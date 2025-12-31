Forex Factory Calendar Expert for MT4

Forex Factory Kalender-Indikator für MetaTrader 4

Der Forex Factory Calendar Indicator MT4 ermöglicht es Händlern, anstehende wirtschaftliche Ereignisse direkt auf den MetaTrader 4 Charts zu verfolgen. Dieser MT4-Nachrichtenindikator bietet Echtzeit-Zugriff auf wichtige makroökonomische Veröffentlichungen wie Beschäftigungsberichte, Inflationsdaten und BIP-Ankündigungen und hilft Händlern, sich an marktbewegenden Fundamentaldaten zu orientieren.

Durch die Verwendung der WebRequest-Funktion ruft der Indikator automatisch Live-Daten aus dem Forex Factory-Kalender ab und zeigt sie übersichtlich auf der Handelsplattform an.

So richten Sie den Forex-Factory-Kalenderindikator in MT4 ein



Um den FF Kalender-Indikator zu aktivieren, sind einige Konfigurationsschritte in MetaTrader 4 erforderlich.

Schritt 1: Öffnen Sie den Forex Factory Calendar

Besuchen Sie die Forex Factory Website und navigieren Sie zum Bereich Kalender. Im Bereich Weekly Export generieren und kopieren Sie den CSV-Link für den wöchentlichen Wirtschaftskalender. Vergewissern Sie sich, dass die vollständige URL zur Verwendung in MT4 kopiert wird.

Schritt 2: Zugriff auf MT4-Optionen

Öffnen Sie in MetaTrader 4 das Menü Extras und wählen Sie Optionen.

Schritt 3: Aktivieren Sie WebRequest und laden Sie den Indikator

Gehen Sie zur Registerkarte Expert Advisors und aktivieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen".

Klicken Sie auf Neue URL hinzufügen, fügen Sie den Link zum Forex Factory Kalender ein und speichern Sie die Einstellungen. Jetzt können Sie den Indikator an ein beliebiges Diagramm in MT4 anhängen.

Spezifikationen des Forex Factory Kalender-Indikators



Funktion Beschreibung Kategorie Nachrichten - Trading Utility - Liquidität Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator-Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday-Handel Märkte Forex, Aktien, Rohstoffe

Übersicht der Indikatoranzeige



Der FF-Kalenderindikator stellt wirtschaftliche Ereignisse in einer übersichtlichen Tabelle auf dem Chart dar, in der die Namen der Ereignisse und die Veröffentlichungszeiten angezeigt werden. Jedes Ereignis ist je nach Auswirkungsgrad farblich kodiert:

🔴 Hohe Auswirkung

🟠 Mittlere Auswirkung

🟡 Geringe Auswirkung

Vertikale Linien auf dem Diagramm markieren den genauen Zeitpunkt jeder Nachrichtenveröffentlichung und ermöglichen es den Händlern, die Marktreaktionen genauer zu bewerten.

Beispiel für einen zinsbullischen Markt

Auf dem USD/CAD-Chart der 1-Stunden-Chart hebt der Indikator bevorstehende Nachrichtenereignisse mit farblich gekennzeichneten vertikalen Markierungen hervor. In diesem Szenario reagiert der Markt nach der Veröffentlichung der Nachrichten positiv, was zu einer zinsbullischen Kursbewegung ab dem markierten Bereich führt.

Beispiel für einen bärischen Markt

Auf dem 30-Minuten-Chart von EUR/USD zeigt der FF-Kalender-Indikator seinen Wert in einem bärischen Marktumfeld. Nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten fällt der Kurs stark, wobei der Indikator das Ereignis, das diese Bewegung ausgelöst hat, eindeutig identifiziert.

Einstellungen des Forex Factory Calendar-Indikators



Der Indikator umfasst mehrere anpassbare Parameter:

Warnungen: Aktivieren oder deaktivieren Sie akustische Warnungen

Benachrichtigungen: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen

Warnung vor Nachrichten: Legen Sie das Zeitintervall vor Veröffentlichungen fest

Besonders wichtige Nachrichten: Wichtige Ereignisse anzeigen (rot)

Nachrichten mit mittlerer Auswirkung: Anzeige von Ereignissen mit mittlerer Bedeutung (orange)

Nachrichten mit geringer Auswirkung: Geringfügige Ereignisse anzeigen (gelb)

Fazit



Der Forex Factory Calendar Indicator MT4 integriert Echtzeit-Wirtschaftsnachrichten direkt in MetaTrader 4-Charts. Der Indikator bezieht Daten von Forex Factory und visualisiert sie mit Hilfe von Tabellen und Zeitmarkern. So können Händler die fundamentalen Faktoren überwachen, ohne ihre Plattform zu verlassen.

Da verschiedene Instrumente unterschiedlich auf Wirtschaftsmeldungen reagieren, unterstützt dieses Tool eine effektivere Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse und verbessert so das Timing und die Ausführung des Handels.