🔷 EMA Trend MACD EA

Professioneller Trend-Following Expert Advisor für MetaTrader 5

📌 Produktübersicht

EMA Trend MACD EA ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor für MetaTrader 5.

Er handelt nur in die Richtung eines bestätigten Trends unter Verwendung der EMA-Bias in Kombination mit der Bestätigung des MACD-Linienkreuzes, was Händlern hilft, falsche Signale und Overtrading zu vermeiden.

Dieser EA ist für Händler geeignet, die eine saubere Logik, disziplinierte Risikokontrolle und stabile Performance bevorzugen.

⭐ Hauptvorteile

✔ Handelt nur mit dem Trend (kein Handel gegen den Trend)

✔ Verwendet EMA Bias (Fast > Mid > Slow), um die Marktrichtung zu bestätigen

✔ Einstieg wird durch MACD Main & Signal Line Crossover bestätigt

✔ Eröffnet nur eine Position pro Richtung (Buy / Sell)

✔ Eingebauter Schutz gegen hohe Spreads, Slippage und unzureichende Margin

✔ Flexibles Lot Size Management (Fixed / Auto / Risk %)

✔ Vollständig konform mit MQL5 Marktstandards

⚙️ Handelsstrategie erklärt (einfach)

Trend-Erkennung (EMA Bias) Nur kaufen, wenn Fast EMA > Mid EMA > Slow EMA

Verkaufen Sie nur, wenn Fast EMA < Mid EMA < Slow EMA Einstiegs-Bestätigung (MACD) Kaufen, wenn der MACD Main über der Signallinie kreuzt

Verkaufen, wenn der MACD Main unter der Signallinie kreuzt Handelsmanagement Nur ein Handel pro Richtung zur gleichen Zeit

Keine doppelten Aufträge

Neuer Handel nur, wenn der vorherige Handel SL oder TP erreicht hat

🛡 Eingebaute Sicherheitsfilter

Spread-Filter (Punkte)

Ausrutscher-Filter (Punkte)

Freie Margin-Prüfung (verhindert "Nicht genug Geld"-Fehler)

Marktausführungsschutz

📊 Verwaltung der Losgröße

Sie können einen von drei Modi für die Lotberechnung wählen:

Festes Lot Manuelle feste Losgröße Automatisches Los Berechnet automatisch die Losgröße

Beispiel: $1000 Saldo = 0,01 Lot Risiko-Prozentsatz Berechnet das Lot basierend auf: Risiko % × Kontokapital ÷ Stop Loss

🧩 Eingabeparameter

▶ Trend & Signal Einstellungen

EMA Schnelle Periode - Schnelle EMA-Periode

EMA Mittlere Periode - Mittlere EMA-Periode

EMA Langsame Periode - Langsame EMA-Periode

MACD Schnelle Periode - MACD schneller EMA

MACD Langsamer Zeitraum - MACD langsamer EMA

MACD Signal Zeitraum - MACD Signallinie

▶ Handelseinstellungen

Stop Loss (Punkte) - Stop Loss-Abstand

Take Profit (Punkte) - Take Profit-Abstand

▶ Schutz-Einstellungen

Max Spread (Punkte) - Maximal erlaubter Spread

Max Slippage (Punkte) - Maximal erlaubter Slippage

▶ Lot-Verwaltung

Lot-Modus Festes Los Auto-Lot Risikoprozentsatz

Feste Losgröße

Risikoprozentsatz (%)

📈 Empfohlene Symbole & Zeitrahmen

Symbole : Devisen, Gold (XAUUSD), Indizes

Zeitrahmen : M15, M30, H1

Broker-Typ: ECN / Low-Spread-Broker empfohlen

⚠️ Wichtige Hinweise

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Absicherung

Kein Scalping

Handelt nur, wenn die Bedingungen vollständig bestätigt sind

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die Trendfolgestrategien bevorzugen

✔ Trader, die eine einfache Logik mit professioneller Risikokontrolle wünschen

✔ Trader, die einen sauberen EA ohne riskantes Money Management wollen



