Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche un plan de trade visuel complet : signal, Entry, Stop Loss et Take Profits calculés automatiquement en multiples de R. Il ne passe aucun ordre. C’est un outil d’analyse et de gestion visuelle, pas un robot de trading.

Offre de lancement : chaque achat donne droit à 1 indicateur offert au choix sur mon profil MQL5.

Exception : le bonus ne s’applique pas à Market Structure Order Block Dashboard MT5.

Pour recevoir votre bonus, envoyez-moi un message via MQL5 après l’achat avec le nom du produit souhaité.

Ce que l’indicateur affiche

Trendline de tendance avec effet neon (Bull/Bear)

Signal BUY/SELL sur flip de tendance à la clôture de la bougie

Entry, SL, TP1, TP2, TP3 calculés automatiquement à partir du risk (1R)

TP en multiples de R et SL basé sur la volatilité (buffer configurable)

Next Target Highlight : mise en évidence du prochain objectif (TP1, TP2, TP3 ou SL)

Hit Rate par TP (TP1, TP2, TP3) basé sur l’historique analysé

Dashboard premium : Signal, Targets, Success Rate, Profit (points)

Trade visualizer : badges, points d’entrée, marqueurs TP/SL

Modes Clean Chart et Cinematic

Exemple d’utilisation

Choisir un timeframe (M5 à H1 pour intraday, H4 à D1 pour swing). Attendre un flip de tendance à la clôture (signal BUY/SELL). Lire immédiatement Entry, SL et TP1/TP2/TP3 en multiples de R. Gérer la position selon votre plan (partials, break-even, trailing, etc.).

Paramètres principaux

Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Scalping, Intraday, Swing)

Ratios TP1, TP2, TP3 et coefficient SL

Affichage : dashboard, targets, neon, échelle et position

Anti-flicker : limitation FPS du dashboard

Alertes : flip, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Sound)

Marchés et timeframes

Forex, indices, CFD, crypto (selon votre broker)

Intraday : M5 à H1

Swing : H4 à D1

Guide utilisateur et support

Un guide utilisateur PDF est disponible pour les acheteurs. Pour le recevoir, il suffit de m’écrire via la messagerie MQL5 après l’achat.

Avertissement

Ce produit ne garantit aucun résultat et ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque de perte élevé. Testez toujours l’indicateur en compte de démonstration avant toute utilisation en réel.