Gold Kinetic Reversal PRO MT4
- Эксперты
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Версия: 3.0
- Активации: 10
Введение
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - это версия для MetaTrader 4 советника, специализирующегося на рынке золота (XAUUSD). Разработанная с той же передовой методологией, что и версия MT5, она реализует стратегии импульсного разворота, оптимизированные для платформы MT4.
Философия торговли
Стратегия работает путем выявления значительных импульсных движений в ценах на золото, предшествующих фазам коррекции. Система обнаруживает эти импульсы и ищет возможности разворота на основе временных дисбалансов спроса и предложения.
Технические особенности
- Алгоритм обнаружения импульсов, оптимизированный для MT4
- Параметры, специально откалиброванные для XAUUSD
- Система проверки условий перед входом
- Автоматическое управление уровнями стопов согласно правилам брокера
- Интеллектуальная нормализация размера позиции
- Совместимость с типами счетов Неттинг и Хеджирование
Интегрированное управление рисками
- Предопределенное соотношение риск/прибыль
- Настраиваемый фильтр максимального спреда
- Проверка минимального объема на сделку
- Защита от неблагоприятных рыночных условий
- Не использует мартингейл, сетки или стратегии высокого риска
Специфическая оптимизация для золота
Советник включает параметры, оптимизированные исключительно для рынка золота на MT4, учитывая уникальные характеристики этой платформы и волатильность XAUUSD.
Технические требования
- MetaTrader 4 (рекомендуется сборка 600 или выше)
- Брокер с конкурентными спредами на золото
- Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500)
- Минимальный депозит: $500 для плеча 1:500
- Рекомендуется VPS для непрерывной работы
Настраиваемые пользователем параметры
- Размер позиции (автоматически нормализуется)
- Максимально допустимый спред
- Магический номер для идентификации
Поддержка и обновления
- Техническая поддержка через систему чата MQL5
- Бесплатные обновления в течение 12 месяцев
- Руководство по установке и настройке для MT4
- Сообщество пользователей для обмена опытом
Важное примечание
Торговля металлами связана с риском потерь. Это программное обеспечение является инструментом торговой помощи для MetaTrader 4 и не гарантирует положительных результатов. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием на реальном.