Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que exibe um plano de trade visual completo: sinal, Entrada (Entry), Stop Loss e Take Profits calculados automaticamente em múltiplos de R (risco). Ele não abre ordens. É uma ferramenta de análise e gestão visual, não um robô de trading.

Oferta de Lançamento: Cada compra dá direito a 1 indicador de presente à sua escolha no meu perfil MQL5. Exceção: O bônus não se aplica ao Market Structure Order Block Dashboard MT5. Para receber o seu bônus, envie-me uma mensagem via MQL5 após a compra com o nome do produto desejado.

O que o indicador exibe

  • Trendline de tendência com efeito neon (Bull/Bear)
  • Sinal BUY/SELL na reversão (flip) da tendência no fechamento da vela
  • Entry, SL, TP1, TP2, TP3 calculados automaticamente a partir do risco (1R)
  • TP em múltiplos de R e SL baseado na volatilidade (buffer configurável)
  • Next Target Highlight: destaca o próximo objetivo (TP1, TP2, TP3 ou SL)
  • Hit Rate por TP (TP1, TP2, TP3) baseado no histórico analisado
  • Dashboard premium: Sinal, Alvos, Taxa de Sucesso e Lucro (pontos)
  • Visualizador de trade: badges, pontos de entrada, marcadores TP/SL
  • Modos Clean Chart e Cinematic

Exemplo de utilização

  1. Escolher um timeframe (M5 a H1 para intraday, H4 a D1 para swing).
  2. Aguardar um flip de tendência no fechamento (sinal BUY/SELL).
  3. Ler imediatamente Entry, SL e TP1/TP2/TP3 em múltiplos de R.
  4. Gerir a posição de acordo com o seu plano (parciais, break-even, trailing, etc.).

Parâmetros principais

  • Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Scalping, Intraday, Swing)
  • Ratios TP1, TP2, TP3 e coeficiente SL
  • Exibição: dashboard, targets, neon, escala e posição
  • Anti-flicker: limitação de FPS do dashboard para performance
  • Alertas: flip, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Som)

Mercados e timeframes

  • Forex, índices, CFD, cripto (dependendo da sua corretora)
  • Intraday: M5 a H1
  • Swing: H4 a D1

Guia do usuário e suporte

Um guia do usuário em PDF está disponível para os compradores. Para recebê-lo, basta escrever-me através da mensageria MQL5 após a compra.

Aviso Legal

Este produto não garante resultados e não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve um alto risco de perda. Teste sempre o indicador em conta de demonstração antes de qualquer utilização em conta real.

