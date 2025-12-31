Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que exibe um plano de trade visual completo: sinal, Entrada (Entry), Stop Loss e Take Profits calculados automaticamente em múltiplos de R (risco). Ele não abre ordens. É uma ferramenta de análise e gestão visual, não um robô de trading.

Oferta de Lançamento: Cada compra dá direito a 1 indicador de presente à sua escolha no meu perfil MQL5. Exceção: O bônus não se aplica ao Market Structure Order Block Dashboard MT5. Para receber o seu bônus, envie-me uma mensagem via MQL5 após a compra com o nome do produto desejado.

O que o indicador exibe

Trendline de tendência com efeito neon (Bull/Bear)

Sinal BUY/SELL na reversão (flip) da tendência no fechamento da vela

Entry, SL, TP1, TP2, TP3 calculados automaticamente a partir do risco (1R)

TP em múltiplos de R e SL baseado na volatilidade (buffer configurável)

Next Target Highlight: destaca o próximo objetivo (TP1, TP2, TP3 ou SL)

Hit Rate por TP (TP1, TP2, TP3) baseado no histórico analisado

Dashboard premium: Sinal, Alvos, Taxa de Sucesso e Lucro (pontos)

Visualizador de trade: badges, pontos de entrada, marcadores TP/SL

Modos Clean Chart e Cinematic

Exemplo de utilização

Escolher um timeframe (M5 a H1 para intraday, H4 a D1 para swing). Aguardar um flip de tendência no fechamento (sinal BUY/SELL). Ler imediatamente Entry, SL e TP1/TP2/TP3 em múltiplos de R. Gerir a posição de acordo com o seu plano (parciais, break-even, trailing, etc.).

Parâmetros principais

Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Scalping, Intraday, Swing)

Ratios TP1, TP2, TP3 e coeficiente SL

Exibição: dashboard, targets, neon, escala e posição

Anti-flicker: limitação de FPS do dashboard para performance

Alertas: flip, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Som)

Mercados e timeframes

Forex, índices, CFD, cripto (dependendo da sua corretora)

Intraday: M5 a H1

Swing: H4 a D1

Guia do usuário e suporte

Um guia do usuário em PDF está disponível para os compradores. Para recebê-lo, basta escrever-me através da mensageria MQL5 após a compra.

Aviso Legal

Este produto não garante resultados e não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve um alto risco de perda. Teste sempre o indicador em conta de demonstração antes de qualquer utilização em conta real.