Введение

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Стратегия импульсного разворота для золота

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - это версия для MetaTrader 4 советника, специализирующегося на рынке золота (XAUUSD). Разработанная с той же передовой методологией, что и версия MT5, она реализует стратегии импульсного разворота, оптимизированные для платформы MT4.

Философия торговли

Стратегия работает путем выявления значительных импульсных движений в ценах на золото, предшествующих фазам коррекции. Система обнаруживает эти импульсы и ищет возможности разворота на основе временных дисбалансов спроса и предложения.

Технические особенности

Алгоритм обнаружения импульсов, оптимизированный для MT4

Параметры, специально откалиброванные для XAUUSD

Система проверки условий перед входом

Автоматическое управление уровнями стопов согласно правилам брокера

Интеллектуальная нормализация размера позиции

Совместимость с типами счетов Неттинг и Хеджирование

Интегрированное управление рисками

Предопределенное соотношение риск/прибыль

Настраиваемый фильтр максимального спреда

Проверка минимального объема на сделку

Защита от неблагоприятных рыночных условий

Не использует мартингейл, сетки или стратегии высокого риска

Специфическая оптимизация для золота

Советник включает параметры, оптимизированные исключительно для рынка золота на MT4, учитывая уникальные характеристики этой платформы и волатильность XAUUSD.

Технические требования

MetaTrader 4 (рекомендуется сборка 600 или выше)

Брокер с конкурентными спредами на золото

Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500)

Минимальный депозит: $500 для плеча 1:500

Рекомендуется VPS для непрерывной работы

Настраиваемые пользователем параметры

Размер позиции (автоматически нормализуется)

Максимально допустимый спред

Магический номер для идентификации

Поддержка и обновления

Техническая поддержка через систему чата MQL5

Бесплатные обновления в течение 12 месяцев

Руководство по установке и настройке для MT4

Сообщество пользователей для обмена опытом

Важное примечание

Торговля металлами связана с риском потерь. Это программное обеспечение является инструментом торговой помощи для MetaTrader 4 и не гарантирует положительных результатов. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием на реальном.