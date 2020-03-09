Gold Kinetic Reversal PRO MT4
- 专家
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- 版本: 3.0
- 激活: 10
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - 黄金冲动反转策略
简介
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 是 MetaTrader 4 版本的专家顾问，专门针对黄金市场（XAUUSD）。采用与 MT5 版本相同的先进方法论开发，为 MT4 平台优化了冲动反转策略。
交易理念
该策略通过识别金价中先于修正阶段的重要冲动运动来运作。系统检测这些冲动，并基于暂时的供需不平衡寻找反转机会。
技术特点
- 为 MT4 优化的冲动检测算法
- 专门为 XAUUSD 校准的参数
- 入场前条件验证系统
- 根据经纪商规则自动管理止损水平
- 智能仓位大小标准化
- 兼容净额结算和对冲账户类型
集成风险管理
- 预定义风险/回报比率
- 可配置的最大点差过滤器
- 每笔交易最小量验证
- 防止不利市场条件的保护
- 不使用马丁格尔、网格或高风险策略
黄金特定优化
该 EA 包含专门为 MT4 上的黄金市场优化的参数，考虑此平台的独特特性和 XAUUSD 的波动性。
技术要求
- MetaTrader 4（推荐 Build 600 或更高）
- 提供有竞争力黄金点差的经纪商
- 最低杠杆：1:100（推荐 1:500）
- 最低存款：1:500 杠杆需 $500
- 推荐 VPS 以保持连续运行
用户可配置参数
- 仓位大小（自动标准化）
- 最大允许点差
- 识别魔术号码
支持与更新
- 通过 MQL5 聊天系统提供技术支持
- 12 个月免费更新
- MT4 安装和配置手册
- 用户社区交流经验
重要提示
金属交易涉及亏损风险。本软件是 MetaTrader 4 的交易辅助工具，不保证盈利结果。建议在真实使用前在模拟账户上进行测试。