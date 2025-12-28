PsarMacdScalper
- Experten
- Piyachai Lertjuntuek
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Produkt-Beschreibung: PsarMacdScalper
PsarMacdScalper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Er ist für Scalping-Handelsstrategien gedacht.
Das System verwendet die Indikatoren Parabolic SAR, MACD und EMA.
Funktionsweise
-
Signalerzeugung: Basierend auf dem Parabolic SAR.
-
Risikomanagement: Beinhaltet Margin-Kontrollen und legt ein maximales Risiko pro Handel fest.
-
Signal-Filterung: Verwendet MACD und EMA.
-
Geld-Management: Berechnet die Positionsgröße anhand des Kontostands.
-
Spread-Überwachung: Prüft die Höhe der Spreads vor der Ausführung eines Auftrags.
Betrieb
-
Überwacht den Parabolic SAR auf Trendänderungen.
-
Wendet MACD- und EMA-Filter an.
-
Prüft die verfügbare Marge und berechnet die Positionsgröße.
-
Übermittelt Aufträge mit Stop Loss und Take Profit.
Konfigurierbare Einstellungen
-
Tägliche Gewinn- und Verlustlimits.
-
Erlaubte Handelszeiten.
-
Maximal zulässiger Spread.
-
Minimale Kontomargenhöhe.
Technische Spezifikationen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Kontotypen: Absicherung und Netting / Niedriger Spread
-
Zeitrahmen: M1, M5, M15, M30
-
Instrument: XAUUSD (Gold/USD)
Hinweis: Dieses Tool dient zur Unterstützung des Handels. Es garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Benutzer sind dafür verantwortlich, die Risiken zu verstehen und das Produkt vor der Verwendung zu testen.
On Screen short ist %Risk und Auto Lot testing