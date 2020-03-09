简介

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - 黄金冲动反转策略

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 是 MetaTrader 4 版本的专家顾问，专门针对黄金市场（XAUUSD）。采用与 MT5 版本相同的先进方法论开发，为 MT4 平台优化了冲动反转策略。

交易理念

该策略通过识别金价中先于修正阶段的重要冲动运动来运作。系统检测这些冲动，并基于暂时的供需不平衡寻找反转机会。

技术特点

为 MT4 优化的冲动检测算法

专门为 XAUUSD 校准的参数

入场前条件验证系统

根据经纪商规则自动管理止损水平

智能仓位大小标准化

兼容净额结算和对冲账户类型

集成风险管理

预定义风险/回报比率

可配置的最大点差过滤器

每笔交易最小量验证

防止不利市场条件的保护

不使用马丁格尔、网格或高风险策略

黄金特定优化

该 EA 包含专门为 MT4 上的黄金市场优化的参数，考虑此平台的独特特性和 XAUUSD 的波动性。

技术要求

MetaTrader 4（推荐 Build 600 或更高）

提供有竞争力黄金点差的经纪商

最低杠杆：1:100（推荐 1:500）

最低存款：1:500 杠杆需 $500

推荐 VPS 以保持连续运行

用户可配置参数

仓位大小（自动标准化）

最大允许点差

识别魔术号码

支持与更新

通过 MQL5 聊天系统提供技术支持

12 个月免费更新

MT4 安装和配置手册

用户社区交流经验

重要提示

金属交易涉及亏损风险。本软件是 MetaTrader 4 的交易辅助工具，不保证盈利结果。建议在真实使用前在模拟账户上进行测试。