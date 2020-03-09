Introducción

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Estrategia de Reversión por Impulso para Oro

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 es la versión para MetaTrader 4 del asesor experto especializado en el mercado del oro (XAUUSD). Desarrollado con la misma metodología avanzada que la versión MT5, implementa estrategias de reversión por impulso optimizadas para la plataforma MT4.

Filosofía de Trading

La estrategia opera identificando movimientos impulsivos significativos en el precio del oro que preceden a fases de corrección. El sistema detecta estos impulsos y busca oportunidades de reversión basadas en desequilibrios temporales entre oferta y demanda.

Características Técnicas

Algoritmo de detección de impulso optimizado para MT4

Parámetros específicamente calibrados para XAUUSD

Sistema de validación de condiciones previas a la entrada

Gestión automática de niveles de stop según reglas del bróker

Normalización inteligente de tamaño de posición

Compatible con cuentas de tipo Netting y Hedging

Gestión de Riesgo Integrada

Ratio riesgo/beneficio predefinido

Filtro de spread máximo configurable

Validación de volúmenes mínimos por operación

Protección contra condiciones de mercado adversas

No utiliza martingale, grid ni estrategias de alto riesgo

Optimización Específica para Oro

El EA incluye parámetros optimizados exclusivamente para el mercado del oro en MT4, considerando las características únicas de esta plataforma y la volatilidad del XAUUSD.

Requisitos Técnicos

MetaTrader 4 (Build 600 o superior recomendado)

Bróker con spreads competitivos en oro

Apalancamiento mínimo: 1:100 (1:500 recomendado)

Depósito mínimo: $500 para apalancamiento 1:500

VPS recomendado para operación continua

Parámetros Configurables por el Usuario

Tamaño de posición (normalizado automáticamente)

Spread máximo permitido

Número mágico para identificación

Soporte y Actualizaciones

Soporte técnico a través del sistema de chat de MQL5

Actualizaciones gratuitas por 12 meses

Manual de instalación y configuración para MT4

Comunidad de usuarios para intercambio de experiencias

Nota Importante

El trading con metales implica riesgo de pérdida. Este software es una herramienta de asistencia al trading para MetaTrader 4 y no garantiza resultados positivos. Se recomienda probar en cuenta demo antes de usar en real.