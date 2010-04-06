Chart Auto Flow MT4

«Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени»

Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью.

Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приближенное к реальному времени, что делает тренировки более практичными. Кроме того, с высокоскоростным воспроизведением вы можете за короткое время находить нужные графические паттерны в огромных массивах прошлых графиков.

Доступно для всех финансовых инструментов, включая Форекс, акции, золото и криптовалюты.

【Рекомендуется для】

  • Тех, кто хочет повысить эффективность практики и проверки ручной торговли
    Вы можете быстро находить определенные паттерны, такие как «двойное дно» или «голова и плечи», с помощью высокоскоростного воспроизведения и детально анализировать процесс их формирования с помощью замедленного воспроизведения.

  • Тех, кто хочет изучить «момент появления» определенных паттернов
    Перематывая и воспроизводя столько раз, сколько нужно — например, момент появления сигнала индикатора или поведение цены у линии — вы можете повысить точность своих входов.
  • Тех, кто хочет сосредоточиться на тестировании в выходные дни
    В отличие от торговли на демо-счете, вы можете имитировать движение рынка и практиковаться даже тогда, когда рынок закрыт.

Интерфейс управления

Кнопка Функция Описание
[Pause / Restart] Пауза / Продолжить Управление воспроизведением графика
[Reset] Сброс Сброс скорости и смещения баров (Скорость: 1с, Бары: 1)
[Slow] [Fast] Настройка скорости Свободная настройка от 50 мс до 10 минут
[Bar+] [Bar-] Настройка смещения баров Настраивается от 1 до 480
[Past / Future] Смена направления Вперёд / назад
(Speed / Bars) : метка Текущие параметры Отображает текущую скорость и смещение
[FocusTimeLine] Нет (Зарезервировано для будущего расширения) Место зарезервировано для будущих обновлений и расширения функционала.
[END] Завершить Выход из инструмента
Как переместить панель
  1. Дважды щелкните по рамке панели.
  2. В верхнем левом углу панели появится белый или черный маркер (точка).
  3. Перетащите этот маркер, чтобы переместить панель.

Способ установки

  1. Войдите в MT4, найдите этот продукт в Market и нажмите «Купить» и «Загрузить» для автоматической установки.

  2. После установки он появится в Навигатор → Expert Advisors → Market.

  3. Добавьте его на график с помощью перетаскивания или двойного щелчка.

Рекомендуемая среда

  • Операционная система : Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7

  • Память : 8 ГБ RAM

Работа проверена только в среде Windows.
Среды Mac (Wine / Parallels и т.п.) или виртуальные серверы
официально не поддерживаются, и корректная работа не гарантируется.

Предупреждение о рисках

Данный продукт не содержит функций торговли,
поэтому не несёт финансовых рисков.


