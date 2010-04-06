Chart Auto Flow MT4

“以实时动态再现历史图表”

Chart Auto Flow 是一款支持以可变速度、按蜡烛图单位进行回放和倒放历史图表的验证辅助工具。

它不仅仅是查看静态图表，而是能以更接近实时动态的方式进行再现，从而实现更贴近实战的训练
此外，通过高速回放，您可以从海量的历史图表中短时间内找寻到目标图表形态

适用于所有金融产品，包括外汇、股票、黄金和加密货币。

【推荐人群】

  • 想要提高裁量交易练习和验证效率的用户
    可以通过高速回放快速查找双底或头肩顶等特定形态，并通过慢速回放详细分析其形成过程。

  • 想要研究特定形态“出现瞬间”的用户
    通过反复倒放和回放（例如指标信号出现的瞬间或价格在趋势线附近的表现），您可以进一步提高入场精度。

  • 想要在周末集中进行验证的用户
    与模拟账户交易不同，即使在市场休市期间，您也可以通过移动图表进行模拟练习。

操作界面

按钮 功能 说明
[Pause / Restart] 暂停 / 继续 控制图表重放
[Reset] 重置 重置移动速度和 K 线偏移（回到 Speed:1s, Bar:1）
[Slow] [Fast] 调整速度 可在 50ms~10min 之间自由调整
[Bar+] [Bar-] 调整 K 线偏移 可调整 1~480
[Past / Future] 切换方向 切换前进 / 逆向
(Speed / Bars) : 标签 当前设置 显示当前速度和偏移值
[FocusTimeLine] 无（未来扩展预留按钮） 用于未来更新或功能扩展的预留空间。
[END] 退出程序 关闭工具
如何拖动面板
  1. 双击面板边框。
  2. 面板左上角会出现白色或黑色的标记点。
  3. 拖动此标记点即可移动面板。

安装方法

  1. 登录到 MT4，在 Market 中搜索此产品，点击 “购买” 和 “下载”，它会自动安装。

  2. 安装后显示在 Navigator → 专家顾问（EA） → Market 下。

  3. 通过 拖放到图表上 或 双击 将其添加到图表。

推荐操作环境

  • 操作系统: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7

  • 内存: 8GB RAM

本产品仅确认在 Windows 操作系统上可运行。
在 Mac（Wine / Parallels 等）或虚拟服务器上运行不在官方支持范围内，也不保证能正常运行。

风险说明

本产品 不包含任何交易功能，因此 不会对资金构成风险。



