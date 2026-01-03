Chart Auto Flow MT4

"Geçmiş grafikleri gerçek zamanlı hareketle yeniden oynatın"



Chart Auto Flow, geçmiş grafikleri değişken hızda ve mum çubuğu bazında oynatmanıza ve geri sarmanıza olanak tanıyan bir doğrulama destek aracıdır.

Sadece durağan grafiklere bakmak yerine, hareketleri gerçek zamanlıya daha yakın bir şekilde yeniden üretebilir, böylece pratiğe daha yakın antrenmanlar yapabilirsiniz. Ayrıca, yüksek hızlı oynatma sayesinde, geniş geçmiş grafikler arasından hedeflediğiniz grafik formasyonlarını kısa sürede bulabilirsiniz.

Forex, hisse senetleri, altın ve kripto para birimleri dahil tüm finansal araçlar için kullanılabilir.

【Şunlar için önerilir】



İsteğe bağlı işlem pratiğini ve doğrulamasını kolaylaştırmak isteyenler

Çift dip veya omuz-baş-omuz gibi belirli formasyonları yüksek hızlı oynatma ile kısa sürede bulabilir ve oluşum süreçlerini yavaş oynatma ile ayrıntılı olarak analiz edebilirsiniz. Belirli formasyonların "ortaya çıkış anını" incelemek isteyenler

Bir gösterge sinyalinin göründüğü anı veya fiyatın bir çizgideki davranışını, ikna olana kadar defalarca geri sarıp oynatarak giriş hassasiyetinizi artırabilirsiniz. Hafta sonları doğrulamaya odaklanmak isteyenler

Demo hesapta işlem yapmaktan farklı olarak, piyasa kapalıyken bile grafikleri hareket ettirerek simülasyon yapabilir ve pratik yapabilirsiniz.

Kontrol Arayüzü



Buton İşlev Açıklama [Pause / Restart] Duraklat / Devam Grafik oynatmayı kontrol eder [Reset] Sıfırlama Hız ve bar ofsetini sıfırlar (Hız: 1s, Barlar: 1) [Slow] [Fast] Hız ayarı 50 ms ile 10 dakika arasında serbestçe ayarlanabilir [Bar+] [Bar-] Bar ofset ayarı 1 ile 480 arasında ayarlanabilir [Past / Future] Yön değiştirme İleri / geri (Speed / Bars) : etiket Mevcut parametreler Geçerli hız ve ofseti gösterir [FocusTimeLine] Yok (Gelecekteki genişletme için ayrılmıştır) Gelecekteki güncellemeler ve işlevsel genişletmeler için ayrılmış alan. [END] Bitir Aracı kapatır

Paneli Sürükleme

Panel çerçevesine çift tıklayın. Panelin sol üst köşesinde beyaz veya siyah bir işaretçi belirecektir. Paneli taşımak için bu işaretçiyi sürükleyin.

Kurulum Yöntemi

MT4’e giriş yapın, Market’te bu ürünü bulun ve “Satın Al” ile “İndir”e tıklayarak otomatik kurulum yapın. Kurulumdan sonra Navigatör → Expert Advisors → Market altında görünür. Sürükle-bırak veya çift tıklama ile grafiğe ekleyin.

Önerilen Ortam

İşletim Sistemi : Windows 11

MT4 : Build 1441

CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7

Bellek : 8 GB RAM

Çalışma yalnızca Windows ortamında doğrulanmıştır.

Mac ortamları (Wine / Parallels vb.) veya sanal sunucular

resmi olarak desteklenmez ve düzgün çalışacağı garanti edilmez.

Risk Uyarısı

Bu ürün herhangi bir trading fonksiyonu içermez,

dolayısıyla finansal risk oluşturmaz.