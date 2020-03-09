Gold Kinetic Reversal PRO MT4
- Experts
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- 버전: 3.1
- 업데이트됨: 31 12월 2025
- 활성화: 10
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - 골드 임펄스 반전 전략
소개
Gold Kinetic Reversal PRO MT4는 금 시장(XAUUSD)에 특화된 전문가 어드바이저의 MetaTrader 4 버전입니다. MT5 버전과 동일한 고급 방법론으로 개발되었으며 MT4 플랫폼에 최적화된 임펄스 반전 전략을 구현합니다.
거래 철학
이 전략은 금 가격의 수정 단계에 선행하는 중요한 충격적 움직임을 식별함으로써 작동합니다. 시스템은 이러한 충격을 감지하고 일시적인 수급 불균형을 기반으로 반전 기회를 찾습니다.
기술적 특징
- MT4에 최적화된 충격 감지 알고리즘
- XAUUSD에 특별히 맞춤 조정된 매개변수
- 진입 전 조건 검증 시스템
- 브로커 규칙에 따른 자동 스톱 레벨 관리
- 지능형 포지션 크기 정규화
- 네팅 및 헤징 계좌 유형과 호환 가능
통합 위험 관리
- 사전 정의된 위험/보상 비율
- 구성 가능한 최대 스프레드 필터
- 거래당 최소 볼륨 검증
- 불리한 시장 조건으로부터의 보호
- 마틴게일, 그리드 또는 고위험 전략 사용 안 함
금 특화 최적화
이 EA는 이 플랫폼의 고유한 특성과 XAUUSD의 변동성을 고려하여 MT4의 금 시장에 특화되어 최적화된 매개변수를 포함합니다.
기술 요구사항
- MetaTrader 4(Build 600 이상 권장)
- 경쟁력 있는 금 스프레드를 제공하는 브로커
- 최소 레버리지: 1:100(1:500 권장)
- 최소 입금액: 1:500 레버리지 시 $500
- 연속 운영을 위한 VPS 권장
사용자 구성 가능 매개변수
- 포지션 크기(자동 정규화)
- 최대 허용 스프레드
- 식별을 위한 매직 넘버
지원 및 업데이트
- MQL5 채팅 시스템을 통한 기술 지원
- 12개월 무료 업데이트
- MT4 설치 및 구성 설명서
- 경험 교류를 위한 사용자 커뮤니티
중요한 참고사항
금속 거래는 손실 위험을 수반합니다. 이 소프트웨어는 MetaTrader 4용 거래 지원 도구이며 긍정적인 결과를 보장하지 않습니다. 실제 사용 전 데모 계정에서 테스트하는 것이 권장됩니다.