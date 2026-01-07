EMA Trend MACD

🔷 EMA Trend MACD EA

Professioneller Trend-Following Expert Advisor für MetaTrader 5

📌 Produktübersicht

EMA Trend MACD EA ist ein professioneller trendfolgender Expert Advisor für MetaTrader 5.
Er handelt nur in die Richtung eines bestätigten Trends unter Verwendung der EMA-Bias in Kombination mit der Bestätigung des MACD-Linienkreuzes, was Händlern hilft, falsche Signale und Overtrading zu vermeiden.

Dieser EA ist für Händler geeignet, die eine saubere Logik, disziplinierte Risikokontrolle und stabile Performance bevorzugen.

⭐ Hauptvorteile

✔ Handelt nur mit dem Trend (kein Handel gegen den Trend)
✔ Verwendet EMA Bias (Fast > Mid > Slow), um die Marktrichtung zu bestätigen
✔ Einstieg wird durch MACD Main & Signal Line Crossover bestätigt
✔ Eröffnet nur eine Position pro Richtung (Buy / Sell)
✔ Eingebauter Schutz gegen hohe Spreads, Slippage und unzureichende Margin
✔ Flexibles Lot Size Management (Fixed / Auto / Risk %)
✔ Vollständig konform mit MQL5 Marktstandards

⚙️ Handelsstrategie erklärt (einfach)

  1. Trend-Erkennung (EMA Bias)

    • Nur kaufen, wenn Fast EMA > Mid EMA > Slow EMA

    • Verkaufen Sie nur, wenn Fast EMA < Mid EMA < Slow EMA

  2. Einstiegs-Bestätigung (MACD)

    • Kaufen, wenn der MACD Main über der Signallinie kreuzt

    • Verkaufen, wenn der MACD Main unter der Signallinie kreuzt

  3. Handelsmanagement

    • Nur ein Handel pro Richtung zur gleichen Zeit

    • Keine doppelten Aufträge

    • Neuer Handel nur, wenn der vorherige Handel SL oder TP erreicht hat

🛡 Eingebaute Sicherheitsfilter

  • Spread-Filter (Punkte)

  • Ausrutscher-Filter (Punkte)

  • Freie Margin-Prüfung (verhindert "Nicht genug Geld"-Fehler)

  • Marktausführungsschutz

📊 Verwaltung der Losgröße

Sie können einen von drei Modi für die Lotberechnung wählen:

  1. Festes Lot

    • Manuelle feste Losgröße

  2. Automatisches Los

    • Berechnet automatisch die Losgröße

    • Beispiel: $1000 Saldo = 0,01 Lot

  3. Risiko-Prozentsatz

    • Berechnet das Lot basierend auf:

      Risiko % × Kontokapital ÷ Stop Loss

🧩 Eingabeparameter

▶ Trend & Signal Einstellungen

  • EMA Schnelle Periode - Schnelle EMA-Periode

  • EMA Mittlere Periode - Mittlere EMA-Periode

  • EMA Langsame Periode - Langsame EMA-Periode

  • MACD Schnelle Periode - MACD schneller EMA

  • MACD Langsamer Zeitraum - MACD langsamer EMA

  • MACD Signal Zeitraum - MACD Signallinie

▶ Handelseinstellungen

  • Stop Loss (Punkte) - Stop Loss-Abstand

  • Take Profit (Punkte) - Take Profit-Abstand

▶ Schutz-Einstellungen

  • Max Spread (Punkte) - Maximal erlaubter Spread

  • Max Slippage (Punkte) - Maximal erlaubter Slippage

▶ Lot-Verwaltung

  • Lot-Modus

    • Festes Los

    • Auto-Lot

    • Risikoprozentsatz

  • Feste Losgröße

  • Risikoprozentsatz (%)

📈 Empfohlene Symbole & Zeitrahmen

  • Symbole: Devisen, Gold (XAUUSD), Indizes

  • Zeitrahmen: M15, M30, H1

  • Broker-Typ: ECN / Low-Spread-Broker empfohlen

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Keine Absicherung

  • Kein Scalping

  • Handelt nur, wenn die Bedingungen vollständig bestätigt sind

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die Trendfolgestrategien bevorzugen
✔ Trader, die eine einfache Logik mit professioneller Risikokontrolle wünschen
✔ Trader, die einen sauberen EA ohne riskantes Money Management wollen



Weitere Produkte dieses Autors
PsarMacdScalper
Piyachai Lertjuntuek
Experten
Beschreibung des Produkts: PsarMacdScalper PsarMacdScalper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Er ist für Scalping-Handelsstrategien gedacht. Das System verwendet die Indikatoren Parabolic SAR, MACD und EMA. Funktionsweise Signalerzeugung: Basierend auf dem Parabolic SAR. Risikomanagement: Beinhaltet Margin-Kontrollen und legt ein maximales Risiko pro Handel fest. Signal-Filterung: Verwendet MACD und EMA. Geldverwaltung: Berechnet die Positionsgröße anhand des Kontostands. Spread-Überwachu
EMASignalBuySell
Piyachai Lertjuntuek
Indikatoren
EMA Signal Band Pro - Multi-TimeFrame Handelsindikator Professionelles Multi-TimeFrame Analysesystem Verändern Sie Ihr Trading mit präzisen Signalen und umfassenden Trendanalysen über alle Märkte hinweg! Kernfunktionen Visuelle Handelssignale Blaue Aufwärtspfeile - Präzise KAUFsignale an optimalen Einstiegspunkten Rote Abwärtspfeile - Präzise VERKAUFSSIGNALE für Short-Positionen Signalerzeugung in Echtzeit mit Null-Fehler-Garantie Dreifache EMA-Konfiguration EMA 5 (Gelb) - Kurzfris
EA EMASignalBuySell
Piyachai Lertjuntuek
Experten
EA-Arbeitsprinzip Kern-Logik Dieser EA kombiniert Pfeil-Signale mit Triple EMA (5, 14, 60) , um hochwahrscheinliche Handelseintritte zu identifizieren: Pfeil-Erkennung - Scannt nach Signalpfeilen im Chart EMA-Bestätigung - Bestätigt den Trend anhand von 3 gleitenden Durchschnitten Entry Execution - Eröffnet den Handel, wenn alle Bedingungen übereinstimmen Risikomanagement - Schützt die Position mit SL/TP und erweiterten Funktionen Wie es funktioniert KAUF-Signal: Pfeil ↑ + EMA 5,14 bull
EMA and Stochastic
Piyachai Lertjuntuek
Experten
Produktbeschreibung - EMA Stochastic Pullback EA (MT5) Der EMA Stochastic Pullback EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um trendfolgende Pullbacks mit präziser Momentum-Bestätigung zu handeln. Es kombiniert mehrere EMA-Trendfilter , Stochastic-Oszillator-Timing und fortschrittliches Geld- und Risikomanagement , um einen disziplinierten und regelbasierten Handelsansatz zu liefern. Hauptmerkmale 1️⃣ Indikator-Einstellungen Exponentielle gleitende
MultiTimeFrameMACD
Piyachai Lertjuntuek
Experten
1. Kernkonzept Dieser Expert Advisor ist als Trendfolgestrategie für mehrere Zeitrahmen konzipiert. Er verwendet den MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) , um Markttrends zu erkennen und nur in die Richtung zu handeln, in der das Momentum bestätigt wird. Das Hauptziel des EA besteht darin, Fehlsignale zu reduzieren, indem er nur dann in den Handel einsteigt , wenn sich mehrere Zeitrahmen auf dieselbe Trendrichtung einigen , kombiniert mit strengen Risiko- und Geldmanagementrege
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension