Trend Flow Oscillator
- Indikatoren
- Joas Da Silva Veiga
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
trend,trendindikator,momentum,oszillator,histogramm,trendstarke,marktfluss,trendbestatigung,bullisch,barisch,technische analyse
📊 Trend Flow Oscillator
Der Trend Flow Oscillator ist ein Marktfluss- und Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um die Richtung und Stärke der Kursbewegung klar, einfach und visuell schnell zu erkennen.
Besonders effektiv auf 5-Minuten-Charts (M5), wo sich der Marktfluss häufiger ändert.
✅ Was er macht
- Erkennt Veränderungen und Fortsetzungen von Kauf- und Verkaufsfluss
- Zeigt Beschleunigung und Abschwächung der Bewegung
- Hilft bei der Bestätigung von Einstiegen in Trendrichtung
- Stellt den Marktfluss in einem separaten Histogramm dar
- Funktioniert als richtungsbasierter Momentum-Oszillator
👤 Für wen geeignet
- Diskretionäre Trader
- Scalper und Daytrader (besonders M5)
- Trader, die eine Flussbestätigung suchen, keine automatischen Signale
- Trend- und Pullback-Trader
- Nutzer, die klare und objektive Indikatoren bevorzugen
⚙️ Anwendung
- Bevorzugt auf M5 verwenden
- Histogramm beobachten:
- Blaue Balken (Flow Up) → Kaufdruck nimmt zu
- Rote Balken (Flow Down) → Verkaufsdruck nimmt zu
- Je größer der Balken, desto stärker das Momentum
- Nutzen zur:
- Bestätigung von Trend-Einstiegen
- Vermeidung von Trades gegen den dominanten Fluss
- Bestätigung von Ausbrüchen und Trendfortsetzungen
- Kombinieren mit:
- Price Action
- Unterstützung und Widerstand
- Marktstruktur
📌 Hinweis: Kein Standalone-Indikator, sondern ein Bestätigungswerkzeug.
❌ Was er NICHT macht
- ❌ Kein Trading-Roboter
- ❌ Öffnet oder schließt keine Trades
- ❌ Sagt den Markt nicht voraus
- ❌ Ersetzt kein Risikomanagement
- ❌ Garantiert keinen Gewinn
⚠️ Risikohinweis
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohem Risiko verbunden.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
