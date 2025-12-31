Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 用のインジケーターで、完全なビジュアル・トレードプランを表示します。シグナル、エントリー価格（Entry）、ストップロス（Stop Loss）、および 利確目標（Take Profits） を、リスク比率 R に基づいて自動的に計算します。 このツールは注文を出すものではありません。トレードの分析と視覚的管理を目的としたツールであり、自動売買ロボット（EA）ではありません。

リリース記念特典： 購入者全員に、私の MQL5 プロフィールにあるお好きな インジケーターを1つ無料でプレゼント します。 ※ 注意： Market Structure Order Block Dashboard MT5 は特典対象外です。 特典を受け取るには、購入後に MQL5 メッセージ機能でご希望の製品名をお送りください。

主な機能

ネオンエフェクト付きトレンドライン（強気/弱気）

ローソク足確定時のトレンド反転による BUY/SELL シグナル

リスク（1R）に基づいた Entry、SL、TP1、TP2、TP3 の自動計算

R倍数による利確目標と、ボラティリティに基づいた損切り設定（バッファ調整可能）

Next Target Highlight：次の目標値（TP1/TP2/TP3 または SL）を強調表示

各TPごとのヒット率：過去データに基づいた目標到達率の分析

プレミアム・ダッシュボード：シグナル、ターゲット、勝率、利益（ポイント）を表示

トレード・ビジュアライザー：バッジ、エントリーポイント、TP/SL マーカー

Clean Chart（クリーンチャート）および Cinematic（シネマティック）モード搭載

使用方法

タイムフレームを選択（デイトレードなら M5〜H1、スイングなら H4〜D1）。 ローソク足確定時のトレンド反転（BUY/SELL シグナル）を待ちます。 表示された Entry、SL、TP1/TP2/TP3 の数値を確認します。 自身のプランに従ってポジションを管理します（分割決済、建値決済、トレーリングストップなど）。

主なパラメーター

Amplitude, Multiplier, Sensitivity（スキャルピング、デイトレ、スイング用設定）

TP1, TP2, TP3 の比率および SL 係数

表示設定：ダッシュボード、ターゲット、ネオン効果、スケール、表示位置

Anti-flicker：ダッシュボードの FPS 制限による動作の最適化

アラート：トレンド反転、TP1、TP2、TP3、SL 到達（プッシュ通知、ポップアップ、サウンド）

対応市場およびタイムフレーム

FX、指数、CFD、暗号資産（ブローカーに依存します）

イントラデイ：M5 〜 H1

スイング：H4 〜 D1

ユーザーガイドとサポート

購入者向けに PDF ユーザーガイドを用意しています。受け取りを希望される方は、購入後に MQL5 メッセージからご連絡ください。

免責事項

本製品は利益を保証するものではなく、投資助言を構成するものでもありません。トレードには高いリスクが伴います。本番環境で使用する前に、必ずデモ口座でテストを行ってください。