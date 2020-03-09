Gold Kinetic Reversal PRO MT4

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - 黄金冲动反转策略

简介

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 是 MetaTrader 4 版本的专家顾问，专门针对黄金市场（XAUUSD）。采用与 MT5 版本相同的先进方法论开发，为 MT4 平台优化了冲动反转策略。

交易理念

该策略通过识别金价中先于修正阶段的重要冲动运动来运作。系统检测这些冲动，并基于暂时的供需不平衡寻找反转机会。

技术特点

  • 为 MT4 优化的冲动检测算法
  • 专门为 XAUUSD 校准的参数
  • 入场前条件验证系统
  • 根据经纪商规则自动管理止损水平
  • 智能仓位大小标准化
  • 兼容净额结算和对冲账户类型

集成风险管理

  • 预定义风险/回报比率
  • 可配置的最大点差过滤器
  • 每笔交易最小量验证
  • 防止不利市场条件的保护
  • 不使用马丁格尔、网格或高风险策略

黄金特定优化

该 EA 包含专门为 MT4 上的黄金市场优化的参数，考虑此平台的独特特性和 XAUUSD 的波动性。

技术要求

  • MetaTrader 4（推荐 Build 600 或更高）
  • 提供有竞争力黄金点差的经纪商
  • 最低杠杆：1:100（推荐 1:500）
  • 最低存款：1:500 杠杆需 $500
  • 推荐 VPS 以保持连续运行

用户可配置参数

  • 仓位大小（自动标准化）
  • 最大允许点差
  • 识别魔术号码

支持与更新

  • 通过 MQL5 聊天系统提供技术支持
  • 12 个月免费更新
  • MT4 安装和配置手册
  • 用户社区交流经验

重要提示

金属交易涉及亏损风险。本软件是 MetaTrader 4 的交易辅助工具，不保证盈利结果。建议在真实使用前在模拟账户上进行测试。

推荐产品
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
专家
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
专家
You can also monitor the real account performance here: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 I opened this account on December 2, 2025 . Please follow along and see how it grows from here — I’m excited to share its progress with you. Product Description  This EA is not over-fitted to backtests . It is designed with a strong focus on long-term stability and realistic, practical operation , rather than chasing perfect historical results. I created this EA because I felt that leaving money
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
专家
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hinter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
专家
MaxProfitDZ Expert adviser MaxProfitDz v1.4     Recommendations Symbol: ALL PAIRS ..i Recommended    EURUSD. Time Frame:1M. Brokers: ALL brokers .  low spread/commission, 1:500 leverage Minimum Deposit Recommended :   $500 USD  Lot Size for 500$   : 0.01  Use a broker with good execution and with a spread of 0.1-2 points. A very fast VPS is required Parameters EA TrendON=true (Read the  note ) MMType = 2 LotMultiplikator = 1 LotConst_or_not = TRUE Take profit :5-10 pips  for accounts with five
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
专家
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Summit Of Mountains
Dmitry Shutov
4 (1)
专家
Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works After launching the EA on a chart, the EA remembers the first order's Open level. The EA sets a Sell order grid above it. A Buy order grid is set below it. If the total profit of Buy and Sell orders exceeds the value of the Profit parameter, the EA closes the order d
Everest Ultimatum
Dmitry Shutov
1 (1)
专家
Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works The EA opens orders based on a built-in indicator. The EA determines the order with the greatest negative profit each tick. Then it determines the total profit of Buy and Sell orders on each currency pair. If the total profit of Buy or Sell orders on each currency pa
Goldenclaw
Sigit Hariyono
专家
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
专家
Project Maximum Heat   is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit,
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
购买之前，请使用模拟帐户 MyVolume Profile FV（免费版本） 进行几个月的前向测试。了解它，并找到最适合您的设置。 MyVolume Profile Scalper EA 是一种先进的 自动化   程序，旨在使用交易量配置文件，该程序 获取 指定时间段内特定价格水平的总交易量，并将总交易量划分为上涨交易量（使价格上涨的交易） ) 或下跌成交量（导致价格下跌的交易），然后开仓或 下 单。 该 EA 的核心引擎使用 Volume、Heiken Ashi 和 ADX 指标。 使用可定制的移动平均线的附加过滤器来确保并遵循移动平均线指标给出的趋势。 此过滤器是可选的，默认情况下为 TRUE（使用此过滤器）。 MyVolume Profile Scalper EA  按降序（从大到小时间范围）扫描所有时间范围（D1、H4、H1、M30、M15、M5、M1），并在条件匹配时下订单，您可以跟踪该交易量的交易量概况用于订单的时间范围。 扫描的时间范围是    可定制的。 特征： 批次模式：固定批次 如果您不需要鞅，请将鞅乘数设置为 1 来启用/禁用鞅 使用网格策略。 根据定义的距离（
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
The Golden City advisor truly shows promise thanks to its comprehensive approach to automating decision-making in the Forex market. However, it's important to consider a number of factors before using it: The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Golden City Automation : The advisor makes decisions independently, based on complex algorithms for analyzing the market situation. This allows to reduce the emotional burden on the
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
专家
释放Aureus Quantum Surge-H1的黄金自动交易潜力 Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 真实账户信号地址： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller  Aureus Quantum Surge-H1是一款尖端的专家顾问（EA），专为在H1时间框架内交易XAUUSD（黄金）而设计。它结合了多种技术指标和稳健的风险管理策略，在动荡的黄金市场中提供持续的表现。 关于EA： Aureus Quantum Surge-H1在2003年至2018年期间经过严格的开发和优化，采用了4-6个阶段的渐进式正向优化方法。该方法确保了出色的稳健性，避免了过度优化，使其在真实交易环境中高度可靠。此外，自2020年之前，EA已在实时环境中运行，您可以信赖其性能，而无需担心“线性”回测结果或数据造假。 主要特点 高级多指标策略 利用Ichimoku云图、MAC
Analitic RSI
Yvan Musatov
专家
A professional expert analyzes the market using the relative strength index. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price. This can show when the trend will lose strength and reverse. The signal from the exit from the overbought/oversold zones is analyzed, the levels of these zones will be the levels with LEVEL_MAX and LEVEL_MIN values. We buy when the signal first falls below a certain level (
Vetal Hoot EURJPY
Sayan Vandenhout
专家
VETAL HOOTEA USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
Evolution Scalper Grid v22
ANTON BELOUSOV
专家
Просдка и прибыль зависят от  Greed_Size = от 1 до 1000 1%  = самый безопасный, будет раньше выходить из позииции  при 100% = расчет лота будет максимальный  при 200% = максимальный удвоеный, выход из позиции также будет передерживать Символ XAUUSD (Gold (Spot)) Период 1 Минута (M1) 2022.01.10 01:05 - 2022.01.21 23:54 (2022.01.08 - 2022.01.24) Баров в истории 9896 Смоделировано тиков 629527 Качество моделирования 25.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Спред 10 Чи
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
专家
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
DYJ GlobalTradeGameTheoryStrongCurrency
Daying Cao
专家
DYJ GlobalTradeGameTheory(StrongCurrency) 是基于   StrongCurrency  指标的EA. 它仅仅使用一个货币对某个周期图表运行EA，就能监控全部货币对信号开仓关仓。 当某货币对多空强度分别超过规定值（最低70%）时，允许进入市场。 它还使用了Laguerre 滤波器过滤假信号. 我们现在将对每种货币的未来应用了博弈论策略，而不是历史价格图。这是一个更高的层次。动态市场博弈理论是决定货币对开仓后结果一个关键因素，你在任何其他货币强度信号指标中都找不到的！这是一个非常独特的功能。动态市场博弈论策略是基于整个市场活动（全部35对）。 这个EA可以通过我的数学算法修正未来的损失率。 EA的新闻交易是基于经典   动态市场博弈论策略 的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。 例如，如果要设置从19:00 PM到05:00 AM的工作时间，则必须定义两个不同的时间间隔，例如19:00至23:59和00:00至05:00。 例如设置新闻时间是19:59
One Shot One Kill MT4
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/128965 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/128966 “一击必杀”——黄金（XAU/USD）精准交易 通过安全且有利可图的交易策略掌握黄金市场 “一击必杀”是一款专业级专家顾问 (EA)，专门针对黄金 (XAU/USD) 交易进行了优化，同时还具有足够的灵活性来交易主要外汇对。此 EA 遵循严谨的方法，对每笔订单使用严格的获利 (TP) 和止损 (SL) 风险管理系统，确保交易的安全性和一致性。 与依赖马丁格尔、网格或平均的风险策略不同，“一击必杀”以预定义的风险和回报水平执行高精度交易。对于希望从黄金波动中获利同时保持严格风险控制的交易者来说，它是完美的解决方案。 主要特点和优势 针对黄金 (XAU/USD) 进行了优化 – 旨在利用黄金的高波动性实现最大利润。 严格的获利和止损 – 每笔交易都遵循严格的风险回报率。 无马丁格尔、无网格、无对冲 – 一种专业、风险控制的交易方式。 可定制
EA Black Spark
Suparma Suparma
专家
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Nasdaq 11
Sami Saydam
专家
New update: 13th of September 2024 It is very simple automated trader working on most instruments in Forex MT4 platform. It is a combination between Sami Saydam invented indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/87142  and other known indicators. It is running this signal since 4th September 2024:  https://www.mql5.com/en/signals/2257651  You can always watching it live.  This EA copyrighted in 2010 under the number 316009 for the owner Sami Saydam and with any MT4 indicator with specia
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
专家
NSA Prop Firm Robot EA for MT4 is an advanced trading algorithm specifically optimized for traders aiming to pass prop firm challenges such as FTMO, MyForexFunds, or FundedNext. I’ve personally tested this EA over several weeks, and I was impressed by how efficiently it balances profitability and risk — a key factor for any funded account strategy. The EA operates with strict drawdown control and steady profit accumulation. What differentiates NSA Prop Firm Robot EA from other automated systems
Bitcoin Trend Switch EA MT4
Song Jinwook
专家
比特币趋势切换 东方航空第四航段 各位交易员！ 我们已经完成了比特币最佳架构的开发！ 根据自主研发的曲率信号进入！ 受橡皮筋运动的启发，几条物理定律被应用了！ 输入:在恒定值计算后进入趋势方向 保护:马丁·盖尔相位停止，连续全损停止 符号:推荐比特币 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 默认设置值 TF for signal calc (independent of chart)  = PERIOD_H1 ATR lookback (scale)  = 60 Z-score window = 24 Z squash strength (-100..100) = 0.90 Lots at base balance = 0.01 Take-profit (points), market-close = 32000 Stop-loss (points), market-close = 30000 OnePositionOnly = true Allow new entries while a position exist
Gold Rush Algo
Nicholas Marc Groves
专家
Gold Rush Algo   is a professional AI trading system designed and optimized for the MT4 platform it trades   XAU/USD  Gold. Gold is a very difficult market to trade and is highly volatile, seeing huge spike off the back of news, we have developed an algorithm that doesn’t trade when the markets are seeing high volatility and uses a very clever recovery method if it gets caught in the wrong trend. This algorithm works independently on your terminal, you can run it on a computer or a VPS if you ch
MoonLightEA
Vladimir Shchenikov
3.59 (17)
专家
MoonLightEA is a multicurrency night scalper with a strict stop loss. EA Features: No martingale, no averaging, no grid 15 currency pairs (AUDCAD, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY) Minimum deposit - 100$ Minimum lot - 0.01 Minimum leverage - 1:100 Timeframe M15 Recommended types of accounts - ECN and NDD (standard and cent accounts not recommended) News filter (required indicator ffcal.ex4) Working time - 5 nights per
Milch Cow Multi Pro
Mohamed Nasseem
专家
Milch Cow Multi Pro EA   "is a tool designed to put in your hands the technical analysis tools and famous metatrade indicators  for 28 pairs of currencies in one chart It is also designed to enable you to trade manually and automatically side by side The expert includes all interactive screen features that help you adjust settings while the expert is operating with a large number of buttons and easy checkboxes. It also includes five indicators to generate the buy or sell signals the smart proces
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
该产品的买家也购买
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TR
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
专家
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
作者的更多信息
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
专家
Price Impulse Reversal EA 是一个专业的自动化外汇交易系统，基于纯价格行为原理开发，完全无需使用任何滞后技术指标。系统实现全自动24/5市场监控，能够持续分析价格波动并执行交易决策。内置完善的风险管理模块，每笔交易都设有预设的止损和止盈水平，确保风险可控。智能点差过滤功能只在最佳市场条件下执行交易，避免高波动期间的不利操作。 系统专门针对四个特定货币对进行深度优化：欧元/美元(EURUSD)、欧元/加元(EURCAD)、澳元/加元(AUDCAD)、澳元/日元(AUDJPY)。这些货币对经过严格筛选，确保策略在这些市场上表现最佳。用户可根据个人需求调整三个关键参数：交易手数大小、允许的最大点差值以及用于订单识别的魔术数字。 重要注意事项：由于外汇市场的周期性特征，本EA需要至少一年的完整运行周期才能充分展现其性能。较短的测试时间（1-3个月）可能无法全面反映系统在不同市场环境下的表现。为实现更好的策略分散和评估效果，建议同时在全部四个兼容货币对上运行本系统。系统设计注重稳定性和一致性，适合中长期自动化交易需求。
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
专家
Price Impulse Reversal EA 是一个专业的自动化外汇交易系统，基于纯价格行为原理开发，完全无需使用任何滞后技术指标。系统实现全自动24/5市场监控，能够持续分析价格波动并执行交易决策。内置完善的风险管理模块，每笔交易都设有预设的止损和止盈水平，确保风险可控。智能点差过滤功能只在最佳市场条件下执行交易，避免高波动期间的不利操作。 系统专门针对四个特定货币对进行深度优化：欧元/美元(EURUSD)、欧元/加元(EURCAD)、澳元/加元(AUDCAD)、澳元/日元(AUDJPY)。这些货币对经过严格筛选，确保策略在这些市场上表现最佳。用户可根据个人需求调整三个关键参数：交易手数大小、允许的最大点差值以及用于订单识别的魔术数字。 重要注意事项：由于外汇市场的周期性特征，本EA需要至少一年的完整运行周期才能充分展现其性能。较短的测试时间（1-3个月）可能无法全面反映系统在不同市场环境下的表现。为实现更好的策略分散和评估效果，建议同时在全部四个兼容货币对上运行本系统。系统设计注重稳定性和一致性，适合中长期自动化交易需求。
Gold Kinetic Reversal PRO MT5
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
专家
Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - 黄金冲动反转策略 简介 Gold Kinetic Reversal PRO MT5 是专门针对黄金市场（XAUUSD）的专家顾问。经过多年对这种贵金属独特模式的研究开发，它实现了结合价格动态分析和保守风险管理的先进方法论。 交易理念 该策略基于识别黄金市场在受控修正阶段之前表现出显著冲动运动的特定时刻。我们的系统基于市场阶段转换进行操作，捕捉供需动态呈现暂时不平衡的机会。 技术特点 针对黄金波动率优化的冲动检测算法 专门为XAUUSD校准的参数 入场前条件验证系统 根据经纪商规则自动管理止损水平 智能仓位大小标准化 集成风险管理 预定义有利的风险/回报比率 可配置的最大点差过滤器 每笔交易最小量验证 防止不利市场条件的保护 不使用马丁格尔、网格或高风险策略 黄金特定优化 该EA包含专门针对黄金市场优化的参数，考虑其独特的波动特征、不同交易时段的行为和季节性模式。 技术要求 提供有竞争力黄金点差的经纪商（推荐ECN/RAW账户） 净额结算类型账户 最低杠杆：1:100（推荐1:500） 最低存款：1:500杠杆需$500 强
筛选:
无评论
回复评论