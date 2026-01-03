Chart Auto Flow MT4

「過去チャートを、リアルタイムの動きで再現する」

Chart Auto Flowは、過去のチャートを速度可変ローソク足単位で再生・逆再生できる検証支援ツールです。

止まったチャートを見るだけの検証ではなく、リアルタイムにより近い動きで再現できるので、実践に近いトレーニングが可能になります。
また、高速再生で、膨大な過去チャートから短時間に目的のチャートパターンを探し出すことができます。

FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。

【こんな方におすすめ】

  • 裁量トレードの練習、検証を効率化したい方
    ダブルボトムや三尊などの特定パターンを高速再生で短時間で探し、その形成過程をスロー再生で詳細に分析できます。

  • 特定のパターンの「出現の瞬間」を研究したい方
    インジケーターのサインが出る瞬間や、ラインで反発する際の挙動を、納得いくまで何度も巻き戻して再生することで、エントリーの精度を高めることができます。

  • 土日に集中して検証を行いたい方
    デモ口座でのトレードとは異なり市場が休みのときでも、チャートを動かしシミュレーションができます。

操作インターフェース

[ボタン] (ラベル)
 機能
 説明
[Pause / Restart]
 一時停止 / 再開
 チャート再生をコントロール
[Reset]
 移動速度・ローソク足シフト量リセット
 Speed:1s, Bar:1 にリセット
[Slow] [Fast]
 移動速度調整
 50ms〜10分まで自由に設定可能
[Bar+] [Bar-]
 ローソク足シフト量調整
 1〜480本まで調整可能
[Past / Future]
 移動方向切替
 再生・逆再生の方向を切り替え可能
(Speed / Bars) :ラベル
 現在の速度・シフト量表示
 現在設定値を確認可能
[FocusTimeLine]
 無し(将来の拡張用ボタン) 将来のアップデートや拡張機能のための予約スペースです。
[END]
 プログラム終了

パネルのドラッグ移動方法
  1. パネルの枠（フレーム）をダブルクリックします。
  2. パネルの左上隅に白または黒のマーカー（点）が表示されます。
  3. そのマーカーをドラッグすることで、パネルを好きな位置に移動できます。


セットアップ

  1. MT4にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。

  2. ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。

  3. チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。

推奨動作環境

  • OS: Windows 11

  • MT4: Build 1441以上

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）

  • メモリ: 8GB

※本製品はWindows OS版でのみ動作確認をしております。
Mac（Wine/Parallels等）や仮想サーバー上でも動作する可能性はありますが、動作確認は行っていないため「サポートおよび動作保証の対象外」となります。
あらかじめご了承の上、自己責任にてお試しください。

リスク説明

取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。


作者のその他のプロダクト
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
ユーティリティ
過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？ 何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。 やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。 少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。 本ツールを使えば： 過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。 注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。 さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。 分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。 製品概要 チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT4専用の強力なハイブリッドツールです。 チャートを速度可変で自由に 再生・逆再生 スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。 注目したい時間ポイントに
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
ユーティリティ
「見たい時間」を簡単に、一瞬で。マルチタイムフレーム分析に、究極の同期を。 上位足で注目した時間ポイントが、下位足ではどこにあるのか。 何度もスクロールして探し直す必要はもうありません。 単一チャートはもちろん、複数チャートを同期させて、狙った時間ポイントへ高精度に一斉フォーカス。 「探すストレス」をゼロにし、分析精度を極限まで高めます。 あなたのチャート分析を劇的に変える、フォーカス特化型ツールです。 製品概要 【選べる3つのフォーカス・モード】 Single Line：注目する1つの時間ポイントへ、ワンクリックでフォーカス移動 Multi Lines：複数の時間ポイントを設定し、順番にフォーカス移動 SnglSync   ：複数チャートを同期させ、1つの時間ポイントへ一斉フォーカス 【主な活用メリット】 瞬時の復帰：どれだけチャートを動かしても、ズームや時間足を変更しても、ワンクリックで元の注目ポイントへ迷わずフォーカス移動できます。 検証の効率化：複数の設定ポイントをスムーズにフォーカス移動できるため、過去検証や比較分析のスピードが飛躍的に向上します。 多角的な分析：異なる時間足
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
ユーティリティ
「過去チャートを、リアルタイムの動きで再現する」 Chart Auto Flowは、過去のチャートを 速度可変 で ローソク足単位で再生・逆再生 できる検証支援ツールです。 止まったチャートを見るだけの検証ではなく、 リアルタイムにより近い動きで再現 できるので、 実践に近いトレーニング が可能になります。 また、 高速再生 で、膨大な過去チャートから 短時間に目的のチャートパターンを探し出す ことができます。 FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。 【こんな方におすすめ】 裁量トレードの練習、検証を効率化したい方 ダブルボトムや三尊などの特定パターンを高速再生で短時間で探し、その形成過程をスロー再生で詳細に分析できます。 特定のパターンの「出現の瞬間」を研究したい方 インジケーターのサインが出る瞬間や、ラインで反発する際の挙動を、納得いくまで何度も巻き戻して再生することで、エントリーの精度を高めることができます。 土日に集中して検証を行いたい方 デモ口座でのトレードとは異なり市場が休みのときでも、チャートを動かしシミュレーションができます。 操作イ
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
ユーティリティ
「見たい時間」を簡単に、一瞬で。マルチタイムフレーム分析に、究極の同期を。 上位足で注目した時間ポイントが、下位足ではどこにあるのか。 何度もスクロールして探し直す必要はもうありません。 単一チャートはもちろん、複数チャートを同期させて、狙った時間ポイントへ高精度に一斉フォーカス。 「探すストレス」をゼロにし、分析精度を極限まで高めます。 あなたのチャート分析を劇的に変える、フォーカス特化型ツールです。 製品概要 【選べる3つのフォーカス・モード】 Single Line：注目する1つの時間ポイントへ、ワンクリックでフォーカス移動 Multi Lines：複数の時間ポイントを設定し、順番にフォーカス移動 SnglSync   ：複数チャートを同期させ、1つの時間ポイントへ一斉フォーカス 【主な活用メリット】 瞬時の復帰：どれだけチャートを動かしても、ズームや時間足を変更しても、ワンクリックで元の注目ポイントへ迷わずフォーカス移動できます。 検証の効率化：複数の設定ポイントをスムーズにフォーカス移動できるため、過去検証や比較分析のスピードが飛躍的に向上します。 多角的な分析：異なる時間足
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
ユーティリティ
過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？ 何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。 やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。 少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。 本ツールを使えば： 過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。 注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。 さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。 分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。 製品概要 チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT5専用の強力なハイブリッドツールです。 チャートを速度可変で自由に 再生・逆再生 スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。 注目したい時間ポイントに
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信