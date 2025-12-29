Gold Kinetic Reversal PRO MT5

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - Impuls-Umkehrstrategie für Gold

Einführung

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 ist ein Expert Advisor, der sich ausschließlich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert hat. Nach jahrelanger Forschung der einzigartigen Muster dieses Edelmetalls entwickelt, implementiert er eine fortschrittliche Methodik, die Preisanalyse mit konservativem Risikomanagement kombiniert.

Trading-Philosophie

Die Strategie basiert auf der Identifizierung spezifischer Momente, in denen der Goldmarkt signifikante impulsive Bewegungen zeigt, die kontrollierten Korrekturphasen vorausgehen. Unser System operiert auf Basis von Marktphasenübergängen und nutzt Gelegenheiten, bei denen Angebots- und Nachfragedynamik temporäre Ungleichgewichte aufweisen.

Technische Merkmale

  • Impulserkennungsalgorithmus optimiert für Goldvolatilität
  • Speziell für XAUUSD kalibrierte Parameter
  • System zur Validierung von Voreinstiegsbedingungen
  • Automatische Stop-Level-Verwaltung gemäß Broker-Regeln
  • Intelligente Positionsgrößen-Normalisierung

Integriertes Risikomanagement

  • Vordefiniertes günstiges Risiko/Ertrags-Verhältnis
  • Konfigurierbarer maximaler Spread-Filter
  • Validierung des Mindestvolumens pro Trade
  • Schutz vor ungünstigen Marktbedingungen
  • Verwendet kein Martingale, Grid oder Hochrisikostrategien

Gold-spezifische Optimierung

Der EA enthält Parameter, die ausschließlich für den Goldmarkt optimiert wurden und dabei dessen einzigartige Volatilitätsmerkmale, Verhalten in verschiedenen Handelszeiten und saisonale Muster berücksichtigen.

Technische Anforderungen

  • Broker mit wettbewerbsfähigen Gold-Spreads (ECN/RAW empfohlen)
  • Netting-Kontotyp
  • Mindesthebel: 1:100 (1:500 empfohlen)
  • Mindesteinzahlung: $500 für 1:500 Hebel
  • VPS für kontinuierlichen Betrieb dringend empfohlen

Vom Nutzer konfigurierbare Parameter

  • Positionsgröße (automatisch normalisiert)
  • Maximal erlaubter Spread
  • Magic Number zur Identifizierung

Support und Updates

  • Technischer Support über das MQL5-Chatsystem
  • Kostenlose Updates für 12 Monate
  • Detaillierte Installations- und Konfigrationsanleitung
  • Nutzercommunity für Erfahrungsaustausch

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Edelmetallen birgt Verlustrisiken. Diese Software ist ein Handelsunterstützungswerkzeug und garantiert keine positiven Ergebnisse. Das Testen auf einem Demokonto vor dem realen Einsatz wird empfohlen.

