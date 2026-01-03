Chart Auto Flow MT4

"Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın"

Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri değişken hızda ve mum çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır.

Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri gerçek zamanlıya daha yakın bir şekilde yeniden üretebilir, böylece pratiğe daha yakın antrenmanlar yapabilirsiniz. Ayrıca, yüksek hızlı oynatma sayesinde, geniş geçmiş grafikler arasından hedeflediğiniz grafik formasyonlarını kısa sürede bulabilirsiniz.

Forex, hisse senetleri, altın ve kripto para birimleri dahil tüm finansal araçlar için kullanılabilir.

【Şunlar için önerilir】

  • İsteğe bağlı işlem pratiğini ve doğrulamasını kolaylaştırmak isteyenler
    Çift dip veya omuz-baş-omuz gibi belirli formasyonları yüksek hızlı oynatma ile kısa sürede bulabilir ve oluşum süreçlerini yavaş oynatma ile ayrıntılı olarak analiz edebilirsiniz.

  • Belirli formasyonların "ortaya çıkış anını" incelemek isteyenler
    Bir gösterge sinyalinin göründüğü anı veya fiyatın bir çizgideki davranışını, ikna olana kadar defalarca geri sarıp oynatarak giriş hassasiyetinizi artırabilirsiniz.

  • Hafta sonları doğrulamaya odaklanmak isteyenler
    Demo hesapta işlem yapmaktan farklı olarak, piyasa kapalıyken bile grafikleri hareket ettirerek simülasyon yapabilir ve pratik yapabilirsiniz.

Kontrol Arayüzü

Buton İşlev Açıklama
[Pause / Restart] Duraklat / Devam Grafik oynatmayı kontrol eder
[Reset] Sıfırlama Hız ve bar ofsetini sıfırlar (Hız: 1s, Barlar: 1)
[Slow] [Fast] Hız ayarı 50 ms ile 10 dakika arasında serbestçe ayarlanabilir
[Bar+] [Bar-] Bar ofset ayarı 1 ile 480 arasında ayarlanabilir
[Past / Future] Yön değiştirme İleri / geri
(Speed / Bars) : etiket Mevcut parametreler Geçerli hız ve ofseti gösterir
[FocusTimeLine] Yok (Gelecekteki genişletme için ayrılmıştır) Gelecekteki güncellemeler ve işlevsel genişletmeler için ayrılmış alan.
[END] Bitir Aracı kapatır
Paneli Sürükleme
  1. Panel çerçevesine çift tıklayın.
  2. Panelin sol üst köşesinde beyaz veya siyah bir işaretçi belirecektir.
  3. Paneli taşımak için bu işaretçiyi sürükleyin.

Kurulum Yöntemi

  1. MT4’e giriş yapın, Market’te bu ürünü bulun ve “Satın Al” ile “İndir”e tıklayarak otomatik kurulum yapın.

  2. Kurulumdan sonra Navigatör → Expert Advisors → Market altında görünür.

  3. Sürükle-bırak veya çift tıklama ile grafiğe ekleyin.

Önerilen Ortam

  • İşletim Sistemi : Windows 11

  • MT4 : Build 1441

  • CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7

  • Bellek : 8 GB RAM

Çalışma yalnızca Windows ortamında doğrulanmıştır.
Mac ortamları (Wine / Parallels vb.) veya sanal sunucular
resmi olarak desteklenmez ve düzgün çalışacağı garanti edilmez.

Risk Uyarısı

Bu ürün herhangi bir trading fonksiyonu içermez,
dolayısıyla finansal risk oluşturmaz.


Yazarın diğer ürünleri
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile onu tekrar kaybetmenize neden oluyor. Bu araç ile: Geçmiş grafikleri otomatik ve hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Bir zaman noktasını belirlediğinizde, grafik hareketleri veya yakınlaştır
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
"Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkronize ederek hedef zaman noktasına yüksek hassasiyetle aynı anda odaklanın. "Arama stresini" sıfıra indirin ve analiz hassasiyetinizi en üst düzeye çıkarın. Grafik analizinizi kökten deği
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
"Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın" Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri değişken hızda ve mum çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır. Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri gerçek zamanlıya daha yakın bir şekilde yeniden üretebilir, böylece pratiğe daha yakın antrenmanlar yapabilirsiniz. Ayrıca, yüksek hızlı oynatma sayesinde, geniş geçmiş grafikler arasından hedeflediğiniz grafik formasyonlarını kısa sürede
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
"Hedef zamanı" kolayca ve anında yakalayın. Çoklu zaman dilimi analizi için en üst düzey senkronizasyon. Üst zaman diliminde belirlediğiniz o nokta alt zaman diliminde tam olarak nerede? Artık o noktayı bulmak için ekranı defalarca kaydırmanıza gerek yok. Sadece tek bir grafikte değil, birden fazla grafiği senkronize ederek hedef zaman noktasına yüksek hassasiyetle aynı anda odaklanın. "Arama stresini" sıfıra indirin ve analiz hassasiyetinizi en üst düzeye çıkarın. Grafik analizinizi kökten deği
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Yardımcı programlar
Geçmiş grafikler ve fiyat formasyonlarını aramak için çok fazla zaman mı harcıyorsunuz? Belirli bir formasyonu bulmak için grafiği tekrar tekrar kaydırıyorsunuz. Sonunda bulduğunuzu düşündüğünüzde, daha düşük zaman diliminde nerede olduğunu kaybediyorsunuz. Grafikte küçük bir kaydırma veya yakınlaştırma bile onu tekrar kaybetmenize neden oluyor. Bu araç ile: Geçmiş grafikleri otomatik ve hızlı bir şekilde tarayabilirsiniz. Bir zaman noktasını belirlediğinizde, grafik hareketleri veya yakınlaştır
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt