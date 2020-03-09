Gold Kinetic Reversal PRO MT4

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Стратегия импульсного разворота для золота

Введение

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - это версия для MetaTrader 4 советника, специализирующегося на рынке золота (XAUUSD). Разработанная с той же передовой методологией, что и версия MT5, она реализует стратегии импульсного разворота, оптимизированные для платформы MT4.

Философия торговли

Стратегия работает путем выявления значительных импульсных движений в ценах на золото, предшествующих фазам коррекции. Система обнаруживает эти импульсы и ищет возможности разворота на основе временных дисбалансов спроса и предложения.

Технические особенности

  • Алгоритм обнаружения импульсов, оптимизированный для MT4
  • Параметры, специально откалиброванные для XAUUSD
  • Система проверки условий перед входом
  • Автоматическое управление уровнями стопов согласно правилам брокера
  • Интеллектуальная нормализация размера позиции
  • Совместимость с типами счетов Неттинг и Хеджирование

Интегрированное управление рисками

  • Предопределенное соотношение риск/прибыль
  • Настраиваемый фильтр максимального спреда
  • Проверка минимального объема на сделку
  • Защита от неблагоприятных рыночных условий
  • Не использует мартингейл, сетки или стратегии высокого риска

Специфическая оптимизация для золота

Советник включает параметры, оптимизированные исключительно для рынка золота на MT4, учитывая уникальные характеристики этой платформы и волатильность XAUUSD.

Технические требования

  • MetaTrader 4 (рекомендуется сборка 600 или выше)
  • Брокер с конкурентными спредами на золото
  • Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500)
  • Минимальный депозит: $500 для плеча 1:500
  • Рекомендуется VPS для непрерывной работы

Настраиваемые пользователем параметры

  • Размер позиции (автоматически нормализуется)
  • Максимально допустимый спред
  • Магический номер для идентификации

Поддержка и обновления

  • Техническая поддержка через систему чата MQL5
  • Бесплатные обновления в течение 12 месяцев
  • Руководство по установке и настройке для MT4
  • Сообщество пользователей для обмена опытом

Важное примечание

Торговля металлами связана с риском потерь. Это программное обеспечение является инструментом торговой помощи для MetaTrader 4 и не гарантирует положительных результатов. Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием на реальном.

