Adaptive Gold

Adaptive Gold - Professioneller Trading Advisor für Gold

Produkt-Beschreibung

Adaptive Gold ist ein intelligenter Trading Advisor, der für den XAUUSD-Handel unter Bedingungen hoher Volatilität mit striktem Risikomanagement entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf Einstiegsqualität, Kapitalschutz und Transparenz der Handelsentscheidungen.

Der Advisor verwendet ein mehrstufiges Marktfiltersystem und eröffnet Geschäfte nur, wenn die Bedingungen günstig sind. Adaptive Gold setzt keine aggressiven, risikoerhöhenden Methoden ein und passt sich der aktuellen Marktdynamik an.

Funktionelle Fähigkeiten

  • Handel ohne aggressive Volumenerhöhung: Risikokontrolle in jeder Phase ohne plötzliche Positionserhöhungen.

  • Wiederherstellungsmechanismus: sorgfältige Wiederherstellung nach unrentablen Perioden mit Begrenzung der maximalen Belastung.

  • Risiko in Prozent oder Währung: automatische Berechnung des Handelsvolumens auf der Grundlage des festgelegten Risikoniveaus.

  • Korblogik für Gewinnmitnahmen: Verwaltung eines gemeinsamen Ziels für offene Positionen.

  • Dynamisches Positionsmanagement: Schützen Sie Ihre Gewinne, während sich Ihr Handel entwickelt.

  • Individuelle Bedingungen für die erste Transaktion: flexible Einstellungen für den Ersteinstieg.

  • Analyse des ersten Signals: zusätzliche Filterung der Qualität des Einstiegspunkts.

  • Preisaktionsfilterung: Funktioniert nur bei bestätigten Kursformationen.

  • Marktrichtungsfilter: Trades werden nur in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Kontext eröffnet.

  • Identifizierung von Konsolidierungszonen: Vermeidung von Handel unter ungünstigen Bedingungen.

  • Tägliches Verlustlimit: automatische Einlagensicherung.

  • Kontrolle über die Anzahl der Transaktionen: Vermeidung von Kontoüberlastungen.

  • Präzises Positionsmanagement: Korrekte Auswahl und Unterstützung aktiver Transaktionen.

  • Zuverlässige Gewinnmitnahme: Vorrangig geht es um den Erhalt der erwirtschafteten Mittel.

Wichtigste Vorteile

  • Bewusstes Handeln statt Frequenz: Der Roboter tätigt weniger Transaktionen, aber nur unter bestätigten Bedingungen.

  • Adaptives Risikomanagement: Die Parameter passen sich automatisch an den Markt an.

  • Festes Risiko in Dollar: Der Trader kennt im Voraus die maximale Einzahlungslast.

  • Unterstützung ohne emotionale Entscheidungen: Das System arbeitet streng nach dem Algorithmus.

  • Filterung von Handelssitzungen: Eliminierung ungünstiger Marktphasen.

  • Visuelle Überwachung: Die wichtigsten Informationen werden direkt auf dem Chart angezeigt.

  • Einfache Installation: minimale Einstellungen für den Einstieg.

Unterschiede von Adaptive Gold

Im Gegensatz zu den meisten Beratern, die sich auf eine große Anzahl von Trades konzentrieren, konzentriert sich Adaptive Gold auf die Qualität des Einstiegs und das Risikomanagement. Der Roboter ist nicht bestrebt, ständig im Markt zu sein, und überspringt fragwürdige Situationen, um das Kapital für günstigere Bedingungen zu bewahren.

Voraussetzungen für die Nutzung

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Handelsinstrument: XAUUSD

  • Konto-Typ: Absicherung oder Netting

  • Hebelwirkung: ab 1:100 (empfohlen 1:500)

  • Mindesteinlage: ab $500

  • VPS empfohlen: ja, für stabilen 24/7 Betrieb

Installation und Konfiguration

  1. Installieren Sie die Advisor-Datei auf dem MetaTrader 5-Terminal.

  2. Öffnen Sie das XAUUSD-Chart.

  3. Stellen Sie das Risikoniveau ein.

  4. Starten Sie den Advisor und überwachen Sie seine Funktion über den Chart.

Wichtige Empfehlungen

  • Es wird empfohlen, den Advisor auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem echten Konto einsetzen.

  • Für einen stabilen Betrieb sollten Sie einen VPS verwenden.

  • Berücksichtigen Sie die Auswirkungen von fundamentalen Nachrichten auf den Goldmarkt.

Adaptive Gold ist ein Werkzeug für Händler, die Disziplin, Kontrolle und einen systematischen Ansatz schätzen. Der Advisor verspricht nichts Unmögliches, aber er bietet eine zuverlässige Plattform für einen ausgewogenen und informierten Goldhandel.

