Einführung

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - Impuls-Umkehrstrategie für Gold

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 ist ein Expert Advisor, der sich ausschließlich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert hat. Nach jahrelanger Forschung der einzigartigen Muster dieses Edelmetalls entwickelt, implementiert er eine fortschrittliche Methodik, die Preisanalyse mit konservativem Risikomanagement kombiniert.

Trading-Philosophie

Die Strategie basiert auf der Identifizierung spezifischer Momente, in denen der Goldmarkt signifikante impulsive Bewegungen zeigt, die kontrollierten Korrekturphasen vorausgehen. Unser System operiert auf Basis von Marktphasenübergängen und nutzt Gelegenheiten, bei denen Angebots- und Nachfragedynamik temporäre Ungleichgewichte aufweisen.

Technische Merkmale

Impulserkennungsalgorithmus optimiert für Goldvolatilität

Speziell für XAUUSD kalibrierte Parameter

System zur Validierung von Voreinstiegsbedingungen

Automatische Stop-Level-Verwaltung gemäß Broker-Regeln

Intelligente Positionsgrößen-Normalisierung

Integriertes Risikomanagement

Vordefiniertes günstiges Risiko/Ertrags-Verhältnis

Konfigurierbarer maximaler Spread-Filter

Validierung des Mindestvolumens pro Trade

Schutz vor ungünstigen Marktbedingungen

Verwendet kein Martingale, Grid oder Hochrisikostrategien

Gold-spezifische Optimierung

Der EA enthält Parameter, die ausschließlich für den Goldmarkt optimiert wurden und dabei dessen einzigartige Volatilitätsmerkmale, Verhalten in verschiedenen Handelszeiten und saisonale Muster berücksichtigen.

Technische Anforderungen

Broker mit wettbewerbsfähigen Gold-Spreads (ECN/RAW empfohlen)

Netting-Kontotyp

Mindesthebel: 1:100 (1:500 empfohlen)

Mindesteinzahlung: $500 für 1:500 Hebel

VPS für kontinuierlichen Betrieb dringend empfohlen

Vom Nutzer konfigurierbare Parameter

Positionsgröße (automatisch normalisiert)

Maximal erlaubter Spread

Magic Number zur Identifizierung

Support und Updates

Technischer Support über das MQL5-Chatsystem

Kostenlose Updates für 12 Monate

Detaillierte Installations- und Konfigrationsanleitung

Nutzercommunity für Erfahrungsaustausch

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Edelmetallen birgt Verlustrisiken. Diese Software ist ein Handelsunterstützungswerkzeug und garantiert keine positiven Ergebnisse. Das Testen auf einem Demokonto vor dem realen Einsatz wird empfohlen.