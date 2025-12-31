Forex Factory Calendar Expert for MT4

Indicador de Calendario de Forex Factory para MetaTrader 4

El indicador de calendario de Forex Factory MT4 permite a los operadores seguir los próximos eventos económicos directamente en los gráficos de MetaTrader 4. Este indicador de noticias MT4 proporciona acceso en tiempo real a los principales comunicados macroeconómicos, como los informes de empleo, los datos de inflación y los anuncios del PIB, ayudando a los operadores a mantenerse alineados con los fundamentos que mueven el mercado.

Utilizando la función WebRequest, el indicador recupera automáticamente los datos en directo del calendario de Forex Factory y los muestra claramente en la plataforma de negociación.

Cómo configurar el indicador de calendario de Forex Factory en MT4



Para habilitar el Indicador Calendario FF, se requieren algunos pasos de configuración en MetaTrader 4.

Paso 1: Abrir el Calendario Forex Factory

Visite el sitio web de Forex Factory y navegue hasta la sección Calendario. En el área de Exportación Semanal, genere y copie el enlace CSV para el calendario económico semanal. Asegúrese de copiar la URL completa para utilizarla en MT4.

Paso 2: Acceder a las opciones de MT4

En MetaTrader 4, abra el menú Herramientas y seleccione Opciones.

Paso 3: Activar WebRequest y cargar el indicador

Vaya a la pestaña de Asesores Expertos y active "Permitir WebRequest para la URL listada".

Haga clic en Añadir Nueva URL, pegue el enlace del calendario de Forex Factory y guarde la configuración. Ahora puede adjuntar el indicador a cualquier gráfico en MT4.

Especificaciones del indicador de calendario de Forex Factory



Característica Descripción Categoría Noticias - Utilidad de negociación - Liquidez Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Reversión y Continuación Plazos Multi-Tiempo Estilo de negociación Intradía Mercados Divisas, Acciones, Materias Primas

Visión general de la pantalla del indicador



El Indicador del Calendario FF presenta los acontecimientos económicos en una tabla bien organizada sobre el gráfico, mostrando los nombres de los acontecimientos y las horas de publicación. Cada acontecimiento está codificado por colores según su nivel de impacto:

🔴 Impacto alto

Impacto medio

🟡 Impacto bajo

En el gráfico se trazan líneas verticales que marcan la hora exacta de cada noticia, lo que permite a los operadores evaluar las reacciones del mercado con mayor precisión.

Ejemplo de mercado alcista

En el gráfico de 1 hora del USD/CAD, el indicador destaca las próximas noticias con marcadores verticales codificados por colores. En este escenario, el mercado responde positivamente tras la publicación de la noticia, lo que resulta en un movimiento alcista del precio desde la zona marcada.

Ejemplo de mercado bajista

En el gráfico de 30 minutos del EUR/USD, el indicador FF Calendar demuestra su valor en condiciones bajistas. Cuando se publican datos económicos, el precio cae bruscamente, y el indicador identifica claramente el acontecimiento que desencadenó el movimiento.

Configuración del indicador de calendario de Forex Factory



El indicador incluye varios parámetros personalizables:

Alertas: Activar o desactivar las alertas sonoras.

Notificaciones: Activar notificaciones push

Alerta antes de las noticias: Establecer el intervalo de tiempo antes de las noticias

Noticias de gran impacto: Mostrar eventos importantes (rojo)

Noticias de impacto medio: Mostrar los acontecimientos de impacto moderado (naranja)

Noticias de bajo impacto: Incluir acontecimientos de menor importancia (amarillo)

Conclusión



El indicador de calendario de Forex Factory MT4 integra noticias económicas en tiempo real directamente en los gráficos de MetaTrader 4. Al obtener los datos de Forex Factory y visualizarlos mediante tablas y marcadores temporales, el indicador ayuda a los operadores a supervisar los factores fundamentales sin salir de su plataforma.

Dado que los distintos instrumentos reaccionan de forma diferente a las noticias económicas, esta herramienta permite una combinación más eficaz de análisis fundamental y técnico, mejorando la sincronización y la ejecución de las operaciones.