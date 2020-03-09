Gold Kinetic Reversal PRO MT4
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Version: 3.0
- Activations: 10
Introduction
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 est la version MetaTrader 4 de l'expert advisor spécialisé dans le marché de l'or (XAUUSD). Développé avec la même méthodologie avancée que la version MT5, il met en œuvre des stratégies d'inversion par impulsion optimisées pour la plateforme MT4.
Philosophie de Trading
La stratégie fonctionne en identifiant les mouvements impulsifs significatifs dans les prix de l'or qui précèdent les phases de correction. Le système détecte ces impulsions et cherche des opportunités d'inversion basées sur des déséquilibres temporaires de l'offre et de la demande.
Caractéristiques Techniques
- Algorithme de détection d'impulsion optimisé pour MT4
- Paramètres spécifiquement calibrés pour XAUUSD
- Système de validation des conditions pré-entrée
- Gestion automatique des niveaux de stop selon les règles du courtier
- Normalisation intelligente de la taille de position
- Compatible avec les types de compte Netting et Hedging
Gestion des Risques Intégrée
- Ratio risque/récompense prédéfini
- Filtre de spread maximum configurable
- Validation du volume minimum par transaction
- Protection contre les conditions de marché défavorables
- N'utilise pas de martingale, grille ou stratégies à haut risque
Optimisation Spécifique à l'Or
L'EA inclut des paramètres optimisés exclusivement pour le marché de l'or sur MT4, considérant les caractéristiques uniques de cette plateforme et la volatilité du XAUUSD.
Exigences Techniques
- MetaTrader 4 (Build 600 ou supérieur recommandé)
- Courtier avec des spreads compétitifs sur l'or
- Effet de levier minimum : 1:100 (1:500 recommandé)
- Dépôt minimum : $500 pour un effet de levier 1:500
- VPS fortement recommandé pour un fonctionnement continu
Paramètres Configurables par l'Utilisateur
- Taille de position (normalisée automatiquement)
- Spread maximum autorisé
- Numéro magique pour identification
Support et Mises à Jour
- Support technique via le système de chat MQL5
- Mises à jour gratuites pendant 12 mois
- Manuel d'installation et de configuration pour MT4
- Communauté d'utilisateurs pour l'échange d'expériences
Note Importante
Le trading de métaux implique un risque de perte. Ce logiciel est un outil d'aide au trading pour MetaTrader 4 et ne garantit pas des résultats positifs. Il est recommandé de tester sur un compte démo avant une utilisation réelle.