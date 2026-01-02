Multi Symbol TP

Gestor de toma de beneficios por capas multisímbolo PRO

Utilidad profesional de gestión de operaciones para MetaTrader 5

Copyright © YUNZUH TRADING SYSTEMS

QUÉ HACE ESTE EA

El Multi-Symbol Layered Take Profit Manager PRO es una sofisticada utilidad de gestión de operaciones diseñada exclusivamente para el cierre de posiciones existentes. Este Asesor Experto NO abre ninguna operación. Está específicamente diseñado para gestionar sus objetivos de toma de beneficios a través de múltiples símbolos simultáneamente utilizando un sistema inteligente en capas.

CONCEPTO CLAVE: GESTIÓN POR CAPAS

¿Qué es una capa?

Una "capa" es una única posición abierta. Cuando tiene varias posiciones abiertas en el mismo símbolo, cada posición se convierte en una capa separada con su propia lógica independiente de toma de beneficios.

Cómo se organizan los niveles

Para cada símbolo, el EA automáticamente

  1. Recoge todas las posiciones abiertas que coinciden con sus filtros
  2. Las ordena por hora de apertura (las más antiguas primero)
  3. Asigna números de capa: Capa 1 = posición más antigua, Capa N = posición más reciente
  4. Aplica una lógica de toma de beneficios independiente a cada capa

Este sistema es ideal para operadores que utilizan estrategias de cuadrícula, técnicas de promediación, entradas múltiples o cualquier enfoque de negociación que implique varias posiciones simultáneas por símbolo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Operación multisímbolo

  • Escanea y gestiona automáticamente posiciones en TODOS los símbolos de su cuenta
  • Cada símbolo se gestiona de forma independiente sin interferencias entre símbolos
  • Conéctese a cualquier gráfico una vez y gestione toda su cartera
  • No hay necesidad de adjuntar múltiples instancias a diferentes gráficos

Sistema de filtrado de posiciones

Controle qué posiciones gestiona el EA mediante filtros flexibles:

  • Filtro de números mágicos: Gestione sólo posiciones con números mágicos específicos, o ajústelo a 0 para gestionar todas las posiciones.
  • Filtrode símbolos: Gestionar todos los símbolos, sólo un símbolo, o una lista personalizada de símbolos (separados por comas)
  • Opción Sólo Gráfico Actual: Restringe la gestión a las posiciones en el símbolo del gráfico donde está adjunto el EA

Ocho modos profesionales de Take Profit

1. Pips fijos Take Profit Cierra cada capa cuando alcanza un pip de beneficio especificado. Simple y fiable para el trading estándar.

2. Fixed Monetary Profit Cierra cada capa cuando alcanza una cantidad específica de dólares de beneficio. Perfecto para objetivos de beneficios consistentes.

3. Cierre cada nivel cuando el beneficio alcance un porcentajedel saldo de su cuenta. Se adapta al crecimiento de la cuenta.

4. Toma debeneficios dinámica basada en el indicador Average True Range. Se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado. Especifique el periodo ATR y el multiplicador para salidas personalizadas basadas en la volatilidad.

5. Cierre cuando el precio se mueve una distancia especificada desde el precio de entrada. Orientación directa al movimiento del precio.

6. Cierre cada posición cuando su beneficio neto (incluyendo swap y comisión) alcance su objetivo.

7. Cierre posiciones cuando el capital total de su cuenta alcance un nivel especificado. Útil para objetivos de beneficios globales.

8. Cierre automáticamente las posiciones después de que hayan estado abiertas durante un tiempo especificado en minutos u horas. Ideal para estrategias de negociación limitadas en el tiempo o enfoques basados en sesiones.

FUNCIONES AVANZADAS

Escala de toma de beneficios por capa

Aplica un multiplicador a los objetivos de toma de beneficios en función del número de capa:

  • Capa 1 utiliza el take profit base
  • Capa 2 utiliza el take profit base × multiplicador
  • La capa 3 utiliza el beneficio base × multiplicador².
  • Y así sucesivamente...

Esto le permite obtener beneficios progresivamente mayores o menores a medida que se acumulan más posiciones. Establezca el multiplicador por encima de 1,0 para aumentar la toma de beneficios con cada capa, o por debajo de 1,0 para reducirla.

Lógica de toma de beneficios basada en la dirección

Configure reglas de toma de beneficios independientes para las posiciones de COMPRA y VENTA:

  • Aplique diferentes multiplicadores a las posiciones largas y cortas
  • Adaptación al sesgo direccional del mercado
  • Optimizar el comportamiento asimétrico del mercado

Sistema Trailing Take Profit

Proteja sus beneficios con el trailing inteligente:

  • Establezca el umbral de activación en pips (el trailing comienza sólo cuando la posición alcanza el beneficio especificado)
  • Defina el paso de trailing en pips (cuánto se retrasa la toma de beneficios respecto al precio actual)
  • Se aplica por capa de forma independiente
  • Bloquea los beneficios cuando el mercado se mueve a su favor

Protección del punto de equilibrio

Mueve automáticamente el take profit virtual al punto de equilibrio más pips adicionales:

  • Se activa cuando la posición alcanza el beneficio especificado en pips
  • Añade pips adicionales más allá del precio de entrada como colchón de seguridad
  • Elimina el riesgo una vez que la posición es suficientemente rentable
  • Configurable por capa

SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO

Filtro de tiempo de retención mínimo

Evita los cierres prematuros exigiendo que las posiciones permanezcan abiertas durante un tiempo mínimo en segundos. Útil para evitar cierres relacionados con el spread o con picos de volatilidad inmediatamente después de la entrada.

Filtro de diferencial

Bloquea el cierre de posiciones cuando el diferencial supera el máximo especificado en puntos. Evita el cierre durante condiciones desfavorables del diferencial que podrían reducir su beneficio neto.

Control de deslizamiento

Define el deslizamiento máximo aceptable en puntos para las órdenes de cierre. Las órdenes que excedan este deslizamiento serán rechazadas y reintentadas.

Máximo de capas por símbolo

Establezca un límite en el número de posiciones por símbolo que gestionará el EA. Las posiciones que superen este límite no serán procesadas. Establezca 0 para capas ilimitadas.

Protección de Equidad de Emergencia

Mecanismo de seguridad global que cierra TODAS las posiciones inmediatamente si la equidad de su cuenta cae por debajo de un umbral especificado relativo al balance. Actúa como un stop-loss de emergencia para toda la cuenta.

INTERFAZ DE USUARIO

Panel de información sobre el gráfico

Visualización en tiempo real:

  • Modo actual de toma de beneficios en uso
  • Número de símbolos gestionados
  • Total de capas (posiciones) gestionadas
  • Desglose por símbolo con recuento de capas y beneficios
  • Confirmación del estado activo del EA

Líneas visuales de Take Profit

Visualización opcional de líneas horizontales en el gráfico que representan el nivel de toma de beneficios de cada capa. Codificadas por colores según el número de capa para facilitar su identificación. Sólo aplicable a los modos de toma de beneficios basados en el precio.

Modo depuración

Activa el registro detallado para obtener información detallada sobre:

  • Asignación de capas e indexación
  • Cálculos de toma de beneficios
  • Ejecución del cierre de posiciones
  • Bloques de filtro y disparadores de seguridad
  • Mensajes de error con explicaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de ejecución

El EA opera con un sistema basado en temporizadores (intervalo configurable en milisegundos) en lugar de cada tick. Esto garantiza:

  • Uso eficiente de la CPU incluso con muchas posiciones
  • Procesamiento consistente independientemente de la frecuencia de los ticks
  • Reducción de la carga de la plataforma
  • Funcionamiento fluido en todos los símbolos

Gestión de errores

La gestión integral de errores incluye:

  • Reintento automático en intentos de cierre fallidos
  • Registro detallado de errores con explicaciones
  • Gestión eficaz de las interrupciones de la red
  • Recuperación segura de fallos temporales

Optimización del rendimiento

Diseñado para gestionar un gran número de puestos:

  • Algoritmos eficientes de exploración de posiciones
  • Sin bucles infinitos ni operaciones de bloqueo
  • Ocupación mínima de memoria
  • Optimizado para carteras multisímbolo

COMPATIBILIDAD

Funciona con

  • Estrategias de trading manual
  • Asesores Expertos de Grid trading
  • EAs basados en señales
  • Martingala y sistemas de promediación
  • Cuentas de trading de Prop Firm
  • Cualquier método de negociación que implique múltiples posiciones simultáneas

Requisitos de la plataforma

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Sin dependencias DLL
  • Sin peticiones web externas
  • Sin requisitos especiales de broker
  • Compatible con MQL5 Market

LO QUE ESTE EA NO HACE

Esta es una utilidad de gestión de comercio solamente. El EA explícitamente NO:

  • Abrir órdenes de compra o venta
  • Genera señales de trading
  • Implementa ninguna estrategia de negociación
  • Utilizar lógica de entrada de martingala o rejilla
  • Promediar posiciones
  • Modificar stop losses (gestiona sólo el take profit)

CASOS DE USO TÍPICOS

Operadores de red

Gestione varios niveles de red con objetivos de beneficios independientes. Escala los beneficios a medida que se amplía la parrilla. Cierre niveles rentables de forma sistemática.

Operadores manuales

Añada una gestión automatizada profesional de la toma de beneficios a sus entradas manuales. Concéntrese en las decisiones de entrada mientras el EA se encarga de las salidas.

Seguidores de señales

Combine con servicios de señales o copiadores. Deje que su proveedor de señales gestione las entradas mientras que el EA gestiona las salidas según sus preferencias de riesgo.

Operadores de Prop Firm

Cumpla los requisitos de la empresa con un objetivo de beneficios preciso. Gestione múltiples símbolos simultáneamente. Controle el riesgo con funciones de protección de emergencia.

Gestores de cartera

Gestione posiciones en múltiples pares de divisas, metales, índices y materias primas desde una única instancia de EA.

RESUMEN DE PARÁMETROS DE ENTRADA

Todos los parámetros están organizados en grupos lógicos:

Ajustes generales: Número mágico, filtros de símbolos, intervalo del temporizador, modo sólo gráfico

Reglas decapas: Máximo de capas por símbolo, multiplicador de beneficios por capa

Modo de toma de beneficios: Selección de uno de los ocho métodos de cálculo del take profit

Parámetros del modo TP: Parámetros específicos del modo seleccionado (pips, dólares, porcentajes, ajustes de ATR, duración, etc.)

TP basado en la dirección: Habilitar reglas separadas para compra/venta, multiplicadores direccionales

Ajustes dearrastre: Activar trailing, umbral de activación, paso de trailing

Protección del punto de equilibrio: Activar breakeven, nivel de activación, pips extra

Filtros de seguridad: Tiempo mínimo de mantenimiento, límite de spread, control de deslizamiento, capas máximas, protección de emergencia

Visualización y registro: Visibilidad del panel, visualización de la línea TP, modo de depuración, personalización del color

CÓMO EMPEZAR

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico de su terminal MetaTrader 5
  2. Configure el modo de toma de ganancias y los parámetros deseados
  3. Establezca los filtros apropiados (número mágico, símbolos) si es necesario
  4. Active las funciones opcionales (trailing, breakeven) que desee.
  5. El EA comenzará inmediatamente a gestionar todas las posiciones abiertas correspondientes
  6. Supervise el panel del gráfico para ver el estado en tiempo real

NOTAS IMPORTANTES

  • El EA debe permanecer conectado a un gráfico y en ejecución para que la gestión de posiciones funcione.
  • Los cambios en los parámetros de entrada requieren reiniciar el EA para que surtan efecto.
  • Cada posición se evalúa de forma independiente - el cierre de una capa no afecta a las demás
  • El EA respeta todos los filtros de seguridad antes de ejecutar cualquier cierre
  • Todos los cierres se registran en el diario de Expertos para su archivo.

SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

Esta utilidad profesional es mantenida y soportada activamente. Para preguntas, solicitudes de funciones o soporte técnico, póngase en contacto a través del mercado MQL5.

Desarrollado por YUNZUH TRADING SYSTEMS

Enlace al producto: https://www.mql5.com/en/users/yunzuhalex/seller

AVISO LEGAL

Esta es una herramienta de gestión comercial, no una estrategia comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar con divisas y otros productos apalancados conlleva un alto nivel de riesgo. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas sufridas por el uso de este software.


