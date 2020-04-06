Golden City

Der Golden City Advisor ist dank seines umfassenden Ansatzes zur Automatisierung der Entscheidungsfindung auf dem Devisenmarkt wirklich vielversprechend. Es ist jedoch wichtig, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, bevor man ihn einsetzt:

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.

Hauptmerkmale von Golden City

  1. Automatisierung :
    • Der Advisor trifft seine Entscheidungen selbstständig, basierend auf komplexen Algorithmen zur Analyse der Marktsituation.
    • Dies ermöglicht es, die emotionale Belastung des Händlers zu reduzieren und die Handelseffizienz zu erhöhen.
  2. Vielfältige Strategien :
    • Trendfolge: Geeignet für stetige Marktbewegungen.
    • Martingale: Erhöht das Risiko, kann aber einen schnellen Ausgleich von Verlusten bieten.
    • Trailing Stops: schützen Gewinne und minimieren Verluste.
  3. Risikomanagement :
    • Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.
    • Anpassung an Veränderungen der Marktvolatilität.
    • Mechanismen zum Schutz vor starken Kursschwankungen.
  4. Optimierte Parameter :
    • Auswahl der optimalen Losgröße.
    • Automatische Änderung der Einstellungen in Abhängigkeit von den Marktbedingungen.
  5. Benutzerunterstützung :
    • Benutzerfreundliche Schnittstelle.
    • Dokumentation und technische Unterstützung.
  6. Tests und Zuverlässigkeit :
    • Regelmäßige Tests von historischen Daten und Simulationen.
    • Offenlegung der Testergebnisse.

Empfehlungen für die Nutzung

  1. Risikobewertung : Bevor Sie einen automatisierten Berater einsetzen, sollten Sie dessen Funktionsprinzipien und potenzielle Risiken verstehen. Einige Strategien, wie z. B. Martingale, können unter ungünstigen Umständen zu erheblichen Verlusten führen.
  2. Auswahl des richtigen Zeitrahmens : Trotz der Vielseitigkeit des EA funktioniert er am besten in bestimmten Zeitrahmen (M5-H1). Die Verwendung anderer Zeitrahmen kann zusätzliche Anpassungen und Tests erfordern.
  3. Leistungsüberwachung : Es ist wichtig, die Leistung Ihres Beraters regelmäßig zu überprüfen und seine Effektivität zu analysieren. Selbst die zuverlässigsten Systeme erfordern eine regelmäßige Überwachung.
  4. Schulung und Erfahrung : Anfängern wird empfohlen, mit einem Demokonto zu beginnen, um sich an die Arbeit mit dem Berater zu gewöhnen und sein Potenzial zu bewerten.
  5. Risikomanagement : Legen Sie immer ein angemessenes Risikoniveau fest und seien Sie auf mögliche Verluste vorbereitet. Die goldene Regel des Handels lautet: Investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
Einstellungen und Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M5 oder H1 (empfohlen: M5)
  • Mindestguthaben: 300 $ (Standardkonten)
  • Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads (ECN empfohlen)

    Fazit

    Golden City kann ein nützliches Werkzeug für Händler sein, die ihre Produktivität verbessern und Risiken minimieren wollen. Die Verwendung eines automatisierten Systems erfordert jedoch Vorsicht und ein Verständnis der Funktionsprinzipien des Systems. Eine ordnungsgemäße Einrichtung und regelmäßige Überwachung werden die Vorteile von Golden City maximieren.


