TPSpro Trade PRO

4.67

Ein leistungsstarkes Trading-Tool zur sofortigen Berechnung von Positionsvolumen und Stop-Loss-Risiko. Ermöglicht die präzise Risikokontrolle bei jedem Trade und eliminiert Berechnungsfehler.
TRADE PRO hilft sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern, in hochvolatilen und zeitkritischen Märkten schnelle und sichere Handelsentscheidungen zu treffen.

ZUSÄTZLICHE INSTALLATIONSMATERIALIEN   /  MT5 VERSION

Hauptfunktionen:

  • Originell. Einfach. Effektiv.

    • Eine einzigartige und bequeme Möglichkeit, das Haupt-Handelspanel zu öffnen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die rechte Seite des Charts und klicken Sie in die entsprechende Richtung, um Ihre Future-Order zu platzieren.

  • Schnelle Einrichtung von Marktorders

    • Legen Sie das Risikoniveau als Prozentsatz Ihres Guthabens oder Kapitals mit TRADE PRO fest oder geben Sie einen festen Risikobetrag an. Definieren Sie den Stop-Loss visuell im Chart, sodass das Tool automatisch die optimale Positionsgröße für jedes Währungspaar berechnet. Das Tool kann außerdem automatisch ein Gewinnziel (Take-Profit) basierend auf dem festgelegten Risiko-Rendite-Verhältnis festlegen.

  • Platzieren Sie mehrere Limit-Orders und teilen Sie sich das GESAMTRISIKO (Grid-Modus).

    • Egal, ob Sie mehrere Kauf- oder Verkaufsaufträge platzieren oder einer Grid-Strategie folgen, das Handelspanel bietet die Möglichkeit, mehrere Limit-Orders zu platzieren, wodurch Sie Ihr primäres Risiko auf die einzelnen Teile verteilen können, die auch angepasst werden können.

  • Hinzufügen weiterer Limit-Orders zu einer bestehenden Market-Order.

    • Für Ihren Komfort haben wir eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie, falls Sie bereits eine offene Order haben, schnell zusätzliche Limit-Orders mit gemeinsamem Stop-Loss und Take-Profit hinzufügen können.

  • Zusätzliche Gewinnmitnahme-Niveaus festlegen und das Volumen schnell anpassen können.

    • Die neue Funktion ermöglicht es Ihnen, schnell zusätzliche Gewinnmitnahmen festzulegen und das Volumen schnell anzupassen.

  • Drei Trailing-Stop-Modi (Demnächst verfügbar)

    • Mit den drei Trailing-Stop-Loss-Optionen von TRADE PRO wird Ihr Stop-Loss dynamisch an die Kursbewegung angepasst, um Ihren potenziellen Gewinn zu maximieren. Sie können zwischen folgenden Trailing-Stop-Typen wählen: „Min/Max“, „MA“ und „ATR“.

  • Virtueller Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Modus

    • Zur besseren Übersicht haben wir virtuelle Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Modi aktiviert. Sobald der Kurs das festgelegte Gewinnmitnahmeniveau erreicht, schließt der Expert Advisor (EA) die Order automatisch teilweise oder vollständig.

  • Zwei Paneeltypen (Standard/Zusammengeklappt).

    • Für diejenigen, die Einfachheit und einen lakonischen Stil schätzen, wurde parallel eine vereinfachte Version des Panels (Minimized) entwickelt.

  • Zeigt die Historie der aktuellen Order an, einschließlich der Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, sowie alle Orders in der Historie.

    • Dies ist eine äußerst nützliche Funktion, mit der Sie alle abgeschlossenen Forex-Trades visuell verfolgen und Stop-Loss- und Take-Profit-Änderungen anzeigen lassen können. Mit diesem Tool können Sie Ihr Trading in Echtzeit analysieren und die Stärken und Schwächen Ihrer Handelsstrategie identifizieren.

    Verwendung von Hotkeys:

    • Schlüssel   "Q"   - um das Öffnen des Panels zu ermöglichen   Bestellungen kaufen .
    • Schlüssel   "A"   - um das Öffnen des Panels zu ermöglichen   Verkaufsaufträge .
    • Schlüssel   "W"   — zum Öffnen   Verkaufsaufträge .
    • Schlüssel   "S"   — zum Öffnen   Bestellungen kaufen .
    Bewertungen 7
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

    Auswahl:
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    kvnc
    119
    kvnc 2025.01.04 16:35 
     

    there are far better alternatives in the market around this price point.

    Roman Podpora
    112235
    Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.03.01 11:59
    Thank you!) Everyone has a choice)!
    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    Roman Podpora
    112235
    Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2025.03.01 11:59
    Thanks for your feedback)!
    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

    Roman Podpora
    112235
    Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.06.26 16:52
    Thanks a lot! We tried to make a simple and effective panel))
    varon
    530
    varon 2024.04.10 14:03 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Roman Podpora
    112235
    Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.04.10 20:00
    Thank you for the good words) We will constantly improve)
    Aliaksandr Alferchyk
    299
    Aliaksandr Alferchyk 2024.04.05 10:31 
     

    Amazing panel! I've been looking for something like this for a long time. The functionality of the panel is immediately clear, everything is logical. What I liked most was the minimization mode. It looks very nice on both white and black backgrounds. The grid construction mode is also very convenient: I can divide my risk into several orders. And additional takes helped me get even more profit from my positions. The support is at a high level, several of my questions were resolved in a few minutes! This panel will become the main utility of my daily trading. Many thanks to the developer!

    Roman Podpora
    112235
    Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.04.05 14:12
    Thank you) We are always happy to make the best products for you)
    MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI
    548
    MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2024.04.04 11:44 
     

    Good job. Intuitive and easy to use. cool.

    Roman Podpora
    112235
    Antwort vom Entwickler Roman Podpora 2024.04.04 14:02
    Thank you very much) We tried to make a caricature and very effective trading panel ✌️😎✌️
