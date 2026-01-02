Multi Symbol TP

Professionelles Handelsmanagement-Dienstprogramm für MetaTrader 5

Multi-Symbol Layered Take Profit Manager PRO

WAS DIESES EA MACHT

Der Multi-Symbol Layered Take Profit Manager PRO ist ein hochentwickeltes Handelsverwaltungsprogramm, das ausschließlich zum Schließen bestehender Positionen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor eröffnet KEINE Trades. Er wurde speziell entwickelt, um Ihre Gewinnmitnahmeziele für mehrere Symbole gleichzeitig zu verwalten, indem er ein intelligentes Schichtensystem verwendet.

SCHLÜSSELKONZEPT: LAYER-BASIERTES MANAGEMENT

Was ist ein Layer?

Ein "Layer" ist eine einzelne offene Position. Wenn Sie mehrere Positionen auf demselben Symbol geöffnet haben, wird jede Position zu einem separaten Layer mit einer eigenen unabhängigen Take-Profit-Logik.

Wie Layer organisiert sind

Für jedes Symbol wird der EA automatisch:

Sammelt alle offenen Positionen, die Ihren Filtern entsprechen Sortiert sie nach Eröffnungszeit (älteste zuerst) Weist Layer-Nummern zu: Ebene 1 = älteste Position, Ebene N = neueste Position Wendet eine unabhängige Take-Profit-Logik auf jede Ebene an

Dieses System ist ideal für Händler, die Grid-Strategien, Mittelwertbildungstechniken, Mehrfachzugänge oder andere Handelsansätze mit mehreren gleichzeitigen Positionen pro Symbol verwenden.

KERNFUNKTIONEN

Multi-Symbol-Betrieb

Automatisches Scannen und Verwalten von Positionen über ALLE Symbole in Ihrem Konto

Jedes Symbol wird unabhängig verwaltet, ohne Interferenzen zwischen den Symbolen

Verbinden Sie sich einmal mit einem beliebigen Chart und verwalten Sie Ihr gesamtes Portfolio

Keine Notwendigkeit, mehrere Instanzen an verschiedene Charts anzuhängen

System zum Filtern von Positionen

Steuern Sie durch flexible Filter, welche Positionen der EA verwaltet:

Magische Zahl Filter : Verwalten Sie nur Positionen mit bestimmten magischen Zahlen, oder setzen Sie den Wert auf 0, um alle Positionen zu verwalten

: Verwalten Sie nur Positionen mit bestimmten magischen Zahlen, oder setzen Sie den Wert auf 0, um alle Positionen zu verwalten Symbol-Filter : Verwalten Sie alle Symbole, nur ein einziges Symbol oder eine benutzerdefinierte Liste von Symbolen (kommagetrennt)

: Verwalten Sie alle Symbole, nur ein einziges Symbol oder eine benutzerdefinierte Liste von Symbolen (kommagetrennt) Option Nur aktueller Chart: Beschränken Sie die Verwaltung auf Positionen in dem Chart-Symbol, an das der EA angehängt ist

Acht professionelle Take Profit-Modi

1. Feste Pips Take Profit Schließen Sie jede Ebene, wenn sie einen bestimmten Pip-Gewinn erreicht. Einfach und zuverlässig für den Standardhandel.

2. Fester monetärer Gewinn Schließen Sie jede Ebene, wenn sie einen bestimmten Dollarbetrag als Gewinn erzielt. Perfekt für konsistente Gewinnziele.

3. Prozentsatz des Kontosaldos Schließen Sie jede Ebene, wenn der Gewinn einen bestimmten Prozentsatz Ihres Kontosaldos erreicht. Skaliert mit dem Kontowachstum.

4. ATR-basierter Take Profit Dynamischer Take Profit basierend auf dem Average True Range Indikator. Passt sich automatisch an die Marktvolatilität an. Legen Sie die ATR-Periode und den Multiplikator für individuelle volatilitätsbasierte Ausstiege fest.

5. Einstiegskurs-Abstand Schließen, wenn sich der Kurs um eine bestimmte Distanz vom Einstiegskurs entfernt. Direktes Targeting der Kursbewegung.

6. Nettogewinn pro Position Schließen Sie jede Position, wenn ihr Nettogewinn (einschließlich Swap und Kommission) Ihr Ziel erreicht.

7. Eigenkapitalbasierter Auslöser Schließen Sie Positionen, wenn das gesamte Eigenkapital Ihres Kontos eine bestimmte Höhe erreicht. Nützlich für globale Gewinnziele.

8. Zeitbasierter Ausstieg Schließen Sie Positionen automatisch, nachdem sie für eine bestimmte Dauer in Minuten oder Stunden geöffnet waren. Ideal für zeitlich begrenzte Handelsstrategien oder sitzungsbasierte Ansätze.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Skalierung der Gewinnmitnahme pro Ebene

Wenden Sie einen Multiplikator auf Take-Profit-Ziele an, der auf der Ebenennummer basiert:

Schicht 1 verwendet den Basis-Take-Profit

Schicht 2 verwendet Basis-Take-Profit × Multiplikator

Ebene 3 verwendet Basis-Take-Profit × Multiplikator²

Und so weiter...

Auf diese Weise können Sie schrittweise größere oder kleinere Gewinne erzielen, je mehr Positionen Sie anhäufen. Setzen Sie den Multiplikator über 1,0, um den Take Profit mit jeder Ebene zu erhöhen, oder unter 1,0, um ihn zu verringern.

Logik der richtungsbasierten Gewinnmitnahme

Konfigurieren Sie separate Take-Profit-Regeln für KAUF- und VERKAUF-Positionen:

Anwendung unterschiedlicher Multiplikatoren auf Long- und Short-Positionen

Anpassung an direktionale Markttendenzen

Optimieren Sie für asymmetrisches Marktverhalten

System der nachlaufenden Gewinnmitnahme

Schützen Sie Ihre Gewinne mit intelligentem Trailing:

Legen Sie die Aktivierungsschwelle in Pips fest (Trailing beginnt erst, wenn die Position den festgelegten Gewinn erreicht)

Definieren Sie den Trailing-Schritt in Pips (wie weit hinter dem aktuellen Kurs der Take Profit folgt)

Gilt für jede Ebene unabhängig

Sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt

Breakeven-Schutz

Verschiebt den virtuellen Take Profit automatisch auf den Breakeven plus zusätzliche Pips:

Aktivieren, nachdem die Position den angegebenen Gewinn in Pips erreicht hat

Fügen Sie zusätzliche Pips über den Einstiegskurs hinaus als Sicherheitspuffer hinzu

Eliminiert das Risiko, sobald die Position ausreichend profitabel ist

Konfigurierbar pro Ebene

SICHERHEITS- UND RISIKOMANAGEMENT

Mindesthaltezeit-Filter

Verhindern Sie vorzeitige Schließungen, indem Sie verlangen, dass Positionen für eine Mindestdauer in Sekunden offen bleiben. Nützlich zur Vermeidung von Spread-bezogenen oder Volatilitätsspitzen-Schließungen unmittelbar nach dem Einstieg.

Spread-Filter

Sperrt Positionsschließungen, wenn der Spread den von Ihnen festgelegten Höchstwert in Punkten überschreitet. Verhindert die Schließung bei ungünstigen Spread-Bedingungen, die Ihren Nettogewinn verringern könnten.

Slippage-Kontrolle

Definieren Sie die maximal zulässige Abweichung in Punkten für Schließungsaufträge. Aufträge, die diese Abweichung überschreiten, werden abgelehnt und erneut versucht.

Maximale Lagen pro Symbol

Legen Sie ein Limit fest, wie viele Positionen pro Symbol der EA verwalten soll. Positionen, die diese Grenze überschreiten, werden nicht verarbeitet. Setzen Sie den Wert 0 für unbegrenzte Layer.

Notfall-Aktienschutz

Globaler Sicherheitsmechanismus, der ALLE Positionen sofort schließt, wenn das Eigenkapital Ihres Kontos im Verhältnis zum Saldo unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Wirkt wie ein Notfall-Stop-Loss für das gesamte Konto.

BENUTZERINTERFACE

On-Chart-Informationspanel

Anzeige in Echtzeit:

Aktueller Take-Profit-Modus in Verwendung

Anzahl der zu verwaltenden Symbole

Gesamte verwaltete Layer (Positionen)

Aufschlüsselung nach Symbolen mit Anzahl der Layer und Gewinn

Bestätigung des aktiven EA-Status

Visuelle Gewinnmitnahme-Linien

Optionale Anzeige von horizontalen Linien auf dem Diagramm, die das Take-Profit-Niveau jedes Layers darstellen. Farbcodierung nach Ebenennummer zur einfachen Identifizierung. Nur anwendbar für preisbasierte Take-Profit-Modi.

Debug-Modus

Aktivieren Sie die ausführliche Protokollierung, um detaillierte Informationen zu erhalten:

Ebenenzuweisung und Indizierung

Gewinnmitnahme-Berechnungen

Ausführung von Positionsschließungen

Filterblöcke und Sicherheitsauslöser

Fehlermeldungen mit Erklärungen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ausführung Methode

Der EA arbeitet nach einem zeitbasierten System (konfigurierbares Intervall in Millisekunden) und nicht bei jedem Tick. Dies gewährleistet:

Effiziente CPU-Nutzung auch bei vielen Positionen

Konsistente Verarbeitung unabhängig von der Tickfrequenz

Geringere Belastung der Plattform

Reibungsloser Betrieb über alle Symbole hinweg

Fehlerbehandlung

Umfassendes Fehlermanagement beinhaltet:

Automatischer Wiederholungsversuch bei fehlgeschlagenen Schließversuchen

Detaillierte Fehlerprotokollierung mit Erklärungen

Anständige Behandlung von Netzwerkunterbrechungen

Sichere Wiederherstellung nach vorübergehenden Ausfällen

Optimierung der Leistung

Entwickelt für die Verwaltung einer großen Anzahl von Positionen:

Effiziente Algorithmen zur Positionsabfrage

Keine Endlosschleifen oder blockierende Operationen

Minimaler Speicherplatzbedarf

Optimiert für Multi-Symbol-Portfolios

KOMPATIBILITÄT

Funktioniert mit

Manuelle Handelsstrategien

Grid-Handels-Expert Advisors

Signalbasierte EAs

Martingal- und Mittelwertsysteme

Prop-Firm-Handelskonten

Jeder Handelsansatz mit mehreren gleichzeitigen Positionen

Plattform-Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Keine DLL-Abhängigkeiten

Keine externen Webanfragen

Keine speziellen Broker-Anforderungen

MQL5-Markt-konform

WAS DIESES EA NICHT TUT

Dies ist ein reines Handelsverwaltungsprogramm. Der EA tut ausdrücklich NICHT:

Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

Generierung von Handelssignalen

Implementiert keine Handelsstrategie

Martingale oder Grid-Entry-Logik verwenden

Mittelwertbildung in Positionen

Ändern Sie Stop-Losses (verwaltet nur Take-Profit)

TYPISCHE ANWENDUNGSFÄLLE

Grid-Händler

Verwalten Sie mehrere Grid-Ebenen mit unabhängigen Take-Profit-Zielen. Skalieren Sie Gewinne, wenn sich das Raster erweitert. Schließen Sie profitable Ebenen systematisch.

Manuelle Trader

Ergänzen Sie Ihre manuellen Eingaben um ein professionelles automatisches Take-Profit-Management. Konzentrieren Sie sich auf Einstiegsentscheidungen, während der EA die Ausstiege übernimmt.

Signal-Follower

Kombinieren Sie mit Signaldiensten oder Kopierern. Überlassen Sie Ihrem Signalanbieter die Einstiegsentscheidungen, während der EA die Ausstiegsentscheidungen entsprechend Ihren Risikopräferenzen trifft.

Prop Firm Traders

Erfüllen Sie die Anforderungen von Unternehmen mit präzisen Gewinnzielen. Verwalten Sie mehrere Symbole gleichzeitig. Kontrollieren Sie das Risiko mit Notfallschutzfunktionen.

Portfolio-Manager

Verwalten Sie Positionen in mehreren Währungspaaren, Metallen, Indizes und Rohstoffen von einer einzigen EA-Instanz aus.

ÜBERSICHT DER EINGABEPARAMETER

Alle Einstellungen sind in logischen Gruppen organisiert:

Allgemeine Einstellungen: Magische Zahl, Symbolfilter, Timer-Intervall, reiner Diagramm-Modus

Layer-Regeln: Maximale Lagen pro Symbol, Lagengewinnmultiplikator

Gewinnmitnahme-Modus: Auswahl einer von acht Take-Profit-Berechnungsmethoden

TP-Modus-Einstellungen: Parameter für den ausgewählten Modus (Pips, Dollar, Prozentsätze, ATR-Einstellungen, Zeitdauer usw.)

Richtungsbasierter TP: Aktivieren Sie separate Regeln für Kauf/Verkauf, direktionale Multiplikatoren

Trailing-Einstellungen: Aktivieren von Trailing, Aktivierungsschwelle, Trailing-Schritt

Breakeven-Schutz: Breakeven aktivieren, Aktivierungsstufe, zusätzliche Pips

Sicherheits-Filter: Mindesthaltezeit, Spread-Limit, Slippage-Kontrolle, Max-Layer, Notfallschutz

Anzeige und Protokollierung: Panel-Sichtbarkeit, TP-Linienanzeige, Debug-Modus, Farbanpassung

ERSTE SCHRITTE

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart in Ihrem MetaTrader 5-Terminal an Konfigurieren Sie den gewünschten Take-Profit-Modus und die Parameter Setzen Sie bei Bedarf geeignete Filter (magische Zahl, Symbole) Aktivieren Sie optionale Funktionen (Trailing, Breakeven) wie gewünscht Der EA wird sofort mit der Verwaltung aller passenden offenen Positionen beginnen Beobachten Sie das Chart-Panel für den Echtzeit-Status

WICHTIGE HINWEISE

Der EA muss mit einem Chart verbunden bleiben und laufen, damit das Positionsmanagement funktioniert.

Änderungen der Eingabeparameter erfordern einen Neustart des EA, um wirksam zu werden.

Jede Position wird unabhängig bewertet - das Schließen einer Ebene hat keine Auswirkungen auf andere

Der EA beachtet alle Sicherheitsfilter, bevor er eine Schließung durchführt.

Alle Schließungen werden im Expertenjournal für Ihre Unterlagen protokolliert.

UNTERSTÜTZUNG UND AKTUALISIERUNGEN

Dieses professionelle Dienstprogramm wird aktiv gepflegt und unterstützt. Bei Fragen, Funktionsanforderungen oder technischem Support wenden Sie sich bitte über den MQL5-Marktplatz an uns.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dies ist ein Handelsmanagement-Tool, keine Handelsstrategie. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Devisen und anderen gehebelten Produkten birgt ein hohes Risiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.