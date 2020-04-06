Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4

Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Der Gold-Scharfschütze | Trend-Swing-Strategie | Stetiges Wachstum
Aurum Gold Ambush ist ein spezialisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold), das auf Geduld und Präzision ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Bots, die jede Minute Trades eröffnen, agiert dieser Algorithmus wie ein Scharfschütze (Sniper): Er wartet auf das perfekte Setup und schlägt zu, um die maximale Marktbewegung zu erfassen.
Dieser EA wurde für langfristiges Kapitalwachstum entwickelt und priorisiert Qualität vor Quantität.
⚠️ Ist dieser EA für Sie geeignet? (Bitte lesen)
 * ❌ KAUFEN SIE NICHT, wenn Sie nach "Action" suchen und stündlich neue Trades sehen wollen.
 * ❌ KAUFEN SIE NICHT, wenn Sie ein "Schnell reich werden"-Glücksspiel-Tool suchen.
 * ✅ KAUFEN SIE, wenn Sie verstehen, dass ein perfekter Swing-Trade mehr wert ist als 50 kleine Scalping-Trades.
 * ✅ KAUFEN SIE, wenn Sie Ihr Kapital stetig mit einem professionellen Chance-Risiko-Verhältnis vermehren wollen.
📈 Die "Aurum" Investment-Philosophie
Betrachten Sie diesen EA als ein Digitales Asset, nicht als einen Chip im Casino.
Die meisten Trader scheitern, weil sie "schnellen Gewinnen" nachjagen. Aurum wurde für den Intelligenten Investor entwickelt, der die Kraft des Zinseszinseffekts (Compounding) versteht.
 * Denken Sie wie ein Hedgefonds: Wir zielen nicht darauf ab, das Konto an einem Tag zu verdoppeln. Wir zielen auf konsistentes, monatliches Wachstum, das sich über die Zeit potenziert.
 * Schlafen Sie ruhig: Die Strategie ist vollautomatisiert und verfügt über strikte Sicherheitsmaßnahmen. Sie müssen nicht auf Charts starren.
 * Ihr Motor für passives Einkommen: Egal, ob Sie ein privates Altersvorsorge-Portfolio aufbauen oder ein Prop-Firm-Konto verwalten, Aurum arbeitet leise im Hintergrund, um Ihre Kapitalkurve ansteigen zu lassen.
"Handeln Sie nicht nur. Bauen Sie Vermögen auf."
📊 Die Strategie: Ambush & Swing
Die Logik basiert auf zwei Phasen, um Effizienz in allen Marktbedingungen zu gewährleisten:
 * Der Hinterhalt (Ruhige Märkte): Während geringer Volatilität bleibt der EA nicht untätig. Er identifiziert Mikro-Chancen, um Profit aus dem Marktrauschen zu ziehen und das Konto aktiv zu halten.
 * Der Swing (Ausbruchsphase): Dies ist die Kernstärke von Aurum. Wenn ein echter Trendausbruch erkannt wird (Aufwärts oder Abwärts), steigt der EA ein und zielt darauf ab, die gesamte Welle zu reiten. Er nutzt fortgeschrittenen Trailing-Stop und intelligente Ausstiege, um den maximalen Profit aus dem Trend zu holen, bevor er dreht.
Hauptmerkmale:
 * Trendfolge: Er kämpft nicht gegen den Markt. Wenn Gold fliegt, kaufen wir. Wenn Gold abstürzt, verkaufen wir.
 * Kapitalerhalt: Jeder Trade hat einen festen Stop Loss. Kein Martingale. Kein gefährliches Grid.
 * Intelligentes Money Management: Sie kontrollieren exakt, wie viel Sie pro Trade riskieren (z.B. 1% oder 2%).
🔧 Einfache Eingaben (Plug & Play)
Wir glauben, dass Komplexität "unter der Haube" bleiben sollte. Die technischen Algorithmen sind als interne "Filter" voroptimiert, um Stabilität zu gewährleisten. Sie müssen nur Ihre Risiko-Einstellungen anpassen:
 * Risk_Type: Wählen Sie, wie der EA die Lot-Größe berechnet.
 * Risk_Param_A (Entscheidend): Der Prozentsatz Ihres Kontostands, den Sie bereit sind pro Trade zu riskieren (z.B. 1.0 = 1%).
 * Risk_Param_B: Die maximal erlaubte Lot-Größe (Sicherheitskappe).
 * Time Settings: Passen Sie bei Bedarf Start- und Endzeit der Handelssitzung an (Serverzeit).
(Hinweis: Eingaben mit der Bezeichnung 'Filter_01' bis 'Filter_31' enthalten den Kernalgorithmus und sind für die aktuellen Marktbedingungen vorkalibriert. Diese müssen nicht geändert werden.)
⚙️ Empfehlungen
 * Symbol: XAUUSD (Gold).
 * Zeitrahmen: H1 (1-Stunden-Chart).
 * Broker: Ein ECN-Konto mit niedrigem Spread und schneller Ausführung wird empfohlen.
 * Geduld: Lassen Sie den EA seine Arbeit machen. Greifen Sie nicht manuell ein.
Bauen Sie Ihr Vermögen mit Geduld und Präzision auf.
🛡️ WICHTIG: Broker-Synchronisation (Bitte lesen)
Da jeder Broker unterschiedliche Serverkonfigurationen verwendet, müssen die internen Algorithmen des EA perfekt auf Ihren Datenfeed abgestimmt sein.
Senden Sie mir nach dem Kauf bitte eine private Nachricht.
Ich werde Ihnen den "Kalibrierungs-Guide" zusenden. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die verborgene Logik mit Ihrem spezifischen Broker zu synchronisieren und maximale Präzision zu gewährleisten.
(Überspringen Sie diesen Schritt nicht. Er stellt sicher, dass die unsichtbaren Filter exakt zum beabsichtigten Zeitpunkt auslösen.)
Willkommen bei Aurum!

Empfohlene Produkte
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experten
. .. *** Signal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Arbeitsprozess berechnet Unterstützung und Widerstand einschließlich des höchsten und niedrigsten Preises jeder Kerze Der EA berechnet schwebende Aufträge zum höchsten oder niedrigsten Preis nach dem Unterstützungs-/Widerstandsniveau und schließt den schwebenden Auftrag am nächsten Tag, wenn er nicht verwendet wird. -EA verw
Leopard Scalper EA
Clement Bongola
1 (1)
Experten
Leopard Scalper EA v3.0 – Aktualisierungsbeschreibung Optimiert für EURUSD-Handel auf beliebigen Charts Übersicht: Leopard Scalper EA wurde in dieser Version erheblich verbessert, mit sorgfältigen Anpassungen zur Steigerung der Leistung und Stabilität. Ursprünglich für GOLD (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt, zeigt es nun bessere Ergebnisse auf EURUSD und kann auch auf anderen Instrumenten wie BTC, ETH, XRP, GAS, OIL (XTI), US30 und US100 verwendet werden. Benutzer sollten jedoch vorsicht
Golden Hartley MT4
Peter Slamenec
Experten
EA Golden HARTLEY ist eine robuste Handelsstrategie, die für XAUUSD oder GOLD und den M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA erstellt schwebende Stop-Trade-Aufträge unter Verwendung der Indikatoren Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range und Parameter, die auf dem Marktumfeld basieren. Es verwendet feste SL, PT und Ausstieg aus der Position nach Zeitabschaltung. Der EA wurde mit mehreren Monte-Carlo-Robustheitstests getestet und optimiert. Der Backtest wurde mit Ticks-Daten mit ein
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Experten
Vielen Dank für Ihr Interesse an "HERO_Time_USDJPY". Übersicht von "HERO_Time_USDJPY": Betreibbar mit minimalem Kapital Hält Positionen nur für wenige Stunden Vollständig automatisierter Betrieb Einfache und leicht verständliche Einstellungen Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um mehr über diesen Expert Advisor zu erfahren, da er eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Portfolio sein könnte. Details zu "HERO_Time_USDJPY": Kann mit einer Margin von 1.000 USD und 0,27 Lots betrieben werden. Handelt im 1-St
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Experten
Adaptive Trend Hunter ist ein professioneller, vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit dem beliebtesten Währungspaar EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen angepasst ist. Er verwendet seine eigenen Algorithmen zur Erkennung stabiler Trends, die durch proprietäre Trendindikatoren bestimmt werden, die Sie nicht im Handel finden. Der Adaptive Trend Hunter Expert Advisor ist ein intelligentes, fortschrittliches automatisches Handelsinstrument. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seinen sic
Standard Oscilators
Mars Safin
Experten
Standard-Oszillatoren Roboter verwendet eine breite Palette von Standard-MT4-Indikatoren in seiner Arbeit . Die Handelsentscheidungen werden auf der Grundlage einer komplexen Analyse der Indikatorwerte getroffen. Keine Martingale. Kein Orderraster - es kann immer nur ein Handel eröffnet werden. Der Roboter ist ausschließlich für das EurUsd-Paar und den H1-Zeitrahmen konzipiert . Um den unvermeidlichen Drawdown unter bestimmten Bedingungen und die Erholung davon zu minimieren, verfügt der Robote
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experten
Automatisieren Sie Ihre Fimathe MT4-Strategie - Handeln Sie effizient und präzise Beschreibung: Die Fimathe-Strategie ist weithin für ihre Rentabilität anerkannt, erfordert jedoch auch stundenlange Marktüberwachung. Um dieses Problem zu lösen, stellen wir Fimathe MT4 vor, einen Roboter, der die Ausführung Ihrer Strategie automatisiert. So funktioniert es: Fimathe MT4 arbeitet im "halbautomatischen" Modus. Sie führen Ihre Analyse durch, und der Roboter führt Trades auf Grundlage dieser Analyse
Omega Trend EA
Lachezar Krastev
4.57 (7)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Omega Trend EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (4)
Experten
Optimus Prime Pro, Ihr Verbündeter in der aufregenden Welt des Devisenhandels! Optimus Prime ist ein sorgfältig entwickelter Expert Advisor für die MT4-Plattform, der sich auf das Währungspaar EUR/USD im H1-Zeitrahmen spezialisiert hat. Dieser automatisierte Handelsroboter wurde mit Präzision und Effizienz entwickelt, um Ihnen zu helfen, das Beste aus den Marktchancen zu machen und Ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe zu heben. Optimus Prime Höhepunkte: Fortgeschrittene Optimierung: Optim
FREE
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experten
Dies ist ein selten funktionierender EA. Ich empfehle diesen EA für institutionelle Fonds. Ich empfehle ihn nur für das Paar EURUSD. Arbeits-Zeitrahmen M1 . Orders 1-3 Serien pro Monat - ist optimal. Öffentliche Überwachung https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategie EA verkauft, wenn teuer ist und kauft, wenn billig. Wenn % Bullen in einem Moment <x EA sucht nach Käufen. Wenn % Bullen im Moment >y ist EA auf der Suche nach Verkäufen. Für die Eröffnung von EA-Aufträgen wird die Marktstru
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experten
Ich spreche Ungarisch. Magyarul beszélek benne. - Sie können den Indikator an meinem Namen erkennen. Das ist in dem Bild und dem Video. Auf mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on. "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experten
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN!!! Aktualisiert Juni 2020 Reiner technischer Indikator Nicht Martingal Nicht Hedging Nicht Grid Weniger Risiko / Mehr Belohnung Größe der Lose: 200 $ / 0,01 Standard-Lose Währung : am besten auf GOLD (XAUUSD) & SILBER (XAGUSD) ********** : ( nicht empfohlen ) NZD , JPY , CHF Zeitrahmen : H1 ( empfohlen ) oder höher Überleben bei Seitwärtsbewegung / Starker Gewinn bei Trend / Geringer Drawdown ( weniger als 30% )
Quantum Matrix MT4
Bachir Chermiti
Experten
EA Übersicht: Die Quantum Matrix MT4 Die Quantum Matrix MT4 ist ein fortschrittlicher automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit mehreren Strategien für Risikomanagement, Trendfilterung und Positionsskalierung ausgestattet ist. Er kombiniert intelligente Lot-Sizing-Techniken, Trendindikatoren und korbbasiertes Gewinnmanagement, um die Profitabilität zu maximieren und gleichzeitig eine strenge Kontrolle über Drawdowns und das Handelsverhalten zu behalten. WICHTIG : Nach dem Kauf
Bossman EA Marti
Farabi Aminy
Experten
Bossman EA Ver 1.1 ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Bossman EA Ver 1.1 Funktioniert auf Timeframes (M5) Bossman EA Ver 1.1 Beste Triggereinstellung für das Paar EURUSD oder USDCHF Bossman EA Ver 1.1 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ///////////////////////////////////////////////////////////// (I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62)) Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4 Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5) Bossman EA Ver 1.1 P
Candle System EA
Hulya Cinar
Experten
Candle System EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der keine Indikatoren verwendet und nur mit Kerzen handeln kann. Eröffnet Aufträge mit Hilfe von Kerzen-Systemen und Algorithmen, die wir erstellt haben. Er eröffnet Transaktionen mit 5 verschiedenen Zeitrahmen. Funktioniert mit 4 verschiedenen Paaren. Unser Ziel mit diesem EA ist es, die richtigen Einstiegspunkte zu finden. Es besteht keine Notwendigkeit für einen externen Eingriff. Der EA übernimmt automatisch die gesamte Arbeit Live-Er
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experten
Der EA arbeitet mit schwebenden Aufträgen.Empfohlenes Währungspaar GPBUSD H1.Mit guter Marktvalontilität gibt einen guten Gewinn.Advisor ist voll automatisiert für die Arbeit im Markt.Es ist auch möglich, Auto-Management zu verwenden.Es ist möglich, die Swap-Größe zu verwenden, ideal für starke Volatilität oder in der Nacht.Beim Handel werden zwei schwebende Aufträge platziert, wenn eine funktioniert, wird die zweite gelöscht. Der Handel ist nicht intermittierend.
Safetygrid
Montien Charoenpong
Experten
Dieser EA kann EURUSD, GBPUSD, AUDUSD im Zeitrahmen H1 ausführen Startguthaben 1000$ Indikator mit DOJI+BB, um für Entry zu bestätigen MM mit Grid-System offen nicht mehr als 5 Ordnung und kann Einstellung Stop-Loss beginnen 30% gesetzt Bevor Sie real laufen können Sie jedes Mal neu mit Ihrem Gleichgewicht Ihr Risiko optimieren Bemerkung: Einstellung, die ich Ihnen schicken werde, nachdem Sie gekauft haben, weil ich Sie mit Ihrem Gleichgewicht und Geldmanagementplan optimieren werde
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experten
Aureus Quantum Surge-H1: Erschließen Sie das Potenzial des automatisierten Goldhandels Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Real Account Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Übersicht Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater für den Handel mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Es integriert mehrere technische Indikatoren mit robusten Risikomanagementtechniken, um eine konsistente Performa
EaMaster
Hai Chuan Su
Experten
eaMaster (Expert Advisor) Einführung 1. Überblick Dieser EA ist ein auf technischer Analyse basierendes automatisiertes Handelssystem, das Händlern helfen soll, automatisierte Handelsentscheidungen auf dem Markt zu treffen. Es folgt dem Bollinger Bands-Indikator in Kombination mit Candlestick-Mustern und führt präzise Trades in bestimmten Zeitrahmen aus. Der EA ist auf mehrere Finanzinstrumente anwendbar und unterstützt sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsstrategien, um unterschi
Market Trast
Snanislav Nagornyuk
Experten
Ich schlage vor, mich mit meinem ersten Berater vertraut zu machen. Ich werde nicht viel schreiben. Der Expert Advisor ist einfach. Screenshot der Prüfung ist unter der Beschreibung. Empfehlungen: Funktioniert auf dem Paar EURUSD Zeitrahmen - M1. Handels-Terminal - MetaTrader4. Empfohlene Mindesteinlage - $10000 für 0,01 Lot. Empfohlene Mindesthebelwirkung des Handelskontos - 1:500. Parameter - standardmäßig. Aber wenn Sie es wünschen, können Sie auf einem Demokonto experimentieren.
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experten
Price Impulse Reversal EA   ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel. Merkmale: Price Action-basierte Strategie Automatisiertes 24/5-System Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit Spread-Filter für spezifische Bedingungen Entwickelt für 4 Währungspaare Einstellbare Parameter: Losgröße Maximal zulässiger Spread Identifikationsnummer Kompatible Paare: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Hinweis zur Testperiode:
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor wird mit einer Super Scalping Technique Strategie verwendet. Kann mit begrenztem Kapital und Mindestkapital von 100 USD mit 1:500 Leverage verwendet werden, es wird empfohlen , mit 200 USD Kapital Leverage 1:500 , oder mehr. Verwendung bei Brokern mit Tickcharts und Daten auf einem M1 Time Frame auf dem Chart, es wird empfohlen , indem Sie das Paar GBPUSD/EURUSD auf M1/M5 Time Frame . Benutzen Sie Broker mit Spreads von weniger als 30 Punkten, am besten mit
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Harmonic EA "Tool für den Handel mit 28 Währungspaaren nach 88 harmonischen Mustern plus einem nach Ihren Parametern angepassten Muster Die Expertengrafik-Schnittstelle führt Sie zu den Musternamen, wenn Sie über den Musterkreis fahren Sie können eine beliebige Anzahl von Währungspaaren und Mustern für Ihren Handel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Kreis des Währungspaares oder das harmonische Muster klicken (grün = aktivieren, rot = deaktivieren) Sie können mehr als eine
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experten
Dieser EA verwendet Indikatoren, um die Level-Linie zu bewegen, die Regeln sind, wenn der Preis unterhalb der Level-Linie, dann ist es ein Kaufsignal, und wenn der Preis oberhalb der Ebene dann ein Verkaufssignal, Trailing-Stop ist, um den Stop-Loss zu ändern, oder um einen Stop-Loss zu bringen, wenn zuvor sl = 0, dieser EA kann manuelle Aufträge über Android oder zu Hause PC akzeptieren. wenn die Bedingung schwimmend ist, können Sie diese ea mit manuellen Aufträgen helfen, die Sie denken, sind
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingunge
Wave Rider EA
Andri Maulana
Experten
Wir stellen den Wave Rider EA vor: Ihr Kraftpaket für den Goldhandel! Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel (XAUUSD) auf die nächste Stufe zu heben ? Lernen Sie den Wave Rider EA kennen, einen hochentwickelten, vollautomatischen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Bewegungen auf dem Goldmarkt mit einer intelligenten, volatilitätsbewussten Strategie zu erfassen. Vergessen Sie emotionales Handeln und komplexe manuelle Analysen. Der Wave Rider EA wurde für Spitzenleistungen entwickel
Aureus Mind EA
Adria Diaz Hernandez
Experten
Aureus Mind EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für eine präzise Ausführung auf M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Auf der Grundlage von Volumenbestätigungen, dynamischer Marktfilterung und einer benutzerdefinierten Trailing-Stop-Engine liefert er intelligente Handelseinträge und verwaltet sie mit chirurgischer Präzision. Ideal für Händler, die hochwertige Handelssignale und robuste interne Risikokontrollen suchen - ohne sich auf unzuverlässige Martingal- oder Grid-Strategien zu verlas
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experten
Der einzigartige Algorithmus des EA berechnet den Durchschnittspreis (der sich in Form einer Trendlinie auf dem Chart widerspiegelt), der das Zentrum der Preisattraktion im Rahmen des gehandelten Zeitrahmens darstellt. In Zeiten zunehmender Volatilität beginnt der Berater seine Arbeit mit dem Ziel, den Gewinn in der Region des Anziehungspunktes des Preises zu fixieren. Der Berater verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden. Es wird empfohlen, einen Handelsexperten auf einem Remote-Server (
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Experten
/// Trade smart Guter Gewinn und kontinuierlich mit geringem Risiko /// Matrix EA Arbeitet mit allen Paaren. ZeitFrame - 1m Einzahlung empfohlen: Wenn Sie ein Konto unter $ 100-200 haben, ist es am besten, mit einem Micro-Konto zu arbeiten lot=0.1 MICRO Wenn Sie ein Konto unter $ 500 haben, ist es am besten, mit einem Micro-Konto lot=0.2 MICRO zu arbeiten Wenn Sie ein Standardkonto mit 1000 $ haben, arbeiten Sie am besten mit einem Lot=0.01 /// Klug handeln Guter Gewinn und kontinuierli
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experten
EA ist in erster Linie eine Absicherungs- und Multiples-Strategie. Es unterstützt, um jede Gelegenheit in jeder Richtung als MILCH COW MIX, aber mit mehreren Gewinn Ergebnisse ohne Erhöhung des Risikos zu ergreifen. Der Milchkuh-Mix EA öffnet die Absicherung nur auf der ersten Ebene, aber der EA öffnet die Absicherung auf jeder Ebene. Er öffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen d
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW Turbo EA ist in erster Linie eine Mehrwährungsstrategie. Er unterstützt 9 oder 10 Paare als Sammlung von Währungen (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). Wenn Sie Trade_Calc = false wählen, wird nur ein Paar aktiviert. Der EA hängt von einem speziellen Indikator ab, um Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop und Sell Limit Orders zu setzen. Hinweis: Wenn Pendingorders = false aktiviert ist, verwendet der EA die auf dem Chart angezeigten Preise für Live-Orders
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experten
"ANYWAY EA" ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades nach einem anderen Konzept abwickeln können, bei dem das Trailing nicht mit einer Gewinnmitnahme beginnt. Es verschiebt einfach den Stop-Loss um 1. Es wird den SL um 1 schrittweise erhöhen, so dass für jeden 1 Pip der SL auf 19, 18, 17, etc. verschoben wird. Die Broker können dies sehen und unternehmen nichts dagegen. Während Sie dasitzen und darauf warten, dass der Kurs die bereits erzielten Punkte festhält. Alle diese Stop-Losses und Take-Profi
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Momento
Gurneet Singh
Experten
Der Expert Advisor selbst nutzt Anomalien im Momentum, um kurzfristige Ausbrüche auf dem Markt zu erkennen und Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe der Standardabweichung und der Varianz sucht der EA nach Veränderungen in der Average True Range, um Trades an Spitzen und Tälern innerhalb des Marktes zu platzieren, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, einen neuen Trend zu etablieren. Er verwendet eine Reihe verschiedener mathematischer Prinzipien sowie eingebettete benutzerdefinierte Indikatoren. F
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Zone EA ist ein erstaunliches Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihre Verlustgeschäfte in einem anderen Konzept zu handhaben, anstatt die Stop-Loss-Funktion zu verwenden und fast ein profitables Ergebnis unabhängig von der Marktrichtung zu gewährleisten, wenn die Aufträge nach einem intelligenten Hedging-Mechanismus "back-and-forth" geschlossen werden. Er funktioniert, indem er die Nettorichtung Ihres Handels durch größere Hedging-Trades in entgegengesetzter Richtung ändert. Der Expert
Weitere Produkte dieses Autors
Entry Price Averages
Abdulhadi Darwish
Indikatoren
Der Durchschnitts-Einstiegspositionen-Indikator (The Average Entry Positions Indicator) Der Durchschnitts-Einstiegspositionen-Indikator bietet Tradern eine klare visuelle Darstellung ihrer durchschnittlichen Kauf- und Verkaufs-Einstiegspreise auf dem Chart. Dieses leistungsstarke Tool berechnet und zeigt nun entscheidende Informationen zum Trade-Management an, was zu besseren Entscheidungen und einer effizienten Positionsverfolgung beiträgt. Durch die Verwendung dieses Tools können Trader ihre G
Auto TP Specified
Abdulhadi Darwish
Utilitys
Automatisieren Sie Ihre Gewinne mit Präzision Über: Der Auto TP Specified Expert Advisor ist ein hochmodernes Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihren Handelsprozess zu optimieren, indem die Verwaltung der Take-Profit-Levels automatisiert wird. Entwickelt von [Ihr Unternehmen], eliminiert dieser Expert Advisor die Notwendigkeit manueller Intervention und ermöglicht es den Händlern, sich auf ihre Strategien zu konzentrieren, während eine optimale Gewinnmitnahme bei jedem Trade sichergestellt wird
FREE
Smart Risk Manager EA with Trailing Stop
Abdulhadi Darwish
Utilitys
Dieser leistungsstarke EA sichert Ihre Gewinne automatisch mit dynamischen Trailing-Stops , die Gewinne schützen und Gewinner laufen lassen. Keine Handelseröffnungen - nur müheloses Risikomanagement für Ihre bestehenden Positionen. Warum Trader diesen EA lieben Verpassen Sie nie wieder Profite Sichert automatisch Gewinne , wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt. Eliminiert emotionale Entscheidungen - hält sich an Ihre vordefinierten Regeln. Drei intelligente Trailing-Modi Wählen
FREE
Agora Close All Orders
Abdulhadi Darwish
Utilitys
Dieses Dienstprogramm fügt eine anpassbare Schaltfläche zu Ihrem MetaTrader 4-Chart hinzu, mit der Sie alle offenen Aufträge mit einem einzigen Klick schließen können. Die Position der Schaltfläche passt sich automatisch an die Größe des Charts an, so dass sie immer sichtbar und zugänglich ist. Passen Sie das Aussehen, den Text und den Tooltip der Schaltfläche an Ihre Vorlieben an. Vereinfachen Sie Ihre Handelsabläufe und verwalten Sie Ihre offenen Positionen effizienter mit diesem praktischen T
FREE
Pivot Points Magic Numbers
Abdulhadi Darwish
Indikatoren
* Pivot Points Magic : Pivot Levels mühelos auf jedem Chart darstellen** Pivot Points Magic vereinfacht den Prozess der Identifizierung kritischer Pivot-Levels auf jedem Chart, über alle Zeitrahmen hinweg. Mit nur wenigen Klicks können Trader Pivot-Punkte sofort visualisieren und so fundiertere Handelsentscheidungen treffen. Wir schätzen Ihr Feedback! Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit Pivot Points Magic und helfen Sie uns, uns zu verbessern. Ihre Bewertungen und Vorschläge sind wichtig für die
Candlestick Pattern Scanner and Detector
Abdulhadi Darwish
Indikatoren
Der Candlestick Pattern Detector ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der entwickelt wurde, um Candlestick-Muster auf Ihren Charts zu erkennen und hervorzuheben. Derzeit erkennt der Indikator ein bestimmtes Candlestick-Muster - den Pinbar, der für seine Bedeutung in der technischen Analyse und für Handelsstrategien bekannt ist. Dieses Tool bietet Händlern visuelle Anhaltspunkte, die es ihnen erleichtern, potenzielle Marktumkehrungen oder -fortsetzungen zu erkennen. Merkmale: Anpassb
Entry Price Averages EA with Close Orders
Abdulhadi Darwish
Utilitys
Hier ist die Übersetzung ins Deutsche, wobei die englischen Namen (wie gewünscht) in Klammern beibehalten werden, und das Format der ursprünglichen Nachricht exakt beibehalten wird: EA für Durchschnittliche Einstiegspreise mit Schließen von Orders (Entry Price Averages EA with Close Orders) Hinweis für Benutzer – Wählen Sie das richtige Werkzeug für sich:  * Wenn Sie nur eine visuelle Anzeige des Durchschnittspreises benötigen, verwenden Sie unseren Durchschnittliche Einstiegspreise MT4 (Entr
Entry Price Averages MT5
Abdulhadi Darwish
Indikatoren
Hier ist die Übersetzung ins Deutsche, wobei das Format der ursprünglichen Nachricht exakt beibehalten und die englischen Namen in Klammern eingefügt werden, wie gewünscht: Der Durchschnitts-Einstiegspositionen-Indikator (The Average Entry Positions Indicator) Der Durchschnitts-Einstiegspositionen-Indikator (The Average Entry Positions Indicator) bietet Tradern eine klare visuelle Darstellung ihrer durchschnittlichen Kauf- und Verkaufs-Einstiegspreise (average buy and sell entry prices) auf dem
Entry Price Averages EA with Close Orders MT5
Abdulhadi Darwish
Utilitys
Hier ist die Übersetzung ins Deutsche, wobei das Format der ursprünglichen Nachricht exakt beibehalten und die englischen Namen in Klammern eingefügt werden, wie gewünscht: EA für Durchschnittliche Einstiegspreise mit Schließen von Orders (Entry Price Averages EA with Close Orders) Hinweis für Benutzer – Wählen Sie das richtige Werkzeug für sich:  * Wenn Sie nur eine visuelle Anzeige des Durchschnittspreises (visual average price display) benötigen, verwenden Sie unseren Durchschnittliche Ein
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experten
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Der Gold-Scharfschütze | Trend-Swing-Strategie | Stetiges Wachstum Aurum Gold Ambush ist ein spezialisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold), das auf Geduld und Präzision ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Bots, die jede Minute Trades eröffnen, agiert dieser Algorithmus wie ein Scharfschütze (Sniper): Er wartet auf das perfekte Setup und schlägt zu, um die maximale Marktbewegung zu erfassen. Dieser EA wurde für langfristiges Kapitalwachstum entwic
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension