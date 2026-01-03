Chart Auto Flow MT4
- ユーティリティ
- Masamitsu Takahashi
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
「過去チャートを、リアルタイムの動きで再現する」
Chart Auto Flowは、過去のチャートを速度可変でローソク足単位で再生・逆再生できる検証支援ツールです。
止まったチャートを見るだけの検証ではなく、リアルタイムにより近い動きで再現できるので、実践に近いトレーニングが可能になります。
また、高速再生で、膨大な過去チャートから短時間に目的のチャートパターンを探し出すことができます。
FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。
【こんな方におすすめ】
- 裁量トレードの練習、検証を効率化したい方
ダブルボトムや三尊などの特定パターンを高速再生で短時間で探し、その形成過程をスロー再生で詳細に分析できます。
- 特定のパターンの「出現の瞬間」を研究したい方
インジケーターのサインが出る瞬間や、ラインで反発する際の挙動を、納得いくまで何度も巻き戻して再生することで、エントリーの精度を高めることができます。
- 土日に集中して検証を行いたい方
デモ口座でのトレードとは異なり市場が休みのときでも、チャートを動かしシミュレーションができます。
操作インターフェース
|[ボタン] (ラベル)
|機能
|説明
|[Pause / Restart]
|一時停止 / 再開
|チャート再生をコントロール
|[Reset]
|移動速度・ローソク足シフト量リセット
|Speed:1s, Bar:1 にリセット
|[Slow] [Fast]
|移動速度調整
|50ms〜10分まで自由に設定可能
|[Bar+] [Bar-]
|ローソク足シフト量調整
|1〜480本まで調整可能
|[Past / Future]
|移動方向切替
|再生・逆再生の方向を切り替え可能
|(Speed / Bars) :ラベル
|現在の速度・シフト量表示
|現在設定値を確認可能
|[FocusTimeLine]
|無し(将来の拡張用ボタン)
|将来のアップデートや拡張機能のための予約スペースです。
|[END]
|プログラム終了
- パネルの枠（フレーム）をダブルクリックします。
- パネルの左上隅に白または黒のマーカー（点）が表示されます。
- そのマーカーをドラッグすることで、パネルを好きな位置に移動できます。
セットアップ
-
MT4にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。
-
ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。
-
チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。
推奨動作環境
-
OS: Windows 11
-
MT4: Build 1441以上
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）
-
メモリ: 8GB
※本製品はWindows OS版でのみ動作確認をしております。
Mac（Wine/Parallels等）や仮想サーバー上でも動作する可能性はありますが、動作確認は行っていないため「サポートおよび動作保証の対象外」となります。
あらかじめご了承の上、自己責任にてお試しください。
リスク説明
取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。