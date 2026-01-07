Trend Flow Oscillator

📊 Trend Flow Oscillator


Der Trend Flow Oscillator ist ein Marktfluss- und Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um die Richtung und Stärke der Kursbewegung klar, einfach und visuell schnell zu erkennen.
Besonders effektiv auf 5-Minuten-Charts (M5), wo sich der Marktfluss häufiger ändert.
 Was er macht
  • Erkennt Veränderungen und Fortsetzungen von Kauf- und Verkaufsfluss
  • Zeigt Beschleunigung und Abschwächung der Bewegung
  • Hilft bei der Bestätigung von Einstiegen in Trendrichtung
  • Stellt den Marktfluss in einem separaten Histogramm dar
  • Funktioniert als richtungsbasierter Momentum-Oszillator
👤 Für wen geeignet
  • Diskretionäre Trader
  • Scalper und Daytrader (besonders M5)
  • Trader, die eine Flussbestätigung suchen, keine automatischen Signale
  • Trend- und Pullback-Trader
  • Nutzer, die klare und objektive Indikatoren bevorzugen
⚙️ Anwendung
  • Bevorzugt auf M5 verwenden
  • Histogramm beobachten:
    • Blaue Balken (Flow Up) → Kaufdruck nimmt zu
    • Rote Balken (Flow Down) → Verkaufsdruck nimmt zu
  • Je größer der Balken, desto stärker das Momentum
  • Nutzen zur:
    • Bestätigung von Trend-Einstiegen
    • Vermeidung von Trades gegen den dominanten Fluss
    • Bestätigung von Ausbrüchen und Trendfortsetzungen
  • Kombinieren mit:
    • Price Action
    • Unterstützung und Widerstand
    • Marktstruktur
📌 Hinweis: Kein Standalone-Indikator, sondern ein Bestätigungswerkzeug.
 Was er NICHT macht
  • ❌ Kein Trading-Roboter
  • ❌ Öffnet oder schließt keine Trades
  • ❌ Sagt den Markt nicht voraus
  • ❌ Ersetzt kein Risikomanagement
  • ❌ Garantiert keinen Gewinn

⚠️ Risikohinweis
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohem Risiko verbunden.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
