Golden Dawn Breakout XAU
- Experten
- Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Er basiert auf einer Philosophie des präzisen Einstiegs, die darauf abzielt, nur Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle aufrechtzuerhalten.
Dieser EA ist kein Martingal-, Grid- oder Glücksspielsystem.
Jeder Handel wird auf der Grundlage einer vordefinierten Marktlogik mit dem Ziel eines konsistenten langfristigen Wachstums und eines kontrollierten Drawdowns ausgeführt.
✔ Präzisionsbasierte Intraday-Strategie
✔ 1 - 5 Jahre historischer Backtest
✔ Durchschnittlich 1 -7 Trades pro Monat
✔ Niedriger Drawdown-Ansatz
✔ Festes Risikomanagement
✔ Spread- & Zeitfilter
✔ Funktioniert bei den meisten Brokern
✔ Vollständig automatisiert
Um eine optimale Performance zu erzielen, sollte Golden Dawn Breakout EA mit den unten empfohlenen Einstellungen verwendet werden.
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Mindesteinlage: $5000 (empfohlen $10,000+)
-
Risiko: 1-2% pro Handel
-
Maximaler Spread: Broker-Durchschnitt oder niedriger
Risiko Management
Gold Sniper Trading EA verwendet einen strukturierten und disziplinierten Risikorahmen, der entwickelt wurde, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen:
-
Vordefinierter Stop Loss und Take Profit für jeden Handel
-
Risikobasierte Positionsgröße, einstellbar durch den Benutzer
-
Aggressive Stop-Loss-Option für schnelleren Handelsschutz und reduzierte Exposure-Zeit