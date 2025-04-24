Super Gold Trend
Einführung in den Super Gold Trend Expert Advisor (EA)
Erschließen Sie das Potenzial des trendbasierten Ausbruchshandels mit Super Gold Trend, einem leistungsstarken und intelligenten Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (GOLD). Dieser EA basiert auf einer Trendfolgestrategie und nutzt schwebende Aufträge, um präzise Einstiege zu ermöglichen, indem er sich an der Marktliquidität orientiert und so eine höhere Genauigkeit und Rentabilität gewährleistet.
- Exklusives Angebot, nur 10 Plätze zum aktuellen Preis verfügbar!
- Nächster Preis 1999$
- Endgültiger Preis 30.000$
- Hinweis: Preiserhöhung, um die Anzahl der Benutzer im gleichen Broker zu begrenzen. Holen Sie sich Ihre Kopien jetzt!
🔑 Hauptmerkmale
-
Echte Marktstrategie: Super Gold Trend passt sich der Marktdynamik in Echtzeit an und bietet ein zuverlässiges und authentisches Handelserlebnis.
-
EingearbeiteteMarktliquidität , um falsche Ausbrüche herauszufiltern.
-
Präzision mit Pending Orders: Führt Trades mit Pending Orders aus, um optimale Einstiegspunkte zu nutzen und Slippage zu reduzieren.
-
Eingebautes Risikomanagement: Jeder Handel beinhaltet einen Stop-Loss, um Ihr Kapital zu schützen und potenzielle Drawdowns zu kontrollieren.
-
Integrierter Nachrichtenfilter: Vermeidet den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse, indem er den in MT5 integrierten Wirtschaftskalender nutzt und so das Risiko plötzlicher Volatilität reduziert.
⚙️ Setup & Handelsbedingungen
-
Symbol: XAUUSD (GOLD)
-
Zeitrahmen: H1 (1-Stunden-Chart)
-
Mindesteinlage: $100
-
Konto-Typ: Absicherung
-
Broker-Kompatibilität: Automatische Erkennung und Anpassung an 2-stellige und 3-stellige GOLD-Broker
🧠 Technische Anforderungen & Empfehlungen
-
VPS-Hosting: Dringend empfohlen, um einen unterbrechungsfreien, stabilen Betrieb des EA zu gewährleisten.
-
Nachrichten-Filter: Nutzt nahtlos den nativen Kalender des MT5 - keine manuelle URL- oder GMT-Konfiguration erforderlich.
-
Setfile: Für eine optimale Leistung sollten Sie das optimierte Setfile verwenden.
📈 Backtest-Parameter
-
Symbol: XAUUSD/GOLD
-
Zeitrahmen: H1 (1-Stunden-Chart)
-
Testzeitraum: 2024-2025
-
Backtest-Modell: "Every Tick based on Real Ticks" (empfohlen für maximale Genauigkeit)
-
Startguthaben: So niedrig wie $100
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
💬 Unterstützung & Hilfe
- Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe bei der Einrichtung? Kontaktieren Sie uns über eine private Nachricht. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Ihre Erfahrungen mit Super Gold Trend reibungslos und erfolgreich sind.
⚠️ Risikohinweis
- Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie dieses Produkt nutzen. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.