Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que muestra un plan de trading visual completo: señal, Entrada (Entry), Stop Loss y Take Profits calculados automáticamente en múltiplos de R (riesgo). Este indicador no ejecuta órdenes. Es una herramienta de análisis y gestión visual, no un robot de trading.

Oferta de lanzamiento: Por cada compra, tienes derecho a 1 indicador de regalo a elegir de mi perfil de MQL5. Excepción: El bono no se aplica al producto Market Structure Order Block Dashboard MT5. Para recibir tu regalo, envíame un mensaje por MQL5 después de la compra con el nombre del producto deseado.

Características principales

Línea de tendencia con efecto neón (Alcista/Bajista)

Señal BUY/SELL tras el cambio de tendencia al cierre de la vela

Entrada, SL, TP1, TP2 y TP3 calculados automáticamente según el riesgo (1R)

Take Profits en múltiplos de R y Stop Loss basado en la volatilidad (margen configurable)

Next Target Highlight: resalta el próximo objetivo (TP1, TP2, TP3 o SL)

Hit Rate por TP (TP1, TP2, TP3) basado en el análisis del historial

Dashboard premium: Señal, Objetivos, Tasa de éxito y Beneficio (puntos)

Visualizador de operaciones: insignias, puntos de entrada y marcadores TP/SL

Modos Clean Chart (gráfico limpio) y Cinematic

Ejemplo de uso

Elegir un timeframe (M5 a H1 para intradía, H4 a D1 para swing). Esperar a que la tendencia cambie al cierre de la vela (señal BUY/SELL). Leer inmediatamente los niveles de Entrada, SL y TP1/TP2/TP3 en múltiplos de R. Gestionar la posición según tu plan (cierres parciales, break-even, trailing stop, etc.).

Parámetros principales

Amplitud, Multiplicador y Sensibilidad (Scalping, Intradía, Swing)

Ratios de TP1, TP2, TP3 y coeficiente de Stop Loss

Visualización: dashboard, objetivos, neón, escala y posición

Anti-flicker: limitación de FPS del dashboard para optimizar recursos

Alertas: cambio de tendencia, TP1, TP2, TP3, SL (Push, emergente, sonido)

Mercados y temporalidades

Forex, índices, CFD, cripto (según tu bróker)

Intradía: M5 a H1

Swing: H4 a D1

Guía de usuario y soporte

Hay una guía de usuario en PDF disponible para los compradores. Para recibirla, escríbeme por la mensajería de MQL5 después de tu compra.

Aviso legal

Este producto no garantiza resultados y no constituye asesoramiento financiero. El trading conlleva un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre el indicador en una cuenta de demostración antes de usarlo en real.