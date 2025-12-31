Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche un plan de trade visuel complet : signal, Entry, Stop Loss et Take Profits calculés automatiquement en multiples de R. Il ne passe aucun ordre. C’est un outil d’analyse et de gestion visuelle, pas un robot de trading.

Offre de lancement : chaque achat donne droit à 1 indicateur offert au choix sur mon profil MQL5.
Exception : le bonus ne s’applique pas à Market Structure Order Block Dashboard MT5.
Pour recevoir votre bonus, envoyez-moi un message via MQL5 après l’achat avec le nom du produit souhaité.

Ce que l’indicateur affiche

  • Trendline de tendance avec effet neon (Bull/Bear)
  • Signal BUY/SELL sur flip de tendance à la clôture de la bougie
  • Entry, SL, TP1, TP2, TP3 calculés automatiquement à partir du risk (1R)
  • TP en multiples de R et SL basé sur la volatilité (buffer configurable)
  • Next Target Highlight : mise en évidence du prochain objectif (TP1, TP2, TP3 ou SL)
  • Hit Rate par TP (TP1, TP2, TP3) basé sur l’historique analysé
  • Dashboard premium : Signal, Targets, Success Rate, Profit (points)
  • Trade visualizer : badges, points d’entrée, marqueurs TP/SL
  • Modes Clean Chart et Cinematic

Exemple d’utilisation

  1. Choisir un timeframe (M5 à H1 pour intraday, H4 à D1 pour swing).
  2. Attendre un flip de tendance à la clôture (signal BUY/SELL).
  3. Lire immédiatement Entry, SL et TP1/TP2/TP3 en multiples de R.
  4. Gérer la position selon votre plan (partials, break-even, trailing, etc.).

Paramètres principaux

  • Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Scalping, Intraday, Swing)
  • Ratios TP1, TP2, TP3 et coefficient SL
  • Affichage : dashboard, targets, neon, échelle et position
  • Anti-flicker : limitation FPS du dashboard
  • Alertes : flip, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Sound)

Marchés et timeframes

  • Forex, indices, CFD, crypto (selon votre broker)
  • Intraday : M5 à H1
  • Swing : H4 à D1

Guide utilisateur et support

Un guide utilisateur PDF est disponible pour les acheteurs. Pour le recevoir, il suffit de m’écrire via la messagerie MQL5 après l’achat.

Avertissement

Ce produit ne garantit aucun résultat et ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque de perte élevé. Testez toujours l’indicateur en compte de démonstration avant toute utilisation en réel.

Plus de l'auteur
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indicateurs
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui automatise l’analyse de la structure de marché et des concepts ICT / Smart Money . Il ne prend aucune position et ne gère pas les ordres : c’est un outil d’analyse visuelle , pas un robot de trading automatisé. Ce que l’indicateur affiche L’indicateur scanne le graphique et met en avant les informations suivantes : Structure de marché : swings importants, HH, HL, LH, LL
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indicateurs
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO est un indicateur de risk management pour MetaTrader 5 qui calcule automatiquement la taille de position (lot size) selon votre risque par trade, la distance du Stop Loss et les caractéristiques du symbole (tick value, tick size, volume min/max/step, marge). Le produit ne passe aucun ordre et ne gère pas les positions : c’est un outil d’aide à la décision conçu pour standardiser votre money management et réduire les erreurs de
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indicateurs
Position Size Calculator Lite MT5 – Indicateur gratuit de gestion du risque Important : si vous avez besoin de zones Stop Loss / Take Profit interactives (glisser-déposer sur le graphique), d’un panneau avancé avec informations de marge et d’indicateurs de risque détaillés, recherchez sur le Market « Position Size Calculator PRO MT5 » . Cette version Lite est une édition gratuite et simplifiée, centrée sur le calcul de la taille de position. Retour d’expérience Cet indicateur est gratuit et main
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicateurs
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Currency Strength Meter with Visual Dashboard Multi-Currency Strength Dashboard PRO est un indicateur pour MetaTrader 5 qui mesure en temps réel la force relative des 8 devises majeures (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en analysant jusqu’à 28 paires Forex (selon les symboles disponibles chez votre broker). L’objectif est de fournir une lecture rapide et structurée de la force/faiblesse des devises, afin d’aider à sélectionner des paires
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indicateurs
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicateur ICT / SMC tout-en-un pour MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 est un indicateur avancé pour MetaTrader 4 conçu pour les traders qui utilisent les Smart Money Concepts (SMC) et l’approche ICT : structure de marché, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , zones de liquidité , Kill Zones et Volume Profile , réunis dans un seul dashboard visuel. Il ne s’agit pas d’un robot de trading, mais d’un outil d’analyse t
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicateurs
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini est un indicateur gratuit pour MetaTrader 5 qui affiche en temps réel la force relative des 8 devises majeures (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) sous forme de tableau de bord clair et rapide à lire. Objectif : vous aider à repérer en quelques secondes les devises fortes et faibles afin de mieux orienter votre watchlist (par exemple : chercher des paires où une de
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilitaires
VOUS CHERCHEZ LA VERSION MT5 ? Si vous utilisez MetaTrader 5, cliquez ici pour obtenir la version native : https://www.mql5.com/fr/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicateur professionnel de force des devises (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO est un indicateur avancé pour MetaTrader 4 qui mesure en temps réel la force relative des principales devises du marché Forex. Il analyse jusqu’à 28 paires majeures, calcule la force normalisée des 8 devises pr
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indicateurs
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Calcul de lot + SL/TP visuels (Drag & Drop) pour une gestion du risque ultra rapide Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 est un indicateur de position sizing (money management) pour MetaTrader 4. Il calcule automatiquement la taille de lot optimale en fonction de votre risque par trade , de la distance du Stop Loss , et des caractéristiques du symbole (tick value, tick size, marge, levier, etc.). La V2.0 apporte une vraie évolution : au lieu de simplement
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitaires
Trailing Stop Manager PRO — Gestion professionnelle du stop suiveur (MT5) Trailing Stop Manager PRO est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 qui automatise la gestion du stop suiveur sur vos positions ouvertes. Il peut gérer toutes les positions du compte ou uniquement celles filtrées par symbole et/ou MagicNumber. L’EA intègre plusieurs fonctions : trailing stop fixe en pips, trailing basé sur l’ATR, break-even automatique, clôture partielle et un tableau de bord visuel. Objectif de l’outil Stan
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitaires
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Réussissez vos challenges Prop Firm en automatisant votre discipline. La cause principale d'échec en trading financé n'est pas la stratégie, mais la gestion du risque. Atteindre la Perte Journalière Max (Daily Drawdown) par erreur ou émotion est fatal. Prop Firm Guardian PRO est votre filet de sécurité automatique. Il surveille l'équité de votre compte en temps réel et coupe tout AVANT que la limite ne soit franchie. ️ FONCTIONNEMENT Cet utilitaire fon
