Gold Kinetic Reversal PRO MT4

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Altın için Darbeli Ters Dönüş Stratejisi

Giriş

Gold Kinetic Reversal PRO MT4, altın piyasasına (XAUUSD) özel olarak uzmanlaşmış danışmanın MetaTrader 4 versiyonudur. MT5 versiyonuyla aynı gelişmiş metodolojiyle geliştirilmiş olup, MT4 platformu için optimize edilmiş darbeli ters dönüş stratejilerini uygular.

Ticaret Felsefesi

Strateji, altın fiyatlarında düzeltme aşamalarından önce gelen önemli darbeli hareketleri tanımlayarak çalışır. Sistem bu darbeleri tespit eder ve geçici arz-talep dengesizliklerine dayalı ters dönüş fırsatları arar.

Teknik Özellikler

  • MT4 için optimize edilmiş darbe tespit algoritması
  • XAUUSD için özel olarak kalibre edilmiş parametreler
  • Giriş öncesi koşul doğrulama sistemi
  • Broker kurallarına göre otomatik stop seviyesi yönetimi
  • Akıllı pozisyon boyutu normalleştirmesi
  • Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumlu

Entegre Risk Yönetimi

  • Önceden tanımlanmış risk/ödül oranı
  • Yapılandırılabilir maksimum spread filtresi
  • İşlem başına minimum hacim doğrulaması
  • Olumsuz piyasa koşullarına karşı koruma
  • Martingale, ızgara veya yüksek riskli stratejiler kullanmaz

Altın için Özel Optimizasyon

EA, bu platformun benzersiz özelliklerini ve XAUUSD oynaklığını dikkate alarak, MT4 üzerindeki altın piyasasına özel olarak optimize edilmiş parametreler içerir.

Teknik Gereksinimler

  • MetaTrader 4 (Build 600 veya üzeri önerilir)
  • Altında rekabetçi spread'ler sunan broker
  • Minimum kaldıraç: 1:100 (1:500 önerilir)
  • Minimum depozito: 1:500 kaldıraç için $500
  • Sürekli çalışma için VPS önerilir

Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Parametreler

  • Pozisyon boyutu (otomatik olarak normalleştirilir)
  • İzin verilen maksimum spread
  • Tanımlama için sihirli numara

Destek ve Güncellemeler

  • MQL5 sohbet sistemi üzerinden teknik destek
  • 12 ay ücretsiz güncellemeler
  • MT4 için kurulum ve yapılandırma kılavuzu
  • Deneyim paylaşımı için kullanıcı topluluğu

Önemli Not

Metallerle ticaret kayıp riski taşır. Bu yazılım MetaTrader 4 için bir ticaret yardım aracıdır ve olumlu sonuçlar garanti etmez. Gerçek kullanımdan önce demo hesapta test yapılması önerilir.

