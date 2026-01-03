Golden Dawn Breakout XAU

Golden Dawn Breakout ist ein professioneller Expert Advisor, derentwickelt wurde.

Er basiert auf einer Philosophie des präzisen Einstiegs, die darauf abzielt, nur Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle aufrechtzuerhalten.

Dieser EA ist kein Martingal-, Grid- oder Glücksspielsystem.

Jeder Handel wird auf der Grundlage einer vordefinierten Marktlogik mit dem Ziel eines konsistenten langfristigen Wachstums und eines kontrollierten Drawdowns ausgeführt.

Um eine optimale Performance zu erzielen, sollte Golden Dawn Breakout EA mit den unten empfohlenen Einstellungen verwendet werden.

Standard (empfohlen)



Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $5000 (empfohlen $10,000+)

Risiko: 1-2% pro Handel

Maximaler Spread: Broker-Durchschnitt oder niedriger





Risiko Management Gold Sniper Trading EA verwendet einen strukturierten und disziplinierten Risikorahmen, der entwickelt wurde, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen: Vordefinierter Stop Loss und Take Profit für jeden Handel

Risikobasierte Positionsgröße , einstellbar durch den Benutzer

Risiko Management Gold Sniper Trading EA verwendet einen strukturierten und disziplinierten Risikorahmen, der entwickelt wurde, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen: Vordefinierter Stop Loss und Take Profit für jeden Handel

Risikobasierte Positionsgröße , einstellbar durch den Benutzer

Aggressive Stop-Loss-Option für schnelleren Handelsschutz und reduzierte Exposure-Zeit Wichtiger Hinweis Risikohinweis: Der automatisierte Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie jeden EA immer in einem Demokonto bei Ihrem Broker und überprüfen Sie die Einstellungen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen. Der Autor ist nicht verantwortlich für Handelsverluste.

Handelt✔ Präzisionsbasierte Intraday-Strategie✔ 1 -✔ Durchschnittlich✔ Niedriger Drawdown-Ansatz✔ Festes Risikomanagement✔ Spread- & Zeitfilter✔ Funktioniert bei den meisten Brokern✔ Vollständig automatisiert