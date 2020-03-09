Gold Kinetic Reversal PRO MT4
エキスパート
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
バージョン: 3.0
アクティベーション: 10
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - ゴールドインパルス反転戦略
はじめに
Gold Kinetic Reversal PRO MT4は、金市場（XAUUSD）に特化したエキスパートアドバイザーのMetaTrader 4バージョンです。MT5バージョンと同じ高度な方法論で開発され、MT4プラットフォーム向けに最適化されたインパルス反転戦略を実装しています。
取引哲学
この戦略は、金価格の修正段階に先行する重要なインパルス的動きを識別することによって動作します。システムはこれらのインパルスを検出し、一時的な需給の不均衡に基づいて反転機会を求めます。
技術的特徴
- MT4向けに最適化されたインパルス検出アルゴリズム
- XAUUSD向けに特別に較正されたパラメータ
- エントリー前条件検証システム
- ブローカー規則に従った自動ストップレベル管理
- インテリジェントなポジションサイズ正規化
- ネッティングおよびヘッジング口座タイプと互換性あり
統合リスク管理
- 事前定義されたリスク/リワード比率
- 設定可能な最大スプレッドフィルター
- 取引ごとの最小ボリューム検証
- 不利な市場条件からの保護
- マーチンゲール、グリッド、高リスク戦略を使用しない
金向け特化最適化
このEAは、このプラットフォームの独自の特性とXAUUSDのボラティリティを考慮して、MT4上の金市場に特化して最適化されたパラメータを含みます。
技術要件
- MetaTrader 4（Build 600以上推奨）
- 金で競争力のあるスプレッドを提供するブローカー
- 最低レバレッジ：1:100（1:500推奨）
- 最低入金：1:500レバレッジで$500
- 継続的な運用にはVPS推奨
ユーザー設定可能なパラメータ
- ポジションサイズ（自動的に正規化）
- 最大許容スプレッド
- 識別用マジックナンバー
サポートとアップデート
- MQL5チャットシステムによる技術サポート
- 12か月間の無料アップデート
- MT4向けインストール・設定マニュアル
- 経験交流のためのユーザーコミュニティ
重要なお知らせ
金属取引には損失のリスクが伴います。本ソフトウェアはMetaTrader 4用の取引支援ツールであり、利益を保証するものではありません。実利用前にデモ口座でのテストを推奨します。