка).
- Перетащите этот маркер, чтобы переместить панель.
Способ установки
-
Войдите в MT4, найдите этот продукт в Market и нажмите «Купить» и «Загрузить» для автоматической установки.
-
После установки он появится в Навигатор → Expert Advisors → Market.
-
Добавьте его на график с помощью перетаскивания или двойного щелчка.
Рекомендуемая среда
-
Операционная система : Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7
-
Память : 8 ГБ RAM
Работа проверена только в среде Windows.
Среды Mac (Wine / Parallels и т.п.) или виртуальные серверы
официально не поддерживаются, и корректная работа не гарантируется.
Предупреждение о рисках
Данный продукт не содержит функций торговли,
поэтому не несёт финансовых рисков.