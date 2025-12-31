Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5는 메타트레이더 5(MT5) 전용 지표로, 신호(Signal), 진입가(Entry), 손절가(Stop Loss), 익절가(Take Profit)를 리스크 배수 R에 따라 자동으로 계산하여 시각적인 매매 계획을 보여줍니다. 이 도구는 직접 주문을 실행하지 않습니다. 이는 매매 자동화 로봇이 아닌, 시각적 분석 및 관리를 위한 전문 도구입니다.

출시 기념 이벤트: 구매 시마다 내 MQL5 프로필에 있는 다른 지표 1개를 무료로 드립니다. 예외: Market Structure Order Block Dashboard MT5는 보너스 대상에서 제외됩니다. 보너스를 받으시려면 구매 후 MQL5 메시지를 통해 원하시는 제품명을 보내주시기 바랍니다.

주요 기능

네온 효과가 적용된 추세선 (상승/하락)

캔들 종가 기준 추세 반전 시 BUY/SELL 신호 발생

리스크(1R)를 기반으로 Entry, SL, TP1, TP2, TP3 자동 계산

R 배수 기반의 TP 및 변동성 기반의 SL 설정 (버퍼 조정 가능)

Next Target Highlight: 다음 목표가(TP1, TP2, TP3 또는 SL)를 강조 표시

과거 데이터 분석을 통한 각 TP별 도달률(Hit Rate) 표시

프리미엄 대시보드: 신호, 목표가, 승률, 수익(포인트) 표시

트레이드 시각화: 배지, 진입점, TP/SL 마커 표시

클린 차트(Clean Chart) 및 시네마틱(Cinematic) 모드 지원

사용 예시

타임프레임 선택 (데이트레이딩: M5~H1, 스윙: H4~D1). 캔들 종가에서 추세 반전(BUY/SELL 신호)이 일어날 때까지 기다립니다. 표시된 Entry, SL 및 R 배수 기반의 TP1/TP2/TP3를 즉시 확인합니다. 본인의 계획에 따라 포지션을 관리합니다 (분할 청산, 본전 확보, 트레일링 스탑 등).

주요 파라미터

Amplitude, Multiplier, Sensitivity (스캘핑, 데이트레이딩, 스윙 설정)

TP1, TP2, TP3 비율 및 SL 계수 설정

디스플레이: 대시보드, 타겟, 네온 효과, 크기 및 위치 조절

Anti-flicker: 리소스 최적화를 위한 대시보드 FPS 제한 기능

알림 기능: 추세 반전, TP1, TP2, TP3, SL 도달 시 (푸시, 팝업, 사운드)

지원 시장 및 타임프레임

외헐(Forex), 지수, CFD, 가상화폐 (브로커 제공 종목에 따름)

인트라데이: M5 ~ H1

스윙: H4 ~ D1

사용자 가이드 및 고객 지원

구매자분들께는 PDF 사용자 가이드를 제공합니다. 구매 후 MQL5 메시지 시스템을 통해 요청해 주시면 보내드립니다.

주의사항

본 제품은 수익을 보장하지 않으며 투자 자문이 아닙니다. 트레이딩은 높은 자본 손실 위험을 수반합니다. 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트하시기 바랍니다.