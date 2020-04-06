EMA and Stochastic
- Experten
- Piyachai Lertjuntuek
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
📌 Produktbeschreibung - EMA Stochastic Pullback EA (MT5)
Der EMA Stochastic Pullback EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um trendfolgende Pullbacks mit präziser Momentum-Bestätigung zu handeln.
Es kombiniert mehrere EMA-Trendfilter, Stochastic-Oszillator-Timing und fortschrittliches Geld- und Risikomanagement, um einen disziplinierten und regelbasierten Handelsansatz zu liefern.
🔧 Hauptmerkmale
1️⃣ Indikator-Einstellungen
-
Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA):
-
EMA 50
-
EMA 100
-
EMA 200
-
-
Stochastischer Oszillator:
-
Parameter: 14, 3, 3
-
Schlüsselwerte: 20 (überverkauft) und 80 (überkauft)
-
2️⃣ Einstiegslogik
✅ Kaufbedingungen
-
Bestätigung des Aufwärtstrends (EMA 50 > EMA 100 > EMA 200)
-
Kurs vollzieht einen Pullback, ohne den Trend zu brechen
-
Stochastic %K kreuzt von unterhalb der 20er-Marke nach oben
-
Der Einstieg erfolgt, wenn die Kerze über dem EMA 50 schließt.
❌ Verkaufsbedingungen
-
Bestätigung des Abwärtstrends (EMA 200 > EMA 100 > EMA 50)
-
Der Preis vollzieht einen Pullback, ohne den Trend zu brechen
-
Der Stochastik %K kreuzt von oberhalb der 80er-Marke nach unten
-
Der Einstieg erfolgt, wenn die Kerze unter dem EMA 50 schließt.
3️⃣ Geldmanagement (3 Modi)
-
Fixed Lot - Handel mit einer konstanten Lotgröße
-
Risk Percentage - Lotgröße wird automatisch auf Basis der Stop-Loss-Distanz berechnet
-
Auto Lot - Dynamische Lot-Größe (z.B. 0,01 Lot pro 1000 USD Eigenkapital)
4️⃣ Risikomanagement
-
Stop Loss (SL):
-
Basierend auf EMA 100 ± 30 Punkte
-
-
Gewinnmitnahme (TP):
-
Konfigurierbares Risiko-Belohnungs-Verhältnis (1 : 1, 1 : 1,5, 1 : 2)
-
-
Tägliche Kontrollen:
-
Maximale Anzahl von Trades pro Tag
-
Maximaler täglicher Drawdown (% des Eigenkapitals)
-
Maximaler täglicher Gewinn (% des Eigenkapitals)
-
-
Aktienziel-Schutz:
-
Beendet den Handel automatisch, wenn ein vordefiniertes Gewinnziel (USD) erreicht wird
-
5️⃣ Handelsfilter
-
Spread-Filter - Vermeidet den Handel bei hohen Spreads
-
Slippage Control - Reduziert das Ausführungsrisiko in volatilen Märkten
🎯 Entwickelt für
-
Trendfolgende Trader
-
Pullback- und Momentum-Strategien
-
Automatisierter, regelbasierter Handel
-
MetaTrader 5-Benutzer, die eine robuste Risikokontrolle suchen