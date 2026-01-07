EMA Trend MACD
- Experten
- Piyachai Lertjuntuek
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🔷 EMA Trend MACD EA
Professioneller Trend-Following Expert Advisor für MetaTrader 5
📌 Produktübersicht
EMA Trend MACD EA ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor für MetaTrader 5.
Er handelt nur in die Richtung eines bestätigten Trends unter Verwendung der EMA-Bias in Kombination mit der Bestätigung des MACD-Linienkreuzes, was Händlern hilft, falsche Signale und Overtrading zu vermeiden.
Dieser EA ist für Händler geeignet, die eine saubere Logik, disziplinierte Risikokontrolle und stabile Performance bevorzugen.
⭐ Hauptvorteile
✔ Handelt nur mit dem Trend (kein Handel gegen den Trend)
✔ Verwendet EMA Bias (Fast > Mid > Slow), um die Marktrichtung zu bestätigen
✔ Einstieg wird durch MACD Main & Signal Line Crossover bestätigt
✔ Eröffnet nur eine Position pro Richtung (Buy / Sell)
✔ Eingebauter Schutz gegen hohe Spreads, Slippage und unzureichende Margin
✔ Flexibles Lot Size Management (Fixed / Auto / Risk %)
✔ Vollständig konform mit MQL5 Marktstandards
⚙️ Handelsstrategie erklärt (einfach)
-
Trend-Erkennung (EMA Bias)
-
Nur kaufen, wenn Fast EMA > Mid EMA > Slow EMA
-
Verkaufen Sie nur, wenn Fast EMA < Mid EMA < Slow EMA
-
-
Einstiegs-Bestätigung (MACD)
-
Kaufen, wenn der MACD Main über der Signallinie kreuzt
-
Verkaufen, wenn der MACD Main unter der Signallinie kreuzt
-
-
Handelsmanagement
-
Nur ein Handel pro Richtung zur gleichen Zeit
-
Keine doppelten Aufträge
-
Neuer Handel nur, wenn der vorherige Handel SL oder TP erreicht hat
-
🛡 Eingebaute Sicherheitsfilter
-
Spread-Filter (Punkte)
-
Ausrutscher-Filter (Punkte)
-
Freie Margin-Prüfung (verhindert "Nicht genug Geld"-Fehler)
-
Marktausführungsschutz
📊 Verwaltung der Losgröße
Sie können einen von drei Modi für die Lotberechnung wählen:
-
Festes Lot
-
Manuelle feste Losgröße
-
-
Automatisches Los
-
Berechnet automatisch die Losgröße
-
Beispiel: $1000 Saldo = 0,01 Lot
-
-
Risiko-Prozentsatz
-
Berechnet das Lot basierend auf:
Risiko % × Kontokapital ÷ Stop Loss
-
🧩 Eingabeparameter
▶ Trend & Signal Einstellungen
-
EMA Schnelle Periode - Schnelle EMA-Periode
-
EMA Mittlere Periode - Mittlere EMA-Periode
-
EMA Langsame Periode - Langsame EMA-Periode
-
MACD Schnelle Periode - MACD schneller EMA
-
MACD Langsamer Zeitraum - MACD langsamer EMA
-
MACD Signal Zeitraum - MACD Signallinie
▶ Handelseinstellungen
-
Stop Loss (Punkte) - Stop Loss-Abstand
-
Take Profit (Punkte) - Take Profit-Abstand
▶ Schutz-Einstellungen
-
Max Spread (Punkte) - Maximal erlaubter Spread
-
Max Slippage (Punkte) - Maximal erlaubter Slippage
▶ Lot-Verwaltung
-
Lot-Modus
-
Festes Los
-
Auto-Lot
-
Risikoprozentsatz
-
-
Feste Losgröße
-
Risikoprozentsatz (%)
📈 Empfohlene Symbole & Zeitrahmen
-
Symbole: Devisen, Gold (XAUUSD), Indizes
-
Zeitrahmen: M15, M30, H1
-
Broker-Typ: ECN / Low-Spread-Broker empfohlen
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Kein Martingal
-
Kein Raster
-
Keine Absicherung
-
Kein Scalping
-
Handelt nur, wenn die Bedingungen vollständig bestätigt sind
🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?
✔ Trader, die Trendfolgestrategien bevorzugen
✔ Trader, die eine einfache Logik mit professioneller Risikokontrolle wünschen
✔ Trader, die einen sauberen EA ohne riskantes Money Management wollen