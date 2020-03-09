Einführung

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Impuls-Umkehrstrategie für Gold

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 ist die MetaTrader 4-Version des Expert Advisors, der sich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert hat. Mit derselben fortschrittlichen Methodik wie die MT5-Version entwickelt, implementiert er für die MT4-Plattform optimierte Impuls-Umkehrstrategien.

Trading-Philosophie

Die Strategie arbeitet durch Identifizierung signifikanter impulsiver Bewegungen in Goldpreisen, die Korrekturphasen vorausgehen. Das System erkennt diese Impulse und sucht Umkehrmöglichkeiten basierend auf temporären Ungleichgewichten von Angebot und Nachfrage.

Technische Merkmale

Für MT4 optimierter Impulserkennungsalgorithmus

Speziell für XAUUSD kalibrierte Parameter

System zur Validierung von Voreinstiegsbedingungen

Automatische Stop-Level-Verwaltung gemäß Broker-Regeln

Intelligente Positionsgrößen-Normalisierung

Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen

Integriertes Risikomanagement

Vordefiniertes Risiko/Ertrags-Verhältnis

Konfigurierbarer maximaler Spread-Filter

Validierung des Mindestvolumens pro Trade

Schutz vor ungünstigen Marktbedingungen

Verwendet kein Martingale, Grid oder Hochrisikostrategien

Gold-spezifische Optimierung

Der EA enthält Parameter, die ausschließlich für den Goldmarkt auf MT4 optimiert wurden, wobei die einzigartigen Eigenschaften dieser Plattform und die Volatilität von XAUUSD berücksichtigt werden.

Technische Anforderungen

MetaTrader 4 (Build 600 oder höher empfohlen)

Broker mit wettbewerbsfähigen Gold-Spreads

Mindesthebel: 1:100 (1:500 empfohlen)

Mindesteinzahlung: $500 für 1:500 Hebel

VPS für kontinuierlichen Betrieb empfohlen

Vom Nutzer konfigurierbare Parameter

Positionsgröße (automatisch normalisiert)

Maximal erlaubter Spread

Magic Number zur Identifizierung

Support und Updates

Technischer Support über das MQL5-Chatsystem

Kostenlose Updates für 12 Monate

Installations- und Konfigurationsanleitung für MT4

Nutzercommunity für Erfahrungsaustausch

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Edelmetallen birgt Verlustrisiken. Diese Software ist ein Handelsunterstützungswerkzeug für MetaTrader 4 und garantiert keine positiven Ergebnisse. Das Testen auf einem Demokonto vor dem realen Einsatz wird empfohlen.