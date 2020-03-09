Gold Kinetic Reversal PRO MT4
- Asesores Expertos
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Versión: 3.0
- Activaciones: 10
Introducción
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 es la versión para MetaTrader 4 del asesor experto especializado en el mercado del oro (XAUUSD). Desarrollado con la misma metodología avanzada que la versión MT5, implementa estrategias de reversión por impulso optimizadas para la plataforma MT4.
Filosofía de Trading
La estrategia opera identificando movimientos impulsivos significativos en el precio del oro que preceden a fases de corrección. El sistema detecta estos impulsos y busca oportunidades de reversión basadas en desequilibrios temporales entre oferta y demanda.
Características Técnicas
- Algoritmo de detección de impulso optimizado para MT4
- Parámetros específicamente calibrados para XAUUSD
- Sistema de validación de condiciones previas a la entrada
- Gestión automática de niveles de stop según reglas del bróker
- Normalización inteligente de tamaño de posición
- Compatible con cuentas de tipo Netting y Hedging
Gestión de Riesgo Integrada
- Ratio riesgo/beneficio predefinido
- Filtro de spread máximo configurable
- Validación de volúmenes mínimos por operación
- Protección contra condiciones de mercado adversas
- No utiliza martingale, grid ni estrategias de alto riesgo
Optimización Específica para Oro
El EA incluye parámetros optimizados exclusivamente para el mercado del oro en MT4, considerando las características únicas de esta plataforma y la volatilidad del XAUUSD.
Requisitos Técnicos
- MetaTrader 4 (Build 600 o superior recomendado)
- Bróker con spreads competitivos en oro
- Apalancamiento mínimo: 1:100 (1:500 recomendado)
- Depósito mínimo: $500 para apalancamiento 1:500
- VPS recomendado para operación continua
Parámetros Configurables por el Usuario
- Tamaño de posición (normalizado automáticamente)
- Spread máximo permitido
- Número mágico para identificación
Soporte y Actualizaciones
- Soporte técnico a través del sistema de chat de MQL5
- Actualizaciones gratuitas por 12 meses
- Manual de instalación y configuración para MT4
- Comunidad de usuarios para intercambio de experiencias
Nota Importante
El trading con metales implica riesgo de pérdida. Este software es una herramienta de asistencia al trading para MetaTrader 4 y no garantiza resultados positivos. Se recomienda probar en cuenta demo antes de usar en real.