Gold Kinetic Reversal PRO MT4

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Estratégia de Reversão por Impulso para Ouro

Introdução

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 é a versão para MetaTrader 4 do consultor especializado no mercado do ouro (XAUUSD). Desenvolvido com a mesma metodologia avançada da versão MT5, implementa estratégias de reversão por impulso otimizadas para a plataforma MT4.

Filosofia de Trading

A estratégia opera identificando movimentos impulsivos significativos nos preços do ouro que precedem fases de correção. O sistema detecta esses impulsos e busca oportunidades de reversão baseadas em desequilíbrios temporários de oferta e procura.

Características Técnicas

  • Algoritmo de detecção de impulso otimizado para MT4
  • Parâmetros especificamente calibrados para XAUUSD
  • Sistema de validação de condições pré-entrada
  • Gestão automática de níveis de stop conforme regras da corretora
  • Normalização inteligente do tamanho da posição
  • Compatível com tipos de conta Netting e Hedging

Gestão de Risco Integrada

  • Relação risco/benefício predefinida
  • Filtro de spread máximo configurável
  • Validação de volume mínimo por operação
  • Proteção contra condições adversas do mercado
  • Não utiliza martingale, grid ou estratégias de alto risco

Otimização Específica para Ouro

O EA inclui parâmetros otimizados exclusivamente para o mercado do ouro no MT4, considerando as características únicas desta plataforma e a volatilidade do XAUUSD.

Requisitos Técnicos

  • MetaTrader 4 (Build 600 ou superior recomendado)
  • Corretora com spreads competitivos em ouro
  • Alavancagem mínima: 1:100 (1:500 recomendado)
  • Depósito mínimo: $500 para alavancagem 1:500
  • VPS recomendado para operação contínua

Parâmetros Configuráveis pelo Usuário

  • Tamanho da posição (normalizado automaticamente)
  • Spread máximo permitido
  • Número mágico para identificação

Suporte e Atualizações

  • Suporte técnico através do sistema de chat do MQL5
  • Atualizações gratuitas por 12 meses
  • Manual de instalação e configuração para MT4
  • Comunidade de usuários para troca de experiências

Nota Importante

A negociação com metais envolve risco de perda. Este software é uma ferramenta de assistência à negociação para MetaTrader 4 e não garante resultados positivos. Recomenda-se testar em conta demo antes de usar em real.

