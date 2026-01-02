MultiTimeFrameMACD

1. Kernkonzept

Dieser Expert Advisor ist als Trendfolgestrategie für mehrere Zeitrahmen konzipiert.

Er verwendet den MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), um Markttrends zu erkennen und nur in die Richtung zu handeln, in der das Momentum bestätigt wird.

Das Hauptziel des EA besteht darin, Fehlsignale zu reduzieren, indem er nur dann in den Handel einsteigt , wenn sich mehrere Zeitrahmen auf dieselbe Trendrichtung einigen, kombiniert mit strengen Risiko- und Geldmanagementregeln.

2. Multi Time Frame Trendanalyse

Der EA analysiert die MACD-Werte in drei verschiedenen Zeitrahmen:

D1 (Täglich) - Bestimmt den primären Markttrend

H1 (Stündlich) - Bestätigt den sekundären Trend

M5 (5 Minuten) - Bestimmt das genaue Einstiegs-Timing

Die Trendbestimmung basiert auf der MACD-Hauptlinie:

MACD-Wert über Null → Bullischer Trend

MACD-Wert unter Null → Abwärtstrend

3. Handelseinstiegsbedingungen

Eine KAUFEN-Position wird nur eröffnet, wenn der MACD auf D1, H1 und M5 alle über Null liegen.

Eine VERKAUFS-Position wird nur dann eröffnet, wenn der MACD auf D1, H1 und M5 unter Null liegt.

Wenn die MACD-Signale nicht in allen Zeitfenstern übereinstimmen, wird kein Handel eröffnet.

Der EA erlaubt nur eine offene Position pro Symbol (No Grid, No Martingale).

4. Losgrößenberechnung

Der EA unterstützt drei Modi der Lot-Berechnung:

Fixed Lot

Verwendet eine konstante, vom Benutzer definierte Lot-Größe.

Risikobasiertes Lot (% Risiko pro Trade)

Berechnet die Lotgröße automatisch auf der Grundlage des Kontokapitals, des ausgewählten Risikoprozentsatzes und des Stop-Loss-Werts.

Auto Adjust Lot

Passt die Lotgröße automatisch an das Kontokapital an

(ca. 0,01 Lot pro 1000 USD).

5. Stop-Loss und Take-Profit

Stop-Loss und Take-Profit können in Punkten definiert werden.

Wenn ein Wert auf Null gesetzt wird, wird die entsprechende Funktion deaktiviert.

Stop Loss und Take Profit werden sofort angewendet, wenn eine Position eröffnet wird.

6. Trailing Stop-Verwaltung

Die optionale Trailing-Stop-Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn sich der Preis um eine vordefinierte Strecke zugunsten der Position bewegt, passt der EA den Stop Loss automatisch an.

Ein Trailing-Schritt wird verwendet, um übermäßige Stop-Loss-Änderungen zu vermeiden.

7. Risikofilter vor dem Handel

Bevor eine Position eröffnet wird, prüft der EA:

Maximal zulässiger Spread

Maximale Slippage

Verfügbare freie Marge

Maximale Anzahl von Trades pro Tag

Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Handel nicht ausgeführt.

8. Tägliches Risikomanagement

Tägliches Drawdown-Limit

Sinkt der Kontostand um den festgelegten Prozentsatz vom Tagesmaximum, werden alle Positionen geschlossen und der Handel für den Tag eingestellt.

Tägliches Gewinnlimit

Wenn der tägliche Gewinn den vordefinierten Prozentsatz erreicht, werden alle Positionen geschlossen, um Gewinne zu sichern.

9. Gewinnziel nach USD

Der EA kann alle offenen Positionen schließen, sobald der Gesamtgewinn für das Symbol einen bestimmten USD-Betrag erreicht.

Diese Funktion ist nützlich für die Gewinnsicherung im Basket-Stil.

10. Gesamtkapital-Ziel (EA Stop-Funktion)

Wenn das Gesamtkapital des Kontos das benutzerdefinierte Ziel erreicht, schließt der EA: Schließt alle offenen Positionen Stoppt den Handel automatisch

Ideal für Gewinnziele, Finanzierungsprobleme oder Kapitalschutzstrategien.

11. Zurücksetzen der täglichen Statistiken

Tägliche Handelsanzahl, Startkapital, Gewinn und Drawdown-Werte werden zu Beginn eines jeden Handelstages zurückgesetzt.

Sorgt für genaue tägliche Risikoberechnungen und Limits.

12. Echtzeit-Dashboard

Der EA zeigt ein Echtzeit-Dashboard auf dem Chart an:

Trendrichtung für D1, H1, und M5

Lot-Berechnungsmodus

Stop Loss / Take Profit Einstellungen

Status des Trailing Stop

Tägliche Handelsanzahl

Aktueller Spread

Täglicher Gewinn und Drawdown

Aktuelles Eigenkapital und Gewinnziele

13. Geeignete Handelsbedingungen