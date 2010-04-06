Chart Auto Flow MT4
- 实用工具
- Masamitsu Takahashi
- 版本: 1.0
- 激活: 5
“以实时动态再现历史图表”
Chart Auto Flow 是一款支持以可变速度、按蜡烛图单位进行回放和倒放历史图表的验证辅助工具。
它不仅仅是查看静态图表，而是能以更接近实时动态的方式进行再现，从而实现更贴近实战的训练。
此外，通过高速回放，您可以从海量的历史图表中短时间内找寻到目标图表形态。
适用于所有金融产品，包括外汇、股票、黄金和加密货币。
【推荐人群】
- 想要提高裁量交易练习和验证效率的用户
可以通过高速回放快速查找双底或头肩顶等特定形态，并通过慢速回放详细分析其形成过程。
- 想要研究特定形态“出现瞬间”的用户
通过反复倒放和回放（例如指标信号出现的瞬间或价格在趋势线附近的表现），您可以进一步提高入场精度。
- 想要在周末集中进行验证的用户
与模拟账户交易不同，即使在市场休市期间，您也可以通过移动图表进行模拟练习。
操作界面
|按钮
|功能
|说明
|[Pause / Restart]
|暂停 / 继续
|控制图表重放
|[Reset]
|重置
|重置移动速度和 K 线偏移（回到 Speed:1s, Bar:1）
|[Slow] [Fast]
|调整速度
|可在 50ms~10min 之间自由调整
|[Bar+] [Bar-]
|调整 K 线偏移
|可调整 1~480
|[Past / Future]
|切换方向
|切换前进 / 逆向
|(Speed / Bars) : 标签
|当前设置
|显示当前速度和偏移值
|[FocusTimeLine]
|无（未来扩展预留按钮）
|用于未来更新或功能扩展的预留空间。
|[END]
|退出程序
|关闭工具
如何拖动面板
- 双击面板边框。
- 面板左上角会出现白色或黑色的标记点。
- 拖动此标记点即可移动面板。
安装方法
-
登录到 MT4，在 Market 中搜索此产品，点击 “购买” 和 “下载”，它会自动安装。
-
安装后显示在 Navigator → 专家顾问（EA） → Market 下。
-
通过 拖放到图表上 或 双击 将其添加到图表。
推荐操作环境
-
操作系统: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7
-
内存: 8GB RAM
本产品仅确认在 Windows 操作系统上可运行。
在 Mac（Wine / Parallels 等）或虚拟服务器上运行不在官方支持范围内，也不保证能正常运行。
风险说明
本产品 不包含任何交易功能，因此 不会对资金构成风险。