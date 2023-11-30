Get news

5

Dienstprogramm zum Lesen von Nachrichten von investing.com

Um auf die Website zuzugreifen, müssen Sie im Terminalmenü Optionen auf der Registerkarte Expert Advisors die Option WebRequest hinzufügen:

https://sslecal2.investing.com

Wenn das Lesen erfolgreich war, wird eine Meldung über das Schreiben der Datei angezeigt.

Die Datei INV_week_this.txt wird in den Ordner MQL4\Files des Terminals geschrieben und auf dem neuesten Stand gehalten, wobei die Daten nach einem eigenen Zeitgeber aktualisiert werden

Sie können das Dienstprogramm an ein beliebiges Diagramm mit einem beliebigen Zeitrahmen anhängen; ein Diagramm reicht aus, um Indikatoren auf allen anderen Diagrammen zu unterstützen.

Vollständige Informationen über alle Nachrichten werden von der Website gelesen

Die folgenden Programme verwenden die Datei:


Bewertungen 2
raypiscopo
95
raypiscopo 2026.01.07 09:53 
 

This developer is truly one of the best. Responds to any queries within an hour or so. Made a change to the product in that short time also

Empfohlene Produkte
Digital Clock Custom MT4
Joshua Barnard
5 (1)
Utilitys
Zeigt Ihnen die Uhrzeit des Servers an, auf dem Sie sich befinden, sowie die aktuelle Uhrzeit der Zeitzone, in der Sie sich befinden. 12-Stunden-Format (12:00 bis 23:59:59) Diagramme von 1-5 Minuten sind in Stunden: Minuten: Sekunden Diagramme von 15 Minuten bis 1 Monat sind im Format Stunden: Min. " Sie können auch die Farbe der Uhr in eine beliebige Farbe ändern, die MT4  anbietet. Dies wird von Google Translate übersetzt. Ich spreche diese Sprache nicht.
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (17)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Dieses System ist ein Heiken Ashi System basierend auf RSI Berechnungen. Das System ist ein kostenloses Open-Source-Skript, das ursprünglich auf TradingView von JayRogers veröffentlicht wurde. Wir haben uns die Freiheit genommen, das Kiefer-Skript in einen Mq4-Indikator zu konvertieren. Wir haben auch eine neue Funktion hinz
FREE
Top Clock MT4
Blasius Kiss
5 (1)
Utilitys
Zeigt eine digitale Uhr in der Karte in Echtzeit an. Vorteile: Aktuelle Zeit immer im Blick für Marktöffnung/-schluss, Wirtschaftsdaten, etc. Zeigt die genaue Zeit an (Server-/Brokerzeit) Deutlich sichtbar (Farbe, Größe, Schriftart, Position einstellen) Läuft auch ohne neuen Kurs-Tick immer mit/aktualisiert sich Hinweis: Um die genaueste Zeit anzuzeigen, verwenden Sie die Server- (Broker-) Zeiteinstellung in Kombination mit dem Zeit- (Stunden-) Offset für Ihre Zeitzone.
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitys
Intelligenter Lot-Size-Rechner und Handelsassistent für den mobilen Handel Überblick: Dies ist das Werkzeug, das jeder Trader auf dem Markt haben muss, egal ob Sie Scalper, Swing Trader, Day Trader oder langfristiger Trader sind. Dieses On-The-Go Trading-Tool hilft Ihnen, diszipliniert zu bleiben und sich von den täglichen Aufgaben des Handelsmanagements zu befreien. 1. die Berechnung der richtigen Losgröße für eine Position, um ein kontrolliertes Risiko einzugehen 2. jeden Handel zu verwalten u
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indikatoren
Kostenloser Indikator entwickelt von Mr Beast Investments Mr Beast : Professionelles Risikomanagement. Ich biete der Community Zugang zu Mr Beast Produkten. Schauen Sie sich meine Signale und Expert Advisors an. Rabatte bis zu 70%. Diclaimer: Der Handel mit Devisen, CFDs und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Hebel kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel mit solchen Produkten mit hohem Hebel entscheide
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitys
Der Saz_Timer Indikator gehört zur Saz_Forex Suite professioneller Indikatoren, die von Tradern für Trader entwickelt wurden. Dieser Indikator zeigt Minuten und Sekunden der Echtzeit im Chartfenster an. Der Indikator verwendet das OnTimer()-Ereignis, so dass er auch dann aktualisiert werden kann, wenn keine Ticks auf dem Chart empfangen werden. Der Text wird unten rechts im Chart angezeigt, im Screenshot rot umrandet. Eingaben: Textfarbe, ermöglicht die Auswahl der Farbe für den Text.
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
Double MA With Fibonacci and Fan
Mir Mostofa Kamal
Indikatoren
Beschreibung des Indikators " Double Moving Averages with Fibonacci Fan" ist ein leistungsstarkes MetaTrader 4 (MT4) Tool, das die Trendanalyse durch die Kombination von: Zwei anpassbare gleitende Durchschnitte (MA1 & MA2) für dynamische Crossover-Signale. Fibonacci Retracement Levels , um wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen zu identifizieren. Fibonacci-Fächer zur Projektion der Trendrichtung und potenzieller Umkehrwinkel. Hauptmerkmale: Duales MA-System - Verfolgen Sie kurzfristige vs.
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilitys
Kostenloser Indikator, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze direkt auf dem Chart anzeigt. Dieses leichtgewichtige und vollständig anpassbare Tool wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Timing legen, und verbessert Ihr Handelserlebnis. Es ist einfach zu installieren, mit allen Vermögenswerten, Märkten und Zeitrahmen kompatibel und bietet Echtzeit-Updates zur Unterstützung intelligenter Entscheidungen.
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
Absolute currency strength for MT4
Radim Kucera
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator misst die Stärke der einzelnen Währungen in Ihrer Liste. Die Grundidee: Er durchläuft einfach alle Kombinationen von Paaren und addiert die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs in Prozent. Parameter: Liste der Währungen - welche Währungen werden berechnet (maximal 8) Berechnungsart - aus welchen Daten wird die Stärke berechnet Eingabe der Berechnungsdaten - wird als Eingabe für die Berechnungsart verwendet Symbolsuffix - wird im Falle eines Suffixes auf den Symbolen verw
FREE
TrendXpert Indicator
Samuel Ayienda Omanga
Indikatoren
TrendXpert Indicator v1.02 - Den Trend beherrschen, mit Präzision handeln Übersicht TrendXpert v1.02 ist ein Präzisionsinstrument für ernsthafte Trader, die auf der richtigen Seite des Marktes bleiben wollen. Es wurde speziell für den 4H-, 1H- und 30M-Zeitrahmen entwickelt und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trendbedingungen zu erkennen und liefert zeitnahe, klare Handelssignale - ohne Durcheinander oder Verwirrung. Was ist neu in v1.02 Verbesserte Trend-Erkennung : Eine verbesserte interne L
FREE
Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Lion Arrow Super Arrow Indikator für MetaTrader 4 Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 4 ist ein hybrides technisches Analysesystem, das durch die Kombination mehrerer fortschrittlicher Indikatoren präzise Handelssignale liefert. Durch die gleichzeitige Analyse der Trendrichtung, des Marktmomentums und des Kauf-/Verkaufsdrucks hilft dieser Indikator Händlern, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig falsche Signale zu minimieren. Kernk
FREE
MTF Moving Average Panel
Mohamed Amine Talbi
4.71 (7)
Indikatoren
Der Indikator "MTF Moving Average Panel" ist eher ein Hilfsmittel als ein Indikator. Er dient dazu, die Trendrichtung für das aktuelle Währungspaar aller Zeitrahmen an einem Ort zu erkennen. Er wird am besten mit anderen Indikatoren und Signalen verwendet, um die Signale entsprechend dem Trend auf der Grundlage mehrerer Zeitrahmen zu filtern. Eingaben des Indikators : - Gleitender Durchschnittszeitraum : Standardmäßig ist er auf 34 eingestellt. - Methode des gleitenden Durchschnitts : Die Berec
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
FVGs MT4
Andrii Hurin
5 (5)
Indikatoren
Ein einfacher Indikator, der automatisch alle FVGs (Fair Value Gaps) hervorhebt, die sich im Chart gebildet haben, sowie die FVGs in der Historie. Es ist möglich, Farben für FVGs verschiedener Richtungen (lang oder kurz) auszuwählen, das Zeitintervall zu wählen, die Farbe des Mittelpunktes zu wählen und Sie können auch wählen, ob gefüllte FVGs gelöscht werden sollen oder ob sie auf dem Chart verbleiben sollen (die Option ist für Backtesting von Vorteil). Der Indikator kann sehr nützlich für diej
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Abiroid Customizer Arrow
Abir Pathak
Indikatoren
Über: Holen Sie sich kostenlose Scanner und Beispielstrategien Und eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759237 Und erhalten Sie auch Beispiel-Wrapper aus dem obigen Beitrag. Sie können Ihre eigenen Wrapper erstellen, wenn Ihre Indikatoren komplexe Bedingungen haben oder für In-Built MT4 Indikatoren. Eigenschaften: - Spezifizieren Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Indikator - Geben Sie Pufferwerte an und erstellen Sie Variablen - Verwenden Sie
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Stoch Cross Scalper Free
John Lucia
4.5 (2)
Experten
Der Stoch-Cross Scalper ist ein Expert Advisor, der auf dem Stochastik-Oszillator-Indikator basiert und den Schwellenwert von 80 als überkauft und 20 als überverkauft verwendet, während er eine 14-tägige Rolling-Periode nutzt, um die Höchst- und Tiefst-Schlusskurse im Verhältnis zum aktuellen Schlusskurs zu analysieren. Der Stochastik-Oszillator ist ein weit verbreiteter Indikator, auf dem viele Handelsphilosophien basieren. Dieser Experte ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren der Feinabstim
FREE
GS spread
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Der Indikator berechnet den aktuellen Spread für jeden Tick nach der Formel Spread=(ASK-BID)/Point. In einem separaten Fenster werden die Veränderungen der Spread-Grenzen im Zeitrahmen ab dem Datum des Beitritts des Indikators angezeigt. Es werden zwei Linien angezeigt, die den minimalen und maximalen Spread-Werten entsprechen. Das Fenster des Indikators passt sich ab dem Zeitpunkt der Einführung selbständig an die Mindest- und Höchstwerte an. Die Minimal- und Maximalwerte für die gesamte Betrie
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Indikatoren
Dieser klassische "old school" MAGIC MACD Indikator gibt Ihnen das Kreuz der Parameter, die Sie einstellen. Die Standardeinstellung ist (12,26,9). Die Pfeile zeigen Ihnen eine mögliche Trendänderung an. Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie diesen Indikator nicht als einzige Signalquelle. Kostenlose Version Bitte schauen Sie sich auch unsere anderen REX-Indikatoren an. Wir haben auch andere kostenlose Indikatoren.     "OLD BUT GOLD"
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Indikatoren
Der Scaled Awesome Oscillator (SAO) stellt eine verfeinerte Anpassung des Awesome Oscillators dar, die darauf abzielt, konsistente Benchmarks für die Identifizierung von Markträndern festzulegen. Im Gegensatz zum Standard-Awesome-Oszillator, der die Schwankungen in Pips zwischen verschiedenen Rohstoffen aufzeichnet, ist der einzige unveränderliche Referenzpunkt die Nulllinie. Diese Einschränkung erschwert es Anlegern und Händlern, mit dem traditionellen Awesome-Indikator, einer Kreation von Bill
FREE
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
Indikatoren
Der MACD ist ein bekannter Indikator, der immer noch zur Vorhersage der Kursentwicklung in den nächsten Minuten, Stunden oder sogar Wochen verwendet werden kann. Mit farbigen bar von Macd, Ihre Augen können leicht zu fangen, wenn die Farbe geändert wird, was Marktpreis Bewegung zu finden, eine frühe Trend auf dem Markt. Hier sind die Parameter des Indikators: TF_MACD , Standard ist 1 Stunde , dies bedeutet, dass Sie MACD von 1 Stunde TimeFrame auf Lower TimeFrame deutlich sehen können. InpPrice
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Adjustable Fractals“ – ist eine erweiterte Version des Fraktalindikators, ein sehr nützliches Handelstool! – Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktalindikator mt4 überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch. – Adjustable Fractals hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen: - Einstellbarer Zeitraum des Indikators (empfohlene Werte – über 7). - Einstellbarer Abstand von Hochs/Tiefs des Preises. - Einstellbares Design fraktaler Pfeile. - Der Indika
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilitys
Draw Agent ist als schöne und innovative Methode zum Erstellen und Verwalten all Ihrer Diagrammanalysen, Scribbles, Notizen und mehr konzipiert. Dieses Werkzeug bietet eine Methode zum Freihandzeichnen, um den Diagrammbereich als Tafel zu behandeln und von Hand zu zeichnen. Mit diesem Freihand-Zeichentool können Sie auf MT4/MT5-Charts zeichnen, um Ereignisse auf dem Chart zu markieren oder hervorzuheben. Es ist ein hilfreiches Tool, wenn Sie   Elliott-Wellen von Hand zeichnen, Linien auf Diagra
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitys
Ein Tool, das die Positionsgröße oder das Risiko auf Basis eines vorgegebenen Stop-Loss-Niveaus sofort berechnen kann, ist sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler von entscheidender Bedeutung. Das Handelstool TRADE PRO ermöglicht schnelle und präzise Berechnungen und hilft Ihnen so, in zeitkritischen und volatilen Marktphasen die richtigen Entscheidungen zu treffen. MT5-VERSION        /   Zusätzliches Installationsmaterial Hauptfunktionen: Originell. Einfach. Effektiv. Eine
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilitys
Dieses Handelspanel wurde für die schnelle und komfortable Bedienung der Finanzmärkte entwickelt. Es ist mit den notwendigen Funktionen für den manuellen und halbautomatischen Handel ausgestattet. Durch das Vorhandensein der Order-Trailing-Funktion, des Trailing-Stops und der automatischen Schließung nach Eigenkapital, Gewinn, Zeit. Sie können es zur Automatisierung Ihres Handelssystems verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Position zu eröffnen und die Parameter für die Wartung, alles a
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Grundfunktionen: Die normale Interaktionsgeschwindigkeit beim Copy-Trading beträgt weniger als 0,5 Sekunden Signalquellen automatisch erkennen und eine Liste der Signalquellenkonten anzeigen Symbole automatisch abgleichen, 95 % der häufig verwendeten Handelssymbole auf verschiedenen Plattformen (Sonderfälle wie unterschiedliche
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilitys
Dieses Dashboard zeigt aktuelle Nachrichten von ForexFactory.com (Kalender FFC) und von der Website Investing.com an. Sie können die Nachrichten nach Auswirkung und Land sortieren und sie mit einem Klick im Diagramm anzeigen lassen. Wenn Sie die Taste "Strg" gedrückt halten, können Sie mehrere verschiedene "Währungen" oder "Auswirkungen" zum Sortieren auswählen. Außerdem zeigt dieses Dienstprogramm nicht nur die Prognosen, sondern auch die tatsächlichen Werte an, nachdem sie auf der Website ers
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitys
Basket EA MT4 ist ein leistungsfähiges Tool zur Gewinnmitnahme und ein umfassendes Konto-Schutzsystem, vereint in einer einfachen und benutzerfreundlichen Lösung. Sein Hauptzweck besteht darin, Ihnen vollständige Kontrolle über den Gesamtgewinn und -verlust Ihres Handelskontos zu geben, indem alle offenen Positionen auf Basket-Ebene statt einzeln verwaltet werden. Der EA bietet umfassende Basket-Funktionen wie Take Profit, Stop Loss, Break Even und Trailing Stop. Diese können als Prozentsatz Ih
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitys
Equity Protect Pro: Ihr umfassender Kontoschutz-Experte für sorgenfreies Trading Wenn Sie nach Funktionen wie Kontoschutz, Eigenkapitalschutz, Portfolioschutz, Multi-Strategie-Schutz, Gewinnabsicherung, Gewinnmitnahme, Handelssicherheit, Risikokontrollprogramme, automatische Risikokontrolle, automatische Liquidation, bedingte Liquidation, geplante Liquidation, dynamische Liquidation, Trailing-Stop-Loss, One-Click-Schließen, One-Click-Liquidation und One-Click-Wiederherstellung suchen, ist Equit
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Utilitys
Drawdown Manager MT4 ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der als Kapitalschutz-Tool entwickelt wurde, um Trades zu verwalten und Ihr Trading-Konto zu sichern. Dieses Tool wurde speziell für Proprietary-Trading-Firmen konzipiert und verbessert Ihr Trading-Erlebnis durch fortschrittliche Risikomanagement-Funktionen, die Ihre Investitionen schützen. Es überwacht und steuert Trading-Aktivitäten, ohne Trades auszuführen, und konzentriert sich auf den Schutz des Kapitals und die Opti
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilitys
BESCHREIBUNG: Der EA ist ein Handelsmanager zur Verwaltung von manuellen oder anderen Trades durch den EA. Er kann Stoploss, Takeprofit, Trailing und Martingale/Average für alle offenen Positionen platzieren. Stellen Sie sicher, dass Sie nur 1 Art von offenen Aufträgen für jedes Symbol platzieren ( Beispiele: 1 Kauf oder 1 Verkauf). Der EA eröffnet nicht die ersten Trades, kann aber im Backtesting getestet werden, um zu sehen, wie er funktioniert. EIGENSCHAFTEN: Multicurrency oder Single Pair M
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Weitere Produkte dieses Autors
GS smart5
Aleksander Gladkov
5 (5)
Experten
Bester Preis Fortgeschrittener Gitteralgorithmus, einschließlich Trendberechnung, Nachrichten, Absicherung und Risikomanager. Kann den Verlust im Falle einer Marktumkehr schließen und auf den Trend warten. Für die Absicherung werden die folgenden Parameter verwendet: Limit Drawdown für Hedge-Zonen-Parameter, Pending Orders und/oder Eröffnung einer dem Verlust entgegengesetzten Position. Es kann nicht nur der Zeitpunkt der Nachrichtenveröffentlichung berücksichtigt werden, sondern auch der akt
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Indikatoren
Wählen Sie das beste Handelsinstrument: Der Einfluss von Nachrichten auf den Kurs eines Währungspaares! Als Nachrichtenquelle können Sie verwenden: Terminal-Kalender oder die Website Investing.com Im zweiten Fall benötigen Sie zusätzlich das Dienstprogramm Get News5 . Der Indikator lässt sich gut mit dem Dienstprogramm Trade Maker kombinieren und ermöglicht den Handel mit mehreren Währungen. Berechnet: Indizes der Auswirkungen aktueller Nachrichten auf Währungspaare, unter Berücksichtigung der M
GS spread
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Der Indikator berechnet den aktuellen Spread für jeden Tick nach der Formel Spread=(ASK-BID)/Point. In einem separaten Fenster werden die Veränderungen der Spread-Grenzen im Zeitrahmen ab dem Datum des Beitritts des Indikators angezeigt. Es werden zwei Linien angezeigt, die den minimalen und maximalen Spread-Werten entsprechen. Das Fenster des Indikators passt sich ab dem Zeitpunkt der Einführung selbständig an die Mindest- und Höchstwerte an. Die Minimal- und Maximalwerte für die gesamte Betrie
FREE
GS grid
Aleksander Gladkov
5 (4)
Experten
Verwendet einen fortschrittlichen Grid-Algorithmus ohne Martingale oder mit begrenztem Martingale (Standard) (Version für MT5: GS grid5 ) . Definiert und kontrolliert den aktuellen Trend; Es schaltet sich seine Parameter in Übereinstimmung mit den aktuellen Marktbedingungen ; Flexibel anpassbarer Gitteralgorithmus mit oder ohne Martingale; Algorithmus zur Reduzierung des Drawdowns (DD Reduction Algoritm); Hedge-Algorithmus; Interaktive Schaltflächen zur Handelskontrolle; Die Möglichkeit, Auftr
GS target
Aleksander Gladkov
5 (2)
Experten
Der automatische Berater der neuen Generation mit Parametern: Gewinnziel pro Monat (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) - Wahl der Strategie Stop Loss Grenze, USD Filter News Forex Factory (wahr, falsch) Parameter für die Einstellung der Losgröße Verwendet den News-Feed von Forex Factory, um den Handel während der Veröffentlichung von Nachrichten zu verhindern. Eingerichtet für den EURUSD-Zeitrahmen M15. Funktioniert auf USD-Konten mit einem Hebel von 1:500 und einem Deposit von 500USD. Genug für die Arb
GS Hero
Aleksander Gladkov
Experten
Nach dem Handelsalgorithmus GS Hero ist ähnlich wie die besten Expert Advisors auf dem Markt. Einzigartig machen GS Hero die Kriterien des Autors für den Einstieg in den Markt, die Fähigkeit, Trades mit maximalem Gewinn zu schließen (im Modus TakeMaximumProfit=true, setzt der Parameter TargetProfit nur den erforderlichen Mindestgewinn) und die Handelsintensität: 4 Aufträge pro Tag und 75% mit Gewinn. GS Hero handelt auf der Grundlage des Heiken Ashi-Indikators in Trendrichtung, die Aufträge wer
GS smart
Aleksander Gladkov
5 (1)
Experten
Bester Preis, lesen Sie GS smart channel ! Verkauf! Fortgeschrittener Gitteralgorithmus, mit Nachrichten- und Trendberechnung und Absicherung. Kann den Verlust im Falle einer Marktumkehr schließen und auf den Trend warten. Für die Absicherung werden die folgenden Parameter verwendet: Limit Drawdown für Hedge Zone Parameter, Pending Orders und/oder Eröffnung einer Position entgegengesetzt zum Verlust. Es kann nicht nur der Zeitpunkt der Nachrichtenveröffentlichung berücksichtigt werden, sonder
GS trendS
Aleksander Gladkov
Indikatoren
GS trendS ist ein Trendindikator, der für jedes Forex-Finanzinstrument verwendet werden kann. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und verzögert nicht. Empfohlener Zeitrahmen H1. Es ist möglich, die Einstellungen des Trendalgorithmus zu wählen {Nur Öffnen, Durchschnittliches Öffnen/Schließen, Durchschnittliches Hoch/Tief} Die Farbe zeigt die Richtung des Trends an: gelb - Richtung kann VERKAUFEN oder KAUFEN (S_B) sein blau - Aufwärtstrend (KAUFEN) rot - Abwärtstrend (VERKAUFEN) Das Indi
ATR RSI i4
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Zusammensetzung der Indikatoren ATR und RSI. Der ATR-RSI-Indikator vergleicht zwei Berechnungen des ATR-Indikators mit den Fast- und Slow-Perioden auf einem Chart, sowie der Durchschnittslinie und den überkauften und überverkauften Zonen des RSI-Indikators. ATR zeigt die Werte der Volatilitätsänderung des Währungspaares in Punkten an, wobei der als Parameter angegebene Zeitraum berücksichtigt wird. Die Einstiegspunkte, die der RSI-Indikator liefert, zeigen ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältn
ATR RSI x4
Aleksander Gladkov
Experten
Der Expert Advisor implementiert eine Handelsstrategie, die auf den Signalen der überkauften und überverkauften Zonen des ATR RSI i4-Indikators basiert, der im Code enthalten ist. Trend Following, Counter Trend System , DD Reduction Algoritm und Level Trading Algoritm werden verwendet. Um mit dem Handel zu beginnen, fügen Sie einfach den EA auf dem Chart, vorzugsweise EURUSD H1 Zeitrahmen. Live-Ergebnisse können hier eingesehen werden. Um mit dem neuen Forex-Instrument (standardmäßig EURUSD H1)
GS gold
Aleksander Gladkov
Experten
Bester Preis! GS Gold ist 2 in 1 = Advanced Grid Expert Advisor + Trendindikator. Der Algorithmus ist für den Handel mit XAUUSD M5 (Gold) optimiert. Einzahlung ab $5000 mit einem Hebel von 1: 500 und mehr. GS Gold kann auf alle anderen Forex-Instrumente mit Standardeinstellungen verwendet werden. Smart Grid Algorithmus, Trend Following, Counter Trend System, DD Reduktion Algorithmus, Active Hedging Algorithmus und Mittelwertbildung werden verwendet. Voreingestellte Strategien (Strategiepara
Gain since start
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Es wird Ihren funktionierenden Expert Advisor oder den manuellen Handel mit aktuellen Informationen perfekt ergänzen. Es gibt eine akustische Benachrichtigung bei Überschreitung der festgelegten Gewinn- und Verlustlimits von offenen SELL- und BUY-Orders. Außerdem werden für jedes Währungspaar EURUSD, GBPUSD, XAUUSD und andere verschiedene akustische Warnungen in englischer Sprache aktiviert. Die Ergebnisse werden ab dem Zeitpunkt der Aktivierung des Indikators in einem speziellen Panel auf dem C
Trends and News
Aleksander Gladkov
5 (1)
Indikatoren
Mit dem Trend- und News-Indikator sind Sie immer auf dem Laufenden : News + Trends + Forecast Nachrichten Anzeige im Chart als vertikale Linien mit einer Beschreibung in Form eines Tooltips Der Text zeigt zwei Nachrichten an: die letzte veröffentlichte und die nächste erwartete Sie verfügen über Filter: nach Wichtigkeit (Hoch, Mittel, Niedrig) und Zeitspanne (Tag, 4 Tage, Woche) Vollständige Tabelle der Nachrichten für einen bestimmten Zeitraum (Schaltfläche T) Steuerung der Anzeige der vertik
GS Trend5
Aleksander Gladkov
Experten
Der Advisor ist für den autonomen automatischen Handel rund um die Uhr mit dem Paar EUR/USD, Zeitrahmen M15, konzipiert. Es gibt einen Schutz der Einlage vor erheblichen Drawdowns und einen Modus zum Speichern einer profitablen Transaktion. Handelt ein Geschäft. Mit den eingestellten Parametern ergibt sich im Durchschnitt ein Geschäft pro Tag. Wie es funktioniert Verwendet den Algorithmus des Autors zur Analyse von drei Indikatoren und der Richtung der Marktbewegung, um eine Entscheidung zur Erö
GS grid5
Aleksander Gladkov
Experten
Vollautomatischer Expert Advisor mit dem fortschrittlichen Grid-Algorithmus und constrained Martingale (MT4 Version: GS grid ). Eingerichtet für den EURUSD-Zeitrahmen M15. Test 2021 zeigt einen hohen Prozentsatz von Gewinnaufträgen: mehr als 98%. Funktioniert auf HEDGING Konten mit einem Hebel von 1:500 und einem Deposit von 1000USD. Kann den News-Feed von Forex Factory verwenden, um den Handel während der Veröffentlichung von Nachrichten zu verhindern (Filter News Forex Factory=true;). Um auf d
GS target5
Aleksander Gladkov
Experten
Der revolutionäre automatische Berater der neuen Generation mit drei Parametern: Gewinnziel pro Monat (von 10% bis 100%) Risikograd (SuperLow, Niedrig, Mittel, Hoch) Stop-Loss-Grenze, USD Eingerichtet für den EURUSD-Zeitrahmen M15. Funktioniert auf HEDGING Konten mit einem Hebel von 1:500 und einem Deposit von 500USD. Genug für die Arbeit: Entscheiden Sie sich für die Größe der Einzahlung, die Sie ihm anvertrauen können Legen Sie den Wert des gewünschten Gewinns pro Monat fest (von 10 bis 1
Gain since start MT5
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Es wird Ihren funktionierenden Expert Advisor oder den manuellen Handel mit aktuellen Informationen perfekt ergänzen. Es gibt eine akustische Benachrichtigung bei Überschreitung der festgelegten Gewinn- und Verlustlimits von offenen SELL- und BUY-Orders. Außerdem werden für jedes Währungspaar EURUSD, GBPUSD, XAUUSD und andere verschiedene akustische Warnungen in englischer Sprache aktiviert. Die Indikatoren werden auf einem speziellen Panel auf dem Chart angezeigt, sobald der Indikator aktiviert
GS trade report
Aleksander Gladkov
5 (1)
Utilitys
3 in 1 : Bericht + Überwachung + Versenden von Nachrichten (Telegram, ...) zur Optimierung des Handels und der Nutzung von Beratern. Überwachung: Panel auf dem Chart Versand von Nachrichten an Telegram Versand von Nachrichten an E-Mail Versand von Benachrichtigungen Versand von Pop-up-Nachrichten Sound-Benachrichtigungen bei Überschreitung der festgelegten Gewinn/Verlust-Niveaus Die Überwachung wird durch Drücken der Schaltfläche Start aktiviert. Gewinn für den Zeitraum nach Währungspaaren, Stu
Trade monitoring by Telegram
Aleksander Gladkov
Utilitys
Ein professionelles Tool zur Echtzeit-Überwachung des Kontostatus und der Arbeit von Expert Advisors. Informationen über den Kontostatus können automatisch in einem bestimmten Intervall oder auf Anfrage an Telegram-Chats gesendet werden. Die Screenshots der offenen Charts des Terminals erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Telegram-Bot. Die Kontoinformationen umfassen: 13:02 Handelsüberwachung durch Telegram v.1.0 (Überschrift) Konto : 6802хххх RoboForex-Pro (Kontoinformation) Gewinnstart: 2661 USD
News impact L
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Verwendet den eingebauten Nachrichtenkalender des MT5-Terminals oder der Website Investing.com (im letzteren Fall ist das Dienstprogramm Get news5 erforderlich) Verfügt über den Parameter Scale={100%, 110%, 125%, ...}, um die komfortable Größe des Textes und der Bedienelemente einzustellen Sagt Ihnen, in welcher Richtung es sicherer ist, Positionen zu eröffnen 3 in 1: Nachrichten + Trends + Prognose Nachrichten für den gewählten Zeitraum: aktuell und in Tabellenform Aktuelle Trends für 5 anpa
Trade maker
Aleksander Gladkov
Utilitys
Handel mit mehreren Währungen auf einem Chart! Erstellung und Verwaltung von Positionen mit Trailing und Breakeven, Risikomanagement und anderen nützlichen Funktionen. Um die Gewinne festzulegen, gibt es den Parameter Zielgewinn; ist dieser größer als Null, werden alle Positionen geschlossen, wenn der eingestellte Wert überschritten wird. Für alle Positionen und Aufträge sind Stop Loss und Take Profit festgelegt. Für den Handel mit mehreren Währungen und unter Berücksichtigung der Auswirkungen
Bars news
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Indikator für Nachrichten, die mit einem Balken verbunden sind. Der veröffentlichte aktuelle Wert der Nachricht hat einen charakteristischen Einfluss auf die Währung, auf die sie sich bezieht: positiv, negativ, neutral . Der Indikator fasst alle diese Werte für den ausgewählten Zeitraum zusammen, wobei die Bedeutung der Nachricht berücksichtigt wird: hoch, mittel, niedrig . Als Ergebnis wird ein Prozentsatz für das Währungspaar errechnet, der anzeigt, welche Nachricht für welche Währung dominant
Get news5
Aleksander Gladkov
Utilitys
Dienstprogramm zum Lesen von Nachrichten von investing.com Um auf die Website zuzugreifen, müssen Sie im Terminalmenü Optionen auf der Registerkarte Expert Advisors die Option WebRequest hinzufügen: https://sslecal2.investing.com Wenn das Lesen erfolgreich war, wird eine Meldung über das Schreiben der Datei angezeigt. Die Datei INV_week_this.txt wird in den Ordner MQL5\Files des Terminals geschrieben und auf dem neuesten Stand gehalten, wobei die Daten nach einem eigenen Zeitgeber aktualisier
GS trend I
Aleksander Gladkov
Indikatoren
Der Trendindikator hat die Möglichkeit, die Anzeigetiefe und die Empfindlichkeit einzustellen, wird nicht neu gezeichnet und verzögert nicht. Zusätzlich zum aktuellen Trend zeigt das Diagramm die Trends für 5 weitere Perioden mit Null-Trend-Levels für sie. Dies ermöglicht eine umfassende Bewertung der Art der Trendbewegung. Es besteht die Möglichkeit, die Einstellungen des Trendalgorithmus zu wählen {Nur Öffnen, Durchschnittliches Öffnen/Schließen, Durchschnittliches Hoch/Tief} Der Trendindikato
Auswahl:
raypiscopo
95
raypiscopo 2026.01.07 09:53 
 

This developer is truly one of the best. Responds to any queries within an hour or so. Made a change to the product in that short time also

RobotGrail
688
RobotGrail 2024.04.03 16:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension