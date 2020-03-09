Gold Kinetic Reversal PRO MT4
- Experts
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Versão: 3.0
- Ativações: 10
Introdução
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 é a versão para MetaTrader 4 do consultor especializado no mercado do ouro (XAUUSD). Desenvolvido com a mesma metodologia avançada da versão MT5, implementa estratégias de reversão por impulso otimizadas para a plataforma MT4.
Filosofia de Trading
A estratégia opera identificando movimentos impulsivos significativos nos preços do ouro que precedem fases de correção. O sistema detecta esses impulsos e busca oportunidades de reversão baseadas em desequilíbrios temporários de oferta e procura.
Características Técnicas
- Algoritmo de detecção de impulso otimizado para MT4
- Parâmetros especificamente calibrados para XAUUSD
- Sistema de validação de condições pré-entrada
- Gestão automática de níveis de stop conforme regras da corretora
- Normalização inteligente do tamanho da posição
- Compatível com tipos de conta Netting e Hedging
Gestão de Risco Integrada
- Relação risco/benefício predefinida
- Filtro de spread máximo configurável
- Validação de volume mínimo por operação
- Proteção contra condições adversas do mercado
- Não utiliza martingale, grid ou estratégias de alto risco
Otimização Específica para Ouro
O EA inclui parâmetros otimizados exclusivamente para o mercado do ouro no MT4, considerando as características únicas desta plataforma e a volatilidade do XAUUSD.
Requisitos Técnicos
- MetaTrader 4 (Build 600 ou superior recomendado)
- Corretora com spreads competitivos em ouro
- Alavancagem mínima: 1:100 (1:500 recomendado)
- Depósito mínimo: $500 para alavancagem 1:500
- VPS recomendado para operação contínua
Parâmetros Configuráveis pelo Usuário
- Tamanho da posição (normalizado automaticamente)
- Spread máximo permitido
- Número mágico para identificação
Suporte e Atualizações
- Suporte técnico através do sistema de chat do MQL5
- Atualizações gratuitas por 12 meses
- Manual de instalação e configuração para MT4
- Comunidade de usuários para troca de experiências
Nota Importante
A negociação com metais envolve risco de perda. Este software é uma ferramenta de assistência à negociação para MetaTrader 4 e não garante resultados positivos. Recomenda-se testar em conta demo antes de usar em real.