Introdução

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Estratégia de Reversão por Impulso para Ouro

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 é a versão para MetaTrader 4 do consultor especializado no mercado do ouro (XAUUSD). Desenvolvido com a mesma metodologia avançada da versão MT5, implementa estratégias de reversão por impulso otimizadas para a plataforma MT4.

Filosofia de Trading

A estratégia opera identificando movimentos impulsivos significativos nos preços do ouro que precedem fases de correção. O sistema detecta esses impulsos e busca oportunidades de reversão baseadas em desequilíbrios temporários de oferta e procura.

Características Técnicas

Algoritmo de detecção de impulso otimizado para MT4

Parâmetros especificamente calibrados para XAUUSD

Sistema de validação de condições pré-entrada

Gestão automática de níveis de stop conforme regras da corretora

Normalização inteligente do tamanho da posição

Compatível com tipos de conta Netting e Hedging

Gestão de Risco Integrada

Relação risco/benefício predefinida

Filtro de spread máximo configurável

Validação de volume mínimo por operação

Proteção contra condições adversas do mercado

Não utiliza martingale, grid ou estratégias de alto risco

Otimização Específica para Ouro

O EA inclui parâmetros otimizados exclusivamente para o mercado do ouro no MT4, considerando as características únicas desta plataforma e a volatilidade do XAUUSD.

Requisitos Técnicos

MetaTrader 4 (Build 600 ou superior recomendado)

Corretora com spreads competitivos em ouro

Alavancagem mínima: 1:100 (1:500 recomendado)

Depósito mínimo: $500 para alavancagem 1:500

VPS recomendado para operação contínua

Parâmetros Configuráveis pelo Usuário

Tamanho da posição (normalizado automaticamente)

Spread máximo permitido

Número mágico para identificação

Suporte e Atualizações

Suporte técnico através do sistema de chat do MQL5

Atualizações gratuitas por 12 meses

Manual de instalação e configuração para MT4

Comunidade de usuários para troca de experiências

Nota Importante

A negociação com metais envolve risco de perda. Este software é uma ferramenta de assistência à negociação para MetaTrader 4 e não garante resultados positivos. Recomenda-se testar em conta demo antes de usar em real.