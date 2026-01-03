「過去チャートを、リアルタイムの動きで再現する」



Chart Auto Flowは、過去のチャートを速度可変でローソク足単位で再生・逆再生できる検証支援ツールです。

止まったチャートを見るだけの検証ではなく、リアルタイムにより近い動きで再現できるので、実践に近いトレーニングが可能になります。

また、高速再生で、膨大な過去チャートから短時間に目的のチャートパターンを探し出すことができます。



FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。

【こんな方におすすめ】

裁量トレードの練習、検証を効率化したい方

ダブルボトムや三尊などの特定パターンを高速再生で短時間で探し、その形成過程をスロー再生で詳細に分析できます。





インジケーターのサインが出る瞬間や、ラインで反発する際の挙動を、納得いくまで何度も巻き戻して再生することで、エントリーの精度を高めることができます。





デモ口座でのトレードとは異なり市場が休みのときでも、チャートを動かしシミュレーションができます。

操作インターフェース

[ボタン] (ラベル)

機能

説明

[Pause / Restart]

一時停止 / 再開

チャート再生をコントロール

[Reset]

移動速度・ローソク足シフト量リセット

Speed:1s, Bar:1 にリセット

[Slow] [Fast]

移動速度調整

50ms〜10分まで自由に設定可能

[Bar+] [Bar-]

ローソク足シフト量調整

1〜480本まで調整可能

[Past / Future]

移動方向切替

再生・逆再生の方向を切り替え可能

(Speed / Bars) :ラベル

現在の速度・シフト量表示

現在設定値を確認可能

[FocusTimeLine]

無し(将来の拡張用ボタン) 将来のアップデートや拡張機能のための予約スペースです。

[END]

プログラム終了





パネルの枠（フレーム）をダブルクリックします。 パネルの左上隅に白または黒のマーカー（点）が表示されます。 そのマーカーをドラッグすることで、パネルを好きな位置に移動できます。



セットアップ

MT4にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。 ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。 チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。

推奨動作環境

OS: Windows 11

MT4: Build 1441以上

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）

メモリ: 8GB

※本製品はWindows OS版でのみ動作確認をしております。

Mac（Wine/Parallels等）や仮想サーバー上でも動作する可能性はありますが、動作確認は行っていないため「サポートおよび動作保証の対象外」となります。

あらかじめご了承の上、自己責任にてお試しください。

リスク説明

取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。