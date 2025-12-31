Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 用のインジケーターで、完全なビジュアル・トレードプランを表示します。シグナルエントリー価格（Entry）ストップロス（Stop Loss）、および 利確目標（Take Profits） を、リスク比率 R に基づいて自動的に計算します。 このツールは注文を出すものではありません。トレードの分析と視覚的管理を目的としたツールであり、自動売買ロボット（EA）ではありません。

リリース記念特典： 購入者全員に、私の MQL5 プロフィールにあるお好きな インジケーターを1つ無料でプレゼント します。 ※ 注意： Market Structure Order Block Dashboard MT5 は特典対象外です。 特典を受け取るには、購入後に MQL5 メッセージ機能でご希望の製品名をお送りください。

主な機能

  • ネオンエフェクト付きトレンドライン（強気/弱気）
  • ローソク足確定時のトレンド反転による BUY/SELL シグナル
  • リスク（1R）に基づいた Entry、SL、TP1、TP2、TP3 の自動計算
  • R倍数による利確目標と、ボラティリティに基づいた損切り設定（バッファ調整可能）
  • Next Target Highlight：次の目標値（TP1/TP2/TP3 または SL）を強調表示
  • 各TPごとのヒット率：過去データに基づいた目標到達率の分析
  • プレミアム・ダッシュボード：シグナル、ターゲット、勝率、利益（ポイント）を表示
  • トレード・ビジュアライザー：バッジ、エントリーポイント、TP/SL マーカー
  • Clean Chart（クリーンチャート）および Cinematic（シネマティック）モード搭載

使用方法

  1. タイムフレームを選択（デイトレードなら M5〜H1、スイングなら H4〜D1）。
  2. ローソク足確定時のトレンド反転（BUY/SELL シグナル）を待ちます。
  3. 表示された Entry、SL、TP1/TP2/TP3 の数値を確認します。
  4. 自身のプランに従ってポジションを管理します（分割決済、建値決済、トレーリングストップなど）。

主なパラメーター

  • Amplitude, Multiplier, Sensitivity（スキャルピング、デイトレ、スイング用設定）
  • TP1, TP2, TP3 の比率および SL 係数
  • 表示設定：ダッシュボード、ターゲット、ネオン効果、スケール、表示位置
  • Anti-flicker：ダッシュボードの FPS 制限による動作の最適化
  • アラート：トレンド反転、TP1、TP2、TP3、SL 到達（プッシュ通知、ポップアップ、サウンド）

対応市場およびタイムフレーム

  • FX、指数、CFD、暗号資産（ブローカーに依存します）
  • イントラデイ：M5 〜 H1
  • スイング：H4 〜 D1

ユーザーガイドとサポート

購入者向けに PDF ユーザーガイドを用意しています。受け取りを希望される方は、購入後に MQL5 メッセージからご連絡ください。

免責事項

本製品は利益を保証するものではなく、投資助言を構成するものでもありません。トレードには高いリスクが伴います。本番環境で使用する前に、必ずデモ口座でテストを行ってください。

Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
インディケータ
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO は、MetaTrader 5 用の リスク管理 インジケーターです。1回のトレードで許容するリスク、 Stop Loss までの距離、そして銘柄の仕様（tick value、tick size、最小/最大/ステップ数量、証拠金）に基づいて、最適な ポジションサイズ（lot size） を自動計算します。 本製品は 注文を発注しません 。またポジション管理も行いません。エントリー前の計算ミスを減らし、資金管理（money management）を標準化するための 意思決定サポートツール です。 チャート上に表示される内容 リスク設定に基づく推奨ロットサイズ（lot size） Entry / Stop Loss / Take Profit の水準と pips/points での距離 推定リスク（口座通貨と％）および SL 到達時の想定損失 Take Profit と想定利益、Risk/Reward（R:R）比 必要証拠金と証拠金維持率（ブローカー提供
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
インディケータ
Position Size Calculator Lite MT5 – 無料のリスク管理インジケーター 重要: チャート上でドラッグ＆ドロップできるストップロス／テイクプロフィットのインタラクティブゾーン、証拠金情報を含む高度なパネル、詳細なリスク指標が必要な場合は、Market で 「Position Size Calculator PRO MT5」 を検索してください。Lite 版は、ポジションサイズ計算に特化した無料の簡易版です。 フィードバック このインジケーターは無料で、私の空き時間にメンテナンスしています。時間短縮や一貫した資金管理に役立った場合は、「Reviews」タブに率直なレビューを残していただけると助かります。皆さまのフィードバックが改善と更新の継続につながります。 概要 Position Size Calculator Lite MT5 は、各トレードに対して最適な ロット数（lot size） を計算する無料インジケーターです。計算は以下に基づきます： 口座残高に対する固定の リスク率（%） ATR ベースのストップロス距離 目標の リスクリワード比（risk:
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
インディケータ
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 通貨強弱メーター（視覚ダッシュボード付き） Multi-Currency Strength Dashboard PRO は MetaTrader 5 用のインジケーターで、 8つの主要通貨 （USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）の相対的な強弱をリアルタイムに算出し、最大 28 通貨ペア （ブローカーで利用可能なシンボルに依存）を分析します。 本ツールの目的は、通貨の強さ/弱さを素早く整理して表示し、 分析対象のペア選定 （強い通貨 vs 弱い通貨）をサポートし、強弱差が小さい組み合わせをフィルタリングしやすくすることです。 主な機能 チャート上の視覚ダッシュボード （0–100 に正規化された強弱バー表示）。 最大 28 ペアの分析 （自動リスト作成、必要に応じてブローカー接尾辞にも対応）。 Best Pairs （注目ペア）を、設定可能な最小強弱差に基づいて表示。 Worst Pairs （強弱差が小さいペア）を表示し、フィルタリングを補助。
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – MetaTrader 4 向け ICT / Smart Money Concepts インジケーター Market Structure Order Block Dashboard MT4 は、 Smart Money Concepts (SMC) と ICT の考え方にもとづいて設計された、MetaTrader 4 用の高度なインジケーターです。 マーケットストラクチャー（構造）、 Order Blocks（オーダーブロック） 、 BOS / ChoCH 、 Fair Value Gaps (FVG) 、 流動性ゾーン（Liquidity Zones） 、 Kill Zones 、 Volume Profile を 1 つのビジュアル・ダッシュボードに集約しています。 本ツールは自動売買 EA ではなく、ポジションを自動で開閉することはありません。 テクニカル分析専用インジケーター として、 FX 、 株価指数 、 貴金属（XAUUSD など） の 価格構造を素早く読み取り、トレードプランを組み立
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
インディケータ
Multi Currency Strength Dashboard Mini（無料）– MetaTrader 5 用 通貨強弱メーター Multi Currency Strength Dashboard Mini は MetaTrader 5 向けの無料インジケーターで、 8つの主要通貨 （USD / EUR / GBP / JPY / CHF / CAD / AUD / NZD）の相対的な強弱を、見やすいダッシュボードでリアルタイム表示します。 目的：強い通貨・弱い通貨を数秒で把握し、ウォッチリスト作成や「 強い通貨 vs 弱い通貨 」の組み合わせ選定を効率化します。 主な機能（Mini 無料版） 8主要通貨 の強弱を1つのパネルに表示。 強弱バー ＋パーセンテージの視覚的ダッシュボード。 自動リアルタイム更新（軽量更新）。 全タイムフレーム対応 （計算は選択した時間足で実行）。 多くのブローカーに対応（一般的なシンボルのサフィックスを考慮）。 仕組み Market Watch に表示されている主要FXペアの価格変化をもとに通貨ごとの強弱を算出し、0〜100に正規化してランキング形式
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
ユーティリティ
MT5版をお探しですか？ MetaTrader 5 をご使用の方は、こちらをクリックしてネイティブバージョンを入手してください： https://www.mql5.com/ja/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — プロフェッショナル通貨強弱インジケーター (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO は、MetaTrader 4 向けの高度なインジケーターで、FX市場における主要通貨の相対的な強さをリアルタイムで測定します。最大28の主要ペアを分析し、8つの主要通貨の正規化された強さを計算し、監視すべきペアや避けるべきペアを素早く特定できる完全なダッシュボードを表示します。 インジケーターの目的 通貨の強弱を明確かつ即座に可視化する。 「強い vs 弱い」の組み合わせを強調し、強いトレンドを特定するのに役立つ。 トレードするペアの選定を改善するためのフィルターとして機能する。 複数のチャートを開くことなく、FX分析を効率化する。 主な機能 多通
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
インディケータ
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – ロット計算 + SL/TP 可視化ゾーン（ドラッグ＆ドロップ）で高速・正確なリスク管理 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 は MetaTrader 4 用の ポジションサイジング （資金管理 / Money Management）インジケーターです。 1回の取引リスク 、 Stop Loss までの距離、そして銘柄情報（tick value / tick size / 必要証拠金 / レバレッジ等）をもとに、 最適なロットサイズ を自動計算します。 V2.0 は大幅アップデートです。パネルを見るだけではなく、 チャート上で直接トレードを操作 できるようになりました。 SL/TP の可視化ゾーン 、 BUY/SELL 切替 、そして ワンクリック調整 （Risk % / R:R / ATR）により、より実践的なワークフローを実現します。 V2.0 の主な新機能 BUY & SELL を完全サポート （1クリックで方向切替）。 新しい チャート上のインタラクティブゾーン
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
ユーティリティ
Trailing Stop Manager PRO — プロ向けトレーリングストップ管理（MT5） Trailing Stop Manager PRO は、MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーであり、保有中のポジションに対するトレーリングストップ管理を自動化します。 口座内のすべてのポジション、またはシンボルおよび MagicNumber でフィルタリングされたポジションのみを対象に管理できます。 本 EA は、固定 pips ベースのトレーリング、ATR ベースのトレーリング、自動ブレークイーブン、部分決済、およびビジュアルダッシュボードを備えています。 ツールの目的 すべてのポジションに対するトレーリングストップ管理を標準化すること。 ブレークイーブンと市場環境に応じたトレーリングによって利益を保護すること。 シンボルや MagicNumber のフィルタを用いて、手動取引および他 EA の戦略の両方を管理すること。 統合ダッシュボードを通じてリアルタイムでポジション状態を監視できるようにすること。 主な機能 pips ベースのトレーリングストップ ：トレーリング
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
ユーティリティ
Prop Firm Guardian PRO - エクイティ・プロテクター Prop Firm のチャレンジを、規律の自動化によってクリアしましょう。 資金提供型（プロップ）トレーディングで失敗する主な原因は、戦略ではなくリスク管理です。誤操作や感情的なトレードによって、1日の最大損失（Daily Drawdown）に到達してしまうことは致命的です。 Prop Firm Guardian PRO はあなたの自動セーフティネットです。口座のエクイティをリアルタイムで監視し、リミットを超える前にすべてをクローズします。 ️ 動作概要 このユーティリティは MT5 ターミナル上で動作し、浮動損益（P&L）を監視します。新規ポジションを開くことはせず、あなたの資金を保護することに特化しています。 資金保護：1日の損失上限に達した場合、すべてのポジションをクローズし、保留中の注文を削除します。 利益の確保：当日の利益目標に到達したら、その日のトレードを自動的に終了します。 オーバートレード防止：設定したリミットに到達した時点で、これ以上トレードできないようにします。 ️ 主な機能 デイリ
