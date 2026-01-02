MultiTimeFrameMACD

1. Concepto Básico

Este Asesor Experto está diseñado como una estrategia Multi Time Frame Trend Following.

Utiliza el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para identificar las tendencias del mercado y operar sólo en la dirección del impulso confirmado.

El objetivo principal del EA es reducir las señales falsas entrando en operaciones sólo cuando múltiples marcos temporales coinciden en la misma dirección de tendencia, combinado con estrictas reglas de gestión de riesgo y dinero.

2. Análisis de Tendencia Multi Time Frame

El EA analiza los valores MACD en tres marcos temporales diferentes:

D1 (Diario) - Define la tendencia principal del mercado

H1 (Horario ) - Confirma la tendencia secundaria

M5 (5 minutos) - Determina el momento preciso de entrada.

La determinación de la tendencia se basa en la línea principal del MACD:

Valor MACD por encima de cero → Tendencia alcista

Valor del MACD por debajo de cero → Tendencia bajista

3. Condiciones de entrada

Una posición de COMPRA se abre sólo cuando MACD en D1, H1, y M5 están por encima de cero.

Una posición de VENTA se abre sólo cuando MACD en D1, H1, y M5 están todos por debajo de cero.

Si las señales MACD no están alineadas en todos los plazos, no se abrirá ninguna operación.

El EA sólo permite una posición abierta por símbolo (No Grid, No Martingale).

4. Cálculo del tamaño del lote

El EA soporta tres modos de cálculo de lote:

Lote Fijo

Utiliza un tamaño de lote constante definido por el usuario.

Lote Basado en Riesgo (% Riesgo por Operación)

Calcula automáticamente el tamaño del lote basándose en el capital de la cuenta, el porcentaje de riesgo seleccionado y el valor de Stop Loss.

Lote Autoajustable

Ajusta automáticamente el tamaño del lote en función del capital de la cuenta

(aproximadamente 0,01 lote por cada 1000 USD).

5. 5. Stop Loss y Take Profit

El Stop Loss y el Take Profit pueden definirse en puntos.

Si el valor es cero, se desactiva la función correspondiente.

Stop Loss y Take Profit se aplican inmediatamente al abrir una posición.

6. Gestión del Trailing Stop

La función opcional de Trailing Stop puede activarse o desactivarse.

Cuando el precio se mueve a favor de la posición por una distancia predefinida, el EA ajusta automáticamente el Stop Loss.

Se utiliza un paso de arrastre para evitar modificaciones excesivas del Stop Loss.

7. Filtros de riesgo antes de operar

Antes de abrir cualquier posición, el EA comprueba

Spread máximo permitido

Deslizamiento máximo

Margen libre disponible

Número máximo de operaciones por día

Si alguna condición no se cumple, la operación no se ejecutará.

8. Gestión diaria del riesgo

Límite diario de Drawdown

Si el capital de la cuenta cae en el porcentaje especificado desde el máximo diario, todas las posiciones se cierran y la negociación se detiene por ese día.

Límitede beneficio diario

Si el beneficio diario alcanza el porcentaje predefinido, se cierran todas las posiciones para asegurar los beneficios.

9. Objetivo de Beneficio por USD

El EA puede cerrar todas las posiciones abiertas una vez que el beneficio total para el símbolo alcanza una cantidad especificada en USD.

Esta función es útil para el bloqueo de beneficios tipo cesta.

10. Objetivo de Equidad Total (Función Stop del EA)

Cuando la equidad total de la cuenta alcanza el objetivo definido por el usuario, el EA: Cierra todas las posiciones abiertas Detiene las operaciones automáticamente

Ideal para objetivos de beneficios, retos de financiación o estrategias de protección de capital.

11. Restablecimiento de estadísticas diarias

El recuento diario de operaciones, el capital inicial, el beneficio y los valores de reducción se restablecen al comienzo de cada día de negociación.

Garantiza la precisión de los cálculos y límites de riesgo diarios.

12. Cuadro de mandos en tiempo real

El EA muestra un panel en tiempo real en el gráfico:

Dirección de la tendencia para D1, H1 y M5

Modo de cálculo del lote

Ajustes de Stop Loss / Take Profit

Estado del Trailing Stop

Recuento diario de operaciones

Spread actual

Ganancias y pérdidas diarias

Patrimonio actual y objetivos de beneficios

13. Condiciones de negociación adecuadas