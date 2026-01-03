Chart Auto Flow MT4
- 유틸리티
- Masamitsu Takahashi
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 4 1월 2026
- 활성화: 6
"과거 차트를 실시간 움직임으로 재현하다"
Chart Auto Flow는 과거 차트를 가변 속도로 캔들 단위에서 재생 및 역재생할 수 있는 검증 지원 도구입니다.
멈춰 있는 차트를 보는 것만이 아니라, 실시간에 가까운 움직임으로 재현할 수 있어 실전에 가까운 트레이닝이 가능해집니다. 또한, 고속 재생을 통해 방대한 과거 차트에서 단시간에 목적하는 차트 패턴을 찾아낼 수 있습니다.
외환(FX), 주식, 골드, 가상화폐 등 모든 금융 상품에서 사용 가능합니다.
【이런 분들께 추천합니다】
- 재량 트레이딩 연습 및 검증을 효율화하고 싶은 분
더블 바텀이나 헤드앤숄더와 같은 특정 패턴을 고속 재생으로 단시간에 찾고, 그 형성 과정을 슬로우 재생으로 상세히 분석할 수 있습니다.
- 특정 패턴의 '출현 순간'을 연구하고 싶은 분
지표 신호가 나오는 순간이나 라인에서 반등할 때의 움직임 등을 납득할 때까지 몇 번이고 되감아 재생함으로써 진입 정밀도를 높일 수 있습니다.
- 주말에 집중해서 검증을 진행하고 싶은 분
데모 계좌 거래와 달리 시장이 쉬는 날에도 차트를 움직여 시뮬레이션을 할 수 있어 효과적인 연습이 가능합니다.
조작 인터페이스
|버튼
|기능
|설명
|[Pause / Restart]
|일시정지 / 재개
|차트 재생 제어
|[Reset]
|리셋
|속도 및 바 오프셋 초기화 (Speed:1s, Bar:1)
|[Slow] [Fast]
|속도 조정
|50ms~10분 사이 자유 조정
|[Bar+] [Bar-]
|바 오프셋 조정
|1~480 조정 가능
|[Past / Future]
|방향 전환
|전진 / 역방향 전환
|(Speed / Bars) : 라벨
|현재 설정
|현재 속도 및 오프셋 표시
|[FocusTimeLine]
|없음 (향후 확장용 버튼)
|향후 업데이트 및 기능 확장을 위한 예약 공간입니다.
|[END]
|종료
|도구 종료
패널 이동 방법
- 패널의 테두리(프레임)를 더블 클릭합니다.
- 패널의 왼쪽 상단 구석에 흰색 또는 검은색 마커(점)가 나타납니다.
- 해당 마커를 드래그하여 패널을 이동할 수 있습니다.
설치 방법
-
MT4에 로그인한 후 Market에서 이 제품을 검색하고 “구매” 및 “다운로드”를 클릭하면 자동으로 설치됩니다.
-
설치 후 Navigator → 전문가 어드바이저(EA) → Market 아래에 표시됩니다.
-
드래그 앤 드롭 또는 더블 클릭으로 차트에 추가합니다.
권장 환경
-
운영체제: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7
-
메모리: 8GB RAM
본 제품은 Windows 운영체제에서의 동작만 확인되었습니다.
Mac(Wine / Parallels 등)이나 가상 서버 환경에서는
정상 동작을 보장하지 않으며 공식 지원 대상이 아닙니다.
위험 고지
본 제품은 어떠한 트레이딩 기능도 포함하지 않으므로,
자금에 대한 위험은 없습니다.