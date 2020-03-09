Gold Kinetic Reversal PRO MT4

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Strategia di Inversione per Impulso per Oro

Introduzione

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 è la versione per MetaTrader 4 dell'expert advisor specializzato nel mercato dell'oro (XAUUSD). Sviluppato con la stessa metodologia avanzata della versione MT5, implementa strategie di inversione per impulso ottimizzate per la piattaforma MT4.

Filosofia di Trading

La strategia opera identificando movimenti impulsivi significativi nei prezzi dell'oro che precedono fasi di correzione. Il sistema rileva questi impulsi e cerca opportunità di inversione basate su squilibri temporanei di domanda e offerta.

Caratteristiche Tecniche

  • Algoritmo di rilevamento impulsi ottimizzato per MT4
  • Parametri specificamente calibrati per XAUUSD
  • Sistema di validazione delle condizioni pre-ingresso
  • Gestione automatica dei livelli di stop secondo le regole del broker
  • Normalizzazione intelligente della dimensione della posizione
  • Compatibile con tipi di conto Netting e Hedging

Gestione del Rischio Integrata

  • Rapporto rischio/rendimento predefinito
  • Filtro spread massimo configurabile
  • Validazione del volume minimo per operazione
  • Protezione contro condizioni di mercato avverse
  • Non utilizza martingale, griglie o strategie ad alto rischio

Ottimizzazione Specifica per Oro

L'EA include parametri ottimizzati esclusivamente per il mercato dell'oro su MT4, considerandone le caratteristiche uniche di questa piattaforma e la volatilità di XAUUSD.

Requisiti Tecnici

  • MetaTrader 4 (Build 600 o superiore raccomandato)
  • Broker con spread competitivi sull'oro
  • Leva minima: 1:100 (1:500 raccomandata)
  • Deposito minimo: $500 per leva 1:500
  • VPS altamente raccomandato per il funzionamento continuo

Parametri Configurabili dall'Utente

  • Dimensione della posizione (normalizzata automaticamente)
  • Spread massimo consentito
  • Numero magico per l'identificazione

Supporto e Aggiornamenti

  • Supporto tecnico tramite il sistema di chat MQL5
  • Aggiornamenti gratuiti per 12 mesi
  • Manuale di installazione e configurazione per MT4
  • Comunità di utenti per lo scambio di esperienze

Nota Importante

Il trading con metalli comporta il rischio di perdita. Questo software è uno strumento di assistenza al trading per MetaTrader 4 e non garantisce risultati positivi. Si raccomanda di testare su un conto demo prima dell'uso reale.

