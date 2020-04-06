EA EMASignalBuySell

🤖 EA-Arbeitsprinzip

📍 Kern-Logik

Dieser EA kombiniert Pfeil-Signale mit Triple EMA (5, 14, 60), um hochwahrscheinliche Handelseintritte zu identifizieren:

  1. Pfeil-Erkennung - Scannt nach Signalpfeilen im Chart
  2. EMA-Bestätigung - Bestätigt den Trend anhand von 3 gleitenden Durchschnitten
  3. Entry Execution - Eröffnet den Handel, wenn alle Bedingungen übereinstimmen
  4. Risikomanagement - Schützt die Position mit SL/TP und erweiterten Funktionen

🔄 Wie es funktioniert

KAUF-Signal: Pfeil ↑ + EMA 5,14 bullisch + Kurs > EMA 60 = KAUFEN

VERKAUFSSIGNAL: Pfeil ↓ + EMA 5,14 bärisch + Kurs < EMA 60 = VERKAUFEN

Absicherung:

  • Break Even verschiebt SL zum Einstieg, wenn im Gewinn
  • Trailing Stop folgt dem Kurs, um Gewinne zu sichern
  • Daily Target stoppt EA nach Erreichen des Ziels
⚙️ Gebrauchsanweisung

🚀 Schnelleinrichtung

  1. EA auf MT4/MT5installieren
  2. Anhängen an Chart mit bereits installiertem Pfeilindikator
  3. Konfigurieren Sie die Einstellungen:
    • Losgröße (fest oder automatisch)
    • Stop Loss / Take Profit (in Punkten)
    • Break Even / Trailing Stop Levels
    • Tägliches Gewinnziel
  4. SchaltflächeAuto Trading aktivieren
  5. Testen Sie auf Demo mindestens 30 Tage

📊 Wichtige Parameter

Einstellung Beschreibung Beispiel
Los_Größe Festes Lot pro Handel 0.01
Auto_Lot Automatische Lotberechnung aktivieren wahr/falsch
Stop_Verlust SL-Abstand in Punkten 4400
Mitnahme_Gewinn TP-Abstand in Punkten 5000
Break_Even Gewinnpunkte, um SL zu verschieben -
Nachlaufender_Stop Abstand für Trailing -
Tägliches_Ziel Stop nach Gewinn $ -

⚠️ Wichtige Hinweise

Vor dem Live-Handel:

  • ✅ Backtest auf historischen Daten
  • ✅ Vorwärts-Test auf Demo 30+ Tage
  • ✅ Verwenden Sie ein angemessenes Risiko (1-2% pro Handel)
  • ✅ Überprüfen Sie, ob der Pfeilindikator aktiv ist
  • ✅ Prüfen Sie Broker-Spreads und Ausführung

Risikowarnung: Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

🔧 Fehlersuche

EA öffnet keine Trades?

  • Prüfen Sie, ob der Pfeilindikator funktioniert
  • Prüfen Sie, ob der automatische Handel aktiviert ist.
  • Sicherstellen, dass der Spread nicht zu groß ist
  • Bestätigen Sie, dass keine offenen Aufträge vorhanden sind.

Werden Trades vorzeitig geschlossen?

  • Break-Even-Einstellungen überprüfen
  • Trailing-Stop-Abstand überprüfen
  • Überprüfen, ob das Tagesziel nicht erreicht wurde

💡 Empfohlen: Forex-Paare mit engen Spreads | Zeitrahmen M15-H1


