Chart Auto Flow MT4

"Riproduci i grafici passati con movimento in tempo reale"



Chart Auto Flow è uno strumento di supporto alla verifica che consente di riprodurre e riavvolgere i grafici passati su base candlestick con velocità variabile.

Invece di guardare semplicemente grafici statici, puoi riprodurre movimenti più vicini al tempo reale, consentendo un allenamento più vicino alla pratica. Inoltre, con la riproduzione ad alta velocità, puoi trovare i pattern grafici desiderati in breve tempo da una vasta quantità di grafici passati.

Disponibile per tutti gli strumenti finanziari, inclusi Forex, azioni, oro e criptovalute.

【Consigliato per】



Coloro che desiderano ottimizzare la pratica e la verifica del trading discrezionale

È possibile trovare rapidamente pattern specifici come doppi minimi o testa e spalle utilizzando la riproduzione ad alta velocità e analizzare in dettaglio il loro processo di formazione con la riproduzione lenta.





Riavvolgendo e riproducendo tutte le volte necessarie — come il momento in care appare un segnale dell'indicatore o come si comporta il prezzo su una linea — è possibile migliorare la precisione del proprio ingresso.





A differenza del trading su un conto demo, è possibile simulare i movimenti del mercato anche quando il mercato è chiuso, muovendo i grafici per esercitarsi.

Interfaccia di controllo



Pulsante Funzione Descrizione [Pause / Restart] Pausa / Ripresa Controlla la riproduzione del grafico [Reset] Ripristino Ripristina velocità e offset delle barre (Velocità: 1s, Barre: 1) [Slow] [Fast] Regolazione della velocità Regolabile liberamente da 50 ms a 10 minuti [Bar+] [Bar-] Regolazione offset barre Regolabile da 1 a 480 [Past / Future] Cambio direzione Avanti / indietro (Speed / Bars) : etichetta Parametri attuali Visualizza velocità e offset correnti [FocusTimeLine] Nessuno (Riservato per estensioni future) Spazio riservato a futuri aggiornamenti ed espansioni funzionali. [END] Fine Chiude lo strumento

Come trascinare il pannello

Fare doppio clic sulla cornice del pannello. Un marcatore bianco o nero apparirà nell'angolo in alto a sinistra del pannello. Trascina questo marcatore per spostare il pannello.

Metodo di installazione

Accedi a MT4, trova questo prodotto nel Market e fai clic su “Acquista” e “Scarica” per l’installazione automatica. Dopo l’installazione, apparirà in Navigatore → Expert Advisors → Market. Aggiungilo al grafico tramite trascinamento o doppio clic.

Ambiente consigliato

Sistema operativo : Windows 11

MT4 : Build 1441

CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7

Memoria : 8 GB RAM

Il funzionamento è stato verificato solo su Windows.

Gli ambienti Mac (Wine / Parallels, ecc.) o i server virtuali

non sono ufficialmente supportati e il corretto funzionamento non è garantito.

Avvertenza sui rischi

Questo prodotto non include alcuna funzione di trading,

pertanto non comporta alcun rischio finanziario.