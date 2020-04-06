EA EMASignalBuySell
- Experten
- Piyachai Lertjuntuek
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
📍 Kern-Logik
Dieser EA kombiniert Pfeil-Signale mit Triple EMA (5, 14, 60), um hochwahrscheinliche Handelseintritte zu identifizieren:
- Pfeil-Erkennung - Scannt nach Signalpfeilen im Chart
- EMA-Bestätigung - Bestätigt den Trend anhand von 3 gleitenden Durchschnitten
- Entry Execution - Eröffnet den Handel, wenn alle Bedingungen übereinstimmen
- Risikomanagement - Schützt die Position mit SL/TP und erweiterten Funktionen
🔄 Wie es funktioniert
KAUF-Signal: Pfeil ↑ + EMA 5,14 bullisch + Kurs > EMA 60 = KAUFEN
VERKAUFSSIGNAL: Pfeil ↓ + EMA 5,14 bärisch + Kurs < EMA 60 = VERKAUFEN
Absicherung:
- Break Even verschiebt SL zum Einstieg, wenn im Gewinn
- Trailing Stop folgt dem Kurs, um Gewinne zu sichern
- Daily Target stoppt EA nach Erreichen des Ziels
🚀 Schnelleinrichtung
- EA auf MT4/MT5installieren
- Anhängen an Chart mit bereits installiertem Pfeilindikator
- Konfigurieren Sie die Einstellungen:
- Losgröße (fest oder automatisch)
- Stop Loss / Take Profit (in Punkten)
- Break Even / Trailing Stop Levels
- Tägliches Gewinnziel
- SchaltflächeAuto Trading aktivieren
- Testen Sie auf Demo mindestens 30 Tage
📊 Wichtige Parameter
|Einstellung
|Beschreibung
|Beispiel
|Los_Größe
|Festes Lot pro Handel
|0.01
|Auto_Lot
|Automatische Lotberechnung aktivieren
|wahr/falsch
|Stop_Verlust
|SL-Abstand in Punkten
|4400
|Mitnahme_Gewinn
|TP-Abstand in Punkten
|5000
|Break_Even
|Gewinnpunkte, um SL zu verschieben
|-
|Nachlaufender_Stop
|Abstand für Trailing
|-
|Tägliches_Ziel
|Stop nach Gewinn $
|-
⚠️ Wichtige Hinweise
Vor dem Live-Handel:
- ✅ Backtest auf historischen Daten
- ✅ Vorwärts-Test auf Demo 30+ Tage
- ✅ Verwenden Sie ein angemessenes Risiko (1-2% pro Handel)
- ✅ Überprüfen Sie, ob der Pfeilindikator aktiv ist
- ✅ Prüfen Sie Broker-Spreads und Ausführung
Risikowarnung: Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
🔧 Fehlersuche
EA öffnet keine Trades?
- Prüfen Sie, ob der Pfeilindikator funktioniert
- Prüfen Sie, ob der automatische Handel aktiviert ist.
- Sicherstellen, dass der Spread nicht zu groß ist
- Bestätigen Sie, dass keine offenen Aufträge vorhanden sind.
Werden Trades vorzeitig geschlossen?
- Break-Even-Einstellungen überprüfen
- Trailing-Stop-Abstand überprüfen
- Überprüfen, ob das Tagesziel nicht erreicht wurde
💡 Empfohlen: Forex-Paare mit engen Spreads | Zeitrahmen M15-H1