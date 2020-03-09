Gold Kinetic Reversal PRO MT4
- Experten
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 10
Einführung
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 ist die MetaTrader 4-Version des Expert Advisors, der sich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert hat. Mit derselben fortschrittlichen Methodik wie die MT5-Version entwickelt, implementiert er für die MT4-Plattform optimierte Impuls-Umkehrstrategien.
Trading-Philosophie
Die Strategie arbeitet durch Identifizierung signifikanter impulsiver Bewegungen in Goldpreisen, die Korrekturphasen vorausgehen. Das System erkennt diese Impulse und sucht Umkehrmöglichkeiten basierend auf temporären Ungleichgewichten von Angebot und Nachfrage.
Technische Merkmale
- Für MT4 optimierter Impulserkennungsalgorithmus
- Speziell für XAUUSD kalibrierte Parameter
- System zur Validierung von Voreinstiegsbedingungen
- Automatische Stop-Level-Verwaltung gemäß Broker-Regeln
- Intelligente Positionsgrößen-Normalisierung
- Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen
Integriertes Risikomanagement
- Vordefiniertes Risiko/Ertrags-Verhältnis
- Konfigurierbarer maximaler Spread-Filter
- Validierung des Mindestvolumens pro Trade
- Schutz vor ungünstigen Marktbedingungen
- Verwendet kein Martingale, Grid oder Hochrisikostrategien
Gold-spezifische Optimierung
Der EA enthält Parameter, die ausschließlich für den Goldmarkt auf MT4 optimiert wurden, wobei die einzigartigen Eigenschaften dieser Plattform und die Volatilität von XAUUSD berücksichtigt werden.
Technische Anforderungen
- MetaTrader 4 (Build 600 oder höher empfohlen)
- Broker mit wettbewerbsfähigen Gold-Spreads
- Mindesthebel: 1:100 (1:500 empfohlen)
- Mindesteinzahlung: $500 für 1:500 Hebel
- VPS für kontinuierlichen Betrieb empfohlen
Vom Nutzer konfigurierbare Parameter
- Positionsgröße (automatisch normalisiert)
- Maximal erlaubter Spread
- Magic Number zur Identifizierung
Support und Updates
- Technischer Support über das MQL5-Chatsystem
- Kostenlose Updates für 12 Monate
- Installations- und Konfigurationsanleitung für MT4
- Nutzercommunity für Erfahrungsaustausch
Wichtiger Hinweis
Der Handel mit Edelmetallen birgt Verlustrisiken. Diese Software ist ein Handelsunterstützungswerkzeug für MetaTrader 4 und garantiert keine positiven Ergebnisse. Das Testen auf einem Demokonto vor dem realen Einsatz wird empfohlen.