Gold Kinetic Reversal PRO MT4

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - ゴールドインパルス反転戦略

はじめに

Gold Kinetic Reversal PRO MT4は、金市場（XAUUSD）に特化したエキスパートアドバイザーのMetaTrader 4バージョンです。MT5バージョンと同じ高度な方法論で開発され、MT4プラットフォーム向けに最適化されたインパルス反転戦略を実装しています。

取引哲学

この戦略は、金価格の修正段階に先行する重要なインパルス的動きを識別することによって動作します。システムはこれらのインパルスを検出し、一時的な需給の不均衡に基づいて反転機会を求めます。

技術的特徴

  • MT4向けに最適化されたインパルス検出アルゴリズム
  • XAUUSD向けに特別に較正されたパラメータ
  • エントリー前条件検証システム
  • ブローカー規則に従った自動ストップレベル管理
  • インテリジェントなポジションサイズ正規化
  • ネッティングおよびヘッジング口座タイプと互換性あり

統合リスク管理

  • 事前定義されたリスク/リワード比率
  • 設定可能な最大スプレッドフィルター
  • 取引ごとの最小ボリューム検証
  • 不利な市場条件からの保護
  • マーチンゲール、グリッド、高リスク戦略を使用しない

金向け特化最適化

このEAは、このプラットフォームの独自の特性とXAUUSDのボラティリティを考慮して、MT4上の金市場に特化して最適化されたパラメータを含みます。

技術要件

  • MetaTrader 4（Build 600以上推奨）
  • 金で競争力のあるスプレッドを提供するブローカー
  • 最低レバレッジ：1:100（1:500推奨）
  • 最低入金：1:500レバレッジで$500
  • 継続的な運用にはVPS推奨

ユーザー設定可能なパラメータ

  • ポジションサイズ（自動的に正規化）
  • 最大許容スプレッド
  • 識別用マジックナンバー

サポートとアップデート

  • MQL5チャットシステムによる技術サポート
  • 12か月間の無料アップデート
  • MT4向けインストール・設定マニュアル
  • 経験交流のためのユーザーコミュニティ

重要なお知らせ

金属取引には損失のリスクが伴います。本ソフトウェアはMetaTrader 4用の取引支援ツールであり、利益を保証するものではありません。実利用前にデモ口座でのテストを推奨します。

おすすめのプロダクト
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
エキスパート
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
エキスパート
リアル口座での実際の運用成績はこちら： https://www.mql5.com/en/signals/2346679 この口座は 2025年12月2日に開設しました 。 ここからどのように成長していくのか、ぜひ楽しみに見守ってください。 商品説明文 本EAは 過剰なバックテストのフィッティングを行っていません。 長期的に安定して動くこと、そして「現実的な運用」を最優先に設計しています。 また、 預金をただ眠らせたままにしておくのはもったいない という考えから開発を始めました。 ロットを無理に上げる必要はありません。 むしろ ロットを上げすぎないことが最も大切 です。 このEAを導入してから、 毎日MT4を見てドキドキしながら過ごす時間がなくなりました。 必要以上にチャートに張り付かず、 淡々とした運用ができるようになったことを実感しています。   Gold Impulse Split — 製品説明 トレーダーの皆さま、こんにちは。私は Gold Impulse Split です。 リリース特別キャンペーン — 1か月お試しレンタル：$30 期間限定で、 Gold
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
エキスパート
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hinter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
エキスパート
MaxProfitDZ Expert adviser MaxProfitDz v1.4     Recommendations Symbol: ALL PAIRS ..i Recommended    EURUSD. Time Frame:1M. Brokers: ALL brokers .  low spread/commission, 1:500 leverage Minimum Deposit Recommended :   $500 USD  Lot Size for 500$   : 0.01  Use a broker with good execution and with a spread of 0.1-2 points. A very fast VPS is required Parameters EA TrendON=true (Read the  note ) MMType = 2 LotMultiplikator = 1 LotConst_or_not = TRUE Take profit :5-10 pips  for accounts with five
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
エキスパート
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Summit Of Mountains
Dmitry Shutov
4 (1)
エキスパート
Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works After launching the EA on a chart, the EA remembers the first order's Open level. The EA sets a Sell order grid above it. A Buy order grid is set below it. If the total profit of Buy and Sell orders exceeds the value of the Profit parameter, the EA closes the order d
Everest Ultimatum
Dmitry Shutov
1 (1)
エキスパート
Overview It only needs a small initial deposit. Suitable for multi-currency trading. Immunity to the large delay and the size of the spread. ‌ ‌Monitoring of my accounts : https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael How it works The EA opens orders based on a built-in indicator. The EA determines the order with the greatest negative profit each tick. Then it determines the total profit of Buy and Sell orders on each currency pair. If the total profit of Buy or Sell orders on each currency pa
Goldenclaw
Sigit Hariyono
エキスパート
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
エキスパート
Project Maximum Heat   is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit,
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
購入する前に、デモアカウントMyVolume Profile FV (無料版) を使用してフォワードテストによるテストを数か月間 行ってください。 それを学び、自分に合った最適なセットアップを見つけてください。 MyVolume Profile Scalper EA は、ボリューム プロファイルを使用するように設計された高度な自動プログラムです。 ボリューム   プロファイルは、 指定 された期間中に特定の価格レベルで取引された総量を取得し、その総量を上昇量 (価格を上昇させた取引) のいずれかに分割します。 ）またはダウンボリューム（価格を下げる取引）を行い、オープンまたは デア を行います。 このEAのコアエンジンは、インジケーターボリューム、平均足、ADXを使用しています。 カスタマイズ可能な移動平均を使用した追加フィルターにより、移動平均インジケーターによって与えられる傾向を確認し、追跡します。 このフィルタはオプションであり、デフォルトでは TRUE です (このフィルタを使用します)。 MyVolume Profile Scalper EA は、  すべての時間フレーム
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
The Golden City advisor truly shows promise thanks to its comprehensive approach to automating decision-making in the Forex market. However, it's important to consider a number of factors before using it: The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Golden City Automation : The advisor makes decisions independently, based on complex algorithms for analyzing the market situation. This allows to reduce the emotional burden on the
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
エキスパート
Aureus Quantum Surge-H 1：金自動取引の潜在力を解放する Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 実際のアカウント信号： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+プロフィール+売り手 概要 Aureus Quantum Surge-H 1は、H 1期間中にXAUSD（ゴールド）を取引するために設計された最先端の専門家コンサルタントです。多様な技術指標と安定したリスク管理技術を組み合わせ、変動する金市場で一貫したパフォーマンスを提供します。​ 主な特徴 高級多指標戦略：Ichimoku Cloud、MACD、ATR、ブリンバンド、LWMAの複雑な組み合わせを利用して高確率の取引機会を識別する。​ カスタマイズ可能なリスク管理： 安全タタールシステム：調整可能なバッチ倍加とリセット条件を備え、リスクを効果的に制御するオプションの戦略。​ 止損と止盈：市場
Analitic RSI
Yvan Musatov
エキスパート
A professional expert analyzes the market using the relative strength index. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price. This can show when the trend will lose strength and reverse. The signal from the exit from the overbought/oversold zones is analyzed, the levels of these zones will be the levels with LEVEL_MAX and LEVEL_MIN values. We buy when the signal first falls below a certain level (
Vetal Hoot EURJPY
Sayan Vandenhout
エキスパート
VETAL HOOTEA USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
Evolution Scalper Grid v22
ANTON BELOUSOV
エキスパート
Просдка и прибыль зависят от  Greed_Size = от 1 до 1000 1%  = самый безопасный, будет раньше выходить из позииции  при 100% = расчет лота будет максимальный  при 200% = максимальный удвоеный, выход из позиции также будет передерживать Символ XAUUSD (Gold (Spot)) Период 1 Минута (M1) 2022.01.10 01:05 - 2022.01.21 23:54 (2022.01.08 - 2022.01.24) Баров в истории 9896 Смоделировано тиков 629527 Качество моделирования 25.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Спред 10 Чи
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
エキスパート
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
DYJ GlobalTradeGameTheoryStrongCurrency
Daying Cao
エキスパート
DYJ GlobalTradeGameTheory(   StrongCurrency)  is based on     StrongCurrency   indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. When the long short strength of a currency pair is greater than the specified value (minimum 70%), it is allowed to enter the market. It also uses  Laguerre filtering false signals. We will now apply game theory strategy on the future of per currency instead of a price chart of history. This is one level higher. Dynamic Market game theory is a special fea
One Shot One Kill MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 「ワンショットワンキル」 - 金 (XAU/USD) の精密取引 安全で収益性の高い取引戦略で金市場を制覇 「ワンショットワンキル」は、金 (XAU/USD) の取引に特化して最適化されたプロ仕様のエキスパートアドバイザー (EA) であり、主要な外国為替ペアの取引にも十分な汎用性を備えています。この EA は、すべての注文で厳格なテイクプロフィット (TP) とストップロス (SL) のリスク管理システムを使用して規律あるアプローチを採用し、取引の安全性と一貫性を確保しています。 マーチンゲール、グリッド、または平均化に依存するリスクの高い戦略とは異なり、「ワンショットワンキル」は、事前に定義されたリスクと報酬レベルで高精度の取引を実行します。これは、厳格なリスク管理を維持しながら、金のボラティリティから利益を得たいトレーダーにとって最適なソリュ
EA Black Spark
Suparma Suparma
エキスパート
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Nasdaq 11
Sami Saydam
エキスパート
New update: 13th of September 2024 It is very simple automated trader working on most instruments in Forex MT4 platform. It is a combination between Sami Saydam invented indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/87142  and other known indicators. It is running this signal since 4th September 2024:  https://www.mql5.com/en/signals/2257651  You can always watching it live.  This EA copyrighted in 2010 under the number 316009 for the owner Sami Saydam and with any MT4 indicator with specia
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
エキスパート
NSA Prop Firm Robot EA for MT4 is an advanced trading algorithm specifically optimized for traders aiming to pass prop firm challenges such as FTMO, MyForexFunds, or FundedNext. I’ve personally tested this EA over several weeks, and I was impressed by how efficiently it balances profitability and risk — a key factor for any funded account strategy. The EA operates with strict drawdown control and steady profit accumulation. What differentiates NSA Prop Firm Robot EA from other automated systems
Bitcoin Trend Switch EA MT4
Song Jinwook
エキスパート
BitcoinトレンドスイッチEAMT4 トレーダー様、こんにちは！ Bitcoinの最高のEAの開発を完了しました！ 独自開発した曲率信号に基づいて入力します！ ゴムバンドの動きに触発され、いくつかの物理法則が適用されました！ エントリー:S_kappa計算後トレンド方向を入力します 保護:Martin Galeフェーズ停止、連続全損失停止 シンボル:BTC推奨 ----------------------------- デフォルト設定値 TF for signal calc (independent of chart)  = PERIOD_H1 ATR lookback (scale)  = 60 Z-score window = 24 Z squash strength (-100..100) = 0.90 Lots at base balance = 0.01 Take-profit (points), market-close = 32000 Stop-loss (points), market-close = 30000 On
Gold Rush Algo
Nicholas Marc Groves
エキスパート
Gold Rush Algo   is a professional AI trading system designed and optimized for the MT4 platform it trades   XAU/USD  Gold. Gold is a very difficult market to trade and is highly volatile, seeing huge spike off the back of news, we have developed an algorithm that doesn’t trade when the markets are seeing high volatility and uses a very clever recovery method if it gets caught in the wrong trend. This algorithm works independently on your terminal, you can run it on a computer or a VPS if you ch
MoonLightEA
Vladimir Shchenikov
3.59 (17)
エキスパート
MoonLightEA is a multicurrency night scalper with a strict stop loss. EA Features: No martingale, no averaging, no grid 15 currency pairs (AUDCAD, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY) Minimum deposit - 100$ Minimum lot - 0.01 Minimum leverage - 1:100 Timeframe M15 Recommended types of accounts - ECN and NDD (standard and cent accounts not recommended) News filter (required indicator ffcal.ex4) Working time - 5 nights per
Milch Cow Multi Pro
Mohamed Nasseem
エキスパート
Milch Cow Multi Pro EA   "is a tool designed to put in your hands the technical analysis tools and famous metatrade indicators  for 28 pairs of currencies in one chart It is also designed to enable you to trade manually and automatically side by side The expert includes all interactive screen features that help you adjust settings while the expert is operating with a large number of buttons and easy checkboxes. It also includes five indicators to generate the buy or sell signals the smart proces
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
エキスパート
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
エキスパート
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
エキスパート
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
エキスパート
Candle Power EA S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ 購入後 にご連絡ください。 マニュアル の PDF と、詳細な 解説動画 へのリンクをお送りします!!! EAは常に設定を有効にして使用してください!!! SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。 次のクラッシュが怖いですか？ Candle Power EA があれば心配は要りません。 EA は 相補的な平均回帰戦略5つ （ 5つの設定 と異なる フィルタ手法 ）を S&P 500 に対して束ねます。特に ストレス局面 での 行き過ぎ を体系的に捉え、急激な 調整 を伴う ボラティリティの高い相場局面 でその 強み を発揮します。通常の 相場局面 では EA は 市場全体 に概ね沿って稼働し、 戦術的なポートフォリオ・ヘッジ や追加の 収益源 を提供します。 マーチンゲールなし 、 グリッドなし 。 明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年 超の ティックデータ による長期 バックテスト実績 、 2008年 以降の S&P先物 との比較を備えています。 なぜこのEAなのか？ ク
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
エキスパート
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
作者のその他のプロダクト
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
エキスパート
Price Impulse Reversal EA   は、指標なしで価格アクションで動作する自動取引システムです。自動取引用に設計されています。 特徴: 価格アクションベースの戦略 自動化された24/5システム ストップロスとテイクプロフィットによるリスク管理 特定の条件に対応したスプレッドフィルター 4つの通貨ペア向けに開発 調整可能なパラメータ: ロットサイズ 最大許容スプレッド 識別番号 互換性のある通貨ペア: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY テスト期間に関する注意: このEAは完全な評価のために最低1年間の運用期間を必要とします。短期間では、異なる市場条件での動作を反映しない場合があります。多様化のために、4つの互換通貨ペアすべてでの適用が推奨されます。
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
エキスパート
Price Impulse Reversal EA   は、指標なしで価格アクションで動作する自動取引システムです。自動取引用に設計されています。 特徴: 価格アクションベースの戦略 自動化された24/5システム ストップロスとテイクプロフィットによるリスク管理 特定の条件に対応したスプレッドフィルター 4つの通貨ペア向けに開発 調整可能なパラメータ: ロットサイズ 最大許容スプレッド 識別番号 互換性のある通貨ペア: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY テスト期間に関する注意: このEAは完全な評価のために最低1年間の運用期間を必要とします。短期間では、異なる市場条件での動作を反映しない場合があります。多様化のために、4つの互換通貨ペアすべてでの適用が推奨されます。
Gold Kinetic Reversal PRO MT5
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
エキスパート
Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - ゴールドインパルス反転戦略 はじめに Gold Kinetic Reversal PRO MT5は、金市場（XAUUSD）に特化したエキスパートアドバイザーです。この貴金属のユニークなパターンについて長年の研究を経て開発され、価格ダイナミクス分析と保守的なリスク管理を組み合わせた高度な方法論を実装しています。 取引哲学 この戦略は、金市場が制御された修正段階に先行する重要なインパルス的な動きを示す特定の瞬間を特定することに基づいています。当社のシステムは市場のフェーズ遷移に基づいて運用し、需給のダイナミクスが一時的な不均衡を提示する機会を捉えます。 技術的特徴 金のボラティリティに最適化されたインパルス検出アルゴリズム XAUUSD向けに特別に較正されたパラメータ エントリー前条件検証システム ブローカー規則に従った自動ストップレベル管理 インテリジェントなポジションサイズ正規化 統合リスク管理 事前定義された有利なリスク/リワード比率 設定可能な最大スプレッドフィルター 取引ごとの最小ボリューム検証 不利な市場条件からの
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信