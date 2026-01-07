trend,trendindikator,momentum,oszillator,histogramm,trendstarke,marktfluss,trendbestatigung,bullisch,barisch,technische analyse



📊 Trend Flow Oscillator



Der Trend Flow Oscillator ist ein Marktfluss- und Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um die Richtung und Stärke der Kursbewegung klar, einfach und visuell schnell zu erkennen.

Besonders effektiv auf 5-Minuten-Charts (M5), wo sich der Marktfluss häufiger ändert.

✅ Was er macht

Erkennt Veränderungen und Fortsetzungen von Kauf- und Verkaufsfluss

Zeigt Beschleunigung und Abschwächung der Bewegung

Hilft bei der Bestätigung von Einstiegen in Trendrichtung

Stellt den Marktfluss in einem separaten Histogramm dar

Funktioniert als richtungsbasierter Momentum-Oszillator

👤 Für wen geeignet

Diskretionäre Trader

Scalper und Daytrader (besonders M5)

Trader, die eine Flussbestätigung suchen, keine automatischen Signale

Trend- und Pullback-Trader

Nutzer, die klare und objektive Indikatoren bevorzugen

⚙️ Anwendung

Bevorzugt auf M5 verwenden

Histogramm beobachten: Blaue Balken (Flow Up) → Kaufdruck nimmt zu Rote Balken (Flow Down) → Verkaufsdruck nimmt zu

Je größer der Balken, desto stärker das Momentum

Nutzen zur: Bestätigung von Trend-Einstiegen Vermeidung von Trades gegen den dominanten Fluss Bestätigung von Ausbrüchen und Trendfortsetzungen

Kombinieren mit: Price Action Unterstützung und Widerstand Marktstruktur



📌 Hinweis: Kein Standalone-Indikator, sondern ein Bestätigungswerkzeug.

❌ Was er NICHT macht

❌ Kein Trading-Roboter

❌ Öffnet oder schließt keine Trades

❌ Sagt den Markt nicht voraus

❌ Ersetzt kein Risikomanagement

❌ Garantiert keinen Gewinn





⚠️ Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohem Risiko verbunden.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.