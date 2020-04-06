Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4

Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

Der Gold-Scharfschütze | Trend-Swing-Strategie | Stetiges Wachstum

Aurum Gold Ambush ist ein spezialisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold), das auf Geduld und Präzision ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Bots, die jede Minute Trades eröffnen, agiert dieser Algorithmus wie ein Scharfschütze (Sniper): Er wartet auf das perfekte Setup und schlägt zu, um die maximale Marktbewegung zu erfassen.

Dieser EA wurde für langfristiges Kapitalwachstum entwickelt und priorisiert Qualität vor Quantität.

⚠️ Ist dieser EA für Sie geeignet? (Bitte lesen)

* ❌ KAUFEN SIE NICHT, wenn Sie nach "Action" suchen und stündlich neue Trades sehen wollen.

* ❌ KAUFEN SIE NICHT, wenn Sie ein "Schnell reich werden"-Glücksspiel-Tool suchen.

* ✅ KAUFEN SIE, wenn Sie verstehen, dass ein perfekter Swing-Trade mehr wert ist als 50 kleine Scalping-Trades.

* ✅ KAUFEN SIE, wenn Sie Ihr Kapital stetig mit einem professionellen Chance-Risiko-Verhältnis vermehren wollen.

📈 Die "Aurum" Investment-Philosophie

Betrachten Sie diesen EA als ein Digitales Asset, nicht als einen Chip im Casino.

Die meisten Trader scheitern, weil sie "schnellen Gewinnen" nachjagen. Aurum wurde für den Intelligenten Investor entwickelt, der die Kraft des Zinseszinseffekts (Compounding) versteht.

* Denken Sie wie ein Hedgefonds: Wir zielen nicht darauf ab, das Konto an einem Tag zu verdoppeln. Wir zielen auf konsistentes, monatliches Wachstum, das sich über die Zeit potenziert.

* Schlafen Sie ruhig: Die Strategie ist vollautomatisiert und verfügt über strikte Sicherheitsmaßnahmen. Sie müssen nicht auf Charts starren.

* Ihr Motor für passives Einkommen: Egal, ob Sie ein privates Altersvorsorge-Portfolio aufbauen oder ein Prop-Firm-Konto verwalten, Aurum arbeitet leise im Hintergrund, um Ihre Kapitalkurve ansteigen zu lassen.

"Handeln Sie nicht nur. Bauen Sie Vermögen auf."

📊 Die Strategie: Ambush & Swing

Die Logik basiert auf zwei Phasen, um Effizienz in allen Marktbedingungen zu gewährleisten:

* Der Hinterhalt (Ruhige Märkte): Während geringer Volatilität bleibt der EA nicht untätig. Er identifiziert Mikro-Chancen, um Profit aus dem Marktrauschen zu ziehen und das Konto aktiv zu halten.

* Der Swing (Ausbruchsphase): Dies ist die Kernstärke von Aurum. Wenn ein echter Trendausbruch erkannt wird (Aufwärts oder Abwärts), steigt der EA ein und zielt darauf ab, die gesamte Welle zu reiten. Er nutzt fortgeschrittenen Trailing-Stop und intelligente Ausstiege, um den maximalen Profit aus dem Trend zu holen, bevor er dreht.

Hauptmerkmale:

* Trendfolge: Er kämpft nicht gegen den Markt. Wenn Gold fliegt, kaufen wir. Wenn Gold abstürzt, verkaufen wir.

* Kapitalerhalt: Jeder Trade hat einen festen Stop Loss. Kein Martingale. Kein gefährliches Grid.

* Intelligentes Money Management: Sie kontrollieren exakt, wie viel Sie pro Trade riskieren (z.B. 1% oder 2%).

🔧 Einfache Eingaben (Plug & Play)

Wir glauben, dass Komplexität "unter der Haube" bleiben sollte. Die technischen Algorithmen sind als interne "Filter" voroptimiert, um Stabilität zu gewährleisten. Sie müssen nur Ihre Risiko-Einstellungen anpassen:

* Risk_Type: Wählen Sie, wie der EA die Lot-Größe berechnet.

* Risk_Param_A (Entscheidend): Der Prozentsatz Ihres Kontostands, den Sie bereit sind pro Trade zu riskieren (z.B. 1.0 = 1%).

* Risk_Param_B: Die maximal erlaubte Lot-Größe (Sicherheitskappe).

* Time Settings: Passen Sie bei Bedarf Start- und Endzeit der Handelssitzung an (Serverzeit).

(Hinweis: Eingaben mit der Bezeichnung 'Filter_01' bis 'Filter_31' enthalten den Kernalgorithmus und sind für die aktuellen Marktbedingungen vorkalibriert. Diese müssen nicht geändert werden.)

⚙️ Empfehlungen

* Symbol: XAUUSD (Gold).

* Zeitrahmen: H1 (1-Stunden-Chart).

* Broker: Ein ECN-Konto mit niedrigem Spread und schneller Ausführung wird empfohlen.

* Geduld: Lassen Sie den EA seine Arbeit machen. Greifen Sie nicht manuell ein.

Bauen Sie Ihr Vermögen mit Geduld und Präzision auf.

🛡️ WICHTIG: Broker-Synchronisation (Bitte lesen)

Da jeder Broker unterschiedliche Serverkonfigurationen verwendet, müssen die internen Algorithmen des EA perfekt auf Ihren Datenfeed abgestimmt sein.

Senden Sie mir nach dem Kauf bitte eine private Nachricht.

Ich werde Ihnen den "Kalibrierungs-Guide" zusenden. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die verborgene Logik mit Ihrem spezifischen Broker zu synchronisieren und maximale Präzision zu gewährleisten.

(Überspringen Sie diesen Schritt nicht. Er stellt sicher, dass die unsichtbaren Filter exakt zum beabsichtigten Zeitpunkt auslösen.)

Willkommen bei Aurum!