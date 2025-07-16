Real Miner MT5

Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten.

Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren.

Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendung des EAs für alle Trader einfach. Nur einige wichtige Einstellungen werden zu den EA-Eingabeparametern hinzugefügt.


Prop Firm Ready :

Die meisten gängigen Funktionen der Prop Firm Regeln sind dem EA hinzugefügt. Wenn Ihr Prop Firm Handel weitere Regeln benötigt, können Sie mir einen Kommentar hinterlassen, um den EA zu ergänzen.


Verwendung:

Sie können den EA für alle Handelssymbole und alle Zeitrahmen verwenden. Die bessere Leistung ist auf 28 Haupt-und Cross-Forex-Paare und mittlere Zeitrahmen. (z.B. M15,M30,H1,H4).

Sie brauchen keinen VPS zu verwenden.


Die EA Eingaben :

  • Signal-Einstellungen
    • Magnitude : Dies ist der wichtigste Parameter für die Einstellung der Einstiegssignale. Der Standardwert und die empfohlene Einstellung ist 1.
    • Bar Bullish/Bearish Filter: Wenn aktiviert, sind Long-Trades bei bullischen Balken und Short-Trades bei bearischen Balken erlaubt.
    • Nur einsteigen, wenn der höhere Zeitrahmen den Trend bestätigt: Doppelte Bestätigung der Signale im täglichen und wöchentlichen Zeitrahmen. Es wird empfohlen, diese Option für den echten Handel zu aktivieren.
  • Allgemeine Einstellungen
    • Handelsart : Optionen : "Long, Short, Long und Short": Wenn Sie eine Einschätzung der Richtung eines Instruments haben, können Sie den EA so einschränken, dass er nur in der von Ihnen festgelegten Richtung handelt.
    • Magische Zahl
    • Max Spread : Um die Eröffnung von Aufträgen bei größeren Spreads zu vermeiden. Verwenden Sie 0, um den Filter zu deaktivieren.
    • Take Profit : Die Höhe des Gewinns von Aufträgen auf Basis von Punkten.
    • Stop Loss : Die Höhe des Stop Loss von Aufträgen auf Basis von Punkten. Verwenden Sie Werte, die größer oder gleich dem Take Profit sind.
    • SL deaktivieren und Wiederherstellung verwenden : Verwendet das Mittelwertbildungssystem (Grid) zur Wiederherstellung, wenn ein Einstieg in die falsche Richtung erfolgt.
    • Wiederherstellungs-Lotgrößenmodus : Sie können zwischen der Multiplikation oder der Addition der Losgröße von Mittelwertbildungsaufträgen (Grid) wählen.
    • Abstand der Erholungsaufträge (Punkte) : Abstand der Wiederherstellungsaufträge basierend auf den Punkten.
    • Erholungs-Losgröße Multiplikator
    • Recovery Losgröße hinzufügen
    • Recovery Max Lot Size : Option zur Begrenzung der Losgröße von Recovery Orders.
    • Recovery Max Number of Orders : Option zur Begrenzung der Anzahl der Recovery-Orders.
    • und schließlich Einstellungen zur Begrenzung des täglichen Gewinns/Verlusts der EA-Operation.
    • Support Multiple EAs for Daily Loss/Profit Limit (Unterstützung mehrerer EAs für tägliches Verlust-/Gewinnlimit): Wenn aktiviert, wird der Gewinn/Verlust des gesamten Kontos berücksichtigt und wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden alle EAs für den Tag gestoppt. Wenn deaktiviert, wird jede magische Zahl und jedes Symbol (jeder EA) einzeln verwaltet.
  • Losgröße
    • Modus der Losgröße : Optionen : "Konstant, Automatische Lots basierend auf Saldo oder Eigenkapital"
    • Konstante Lose
    • Lose pro 1000 Saldo/Eigenkapital
  • Trailing Stop und BE
    • Die Optionen "Trailing Stop Loss" und "Break Even" sind vorhanden.
  • Zeit-Filter
    • Handelszeit-Filter: Filter zur Begrenzung der Handelszeit des EAs. Dieser wird nur auf die erste Order angewendet. Das heißt, wenn die Recovery-Option aktiviert ist, werden Recovery-Orders diesem Filter nicht folgen.
    • Freitagsschluss-Optionen, um alles zu einer bestimmten Zeit zu schließen und den Handel am Wochenende zu beenden.
  • Nachrichten-Filter
    • Einstellungen, um die Eröffnung neuer Trades zum Zeitpunkt wirtschaftlicher Ereignisse zu vermeiden.


Optimierung:

Sie können alle Eingabeparameter des EAs optimieren. Um jedoch schnellere und bessere Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, die Optimierungseinstellungen auf den beigefügten Screenshots zu verwenden. Es wird auch empfohlen, den EA für feste Lots und große Kontodepots zu optimieren. Nachdem Sie alle Parameter angepasst haben, können Sie die Volumeneinstellungen entsprechend Ihrer Kontogröße ändern oder optimieren.


Empfehlungen:

Verwenden Sie beim realen Handel niedrigere Handelsvolumina als Ihre Testergebnisse. Besonders wenn Sie den EA für mehrere Symbole verwenden, sollten Sie die Handelsvolumina reduzieren.

Wir empfehlen, etwa 5%~10% der getesteten (oder optimierten) Losgrößen beim realen Handel zu verwenden. Wenn Sie mit mehreren Symbolen auf demselben Konto handeln, verwenden Sie niedrigere Lots.


Faktoren, die die Gewinne beeinflussen :

  • Liquidität - Die Liquidität eines Marktes kann die Leistung des EAs beeinflussen. Es gibt jedoch keine großen Auswirkungen.
  • Volatilität - Im Gegensatz zu Scalper-Händlern kann der EA aufgrund der mittleren TP/SL nicht den ganzen Tag über Gewinne erzielen. Stellen Sie sich vor, wenn sich der Preis den ganzen Tag nicht bewegt, kann der EA einige neue Trades eröffnen, aber nicht den ganzen Tag über Gewinne erzielen. Wie auch immer, sie müssen sich keine Sorgen über plötzliche Preisänderungen machen.
  • Slippage - Machen Sie sich keine Sorgen. Der EA ist nicht empfindlich gegenüber Slippage.
  • Spreads - Der EA ist nicht empfindlich gegenüber Spreads. Aber wenn Sie aggressiv handeln, achten Sie auf Ihr Konto in Zeiten der Spread-Ausweitung. Natürlich sind Konten mit niedrigen Spreads für jeden Handels-EA besser geeignet.
  • Zeitrahmen - Der EA-Einstiegsalgorithmus ist nicht von einem bestimmten Zeitrahmen abhängig. Aber die Leistung ist bei mittleren Zeitrahmen besser.
  • Risikomanagement - Anstatt nach einem großen Handel zu suchen, sucht dieser EA nach Hunderten von kleinen Handelsgeschäften während des Tages/der Woche/des Monats. In diesem Prozess kann der EA auch viele Verluste im selben Zeitraum erleiden. Auch die Anzahl der offenen Trades steigt beträchtlich. Achten Sie also darauf, dass Sie die Größe der Handelslots und die maximal zulässige Anzahl von Geschäften anpassen.
  • Kontogröße - Wenn Ihr Handelsguthaben gering ist, verwenden Sie Mikro- oder Cent-Konten. EA kann auch solche Konten unterstützen.


Preisgestaltung :

Ich werde den Preis schrittweise erhöhen. Der endgültige Preis des Produktes ist $3000. Der aktuelle Preis ist ein großes Angebot für Erstkäufer.


Support und Update :

Dies ist die erste Version des EA, die auf dem Markt veröffentlicht wird. Das Produkt wird in den nächsten Wochen aktualisiert und neue Funktionen und Optionen werden hinzugefügt.

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.

tarunaulakh970
233
tarunaulakh970 2025.07.28 02:51 
 

Hi, I installed this EA last week on a live EURUSD 30-minute chart with a small balance of $200. So far, it has delivered some positive results—around $45 in profit. Overall, it's performing well. One useful feature is the ability to choose a specific trading direction if you're concerned about the EA opening trades against the trend. To be honest, I haven’t had to contact the developer for support yet, but I’m still giving 5 stars because the EA is very straightforward to set up. I do recommend running an optimization test for best settings before going live. Goodluck!

04/08/2025: Account reached $470 but I closed lot of opened positions manualy before the weekend so it came down to $430. So far its working!

20th August 2025: Account reached $525 but then it hit drawdown, lot of trades closed at loss and the account balance now sitting at $210. Good luck!

Andrew Lee
2393
Andrew Lee 2025.07.22 21:26 
 

I’ve been testing out Real Miner on a live account and so far, it’s been a solid experience. The robot is a smart trend detector with customisable entry filters. It does open a lot of trades (which you can control) so you’ll be in trades most days. It seems to like pairs that have strong trends from what I can see, and picks the trends pretty well. I’ll provide another update at the end of the week and post my results in the comments. I would personally avoid running multiple pairs on the same account unless you have a very large balance, so ensure you back test and optimise (or use on demo account first) so you know what to expect when you go live.

Antwort auf eine Rezension