소개

Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - 골드 임펄스 반전 전략

Gold Kinetic Reversal PRO MT4는 금 시장(XAUUSD)에 특화된 전문가 어드바이저의 MetaTrader 4 버전입니다. MT5 버전과 동일한 고급 방법론으로 개발되었으며 MT4 플랫폼에 최적화된 임펄스 반전 전략을 구현합니다.

거래 철학

이 전략은 금 가격의 수정 단계에 선행하는 중요한 충격적 움직임을 식별함으로써 작동합니다. 시스템은 이러한 충격을 감지하고 일시적인 수급 불균형을 기반으로 반전 기회를 찾습니다.

기술적 특징

MT4에 최적화된 충격 감지 알고리즘

XAUUSD에 특별히 맞춤 조정된 매개변수

진입 전 조건 검증 시스템

브로커 규칙에 따른 자동 스톱 레벨 관리

지능형 포지션 크기 정규화

네팅 및 헤징 계좌 유형과 호환 가능

통합 위험 관리

사전 정의된 위험/보상 비율

구성 가능한 최대 스프레드 필터

거래당 최소 볼륨 검증

불리한 시장 조건으로부터의 보호

마틴게일, 그리드 또는 고위험 전략 사용 안 함

금 특화 최적화

이 EA는 이 플랫폼의 고유한 특성과 XAUUSD의 변동성을 고려하여 MT4의 금 시장에 특화되어 최적화된 매개변수를 포함합니다.

기술 요구사항

MetaTrader 4(Build 600 이상 권장)

경쟁력 있는 금 스프레드를 제공하는 브로커

최소 레버리지: 1:100(1:500 권장)

최소 입금액: 1:500 레버리지 시 $500

연속 운영을 위한 VPS 권장

사용자 구성 가능 매개변수

포지션 크기(자동 정규화)

최대 허용 스프레드

식별을 위한 매직 넘버

지원 및 업데이트

MQL5 채팅 시스템을 통한 기술 지원

12개월 무료 업데이트

MT4 설치 및 구성 설명서

경험 교류를 위한 사용자 커뮤니티

중요한 참고사항

금속 거래는 손실 위험을 수반합니다. 이 소프트웨어는 MetaTrader 4용 거래 지원 도구이며 긍정적인 결과를 보장하지 않습니다. 실제 사용 전 데모 계정에서 테스트하는 것이 권장됩니다.